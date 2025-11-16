Новини
Енергетика и газ: Основните акценти при визитата на Зеленски в Атина ОБОБЩЕНИЕ
  Тема: Украйна

Енергетика и газ: Основните акценти при визитата на Зеленски в Атина ОБОБЩЕНИЕ

16 Ноември, 2025 16:52, обновена 17 Ноември, 2025 05:33 2 903 90

Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ. Днес украинският президент ще разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в Париж

Енергетика и газ: Основните акценти при визитата на Зеленски в Атина ОБОБЩЕНИЕ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Темата „Енергетика“ и газовите доставки бяха в основата на вчерашното посещение на украинския президент Володимир Зеленски в Атина, Гърция.

Зеленски пристигна около обяд при засилени мерки за сигурност и проведе последователни срещи с гръцкия си колега Константинос Тасулас, с премиера на страната Кириакос Мицотакис и с председателя на парламента Никитас Какламанис.

Пред Тасулас в президентския дворец Зеленски благодари на Гърция за подкрепата ѝ в сферата на енергията, както и в европейския път на Украйна. „Благодарни сме, че сте до нас и в тази област и ни подкрепяте“, каза украинският президент, цитиран от телевизия Скай.

От своя страна Тасулас подчерта, че от първия миг на непредизвиканата руска инвазия Гърция е била рамо до рамо с Украйна и я е подкрепила в борбата ѝ за защита на териториалната ѝ цялост, на свободата и на мира.

Визитата на Володимир Зеленски продължи в правителствената резиденция „Максимос“, където гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха Декларация за намерения, която има за цел да осигури транзита на американски втечнен природен газ от Гърция за Украйна от декември 2025 г. до март 2026 г.

Споразумението бе подписано непосредствено преди разговора на гръцкия премиер Мицотакис с гостуващия украински президент, а за него в сградата на правителствената резиденция пристигна и американският посланик в Атина Кимбърли Гилфойл, придружавана от гръцкия министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру.

Преди пристигането си в Гърция Зеленски оцени стойността на споразумението на около 2 млрд. евро.

В съобщение на двете компании се казва, че декларацията има решаващ принос за регионалната и европейската енергийна сигурност и устойчивост и осигурява подкрепа за Украйна по време на една трудна зима. В рамките на бъдещото споразумение се предвижда транзит на количества втечнен природен газ от САЩ чрез „Маршрут 1“, който се осигурява съвместно от операторите на преносните системи на Гърция (ДЕСФА), България (Булгартрансгаз), Румъния (Трансгаз), Молдова (ВестМолТрансгаз) и Украйна (ГТСОУ).

След разговора между Володимир Зленския и Кириакос Мицотакис гръцкият премиер обеща подкрепата на страната му и за следвоенното възстановяване на Украйна, съобщи гръцката държавна телевизия ЕРТ. Гръцкият министър-председател заяви, че за страната му зачитането на неприкосновеността на границите не подлежи на преговори и направи паралел между ситуацията в Украйна и окупацията на Северен Кипър от Турция.

Зеленски благодари и на американските компании и на президента на САЩ Доналд Тръмп за споразуменията, които отварят пътя на доставките на американски природен газ през Гърция, като поиска натискът към Русия да продължи.

Зеленски и Мицотакис приеха също съвместна декларация от посещението на украинския държавен глава в Атина, в която потвърдиха ангажимента си за справяне с руската въоръжена агресия и за осигуряване на стабилността и сигурността в Средиземноморието, Черно море, Югоизточна Европа и целия евроатлантически регион. В декларацията те изтъкват трайната партньорска връзка между двете страни и потвърждават позицията си спрямо продължаващите предизвикателства пред регионалната сигурност и териториалната цялост, включително в териториалните води. Те се обявяват в подкрепа на развитието на двустранните отношения в сферите на сигурността, отбраната, икономиката, защитата на критичната инфраструктура и хуманитарната помощ.

В документа Гърция се ангажира да окаже подкрепа на Украйна по пътя на евроатлантическата ѝ интеграция. Двете страни се обединяват и около искането за пълно и безусловно спиране на огъня в Украйна като първа стъпка към действителен мирен процес, който да осигури цялостен, справедлив и траен мир на основата на принципите на Хартата на Обединените нации.

Председателят на парламента Никитас Какламанис увери Володимир Зеленски в разговора между двамата, че гръцкият законодателен орган ще продължи да си сътрудничи с украинския по всякакви въпроси чрез съществуващите групи за приятелство. Според Какламанис за да бъде бъдещият мир стабилен той трябва да се основава върху правилата на международното право.

Вчера гръцките власти забраниха масовите публични прояви в Атина по време на посещението на украинския президент от съображения за сигурност.

Днес украинският президент ще разговаря с френския си колега Еманюел Макрон в Париж.

