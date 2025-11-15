Автобус уби трима на спирка в Стокхолм ВИДЕО

Трима души са загинали и трима са ранени, след като автобус се е блъснал вчера следобед в автобусна спирка в центъра на Стокхолм, съобщи шведската полиция, цитирана от Франс прес.

"Трима души са загинали в резултат на инцидента и в момента се извършва идентифицирането им.

Трима ранени са били транспортирани до болницата, двама от тях с линейка, а един с друг транспорт", се посочва в изявление на полицията.