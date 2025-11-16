Новини
Войници развяват руски знамена в Купянск. Украйна твърди, че продължава да контролира града
Войници развяват руски знамена в Купянск. Украйна твърди, че продължава да контролира града

16 Ноември, 2025

Снабдяването по земя на руските войски, които са заели позиции в северната част на Купянск, е прекъснато, обяви Киев

Войници развяват руски знамена в Купянск. Украйна твърди, че продължава да контролира града - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинската армия увери днес, че продължава да контролира по-голямата част от град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, съобщи БТА.

Снабдяването по земя на руските войски, които са заели позиции в северната част на Купянск, е прекъснато, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".

Според украинската армия руснаците симулират контрол, като малките групи техни войници, разпръснати из града, развяват руски знамена, които са им били доставени наред с пакети с храна от дронове. В изявлението се изразява очакване руски медии да публикуват скоро фалшиви видеозаписи.

Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви днес, цитиран също от Укринформ, че вчера са били "прочистени" от врага 26,6 квадратни километра в Покровски район в съседната Донецка област. Двете информации не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.

Покровск и Купянск в момента са основни цели на руската армия в Украйна. Тя се опитва да ги превземе от месеци, като в тези градове се водят ожесточени боеве. В сводката на ГЩ на ВСУ от тази сутрин пише, че вчера е имало общо 176 сражения, близо една трета от които - 52, са станали именно на Покровското направление.

Купянск вече бе превзет от Русия малко след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., но отвоюван от ВСУ през есента на същата година. Руската армия постигна през последните дни известни успехи в Запорожка област. По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за още две превзети села в югоизточния украински регион.

Тази информация също не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от страна на Украйна, която обаче обяви тази седмица, че е изтеглила войските си от няколко села в Запорожка област. След навлизането си в Днепропетровска област в края на юни руските въоръжени сили продължават да настъпват там и в съседната Запорожка област, където са се придвижили напред на относително широк фронт с поне 30 километра през последните шест седмици според проукраински карти, отбелязва Ройтерс.


  • 1 Шопо

    101 26 Отговор
    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    Коментиран от #5, #9, #17, #27

    20:26 16.11.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    12 61 Отговор
    аре бе копеи!!! ЩЕ ЧЕРПИТЕ

    20:28 16.11.2025

  • 3 ха-ха

    98 16 Отговор
    Ако слушаме какви ги дрънкат укрите ще им повярваме , че укрията си е цяла и непокътната , солдатите са на линия всички без изключения и от тях загинали няма , нито един .

    Коментиран от #7

    20:28 16.11.2025

  • 4 Путинистче идиотче

    19 87 Отговор
    Ние развявахме и знамена в Покровск...после ни избиха като плъхове.

    Коментиран от #61

    20:30 16.11.2025

  • 5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    15 71 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    само 1 въпросче ако може?! кога Раша спря да плаща данък на монголите?

    Коментиран от #24, #32

    20:30 16.11.2025

  • 6 Пич

    41 9 Отговор
    Още по тъмна операция на фашистките служби е ! Украинци , маскирани като руснаци , развяват руски знамена , за да може да си помислят украинците , че руснаците са превзели града ! Това ще им даде възможност да ибясняват , че 69 (не 60) са обкръжили 8000 украинци...... Абе много объркана работа , казвам ви.....

    20:30 16.11.2025

  • 7 оня

    71 16 Отговор

    До коментар #3 от "ха-ха":

    Ако съдим по писанията за урките - всичко си е както трябва ! Няма дезертирали , няма убити , градовете им разцъвтяват , зеля се радва на добро здраве и ..... так далее ....Уркинска им работа ...

    Коментиран от #26, #91

    20:31 16.11.2025

  • 8 Пак аз

    18 56 Отговор
    Като видях,че Купянск е на 7 километра от руската граница вече съм убеден че руснаците са д.ебили.

    20:31 16.11.2025

  • 9 Я пъ тоа

    12 53 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Що тогава дъртака кремълски са бие за нея...

    Коментиран от #16

    20:31 16.11.2025

  • 11 Тошев

    17 72 Отговор
    Погромът на Путин е чудовищен. Уви, ще плаща обикновенния руснак

    20:32 16.11.2025

  • 13 1678

    66 11 Отговор
    И 2 та града са превзети излезе в немските сайтове ама нали сте файти файти факти

    20:37 16.11.2025

  • 14 село мое ,

    58 9 Отговор

    До коментар #12 от "Слава на Украйна":

    Три села , ама колкото Варна и Пловдив !

