Енергетика и газ: Основните акценти при визитата на Зеленски в Атина ОБОБЩЕНИЕ

Темата „Енергетика“ и газовите доставки бяха в основата на вчерашното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Атина, Гърция.

Зеленски пристигна около обяд при засилени мерки за сигурност и проведе последователни срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас, с премиера на страната Кириакос Мицотакис и с председателя на парламента Никитас Какламанис.



Пред Тасулас в президентския дворец Зеленски благодари на Гърция за подкрепата ѝ в сферата на енергията, както и в европейския път на Украйна. „Благодарни сме, че сте до нас и в тази област и ни подкрепяте“, каза украинският президент, цитиран от телевизия Скай.



От своя страна Тасулас подчерта, че от първия миг на непредизвиканата руска инвазия Гърция е била рамо до рамо с Украйна и я е подкрепила в борбата ѝ за защита на териториалната ѝ цялост, на свободата и на мира.



Визитата на Володимир Зеленски продължи в правителствената резиденция „Максимос“, където гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха Декларация за намерения, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г.



Споразумението бе подписано непосредствено преди разговора на гръцкия премиер Мицотакис с гостуващия украински президент, а за него в сградата на правителствената резиденция пристигна и американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.



Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.



В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима. В рамките на бъдещото споразумение се предвижда транзит на количества втечнен природен газ от САЩ чрез „Маршрут 1“, който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).



След разговора между Володимир Зленския и Кириакос Мицотакис гръцкият премиер обеща подкрепата на страната му и за следвоенното възстановяване на Украйна, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Гръцкият министър-председател заяви, че за страната му зачитането на неприкосновеността на границите не подлежи на преговори и направи паралел между ситуацията в Украйна и окупацията на Северен Кипър от Турция.



Зеленски благодари и на американските компании и на президента на САЩ Доналд Тръмп за споразуменията, които отварят пътя на доставките на американски природен газ през Гърция, като поиска натискът към Русия да продължи.



Зеленски и Мицотакис приеха също съвместна декларация от посещението на украинския държавен глава в Атина, в която потвърдиха ангажимента си за справяне с руската въоръжена агресия и за осигуряване на стабилността и сигурността в Средиземноморието, Черно море, Югоизточна Европа и целия евроатлантически регион. В декларацията те изтъкват трайната партньорска връзка между двете страни и потвърждават позицията си спрямо продължаващите предизвикателства пред регионалната сигурност и териториалната цялост, включително в териториалните води. Те се обявяват в подкрепа на развитието на двустранните отношения в сферите на сигурността, отбраната, икономиката, защитата на критичната инфраструктура и хуманитарната помощ.



В документа Гърция се ангажира да окаже подкрепа на Украйна по пътя на евроатлантическата ѝ интеграция. Двете страни се обединяват и около искането за пълно и безусловно спиране на огъня в Украйна като първа стъпка към действителен мирен процес, който да осигури цялостен, справедлив и траен мир на основата на принципите на Хартата на Обединените нации.



Председателят на парламента Никитас Какламанис увери Володимир Зеленски в разговора между двамата, че гръцкият законодателен орган ще продължи да си сътрудничи с украинския по всякакви въпроси чрез съществуващите групи за приятелство. Според Какламанис за да бъде бъдещият мир стабилен той трябва да се основава върху правилата на международното право.



Вчера гръцките власти забраниха масовите публични прояви в Атина по време на посещението на украинския президент от съображения за сигурност.



Днес украинският президент ще разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в Париж.

