Г-20 продължава да има значение, въпреки че Тръмп и Си няма да присъстват

Германският канцлер Фридрих Мерц ще участва в предстоящата среща на върха на Г-20 в Република Южна Африка, въпреки че някои от световните лидери отмениха присъствието си. Информацията бе потвърдена от правителствения говорител Щефен Майер, цитиран от ДПА, предава БТА.
По думите на Майер форматът на Г-20, който обединява водещи индустриални и развиващи се икономики, остава критично важен за Германия като многостранна платформа за координация на глобалните политики.
Срещата, която ще се проведе следващата седмица в Йоханесбург, ще бъде необичайна, тъй като президентите на САЩ, Китай и Русия - Доналд Тръмп, Си Цзинпин и Владимир Путин - няма да присъстват. Това ще е първият подобен случай от създаването на групата.
Според ДПА германското правителство цели Г-20 да продължи да играе роля при справяне с международни кризи и разработване на съвместни решения, включително в областта на икономическото сътрудничество.
Майер подчерта, че срещата е особено важна в настоящата сложна международна ситуация. Мерц планира да проведе и редица двустранни разговори, като ще бъде придружен от вицеканцлера и финансов министър Ларс Клингбайл.
Групата Г-20 включва 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз.
Освен това канцлерът ще участва и в срещата на върха ЕС-АС, която ще се проведе в Луанда, Ангола, на 24 ноември. Говорителят посочи, че този форум има за цел да засили диалога и сътрудничеството между Европа и Африка, с акцент върху сигурността и развитието на двата континента.
1 0001
17:05 14.11.2025
2 Нищонезначещият Мерц
Европа няма място на масата на Великите
Трагедията е за европейските граждани
Но пък да бяха се осъзнали и борили!
17:07 14.11.2025
3 плевен
17:12 14.11.2025
4 Един
Европа с беумията си вече повече пречи и скоро на мнозина ще им писне от откачалници като Мерц и Макрон!
Германия и Франция в сегашния си вид въобще не трябва да се вясват на икономически форум - и двете са развалини!
17:12 14.11.2025
5 Г-20 продължава да има значение
17:12 14.11.2025
6 Гончар Романенко
17:14 14.11.2025
7 Статия от вчера от М.Ат.
За първи път президентите на трите най-могъщи страни от Г-20 няма да присъстват
Китайският президент Си Цзинпин отмени участието си във форума Г-20 в Южна Африка на водещите световни икономики. Преди това колегите му от САЩ и Русия Доналд Тръмп и Владимир Путин също обявиха, че няма да присъстват, предаде ДПА, съобщи БТА.
17:14 14.11.2025
8 Никой
17:14 14.11.2025
9 Атина Палада
17:24 14.11.2025
10 Напомнящ
17:38 14.11.2025
13 ООТСВИРИХА ГИ! БРАВО! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТО!
БРАВО ! ГОЛЕМИТЕ ГИ ОСВИРИХА !!! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТОТО ,ВВЪШЛЯСАЛИТЕ!!!!
Коментиран от #16
17:51 14.11.2025
14 Да има, да има..
17:52 14.11.2025
15 Ките ник
17:58 14.11.2025
16 Само питам
До коментар #13 от "ООТСВИРИХА ГИ! БРАВО! ДА СИ ЗНАЯТ МЯСТО!":Къде слагаш кремълският сопол при големите?
18:18 14.11.2025
17 Шмърц
18:20 14.11.2025
19 ?????
На терена ще са резервите.
18:32 14.11.2025