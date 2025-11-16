Енергетика и газ: Основните акценти при визитата на Зеленски в Атина ОБОБЩЕНИЕ

Темата „Енергетика“ и газовите доставки бяха в основата на вчерашното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Атина, Гърция.
Зеленски пристигна около обяд при засилени мерки за сигурност и проведе последователни срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас, с премиера на страната Кириакос Мицотакис и с председателя на парламента Никитас Какламанис.
Пред Тасулас в президентския дворец Зеленски благодари на Гърция за подкрепата ѝ в сферата на енергията, както и в европейския път на Украйна. „Благодарни сме, че сте до нас и в тази област и ни подкрепяте“, каза украинският президент, цитиран от телевизия Скай.
От своя страна Тасулас подчерта, че от първия миг на непредизвиканата руска инвазия Гърция е била рамо до рамо с Украйна и я е подкрепила в борбата ѝ за защита на териториалната ѝ цялост, на свободата и на мира.
Визитата на Володимир Зеленски продължи в правителствената резиденция „Максимос“, където гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха Декларация за намерения, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г.
Споразумението бе подписано непосредствено преди разговора на гръцкия премиер Мицотакис с гостуващия украински президент, а за него в сградата на правителствената резиденция пристигна и американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.
Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.
В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима. В рамките на бъдещото споразумение се предвижда транзит на количества втечнен природен газ от САЩ чрез „Маршрут 1“, който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).
След разговора между Володимир Зленския и Кириакос Мицотакис гръцкият премиер обеща подкрепата на страната му и за следвоенното възстановяване на Украйна, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Гръцкият министър-председател заяви, че за страната му зачитането на неприкосновеността на границите не подлежи на преговори и направи паралел между ситуацията в Украйна и окупацията на Северен Кипър от Турция.
Зеленски благодари и на американските компании и на президента на САЩ Доналд Тръмп за споразуменията, които отварят пътя на доставките на американски природен газ през Гърция, като поиска натискът към Русия да продължи.
Зеленски и Мицотакис приеха също съвместна декларация от посещението на украинския държавен глава в Атина, в която потвърдиха ангажимента си за справяне с руската въоръжена агресия и за осигуряване на стабилността и сигурността в Средиземноморието, Черно море, Югоизточна Европа и целия евроатлантически регион. В декларацията те изтъкват трайната партньорска връзка между двете страни и потвърждават позицията си спрямо продължаващите предизвикателства пред регионалната сигурност и териториалната цялост, включително в териториалните води. Те се обявяват в подкрепа на развитието на двустранните отношения в сферите на сигурността, отбраната, икономиката, защитата на критичната инфраструктура и хуманитарната помощ.
В документа Гърция се ангажира да окаже подкрепа на Украйна по пътя на евроатлантическата ѝ интеграция. Двете страни се обединяват и около искането за пълно и безусловно спиране на огъня в Украйна като първа стъпка към действителен мирен процес, който да осигури цялостен, справедлив и траен мир на основата на принципите на Хартата на Обединените нации.
Председателят на парламента Никитас Какламанис увери Володимир Зеленски в разговора между двамата, че гръцкият законодателен орган ще продължи да си сътрудничи с украинския по всякакви въпроси чрез съществуващите групи за приятелство. Според Какламанис за да бъде бъдещият мир стабилен той трябва да се основава върху правилата на международното право.
Вчера гръцките власти забраниха масовите публични прояви в Атина по време на посещението на украинския президент от съображения за сигурност.
Днес украинският президент ще разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в Париж.