    20:38 16.11.2025

  • 15 А аз снощи бях

    51 6 Отговор
    в леглото с мис свят. Беше невероятно но когато се събудих разбрах че всичко е илюзия но продължавам да твърдя че съм я е...
    Та така и с нашите приятели които всеки ден осъществяват перемога но в каква посока.

    Коментиран от #20

    20:38 16.11.2025

  • 16 Шопо

    52 11 Отговор

    До коментар #9 от "Я пъ тоа":

    Русия не е агресор тя си защитава територията.

    Коментиран от #19

    20:38 16.11.2025

  • 17 Моряка

    16 25 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    Юнак!И украинците не са украинци,а галицийци,изпъплили при Ленин от Галиция в цяла Русия.Иди сега ,че ги върни в мишите им дупки.Ленин е най големия предател на Русия,сравним само с Горбачов и Елцин.

    20:39 16.11.2025

  • 18 Зелен потник

    46 7 Отговор
    Затворете очи. Дишайте дълбоко. Повтаряйте бавно: Купянск не е превзет. Купянск не е превзет...

    20:39 16.11.2025

  • 19 Я пъ тоа

    9 26 Отговор

    До коментар #16 от "Шопо":

    Що преди 2014 г Украйна не бе руска територия.....

    20:41 16.11.2025

  • 20 Стига бе

    9 34 Отговор

    До коментар #15 от "А аз снощи бях":

    То и путинистите всяка седмица превземат Купянск, ама айде.

    Коментиран от #25

    20:42 16.11.2025

  • 21 Нищо ново под слънцето!

    43 6 Отговор
    Ами те Укрите до последно и за Покровск,твърдяха,че всичко е ,,ОК"...!

    Коментиран от #22

    20:43 16.11.2025

  • 22 ПОКРОВСК

    6 36 Отговор

    До коментар #21 от "Нищо ново под слънцето!":

    Е поредната гробница за путинистите....пълчищата путинови го превземат от шест месеца.

    20:47 16.11.2025

  • 23 салоед

    40 4 Отговор
    Украинската армия героично отстъпва. Руснаците позорно тичат след тях.

    Коментиран от #30

    20:51 16.11.2025

  • 24 Плевен

    18 4 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Когато България спря да плаща на Османската империя

    20:51 16.11.2025

  • 25 Всяка седмица .....

    8 4 Отговор

    До коментар #20 от "Стига бе":

    но тази като че ли са ѝ го вкарали дълбоко на мис свят купянск. Никой не те задължава да вярваш но след два-три дни ще разбереш че тя е Е.....

    20:52 16.11.2025

  • 27 Град Козлодъй

    14 11 Отговор

    До коментар #1 от "Шопо":

    То и България не е държава.
    Чия е тази територия не знам ?

    20:54 16.11.2025

  • 28 От колко години....

    3 18 Отговор

    До коментар #13 от "1678":

    .... сте ги запревземали два града?

    20:54 16.11.2025

  • 29 Това е безспорен

    2 5 Отговор

    До коментар #13 от "1678":

    Факт

    20:55 16.11.2025

  • 32 Отговор

    11 8 Отговор

    До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Бе те га са спрели да плащат данък на монголите пра пара дедати е почнал да плаща на султана, а и укрия никой не я е знаел тогава

    21:01 16.11.2025

  • 33 Куко-

    3 6 Отговор

    До коментар #31 от "Артилерист":

    -мицин.

    21:03 16.11.2025

  • 34 Джврък

    7 3 Отговор
    Е щом го владеете още и се веят руски знамена значи войниците ви са дезертирали?

    21:05 16.11.2025

  • 35 Лъжи от блатото

    6 18 Отговор
    Тия евтини партенки ги гледаме вече 4-ри года, няква кална пиянка се промъква като плъшок и забива блатното знаме и го снима,след минута орката вече е гнус 200,но блатото се тресе от неумна радост и сее неумната си и болнава пропаганда която намира идеална почва в развалените мисловни тенджери на своите слуги блатофили...😂😂😂

    Коментиран от #42, #49, #51

    21:06 16.11.2025

  • 36 Ами същото се приказваше някога

    22 1 Отговор
    и за Авдеевка, Бахмут, Угледар и т. н. Обикновено признават някаква територия за изгубена с около две седмици закъснение, като неизбежно се изтъква, че не бил толкова важен град. И има закономерност, която не може да не се набие на очи. Там, където Еленски ходи да си прави селфита до табелата на града, всичко бива превзето от руснаците. Последното му селфи е от Херсон. Та ще видим... Но украинските власти /не говоря за гражданите/ са много обиграни във фантасмагориите.

