Автобус уби трима на спирка в Стокхолм ВИДЕО

15 Ноември, 2025 05:23, обновена 15 Ноември, 2025 05:27 622 2

При инцидента са ранени още трима човека

Снимка: YouTube
БТА БТА

Трима души са загинали и трима са ранени, след като автобус се е блъснал вчера следобед в автобусна спирка в центъра на Стокхолм, съобщи шведската полиция, цитирана от Франс прес.

"Трима души са загинали в резултат на инцидента и в момента се извършва идентифицирането им.

Трима ранени са били транспортирани до болницата, двама от тях с линейка, а един с друг транспорт", се посочва в изявление на полицията.


Швеция
  • 1 В бегето кога ше стане така

    2 1 Отговор
    Нека стане като у европата

    05:55 15.11.2025

  • 2 Това се случи

    1 1 Отговор
    преди 2-3 дни!

    06:17 15.11.2025

