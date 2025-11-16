В Чили избират нов президент и парламент

В Чили ще се проведат президентски и парламентарни избори. Настоящият президент Габриел Борич, според конституцията, не може да се кандидатира за втори пореден мандат.

Осем кандидати се борят за най-високия държавен пост. Според социологически проучвания, основната надпревара ще бъде между петима политици: Жанет Хара, представляваща управляващата ляво-центристка коалиция „Обединени за Чили“, Хосе Антонио Кастом от консервативната Републиканска партия; Евелина Матей от дясно-центристката коалиция „Чили, напред, хоризонти!“, Йоханес Кайзер от Национално-либертарианската партия; и Франко Паризи от дясно-центристката Народна партия.

Чилийците ще избират и 23-ма сенатори и 155 членове на парламента.

Хара, член на Чилийската комунистическа партия, е била министър на труда и социалното осигуряване в правителството на Борич. Нейната платформа е фокусирана върху подобряване на условията на труд и подкрепа на малкия бизнес. Подобно на други кандидати, Хара, в условията на нарастваща престъпност в Чили през последните години, обещава да предприеме мерки за подобряване на сигурността, включително чрез модернизиране на полицейските сили, изграждане на затвори и разполагане на въоръжени сили за защита на границите и борба с нелегалната миграция.

Каст се кандидатира срещу Борич на балотажа на президентските избори през декември 2021 г., но загуби с 11 процентни пункта. Той обещава да намали корпоративния данък и държавните разходи, и да засили граничния контрол за борба с нелегалната миграция.

Матей е била министър на труда и социалното осигуряване в правителството на бившия президент Себастиан Пинера. Нейната платформа включва създаването на военна гранична полиция, увеличаване на финансирането за правоприлагането, намаляване на корпоративния данък, създаване на 1 милион работни места и намаляване на „неефективно разпределените публични средства“.

Кайзер е известен с по-радикални възгледи от съперниците си. Той обещава да премахне няколко министерства, да приватизира държавната минна компания Codelco, да затвори границата с Боливия и да построи лагери за нелегални имигранти с намерението да ги депортира.

Паризи завърши трети на президентските избори през 2021 г. с 13% от гласовете, въпреки че кампанията му беше изцяло онлайн от Съединените щати, без дори да дойде в Чили, за да гласува. Неговата платформа включва предложения като ограничаване на държавните заплати и намаляване или премахване на ДДС върху определени стоки.

Всички кандидати се застъпват за поддържане на политика на отвореност към световната икономика и прагматични отношения с други страни. В същото време Каст и Кайзер, за разлика от своите съперници, открито заявиха готовността си да подкрепят военна операция на САЩ във Венецуела.

За да спечели още на първия тур, кандидатът се нуждае от абсолютно мнозинство от гласовете. Ако нито един от кандидатите не постигне този резултат, на 14 декември ще се проведе балотаж, на който ще се класират двамата кандидати, получили най-много гласове.

Според анкета на Cadem, публикувана на 26 октомври, Хара води в надпреварата с 30% от гласовете. 22% бяха готови да подкрепят Каста, 15% Кайзер, 14% Матей и 12% Паризи. Анкетите също така показват, че Хара вероятно ще загуби на балотажа от който и да е кандидат отдясно или от центъра и дясното крило поради общественото недоволство от настоящото правителство. Чилийците посочват влошаващата се сигурност, незаконната миграция и икономическата стагнация като основни проблеми.

Избирателните секции ще бъдат отворени от 8:00 ч. местно време до 18:00 ч. Гласуването е задължително в Чили.