Пич
Коментиран от #60
16:55 16.11.2025
Pyccкий Карлик
Вече 140 млн руснаци ще се пробуждат сутрин с мисълта как да избягат от Русия в Украйна 😁👍
Коментиран от #19
16:55 16.11.2025
Хасковски каунь
да ни якодупето.Ще плащаме като попОве
Коментиран от #5
16:55 16.11.2025
Гост
Коментиран от #10
16:56 16.11.2025
Pyccкий Карлик
До коментар #3 от "Хасковски каунь":Ще плащаме, но няма да умираме като руснаци "обкръжили" Покровск 👍
Коментиран от #9
16:57 16.11.2025
Гошо
Коментиран от #88
16:57 16.11.2025
А ние нормалните
Коментиран от #36, #61
16:58 16.11.2025
Данко Харсъзина
Коментиран от #22, #83, #84
16:58 16.11.2025
Pyccкий Карлик
До коментар #4 от "Гост":"...Къде са ни изтребителите..."
За F-16 Block 70 ли питаш ?
В момента чакам да монтират Томахавките и довечера литвам към Русийката !!! Москве приготовится 😁
17:01 16.11.2025
Данко Харсъзина
17:01 16.11.2025
Тоя не е наред с главата
До коментар #9 от "Плащайте плазмодии !":Тази сутрин беше писал, че щял да преминава обучение на Ф-16 и щял да се включи като пилот във войната. Човека забравил да си вземе хапчетата.
Коментиран от #18, #20
17:02 16.11.2025
Али Турчинът
Ма той избяга ма..Ще го пишете чак в сряда. Като не се върне от оня дето е женен за мъж във Франция.
Кога ще се научите да пишете истината бре евро-атлантици?
Аха на, от меня да чуете. Зельо наркомана стегна багажа. Търси убежище. Не за газ отиде в Гърция. Като чели е хаб на газ Гърция, че отишъл да търси газ.
Я изчезвайте с вашата журналистика.
17:02 16.11.2025
Атина Палада
17:02 16.11.2025
Жеко
Коментиран от #17, #23
17:02 16.11.2025
Данко Харсъзина
Коментиран от #25, #85
17:03 16.11.2025
Данко Харсъзина
До коментар #15 от "Жеко":Съгласни сме. Нали ще смучем кинти. Които ще харизаме на Турция по договора с Боташ.
17:05 16.11.2025
Кажи верно !
До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":Ама и ние сме тръгнали по нанадолнище , щом комуникираме с такива. !
Коментиран от #26
17:06 16.11.2025
Путин е най-големият овчар.
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Отглежда 145 милиона руснака!,Изкла един милион от тях, а останалите му се молят да ги нахрани.
За Купоните за бензин,външните нужници и мръзненето на ушанките в бараките няма да пиша😂😂😂
.
Коментиран от #29
17:07 16.11.2025
Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":"....Тоя не е наред с главата..."
Сериозно ?
Тогда може би Путин е наред с главата стареца, дето разсипа Русията, разсипа руснаците и вкара в кладбището 1 млн войничета от двете страни.
След Четири Года тоя пuдеpacт ще бъде оплюван от руснаците също като Горбачов и Елцин.
Отколешна руска традиция 😁
17:07 16.11.2025
ЦИЦАКИС
17:08 16.11.2025
Геро
До коментар #15 от "Жеко":Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.
17:08 16.11.2025
Факт
Коментиран от #54
17:08 16.11.2025
иваничка
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":Че те имат ли пари?
Коментиран от #28
17:10 16.11.2025
Не е само той
До коментар #18 от "Кажи верно !":Има поне десетина изперкали русофоби като него тук. Не съм сигурен, че им плащат, но имат сериозни заболявания. Най-вероятно също са дрогирани или пияни.
Коментиран от #39, #47
17:11 16.11.2025
Данко Харсъзина
Бойко Борисов изгради Балкански поток и реабилитира старото трасе. Велик държавник, строителят на съвременна България.
17:12 16.11.2025
Данко Харсъзина
До коментар #25 от "иваничка":Нема паре, нема гаС. Со дупце не стаа.
17:14 16.11.2025
Данко Харсъзина
Коментиран от #34, #37, #50
17:17 16.11.2025
Комшу
До коментар #29 от "Али Турчинът":Оставяй го тоя, не му обръщай внимание. Той е болен. Не четеш ли, че на 70 години щял да става пилот на самолет Ф-16 и щял да ходи да бомбардира Путин в Москва?
