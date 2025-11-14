Новини
Свят »
Франция »
Полицията простреля мъж с нож на гара „Монпарнас“ в Париж

Полицията простреля мъж с нож на гара „Монпарнас“ в Париж

14 Ноември, 2025 18:55 738 12

  • франция-
  • париц-
  • париж-
  • мъж-
  • нож-
  • простреля

Инцидентът предизвика паника сред пътниците, няма сериозно пострадали

Полицията простреля мъж с нож на гара „Монпарнас“ в Париж - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полицията в Париж е простреляла мъж, въоръжен с нож, на гара „Монпарнас“, съобщи парижката прокуратура, цитирана от Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Според източници на полицията мъжът е заплашил жена си и децата си в метрото, след което е взел влак за гара „Монпарнас“, където служителите на реда го очаквали. При опит да бъде арестуван, той заплашил, че ще се самоубие, и е бил прострелян в краката.

Мъжът е бил известен на полицията за случаи на домашно насилие. Пожарната служба на Париж се включи в операцията, като е помогнала на двама ранени, които не са в опасност за живота, а на мястото са пристигнали линейки на спешна помощ.

Фотограф на Ройтерс, свидетел на случилото се, отбелязва, че намесата на полицията е предизвикала вълнение сред пътниците на перона. След това полицията е евакуирала преддверието на гарата, която обслужва високоскоростни влакове и маршрути към западната и югозападната част на Франция.

Един очевидец е споделил пред телевизия BFM TV, че е чул силен изстрел и е настъпила паника: „Отне ми две или три секунди да осъзная какво се случва. Хората започнаха да казват: 'Трябва да се махаме оттук', след което побягнах“.

Говорител на държавната жп компания SNCF уточни, че железопътният трафик е претърпял само леко нарушение в резултат на инцидента.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разочароващо

    7 0 Отговор
    Е как може така? Трябваше учтиво да го помолят според новите европейски директиви.

    18:58 14.11.2025

  • 2 бг палицай

    7 0 Отговор
    тука на дърпат, ритат и плюят но ние сме истински пацифисти и обичаме цветнокожите

    18:59 14.11.2025

  • 3 Механик

    9 0 Отговор
    "Полицията простреля мъж с нож.."
    Мислех си, че разбирам от оръжия, ама сега изпаднах в тупик.
    До сега не бях чувал, че има оръжие, което стреля с ножове.
    п.п.
    Мъж с нож, бе прострелян ...намсикъде си"- така е горе-долу правилното.
    А най-правилното е : "Въоръжен с нож, мъж, бе прострелян ....намсикъдеси".
    Учете го тоя български бе! Понасъберат ви от селата и правят журналисти!!! Аман!!!

    Коментиран от #5

    19:00 14.11.2025

  • 4 Айсиктирикс

    4 0 Отговор
    Трябваше да му покажат цветовете на дъгата и плюшени мечета.

    19:02 14.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Онзи

    1 0 Отговор
    Маг, не го отразявах много, но отново всичко върви както казва!

    19:11 14.11.2025

  • 7 французин

    1 0 Отговор
    Франция е лозе с ракети пред фалит.

    19:18 14.11.2025

  • 8 Хорейшо

    2 0 Отговор
    Ей това е... полиция.

    19:27 14.11.2025

  • 9 Без брадва

    2 0 Отговор
    Не може във влака да се влиза

    19:47 14.11.2025

  • 10 Убиха човека

    1 1 Отговор
    За нищо. Нацисти

    19:49 14.11.2025

  • 11 ЧОВЕКА СИ БЕЛЕЛ ЯБЪЛКАТА

    0 0 Отговор
    А тия го застреляли. Гейкоценности баце.

    20:02 14.11.2025

  • 12 ?????

    1 0 Отговор
    Слава Богу че навремето успях да видя нещо от оная Франция, която я знаехме от киното на 60,70,80-те години.
    Последно бях преди две години там.
    Както се казва ноу коммент.
    Тва естествено не е само за Франция, но статията е за нея.

    20:17 14.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания