Евакуираха 21 хиляди в Нюрнберг заради обезвреждането на бомба от Втората световна война

Евакуираха 21 хиляди в Нюрнберг заради обезвреждането на бомба от Втората световна война

15 Ноември, 2025 07:33, обновена 15 Ноември, 2025 06:40 452 4

  • германия-
  • бомба-
  • нюрнберг-
  • обезвреждане

Тя с тегло около 450 килограма и беше открита по време на строителни работи на улица „Авенариус“ в квартал "Гросройт"

Евакуираха 21 хиляди в Нюрнберг заради обезвреждането на бомба от Втората световна война - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В южния германски град Нюрнберг снощи се проведе мащабна евакуация преди планираното обезвреждане на авиационна бомба от Втората световна война, предаде ДПА.

Градските власти обявиха, че е необходимо затваряне на пътищата в радиус от 800 метра от мястото.

Около 21 000 жители трябваше да напуснат домовете си, съобщиха от градската управа, добавяйки, че това е най-голямата евакуационна операция, която се налага в Нюрнберг след откриването на бомба от Втората световна война.

Бомбата, тежаща около 450 килограма, беше открита по време на строителни работи на улица „Авенариус“ в квартал "Гросройт".

На място бяха изпратени близо 500 пожарникари, около 250 доброволци от спасителните служби, 60 служители на службата за гражданска защита и над 100 полицейски служители, посочва ДПА.


Германия
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    1 3 Отговор
    Нюрнбергски процес за Путин и прогнилата кремльовска СВОлoчь 👍

    Коментиран от #4

    06:51 15.11.2025

  • 2 Сигурно

    1 0 Отговор
    бомбата е руска ?

    07:00 15.11.2025

  • 3 И накрая-кво...?!

    1 0 Отговор
    Обезвредиха ли я...?!
    Не става ясно...?!

    07:02 15.11.2025

  • 4 НАЛИ?!

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Има бая да чакаш...
    ....🤣🤣🤣🤣🤣!

    07:03 15.11.2025

