Полицията простреля мъж с нож на гара „Монпарнас“ в Париж

Полицията в Париж е простреляла мъж, въоръжен с нож, на гара „Монпарнас“, съобщи парижката прокуратура, цитирана от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.
Според източници на полицията мъжът е заплашил жена си и децата си в метрото, след което е взел влак за гара „Монпарнас“, където служителите на реда го очаквали. При опит да бъде арестуван, той заплашил, че ще се самоубие, и е бил прострелян в краката.
Мъжът е бил известен на полицията за случаи на домашно насилие. Пожарната служба на Париж се включи в операцията, като е помогнала на двама ранени, които не са в опасност за живота, а на мястото са пристигнали линейки на спешна помощ.
Фотограф на Ройтерс, свидетел на случилото се, отбелязва, че намесата на полицията е предизвикала вълнение сред пътниците на перона. След това полицията е евакуирала преддверието на гарата, която обслужва високоскоростни влакове и маршрути към западната и югозападната част на Франция.
Един очевидец е споделил пред телевизия BFM TV, че е чул силен изстрел и е настъпила паника: „Отне ми две или три секунди да осъзная какво се случва. Хората започнаха да казват: 'Трябва да се махаме оттук', след което побягнах“.
Говорител на държавната жп компания SNCF уточни, че железопътният трафик е претърпял само леко нарушение в резултат на инцидента.
18:58 14.11.2025
18:59 14.11.2025
Мислех си, че разбирам от оръжия, ама сега изпаднах в тупик.
До сега не бях чувал, че има оръжие, което стреля с ножове.
Мъж с нож, бе прострелян ...намсикъде си"- така е горе-долу правилното.
А най-правилното е : "Въоръжен с нож, мъж, бе прострелян ....намсикъдеси".
Учете го тоя български бе! Понасъберат ви от селата и правят журналисти!!! Аман!!!
19:00 14.11.2025
19:02 14.11.2025
19:11 14.11.2025
19:18 14.11.2025
19:27 14.11.2025
19:47 14.11.2025
19:49 14.11.2025
20:02 14.11.2025
Последно бях преди две години там.
Както се казва ноу коммент.
Тва естествено не е само за Франция, но статията е за нея.
20:17 14.11.2025