Войници развяват руски знамена в Купянск. Украйна твърди, че продължава да контролира града

Украинската армия увери днес, че продължава да контролира по-голямата част от град Купянск в североизточната Харковска област, предаде Укринформ, съобщи БТА.
Снабдяването по земя на руските войски, които са заели позиции в северната част на Купянск, е прекъснато, се казва в изявлението, публикувано в "Телеграм".
Според украинската армия руснаците симулират контрол, като малките групи техни войници, разпръснати из града, развяват руски знамена, които са им били доставени наред с пакети с храна от дронове. В изявлението се изразява очакване руски медии да публикуват скоро фалшиви видеозаписи.
Генералният щаб (ГЩ) на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) обяви днес, цитиран също от Укринформ, че вчера са били "прочистени" от врага 26,6 квадратни километра в Покровски район в съседната Донецка област. Двете информации не са проверени по независим път. До момента няма реакция от руска страна.
Покровск и Купянск в момента са основни цели на руската армия в Украйна. Тя се опитва да ги превземе от месеци, като в тези градове се водят ожесточени боеве. В сводката на ГЩ на ВСУ от тази сутрин пише, че вчера е имало общо 176 сражения, близо една трета от които - 52, са станали именно на Покровското направление.
Купянск вече бе превзет от Русия малко след пълномащабната ѝ инвазия в Украйна на 24 февруари 2022 г., но отвоюван от ВСУ през есента на същата година. Руската армия постигна през последните дни известни успехи в Запорожка област. По-рано днес Министерството на отбраната на Руската федерация съобщи за още две превзети села в югоизточния украински регион.
Тази информация също не е потвърдена по независим път. До момента няма реакция от страна на Украйна, която обаче обяви тази седмица, че е изтеглила войските си от няколко села в Запорожка област. След навлизането си в Днепропетровска област в края на юни руските въоръжени сили продължават да настъпват там и в съседната Запорожка област, където са се придвижили напред на относително широк фронт с поне 30 километра през последните шест седмици според проукраински карти, отбелязва Ройтерс.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шопо
Коментиран от #5, #9, #17, #27
20:26 16.11.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
20:28 16.11.2025
3 ха-ха
Коментиран от #7
20:28 16.11.2025
4 Путинистче идиотче
Коментиран от #61
20:30 16.11.2025
5 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #1 от "Шопо":само 1 въпросче ако може?! кога Раша спря да плаща данък на монголите?
Коментиран от #24, #32
20:30 16.11.2025
6 Пич
20:30 16.11.2025
7 оня
До коментар #3 от "ха-ха":Ако съдим по писанията за урките - всичко си е както трябва ! Няма дезертирали , няма убити , градовете им разцъвтяват , зеля се радва на добро здраве и ..... так далее ....Уркинска им работа ...
Коментиран от #26, #91
20:31 16.11.2025
8 Пак аз
20:31 16.11.2025
9 Я пъ тоа
До коментар #1 от "Шопо":Що тогава дъртака кремълски са бие за нея...
Коментиран от #16
20:31 16.11.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Тошев
20:32 16.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 1678
Коментиран от #28, #29
20:37 16.11.2025
14 село мое ,
До коментар #12 от "Слава на Украйна":Три села , ама колкото Варна и Пловдив !
20:38 16.11.2025
15 А аз снощи бях
Та така и с нашите приятели които всеки ден осъществяват перемога но в каква посока.
Коментиран от #20
20:38 16.11.2025
16 Шопо
До коментар #9 от "Я пъ тоа":Русия не е агресор тя си защитава територията.
Коментиран от #19
20:38 16.11.2025
17 Моряка
До коментар #1 от "Шопо":Юнак!И украинците не са украинци,а галицийци,изпъплили при Ленин от Галиция в цяла Русия.Иди сега ,че ги върни в мишите им дупки.Ленин е най големия предател на Русия,сравним само с Горбачов и Елцин.
20:39 16.11.2025
18 Зелен потник
20:39 16.11.2025
19 Я пъ тоа
До коментар #16 от "Шопо":Що преди 2014 г Украйна не бе руска територия.....
20:41 16.11.2025
20 Стига бе
До коментар #15 от "А аз снощи бях":То и путинистите всяка седмица превземат Купянск, ама айде.
Коментиран от #25
20:42 16.11.2025
21 Нищо ново под слънцето!
Коментиран от #22
20:43 16.11.2025
22 ПОКРОВСК
До коментар #21 от "Нищо ново под слънцето!":Е поредната гробница за путинистите....пълчищата путинови го превземат от шест месеца.
20:47 16.11.2025
23 салоед
Коментиран от #30
20:51 16.11.2025
24 Плевен
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Когато България спря да плаща на Османската империя
20:51 16.11.2025
25 Всяка седмица .....