    21:09 16.11.2025

  • 37 име

    25 5 Отговор
    Тъпите бандери не видяли руснаците, които влезнали в Новопавловка, щото имало мъгла. Руснаците минали 10км в мългата, влезнали в градчето и подпукали бандерите които чак тогава се усетили кво става.

    Коментиран от #53

    21:09 16.11.2025

  • 38 Верно бе

    6 3 Отговор
    Контролира го ама от по-добри позиции

    21:10 16.11.2025

  • 39 си дзън

    7 11 Отговор
    Току-що укрите пак пуснаха розови фламинга над Орел.

    Коментиран от #44

    21:13 16.11.2025

  • 40 БайДънчо:

    10 3 Отговор
    Войници развяват руски знамена в Киев.
    Зелински е избягъл в Гърция.

    21:14 16.11.2025

  • 41 И на мене

    12 3 Отговор
    Ми разправят, че са ми дигнали заплатата ама като си гледам банковия превод числата са си все същите. Та така и с Украйна, все побеждава Русия а фронта се се мести на Запад напук на евроатлантетата.

    21:14 16.11.2025

  • 43 Тия приказки

    10 6 Отговор
    на ВСУ ,че контролират нещо скоро време ще ги говорят и за Киев ,както са я подкарали.

    Коментиран от #50

    21:16 16.11.2025

  • 44 Гук

    4 6 Отговор

    До коментар #39 от "си дзън":

    Радвам се. В Орел е като ден.

    21:20 16.11.2025

  • 45 Олег от тайгата

    5 9 Отговор
    В Москва вече продават в гастрономите колбас от лапад, много вкусний и питателний....🤣🤣🤣

    Коментиран от #48

    21:20 16.11.2025

  • 46 Я пък тоя

    9 4 Отговор
    Купянск не е превзет, украинците са се преместили на по изгодни позиции извън града.

    21:20 16.11.2025

  • 47 Я пъ тоа

    3 8 Отговор

    До коментар #42 от "ха ха ха ...":

    То па путинистите не са в чувалите, в пъти повече.

    Коментиран от #55, #64

    21:22 16.11.2025

  • 48 Я пък тоя

    6 6 Отговор

    До коментар #45 от "Олег от тайгата":

    Яж си кренвиршите без месо и си трай.

    21:22 16.11.2025

  • 49 Прав си! Видяхме го

    11 4 Отговор

    До коментар #35 от "Лъжи от блатото":

    в Соледар, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Вугледар, Торецк, Часов Яр.....руснаците все лъжат, а украинските герои и западните медии продължават да удържат позициите!
    Същото е и с Покровск и Купианск.

    21:23 16.11.2025

  • 51 Дон Чичо

    7 6 Отговор

    До коментар #35 от "Лъжи от блатото":

    Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
    Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
    После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
    Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?

    Коментиран от #57

    21:23 16.11.2025

  • 52 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!

    7 4 Отговор
    Поредната статия спусната от господарите единствено за успокоение и заблуда на евроатлантиците. Щом се цитира "укринформ" няма смисъл да си губите времето да четете статията!

    21:24 16.11.2025

  • 53 Пич

    1 3 Отговор

    До коментар #37 от "име":

    И ти ли като мен си правен в задната дупка?

    21:25 16.11.2025

  • 54 Артилерист

    12 4 Отговор
    Когато ни натрапват изказвания на укрохунтата и нацизираната им пропаганда трябва се има впредвид що е това убедеността на нациста. Нацистът-в случая укронацистът- е възпитаван, че е свръх човек, а другите- за руснаците става дума сега-са някаква долна раса, за която е обидно дори да се говори. Укронацистите никога няма да признаят, че са виновни и заради тях умират украинските войници и се руши и страната им.

    Коментиран от #63, #89

    21:25 16.11.2025

  • 55 ха ха ха ...

    4 3 Отговор

    До коментар #47 от "Я пъ тоа":

    Дай пример да видим .. в Курск ли ....А превзехте ли го бече ...Или Крим наш , а ...

    21:25 16.11.2025

  • 56 кадри от Покровск

    8 4 Отговор
    Кадрите са показателни. Няма никаква съпротива от украинска страна, чак изглежда неистинско. По принцип с такива возила се движат много бързо и на много малки групи. Тук все едно са тръгнали на сватба, явно са заглушили дроновете, или са елиминирали операторите. Явно града е паднал.

