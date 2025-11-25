Новини
Свят »
Унгария »
Унгария: Стратегията на ЕС по отношение на Украйна е дефектна

25 Ноември, 2025 16:50 643 10

Министърът заяви, че всичко това е довело до „криза в политиката и ръководството“ и до дисбаланс между институциите в ЕС

Унгария: Стратегията на ЕС по отношение на Украйна е дефектна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз страда от поликриза, действията му са определения от многопластови и паралелни кризи, които се засилват взаимно, заяви днес унгарският министър по европейските въпроси Янош Бока пред комисията по европейски дела в парламента в Будапеща, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

„Кризата със сигурността на ЕС е причинена от дефектната стратегия на блока по отношение на украинско-руската война, от самата Украйна и от липсата на европейска политика на сигурност и отбрана“, заяви Бока.

Той допълни, че икономическата криза е явна в сферите на конкурентоспособността и търговската политика. Бока посочи и „бюджетната криза“, която се демонстрира от „замрелите преговори за следващия седемгодишен бюджет“.

„Допълнително миграционната криза на ЕС продължава“, допълни унгарският министър. Бока заяви, че всичко това е довело до „криза в политиката и ръководството“ и до дисбаланс между институциите в ЕС.

Коментирайки писмото на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в подкрепа на Украйна, Бока заяви, че предвид корупционния скандал в Украйна, писмото е равносилно на „политическа провокация“.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 1 Отговор
    Нашият Боко се е притаил и се моли само кучилото да дойде преди края на СВО.

    16:53 25.11.2025

  • 2 Българин

    2 4 Отговор
    Наистина е необходима единна европейска политика за сигурност и отбрана. И основният и компонент трябва да бъдат стратегически ядрени сили, които да гарантират безопасността на съюза от всеки възможен агресор.

    16:53 25.11.2025

  • 3 Унгарците ги знаем=предатели!

    3 8 Отговор
    На снимката ☝️🤔 една частица от "руския мир"...

    16:55 25.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 майна

    2 9 Отговор
    Дефектен е орбан . Всички слуги на путин са умственоувредени .

    17:00 25.11.2025

  • 6 Тръмп:

    5 0 Отговор
    Украйна се е съгласила с предложеното от САЩ мирно споразумение,
    остават само "незначителни детайли", твърдят водещи американски медии и CNN.
    "Украинците се съгласиха на мирно споразумение"
    "Трябва да се уредят някои незначителни детайли, но те се съгласиха на мирно споразумение",
    защото военните действия показва, че Русия ще превземе Донбас.
    Путин е уверен, че ще превземе Донецка област или с преговори или на бойното поле и американците смятат, че Путин е прав, за което са съобщили на украинската делегация.

    17:03 25.11.2025

  • 7 Виктор Орбан.

    8 1 Отговор
    Украйна няма „никакъв шанс“ да спечели войната,
    а продължаващата финансова подкрепа на Европейския съюз за страната е
    „чиста лудост“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан.

    Коментиран от #8

    17:06 25.11.2025

  • 8 Орбан

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Виктор Орбан.":

    Фон дер Лайен иска астрономическа сума за Украйна, която не съществува.
    Дългът ще падне върху внуците ни.
    Докато военната мафия в Украйна краде пари, Фон дер Лайен иска още средства.

    17:08 25.11.2025

  • 9 оня с коня

    1 3 Отговор
    МЕДИЙНО КОЩУНСТВО Е да се прави "Новина" от това какво казал някакъв си министър от някаква си Унгария...

    17:10 25.11.2025

  • 10 Истината:

    1 1 Отговор
    Европейските държави искат да осуетят американската инициатива за прекратяване на конфликта
    в Украйна, за да продължат да водят бойни действия срещу Русия.
    Очевидно целта им не е да постигнат по-добър мир,
    а постепенно да разводнят американския план, докато той стане неприемлив за Москва.
    Това гарантира връщане към първоначалния сценарий:
    продължителен и потенциално безкраен конфликт –
    въпреки че, предвид настоящите реалности на бойното поле,
    тази динамика е в полза на Русия и допълнително отслабва Украйна

    17:31 25.11.2025