17:18 16.11.2025
Пак ли подаръци правим
17:19 16.11.2025
Pyccкий Карлик
До коментар #29 от "Али Турчинът":"...знам кой ще ви накара да изплюете дъвката.. "
Пачему ?
Какво може да ни стори Путин, какво може да направи Русия ? Единствената заплаха е Русия да изсипе на Дунава 1 млн робота Вася та да умреме от смях ))
Коментиран от #55
17:19 16.11.2025
Спецназ
ЩЕ ГО ПЛАТИМ НА АМЕРИКАНЦИТЕ!!

УДРИИИИ...!!
УДРИИИИ...!!
Коментиран от #38, #52
17:19 16.11.2025
Защото има ненормални
До коментар #7 от "А ние нормалните":Които ни тровят живота заради един наркоман и множество корумпиран типове излъгани от една разплетена английска дамаджана.
17:19 16.11.2025
Къде ги преброи тези 160 завода?
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":Малко са специиализираните болници и психиатрите в България защото Здравната Каса се този и такива като теб не ги лекуват.
Коментиран от #41
17:21 16.11.2025
Данко Харсъзина
До коментар #35 от "Спецназ":В Пирея няма терминал. Александруполис и Ревитуса. Този в Александруполис е наполовина български.
17:22 16.11.2025
Баце,
До коментар #26 от "Не е само той":Изобщо не са десетина, само двама са.
Мимето си пише под статиите с няколко ника. Другия е дежурния по сайт от фондацията към посолствоТО, също с няколко ника.
И не ги съди строго, и те трябва да ядат, а за друго не ги бива.
17:22 16.11.2025
Ачо
17:23 16.11.2025
Данко Харсъзина
До коментар #37 от "Къде ги преброи тези 160 завода?":Официални данни. Старите заводи след като започна войната, заработиха на макс. Построиха се и нови.
Коментиран от #43
17:24 16.11.2025
ха ха
17:32 16.11.2025
Отиди на психиатър незабавно!
До коментар #41 от "Данко Харсъзина":Отговор от ИИ: "България разполага със значителен военно-промишлен комплекс, който включва както държавни, така и частни предприятия. Точният брой на всички функциониращи военни заводи варира, но се съобщава, че в страната има над 16 държавни и частни военни завода." -- -- Явно страдаш от дислексия - четеш 16, а в главата ти вслиза 160.
Коментиран от #51, #53
17:33 16.11.2025
пешо
Коментиран от #49
17:33 16.11.2025
Данко Харсъзина
17:36 16.11.2025
стоян георгиев
Коментиран от #57
17:36 16.11.2025
Кажи верно !
До коментар #26 от "Не е само той":Да им простим , защото те не са виновни , че са възпитани прос ти и малограмотни ! Затова не знаят какво вършат на паветата !
17:38 16.11.2025
Путинистче идиотче
17:39 16.11.2025
Я пъ тоа
До коментар #44 от "пешо":И ние ша са топлим с дебели пачки от комисионни.
17:40 16.11.2025
По-добре му викай
До коментар #30 от "Данко Харсъзина":Уста Бойко Фичето.
17:41 16.11.2025
Данко е естествен интелект
До коментар #43 от "Отиди на психиатър незабавно!":Самоук, енциклопедист.
17:42 16.11.2025
Комисионните са за БГ
До коментар #35 от "Спецназ":И Ниа ша да облажим....
17:42 16.11.2025
Данко Харсъзина
До коментар #43 от "Отиди на психиатър незабавно!":Повече от 16 военни завода има само в Северозапада. Целия Северозапад бичи на 3ти смени и се къпе в пари. За това вече не пискат. Да не говорим за Долината на розите, Костенец и къде ли не. 16бр. са само големите комбинати, от времето на Живков, които сами по себе си са съвкупност от заводи и за това по времето на соца ги наричаха "комбинати". Дори ВМЗ е "
17:45 16.11.2025
54 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
До коментар #24 от "Факт":Ша залеят и Украйна....вервай ми.
