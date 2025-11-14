Новини
Г-20 продължава да има значение, въпреки че Тръмп и Си няма да присъстват

14 Ноември, 2025 17:03, обновена 14 Ноември, 2025 17:05 829 19

Германия определя формата като ключов за международната координация въпреки отсъствието на САЩ, Китай и Русия

Г-20 продължава да има значение, въпреки че Тръмп и Си няма да присъстват - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в предстоящата среща на върха на Г-20 в Република Южна Африка, въпреки че някои от световните лидери отмениха присъствието си. Информацията бе потвърдена от правителствения говорител Щефен Майер, цитиран от ДПА, предава БТА.

По думите на Майер форматът на Г-20, който обединява водещи индустриални и развиващи се икономики, остава критично важен за Германия като многостранна платформа за координация на глобалните политики.

Срещата, която ще се проведе следващата седмица в Йоханесбург, ще бъде необичайна, тъй като президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин - няма да присъстват. Това ще е първият подобен случай от създаването на групата.

Според ДПА германското правителство цели Г-20 да продължи да играе роля при справяне с международни кризи и разработване на съвместни решения, включително в областта на икономическото сътрудничество.

Майер подчерта, че срещата е особено важна в настоящата сложна международна ситуация. Мерц планира да проведе и редица двустранни разговори, като ще бъде придружен от вицеканцлера и финансов министър Ларс Клингбайл.

Групата Г-20 включва 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз.

Освен това канцлерът ще участва и в срещата на върха ЕС-АС, която ще се проведе в Луанда, Ангола, на 24 ноември. Говорителят посочи, че този форум има за цел да засили диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с акцент върху сигурността и развитието на двата континента.


Южна Африка
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0001

    13 1 Отговор
    Ми добре!

    17:05 14.11.2025

  • 2 Нищонезначещият Мерц

    25 2 Отговор
    Присъства на среща без значение
    Европа няма място на масата на Великите
    Трагедията е за европейските граждани
    Но пък да бяха се осъзнали и борили!

    17:07 14.11.2025

  • 3 плевен

    23 2 Отговор
    Путин, Тръмп и Си не му обръщат внимание, а Мерц се мисли за важен. Как може да си глобална платформа за координация /да ме прости Господ за смахнатите приказки/, а колегите ти да ти се присмиват?

    17:12 14.11.2025

  • 4 Един

    22 2 Отговор
    На срещата на Г20 силните страни са вече азиятските!
    Европа с беумията си вече повече пречи и скоро на мнозина ще им писне от откачалници като Мерц и Макрон!
    Германия и Франция в сегашния си вид въобще не трябва да се вясват на икономически форум - и двете са развалини!

    17:12 14.11.2025

  • 5 Г-20 продължава да има значение

    20 2 Отговор
    за бръмбарите

    17:12 14.11.2025

  • 6 Гончар Романенко

    15 1 Отговор
    Не е прилично да си бърка в ушите пред обектива!

    17:14 14.11.2025

  • 7 Статия от вчера от М.Ат.

    13 1 Отговор
    Невиждан прецедент в срещата на Г-20 в Южна Африка

    За първи път президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 няма да присъстват

    Китайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, съобщи БТА.

    17:14 14.11.2025

  • 8 Никой

    20 2 Отговор
    Не ви бръсне за слива

    17:14 14.11.2025

  • 9 Атина Палада

    13 3 Отговор
    И какво значение има тази среща,като шефовете ви ги няма?

    17:24 14.11.2025

  • 10 Напомнящ

    11 1 Отговор
    Когато Доберманите ги няма,изобщо не е важно колко от пинчерите ще присъстват на тази среща,която вече няма никаква тежест и представителност!!!

    17:38 14.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ООТСВИРИХА ГИ! БРАВО! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТО!

    8 1 Отговор
    С ЕЕЕВРОФАШИСТКАТА ММЪРША , КОЙ ИСКА ДА СЕ СРЕЩА А И ЗА КАКВО ??? КОЙ ВИ ИМА ДОВЕРИЕ , КОЙ ВИ БРОИ ЗА ЖИВИ ВЕ ККРАДЛИВО ППИРАТСКОТАЛИБАНСКО ППЛЕМЕ !!??? ОТДАВНА СТЕ НА ББОНИЩЕТО , СКОРО И ТЕЗИ , КОИТО СЕГА ЩЕ СА ТАМ ,И ТЕ ЩЕ ВИ ОТТСВИРЯТ. С ТЕЗИ ММАЛОУМНИ ППРОСТАКЕЛИ , КОЙ ДА СИ ГУБИ ВРЕМЕТО ! НЕНУЖНА НИКОМУ ДДИВАШКА ККРЕТЕТЕНСКА ТТВАР!
    БРАВО ! ГОЛЕМИТЕ ГИ ОСВИРИХА !!! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТОТО ,ВВЪШЛЯСАЛИТЕ!!!!

    Коментиран от #16

    17:51 14.11.2025

  • 14 Да има, да има..

    5 1 Отговор
    колко да има, като двама от тримата най-важни няма да ги има?!! Прилича ми на клуб на анонимните алкохолици и шмъркачи в тоя си вид!

    17:52 14.11.2025

  • 15 Ките ник

    3 2 Отговор
    Кукловодите са назначили куклите да не присъстват!

    17:58 14.11.2025

  • 16 Само питам

    1 3 Отговор

    До коментар #13 от "ООТСВИРИХА ГИ! БРАВО! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТО!":

    Къде слагаш кремълският сопол при големите?

    18:18 14.11.2025

  • 17 Шмърц

    3 1 Отговор
    Айнцу-Цвайнцу-Дрън…. Сам ще си направя митинга…

    18:20 14.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 ?????

    2 0 Отговор
    Треньорите са заети.
    На терена ще са резервите.

    18:32 14.11.2025