    21:26 16.11.2025

  • 57 Българин

    3 7 Отговор

    До коментар #51 от "Дон Чичо":

    Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.

    Коментиран от #58

    21:26 16.11.2025

  • 59 стоян георгиев

    5 5 Отговор
    Както писах преди ден в купянск ни очакват много интересни неща.пуваламот доброполе ще се повтори.

    Коментиран от #75

    21:27 16.11.2025

  • 60 Име

    4 1 Отговор
    Приятни сънища!

    21:28 16.11.2025

  • 62 Военкор Наумов

    5 11 Отговор
    Много е глупаво да жертваш войници да развеят знаме, след което веднага биват унищожени от артилерия и дронове. Така, товариши руские, няма да спечелите войната.

    Коментиран от #66

    21:29 16.11.2025

  • 63 Куко-

    3 4 Отговор

    До коментар #54 от "Артилерист":

    мицин.

    21:29 16.11.2025

  • 64 Айде бе

    7 5 Отговор

    До коментар #47 от "Я пъ тоа":

    Дори Афганистан има национална валута, а българетата са вече никой.

    Коментиран от #88

    21:29 16.11.2025

  • 65 Та колко метра останаха до Киев?

    3 6 Отговор

    До коментар #58 от "Само питам":

    Мммм?Овчи?

    Коментиран от #69

    21:30 16.11.2025

  • 66 Ти знаеш ли

    3 4 Отговор

    До коментар #62 от "Военкор Наумов":

    че евроатлантическата мафия гори италиански боклук в софийските тецове нощно време и трови децата ни. Така пести и от газ и печели двойно.

    21:31 16.11.2025

  • 67 читател

    4 4 Отговор
    Руснаците ви разкатаха ма .. ,,та, въпреки цялата еврохейска подкрепа, нато, мато...
    Сега е моментът да почнете да обяснявате как Покровск е малко село, там кьорав укър не е имало, руснаците сами са се трепали...
    ;)

    21:31 16.11.2025

  • 68 az СВО Победа 80

    5 4 Отговор
    Накратко:

    1. В Димитров, на когото в Киев погрешно казват Мирноград, частите на ВСУ напуснаха южните части на града, за да не бъдат отрязани от частите на ВСУ намиращи се в северната му част. Територията, която контролира ВСУ в Димитров бързо се топи!

    2. Красноармейск е освободен на 06.11.2025г. вероятно следващата седмица там зачистката ще приключи напълно.

    3. В Купенск всичко ще се реши също в следващата седмица.

    Коментиран от #70, #72, #74, #78, #84

    21:31 16.11.2025

  • 70 Механик

    4 6 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Руското ще и най голямото ЩЕ.4 години го слушам.

    Коментиран от #81

    21:34 16.11.2025

  • 71 въздушен ас

    3 4 Отговор
    Бе какво стана с нашите ф16 ? Няма ли да фъркат вече ?
    Нали щяхме с тях да плашим руснаците ?!

    21:34 16.11.2025

  • 72 Руснак без крак

    4 3 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    21:34 16.11.2025

  • 73 хан Кубрат

    5 4 Отговор
    БълГария - Велик Абсурдистан ко стаа ве...
    Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
    Наядохте ли са на банани...?
    Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
    Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?

    21:35 16.11.2025

  • 74 Геро

    5 2 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Нали знаеш че мнението на мокро петно като теб няма никакво значение.

    21:35 16.11.2025

  • 75 Като в

    1 2 Отговор

    До коментар #59 от "стоян георгиев":

    Покровск ли?

    21:36 16.11.2025

  • 76 Съветника на зеле михаило пpъдоляк

    8 4 Отговор
    След като първоначално се опита да хвърли върху Кремъл вината за далаверите в енергетиката, вчера михаило пpъдоляк, съветник на зеления наркоман, каза че корупцията е неизменна част от модерната икономика и пподължи жалките опити за замазване с нелепи изказвания в стил че било нормално такива неща да се случват в демократичните системи.

    Родната сopocня да му повярва и да инвестира в бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!

    Коментиран от #94

    21:36 16.11.2025

  • 78 име

    3 1 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?

    21:37 16.11.2025

    2 4 Отговор

    До коментар #70 от "Механик":

    от една седмица , висят в трите чувала гладни и мокри като кокошки .

