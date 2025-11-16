Новини
Воден ад в Калифорния: Мъж бе отнесен от мост с колата си и загина, 5-годишно дете се озова в океана

16 Ноември, 2025 09:33, обновена 16 Ноември, 2025 09:44 595 1

Щатът бе връхлетян от проливни дъждове и силен вятър

Воден ад в Калифорния: Мъж бе отнесен от мост с колата си и загина, 5-годишно дете се озова в океана - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Проливни дъждове и силен вятър, връхлетяха американския щат Калифорния, съобщават световните агенции.

Местните власти съобщиха, че 71-годишен мъж е загинал, след като автомобилът му е бил отнесен от наводнен мост в Северна Калифорния, а 5-годишно дете е било отнесено в океана от 4,6-метрови вълни в щатски парк на Централното крайбрежие.

Край брега на Южна Калифорния дървена лодка, за която се смята, че е превозвала мигранти към САЩ от Мексико, се е преобърнала в бурно море, оставяйки най-малко четирима души загинали и четирима хоспитализирани, съобщи бреговата охрана в събота, цитирана от Daily Herald.

Предупрежденията за наводнения се простираха от крайбрежието на окръг Вентура през Малибу до Лос Анджелис.

"Поради потенциала за потоци от отломки, предупреждението за евакуация остава в сила във и около всички райони с наскоро изгорели участъци, а избрани уязвими имоти остават под заповед за евакуация", заяви кметът на Лос Анджелис Карън Бас в X.

Задължителни заповеди за евакуация бяха издадени за имоти с висок риск в районите на пожарите в Палисейдс и Ийтън до неделя сутринта. Служители на реда посетиха определени имоти в тези райони, за да призоват хората да напуснат, каза Бас.


САЩ
  • 1 Добре, че нямам имот

    0 0 Отговор
    в окръг Вентура.

    09:48 16.11.2025