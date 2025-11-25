Унгария: Стратегията на ЕС по отношение на Украйна е дефектна

Европейският съюз страда от поликриза, действията му са определения от многопластови и паралелни кризи, които се засилват взаимно, заяви днес унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока пред комисията по европейски дела в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Кризата със сигурността на ЕС е причинена от дефектната стратегия на блока по отношение на украинско-руската война, от самата Украйна и от липсата на европейска политика на сигурност и отбрана“, заяви Бока.

Той допълни, че икономическата криза е явна в сферите на конкурентоспособността и търговската политика. Бока посочи и „бюджетната криза“, която се демонстрира от „замрелите преговори за следващия седемгодишен бюджет“.

„Допълнително миграционната криза на ЕС продължава“, допълни унгарският министър. Бока заяви, че всичко това е довело до „криза в политиката и ръководството“ и до дисбаланс между институциите в ЕС.

Коментирайки писмото на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подкрепа на Украйна, Бока заяви, че предвид корупционния скандал в Украйна, писмото е равносилно на „политическа провокация“.