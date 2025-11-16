Войници развяват руски знамена в Купянск. Украйна твърди, че продължава да контролира града

Украинската армия увери днес, че продължава да контролира по-голямата част от град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Снабдяването по земя на руските войски, които са заели позиции в северната част на Купянск, е прекъснато, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Според украинската армия руснаците симулират контрол, като малките групи техни войници, разпръснати из града, развяват руски знамена, които са им били доставени наред с пакети с храна от дронове. В изявлението се изразява очакване руски медии да публикуват скоро фалшиви видеозаписи.

Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви днес, цитиран също от Укринформ, че вчера са били "прочистени" от врага 26,6 квадратни километра в Покровски район в съседната Донецка област. Двете информации не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Покровск и Купянск в момента са основни цели на руската армия в Украйна. Тя се опитва да ги превземе от месеци, като в тези градове се водят ожесточени боеве. В сводката на ГЩ на ВСУ от тази сутрин пише, че вчера е имало общо 176 сражения, близо една трета от които - 52, са станали именно на Покровското направление.

Купянск вече бе превзет от Русия малко след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., но отвоюван от ВСУ през есента на същата година. Руската армия постигна през последните дни известни успехи в Запорожка област. По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за още две превзети села в югоизточния украински регион.

Тази информация също не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от страна на Украйна, която обаче обяви тази седмица, че е изтеглила войските си от няколко села в Запорожка област. След навлизането си в Днепропетровска област в края на юни руските въоръжени сили продължават да настъпват там и в съседната Запорожка област, където са се придвижили напред на относително широк фронт с поне 30 километра през последните шест седмици според проукраински карти, отбелязва Ройтерс.