Полицията простреля мъж с нож на гара „Монпарнас“ в Париж

Полицията в Париж е простреляла мъж, въоръжен с нож, на гара „Монпарнас“, съобщи парижката прокуратура, цитирана от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Според източници на полицията мъжът е заплашил жена си и децата си в метрото, след което е взел влак за гара „Монпарнас“, където служителите на реда го очаквали. При опит да бъде арестуван, той заплашил, че ще се самоубие, и е бил прострелян в краката.

Мъжът е бил известен на полицията за случаи на домашно насилие. Пожарната служба на Париж се включи в операцията, като е помогнала на двама ранени, които не са в опасност за живота, а на мястото са пристигнали линейки на спешна помощ.

Фотограф на Ройтерс, свидетел на случилото се, отбелязва, че намесата на полицията е предизвикала вълнение сред пътниците на перона. След това полицията е евакуирала преддверието на гарата, която обслужва високоскоростни влакове и маршрути към западната и югозападната част на Франция.

Един очевидец е споделил пред телевизия BFM TV, че е чул силен изстрел и е настъпила паника: „Отне ми две или три секунди да осъзная какво се случва. Хората започнаха да казват: 'Трябва да се махаме оттук', след което побягнах“.

Говорител на държавната жп компания SNCF уточни, че железопътният трафик е претърпял само леко нарушение в резултат на инцидента.