Автобус уби трима на спирка в Стокхолм ВИДЕО

Трима души са загинали и трима са ранени, след като автобус се е блъснал вчера следобед в автобусна спирка в центъра на Стокхолм, съобщи шведската полиция, цитирана от Франс прес.
"Трима души са загинали в резултат на инцидента и в момента се извършва идентифицирането им.
Трима ранени са били транспортирани до болницата, двама от тях с линейка, а един с друг транспорт", се посочва в изявление на полицията.