До коментар #20 от "Стига бе":но тази като че ли са ѝ го вкарали дълбоко на мис свят купянск. Никой не те задължава да вярваш но след два-три дни ще разбереш че тя е Е.....
20:52 16.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Град Козлодъй
До коментар #1 от "Шопо":То и България не е държава.
Чия е тази територия не знам ?
20:54 16.11.2025
28 От колко години....
До коментар #13 от "1678":.... сте ги запревземали два града?
20:54 16.11.2025
29 Това е безспорен
До коментар #13 от "1678":Факт
20:55 16.11.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Отговор
До коментар #5 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Бе те га са спрели да плащат данък на монголите пра пара дедати е почнал да плаща на султана, а и укрия никой не я е знаел тогава
21:01 16.11.2025
33 Куко-
До коментар #31 от "Артилерист":-мицин.
21:03 16.11.2025
34 Джврък
21:05 16.11.2025
35 Лъжи от блатото
Коментиран от #42, #49, #51
21:06 16.11.2025
36 Ами същото се приказваше някога
21:09 16.11.2025
37 име
Коментиран от #53
21:09 16.11.2025
38 Верно бе
21:10 16.11.2025
39 си дзън
Коментиран от #44
21:13 16.11.2025
40 БайДънчо:
Зелински е избягъл в Гърция.
21:14 16.11.2025
41 И на мене
21:14 16.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Тия приказки
Коментиран от #50
21:16 16.11.2025
44 Гук
До коментар #39 от "си дзън":Радвам се. В Орел е като ден.
21:20 16.11.2025
45 Олег от тайгата
Коментиран от #48
21:20 16.11.2025
46 Я пък тоя
21:20 16.11.2025
47 Я пъ тоа
До коментар #42 от "ха ха ха ...":То па путинистите не са в чувалите, в пъти повече.
Коментиран от #55, #64
21:22 16.11.2025
48 Я пък тоя
До коментар #45 от "Олег от тайгата":Яж си кренвиршите без месо и си трай.
21:22 16.11.2025
49 Прав си! Видяхме го
До коментар #35 от "Лъжи от блатото":в Соледар, Бахмут, Авдеевка, Маринка, Вугледар, Торецк, Часов Яр.....руснаците все лъжат, а украинските герои и западните медии продължават да удържат позициите!
Същото е и с Покровск и Купианск.
21:23 16.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Дон Чичо
До коментар #35 от "Лъжи от блатото":Тука някой още броят селата и чекат трите деня!?
Още не са вденали, че никой не му дреме за села и паланки...нито дори за градове - целта е да се трепят бандерята...
После вече кат се опразни от тех, лесно се ходи - кеф ти Харков, Одеса или Киев...нема да има кой да се пречка...
Нали ви каза Медински в Стамбуля - ако требе ще продължи и 20 години, кат Петър с шведите...ще издаяните ли!?
Коментиран от #57
21:23 16.11.2025
52 Укринформ.....значи 1 вярна дума няма!
21:24 16.11.2025
53 Пич
До коментар #37 от "име":И ти ли като мен си правен в задната дупка?
21:25 16.11.2025
54 Артилерист
Коментиран от #63, #89
21:25 16.11.2025
55 ха ха ха ...
До коментар #47 от "Я пъ тоа":Дай пример да видим .. в Курск ли ....А превзехте ли го бече ...Или Крим наш , а ...
21:25 16.11.2025
56 кадри от Покровск
21:26 16.11.2025
57 Българин
До коментар #51 от "Дон Чичо":Значи Зеленски и Путин ще избият още много руснаци.
Коментиран от #58
21:26 16.11.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 стоян георгиев
Коментиран от #75
21:27 16.11.2025
60 Име
21:28 16.11.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Военкор Наумов
Коментиран от #66
21:29 16.11.2025
63 Куко-
До коментар #54 от "Артилерист":мицин.
21:29 16.11.2025
64 Айде бе
До коментар #47 от "Я пъ тоа":Дори Афганистан има национална валута, а българетата са вече никой.
Коментиран от #88
21:29 16.11.2025
65 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #58 от "Само питам":Мммм?Овчи?
Коментиран от #69
21:30 16.11.2025
66 Ти знаеш ли
До коментар #62 от "Военкор Наумов":че евроатлантическата мафия гори италиански боклук в софийските тецове нощно време и трови децата ни. Така пести и от газ и печели двойно.
21:31 16.11.2025
67 читател
Сега е моментът да почнете да обяснявате как Покровск е малко село, там кьорав укър не е имало, руснаците сами са се трепали...
