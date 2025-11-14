Г-20 продължава да има значение, въпреки че Тръмп и Си няма да присъстват

Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в предстоящата среща на върха на Г-20 в Република Южна Африка, въпреки че някои от световните лидери отмениха присъствието си. Информацията бе потвърдена от правителствения говорител Щефен Майер, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите на Майер форматът на Г-20, който обединява водещи индустриални и развиващи се икономики, остава критично важен за Германия като многостранна платформа за координация на глобалните политики.

Срещата, която ще се проведе следващата седмица в Йоханесбург, ще бъде необичайна, тъй като президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин - няма да присъстват. Това ще е първият подобен случай от създаването на групата.

Според ДПА германското правителство цели Г-20 да продължи да играе роля при справяне с международни кризи и разработване на съвместни решения, включително в областта на икономическото сътрудничество.

Майер подчерта, че срещата е особено важна в настоящата сложна международна ситуация. Мерц планира да проведе и редица двустранни разговори, като ще бъде придружен от вицеканцлера и финансов министър Ларс Клингбайл.

Групата Г-20 включва 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз.

Освен това канцлерът ще участва и в срещата на върха ЕС-АС, която ще се проведе в Луанда, Ангола, на 24 ноември. Говорителят посочи, че този форум има за цел да засили диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с акцент върху сигурността и развитието на двата континента.