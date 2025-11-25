Унгария: Стратегията на ЕС по отношение на Украйна е дефектна

Европейският съюз страда от поликриза, действията му са определения от многопластови и паралелни кризи, които се засилват взаимно, заяви днес унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока пред комисията по европейски дела в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
„Кризата със сигурността на ЕС е причинена от дефектната стратегия на блока по отношение на украинско-руската война, от самата Украйна и от липсата на европейска политика на сигурност и отбрана“, заяви Бока.
Той допълни, че икономическата криза е явна в сферите на конкурентоспособността и търговската политика. Бока посочи и „бюджетната криза“, която се демонстрира от „замрелите преговори за следващия седемгодишен бюджет“.
„Допълнително миграционната криза на ЕС продължава“, допълни унгарският министър. Бока заяви, че всичко това е довело до „криза в политиката и ръководството“ и до дисбаланс между институциите в ЕС.
Коментирайки писмото на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подкрепа на Украйна, Бока заяви, че предвид корупционния скандал в Украйна, писмото е равносилно на „политическа провокация“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
16:53 25.11.2025
2 Българин
16:53 25.11.2025
3 Унгарците ги знаем=предатели!
16:55 25.11.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 майна
17:00 25.11.2025
6 Тръмп:
остават само "незначителни детайли", твърдят водещи американски медии и CNN.
"Украинците се съгласиха на мирно споразумение"
"Трябва да се уредят някои незначителни детайли, но те се съгласиха на мирно споразумение",
защото военните действия показва, че Русия ще превземе Донбас.
Путин е уверен, че ще превземе Донецка област или с преговори или на бойното поле и американците смятат, че Путин е прав, за което са съобщили на украинската делегация.
17:03 25.11.2025
7 Виктор Орбан.
а продължаващата финансова подкрепа на Европейския съюз за страната е
„чиста лудост“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.
Коментиран от #8
17:06 25.11.2025
8 Орбан
До коментар #7 от "Виктор Орбан.":Фон дер Лайен иска астрономическа сума за Украйна, която не съществува.
Дългът ще падне върху внуците ни.
Докато военната мафия в Украйна краде пари, Фон дер Лайен иска още средства.
17:08 25.11.2025
9 оня с коня
17:10 25.11.2025
10 Истината:
в Украйна, за да продължат да водят бойни действия срещу Русия.
Очевидно целта им не е да постигнат по-добър мир,
а постепенно да разводнят американския план, докато той стане неприемлив за Москва.
Това гарантира връщане към първоначалния сценарий:
продължителен и потенциално безкраен конфликт –
въпреки че, предвид настоящите реалности на бойното поле,
тази динамика е в полза на Русия и допълнително отслабва Украйна
17:31 25.11.2025