;)
21:31 16.11.2025
68 az СВО Победа 80
1. В Димитров, на когото в Киев погрешно казват Мирноград, частите на ВСУ напуснаха южните части на града, за да не бъдат отрязани от частите на ВСУ намиращи се в северната му част. Територията, която контролира ВСУ в Димитров бързо се топи!
2. Красноармейск е освободен на 06.11.2025г. вероятно следващата седмица там зачистката ще приключи напълно.
3. В Купенск всичко ще се реши също в следващата седмица.
Коментиран от #70, #72, #74, #78, #84
21:31 16.11.2025
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Механик
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Руското ще и най голямото ЩЕ.4 години го слушам.
Коментиран от #81
21:34 16.11.2025
71 въздушен ас
Нали щяхме с тях да плашим руснаците ?!
21:34 16.11.2025
72 Руснак без крак
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.
21:34 16.11.2025
73 хан Кубрат
Как е великата, 36 годишна, свобода и демокрация в условията на див капитализъм?
Наядохте ли са на банани...?
Подготвехте ли са за едно яку повишение на цените, ама наистина яку, след като след десетина дни Нефтохима, който руснаците построиха, ша спре да работи?
Горива ша внесат, ама нале ни си мислите, че там откъдето ги внесат, ша са по-евтинки от там от където ги внасят?
21:35 16.11.2025
74 Геро
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Нали знаеш че мнението на мокро петно като теб няма никакво значение.
21:35 16.11.2025
75 Като в
До коментар #59 от "стоян георгиев":Покровск ли?
21:36 16.11.2025
76 Съветника на зеле михаило пpъдоляк
Родната сopocня да му повярва и да инвестира в бандераски дронове, щото всички тези имоти в САЩ имат нужда от златни тоалетни!
Коментиран от #94
21:36 16.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 име
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":И ти,ли като мен си се пръкнал през задната дупка?
21:37 16.11.2025
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 бандерите питай
До коментар #70 от "Механик":от една седмица , висят в трите чувала гладни и мокри като кокошки .
21:41 16.11.2025
82 Аз съм веган
Коментиран от #83
21:42 16.11.2025
83 уточнение
До коментар #82 от "Аз съм веган":За късото киефско фаше ли говориш ?
Коментиран от #90
21:44 16.11.2025
84 Аааа
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":бандерите сега пробвали контраатака към Покровск от към Гришна, северозападно от Покровск. Щото изядоха дървото при контрата откъм североизток, към Мирноград, там даже загубиха Шахово. По този повод насирски бил мобилизирал спешно по 10хиляди клетника за всеки един от трите най-големи джобове с бандери, в Мирноград, в Константиновка и онези, които са блокирани на северния бряг на р. Оскол, край Купянск. Самите градове Купянск и Покровск отдавна не са във владение на бандерите.
Коментиран от #95
21:46 16.11.2025
85 Алооо Рублоидоти
В тила на Магучая .
Прекъснати се Жп линиите
Които снабдяват Кремълския Башибозук
Със оръжия от Северна Корея.
То и без това Кимчо
Ще спре да праща оръжия
Че залежалите оръжия ги изчерпаха
Сега и Украйна
Прекъсна и Жп линиите.
Хахахахаха хахахахаха хахахахаха
Коментиран от #87, #99
21:48 16.11.2025
86 И Киев е Руски
21:49 16.11.2025
87 т-п трол сopocоиден
До коментар #85 от "Алооо Рублоидоти":Още утре Путин спира СВОто и отива в Хага да му сложат белезници, нали така, тролчик?
21:50 16.11.2025
88 55555
До коментар #64 от "Айде бе":А сти ве, бла.ен пл.х.!!!
21:51 16.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Не за Епилирания
До коментар #83 от "уточнение":Ботокс Педофил .
21:52 16.11.2025
91 Този коментар е премахнат от модератор.
92 !!!!!
21:54 16.11.2025
93 Капейко
Всекидневното присъствие на Кукушинков
У нас потери нетъ....
Къде е тоя или да се радваме на
Мендел и Захарова ?
21:55 16.11.2025
94 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #76 от "Съветника на зеле михаило пpъдоляк":Това беше най-суперския коментар, който прочетох днес!
21:56 16.11.2025
95 az СВО Победа 80
До коментар #84 от "Аааа":Ти си един от малкото тук, които следят хода на бойните действия. Масата е отровена от евроатлантическата пропаганда, с която ни тъпчат от сутрин до вечер от началото на СВО.
21:57 16.11.2025
96 Никой
21:58 16.11.2025
97 000
21:59 16.11.2025
98 Хахаха!🎺🥳😀
22:04 16.11.2025
99 соросодиот
До коментар #85 от "Алооо Рублоидоти":Не стига това, ами са прекъснали магистралния водкопровод към Москва. Сега московчани ще останат без водка и вече ще свалят Путлер от власт :)))
22:05 16.11.2025