    21:41 16.11.2025

  • 82 Аз съм веган

    4 4 Отговор
    Скоро ще развяват окакания памперс на хаяско.

    Коментиран от #83

    21:42 16.11.2025

  • 83 уточнение

    2 6 Отговор

    До коментар #82 от "Аз съм веган":

    За късото киефско фаше ли говориш ?

    Коментиран от #90

    21:44 16.11.2025

  • 84 Аааа

    4 4 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    бандерите сега пробвали контраатака към Покровск от към Гришна, северозападно от Покровск. Щото изядоха дървото при контрата откъм североизток, към Мирноград, там даже загубиха Шахово. По този повод насирски бил мобилизирал спешно по 10хиляди клетника за всеки един от трите най-големи джобове с бандери, в Мирноград, в Константиновка и онези, които са блокирани на северния бряг на р. Оскол, край Купянск. Самите градове Купянск и Покровск отдавна не са във владение на бандерите.

    Коментиран от #95

    21:46 16.11.2025

  • 85 Алооо Рублоидоти

    3 2 Отговор
    Кажете за поредната акция на СВУ
    В тила на Магучая .

    Прекъснати се Жп линиите
    Които снабдяват Кремълския Башибозук
    Със оръжия от Северна Корея.

    То и без това Кимчо
    Ще спре да праща оръжия
    Че залежалите оръжия ги изчерпаха
    Сега и Украйна
    Прекъсна и Жп линиите.

    Хахахахаха хахахахаха хахахахаха

    Коментиран от #87, #99

    21:48 16.11.2025

  • 86 И Киев е Руски

    4 3 Отговор
    Украинската територия се сви с още 586 квадратни километра през октомври, а нов годишен пик на загубите вероятно ще бъде достигнат през ноември. Това ще доведе месечните загуби до площ, сравнима с тази на щата Берлин

    21:49 16.11.2025

  • 87 т-п трол сopocоиден

    2 4 Отговор

    До коментар #85 от "Алооо Рублоидоти":

    Още утре Путин спира СВОто и отива в Хага да му сложат белезници, нали така, тролчик?

    21:50 16.11.2025

  • 88 55555

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Айде бе":

    А сти ве, бла.ен пл.х.!!!

    21:51 16.11.2025

  • 90 Не за Епилирания

    3 0 Отговор

    До коментар #83 от "уточнение":

    Ботокс Педофил .

    21:52 16.11.2025

  • 92 !!!!!

    3 0 Отговор
    Три броя орки са вдигнали знамето.След това са станали на тор.

    21:54 16.11.2025

  • 93 Капейко

    1 0 Отговор
    Взе да ми липсва
    Всекидневното присъствие на Кукушинков

    У нас потери нетъ....

    Къде е тоя или да се радваме на
    Мендел и Захарова ?

    21:55 16.11.2025

  • 94 Хахаха!🎺🥳😀

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Съветника на зеле михаило пpъдоляк":

    Това беше най-суперския коментар, който прочетох днес!

    21:56 16.11.2025

  • 95 az СВО Победа 80

    2 2 Отговор

    До коментар #84 от "Аааа":

    Ти си един от малкото тук, които следят хода на бойните действия. Масата е отровена от евроатлантическата пропаганда, с която ни тъпчат от сутрин до вечер от началото на СВО.

    21:57 16.11.2025

  • 96 Никой

    0 0 Отговор
    Нещо са се скарали Украйно и Русия.

    21:58 16.11.2025

  • 97 000

    4 2 Отговор
    Тръмп отчаяно се опитва да направи русия партньор и да мадкира стратегическата загуба на запада като реми. Този път русия има велик държавник и ще си гони стратегическия интерес - връщане на старите зони на влияние от времето на СИВ. Учете руски!

    21:59 16.11.2025

  • 98 Хахаха!🎺🥳😀

    1 0 Отговор
    По времето на Петър Велики около църквите се събирали просяци, недъгави и фъфлещи малоумни, които притеснявали вярващите, като крещели и ги дърпали за дрехите. Петър Велики наредил да ги изселят в покрайнините, в крайна, която била запустяла след набезите на татарите. Смесени с поляци и хазари, те станали украинци.

    22:04 16.11.2025

  • 99 соросодиот

    0 0 Отговор

    До коментар #85 от "Алооо Рублоидоти":

    Не стига това, ами са прекъснали магистралния водкопровод към Москва. Сега московчани ще останат без водка и вече ще свалят Путлер от власт :)))

    22:05 16.11.2025