17:45 16.11.2025
56 защо
"Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ."
гръцката телевизия Скай:
"Гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията"
Ииии бе Маре ...
17:48 16.11.2025
57 Данко Харсъзина
До коментар #46 от "стоян георгиев":Газ транзитирахме и в момента. Освен Негру Вода, ще имаме втора точка на вход. За това вчера Желязков беше на строежа на газопровода.
17:48 16.11.2025
58 само питам
17:49 16.11.2025
59 Уса
17:50 16.11.2025
61 купи си медия беБАСТУН
До коментар #7 от "А ние нормалните":в тия теми падат пари и градове , затова трябва да са начело на мизеерната медия
17:52 16.11.2025
62 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #60 от "тагаренко съм,да напомням че сте длъжни":България ша лапа комисионни от транзитирането на газ.....ние къде сме в тая схема...
17:55 16.11.2025
63 Путинистче идиотче
17:56 16.11.2025
64 Рублевка
Коментиран от #67
17:56 16.11.2025
65 НЕМА НЕМА ПАРИ
Коментиран от #66
18:02 16.11.2025
66 Лапаме комисионни
До коментар #65 от "НЕМА НЕМА ПАРИ":Явно ти се мислиш за европланктон.
Коментиран от #70
18:04 16.11.2025
67 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
До коментар #64 от "Рублевка":И ние така мислим за подкупите....и действаме.
18:04 16.11.2025
68 Данко Харсъзина
18:06 16.11.2025
69 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ
18:06 16.11.2025
70 А ТИ
До коментар #66 от "Лапаме комисионни":Лапаш тояги.
Коментиран от #74
18:10 16.11.2025
71 Ти лично ще платиш всичко
18:18 16.11.2025
72 неам думи
Коментиран от #73
18:20 16.11.2025
73 Така де
До коментар #72 от "неам думи":Важно е от дъртака кремълски да не се купува газ....да не му ДАВАМЕ МИЛИАРДИ да си финансира войната. Другото е без значение.
18:25 16.11.2025
75 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ
18:27 16.11.2025
77 Аха
Коментиран от #78
18:41 16.11.2025
78 Данко Харсъзина
До коментар #77 от "Аха":"Да, да, ама не."
Петко Бочаров
18:52 16.11.2025
79 стоян георгиев
19:15 16.11.2025
80 007
19:25 16.11.2025
82 Интересно
21:16 16.11.2025
83 Изобщо
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":няма да плаща. Ще платим всички ние - от юросъюза.
22:04 16.11.2025
85 И откъде
До коментар #16 от "Данко Харсъзина":пари у укрите - те чакат на тях да даваме, а не те на нас?
Коментиран от #89
22:09 16.11.2025
86 УРЕЖДА СЕ С НАШИ СРЕДСТА , ГОСПОДАР БЕ!
КАТО ИМА БАЛЪЦИ КАТО НАС , КОЛКО МУ Е ГОТИНО , НЕМА ПРОБЛЕМИУ БЕ !!! МИЛКЯРДИ БОЛ ,ИМА ДАЖЕ И ЗА ЛИЧНИТЕ СМЕТКЕ .
УРСУЛНЦИТЕ И ТЕ СА ФБР ! СМЯТАЙТЕ КАКВИ МИЛЯРДИ ИМА ПРИСВОЕНИ И ОТ ТЯХ , ЗА ДА НЕ ДАВАТ ОТЧЕТ НА ОКРАДЕНИТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ЗА ДВЕТЕ ХУНТИ -ЕВРОПЕЙСКАТА И УКТАИНСКАТА
05:24 17.11.2025
87 само питам
05:35 17.11.2025
88 Данко Харсъзина
До коментар #6 от "Гошо":На Негру Вода. Няма друга точка. Все още.
05:56 17.11.2025
89 Данко Харсъзина
До коментар #85 от "И откъде":От където ни плащат патроните и снарядите и си монтират златни нужници.
06:12 17.11.2025
90 Хубава работа
07:11 17.11.2025