Още новини от Украйна


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 28 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    69 10 Отговор
    Гърците не дават нищо без пари ! Как ще плати наркомана ? Или......ние ще плащаме на гърците , за да дават на украинците ?! А транзита който ще ни дължат, защото тази газ през нас ще мине , и него няма да платят !!!

    Коментиран от #60

    16:55 16.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    11 54 Отговор
    Лоша новина !!!

    Вече 140 млн руснаци ще се пробуждат сутрин с мисълта как да избягат от Русия в Украйна 😁👍

    Коментиран от #19

    16:55 16.11.2025

  • 3 Хасковски каунь

    49 7 Отговор
    Ох,
    да ни якодупето.Ще плащаме като попОве

    Коментиран от #5

    16:55 16.11.2025

  • 4 Гост

    48 6 Отговор
    Къде са ни изтребителите ? Вярно ли е че сме ги подарили на Украйна?

    Коментиран от #10

    16:56 16.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    10 46 Отговор

    До коментар #3 от "Хасковски каунь":

    Ще плащаме, но няма да умираме като руснаци "обкръжили" Покровск 👍

    Коментиран от #9

    16:57 16.11.2025

  • 6 Гошо

    34 5 Отговор
    А уточни ли къде точно ще пресича границата Румъния -Украйна ,тоя американски газ?

    Коментиран от #88

    16:57 16.11.2025

  • 7 А ние нормалните

    69 9 Отговор
    И защо пускате като водещи новини всичко, което е свързано със Зеленски и Украйна? Какво ни интересува това нас, нормалните хора?

    Коментиран от #36, #61

    16:58 16.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    10 15 Отговор
    Ще смучем транзитни такси.

    Коментиран от #22, #83, #84

    16:58 16.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Pyccкий Карлик

    9 26 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    "...Къде са ни изтребителите..."

    За F-16 Block 70 ли питаш ?
    В момента чакам да монтират Томахавките и довечера литвам към Русийката !!! Москве приготовится 😁

    17:01 16.11.2025

  • 11 Данко Харсъзина

    31 3 Отговор
    Това е стария газопровод по който транзитирахме газ от Русия за Гърция. Русия-Украйна, Румъния - България - Гърция. Сега го реверсират в обратна посока за пренос на американски газ.

    17:01 16.11.2025

  • 12 Тоя не е наред с главата

    22 4 Отговор

    До коментар #9 от "Плащайте плазмодии !":

    Тази сутрин беше писал, че щял да преминава обучение на Ф-16 и щял да се включи като пилот във войната. Човека забравил да си вземе хапчетата.

    Коментиран от #18, #20

    17:02 16.11.2025

  • 13 Али Турчинът

    29 7 Отговор
    Ко? Марийке, Марийке...журналистика от класа Сорос.
    Ма той избяга ма..Ще го пишете чак в сряда. Като не се върне от оня дето е женен за мъж във Франция.
    Кога ще се научите да пишете истината бре евро-атлантици?
    Аха на, от меня да чуете. Зельо наркомана стегна багажа. Търси убежище. Не за газ отиде в Гърция. Като чели е хаб на газ Гърция, че отишъл да търси газ.
    Я изчезвайте с вашата журналистика.

    17:02 16.11.2025

  • 14 Атина Палада

    7 24 Отговор
    Браво на Гърция!Калимера!

    17:02 16.11.2025

  • 15 Жеко

    36 9 Отговор
    А ние съгласни ли сме през нас да минава газ за фашистка хунта?

    Коментиран от #17, #23

    17:02 16.11.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    5 19 Отговор
    И от това ще смучем пари от украинците. Не само от продажба на оръжие.

    Коментиран от #25, #85

    17:03 16.11.2025

  • 17 Данко Харсъзина

    9 12 Отговор

    До коментар #15 от "Жеко":

    Съгласни сме. Нали ще смучем кинти. Които ще харизаме на Турция по договора с Боташ.

    17:05 16.11.2025

  • 18 Кажи верно !

    13 5 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":

    Ама и ние сме тръгнали по нанадолнище , щом комуникираме с такива. !

    Коментиран от #26

    17:06 16.11.2025

  • 19 Путин е най-големият овчар.

    9 25 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Отглежда 145 милиона руснака!,Изкла един милион от тях, а останалите му се молят да ги нахрани.
    За Купоните за бензин,външните нужници и мръзненето на ушанките в бараките няма да пиша😂😂😂
    .

    Коментиран от #29

    17:07 16.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    7 22 Отговор

    До коментар #12 от "Тоя не е наред с главата":

    "....Тоя не е наред с главата..."

    Сериозно ?
    Тогда може би Путин е наред с главата стареца, дето разсипа Русията, разсипа руснаците и вкара в кладбището 1 млн войничета от двете страни.
    След Четири Года тоя пuдеpacт ще бъде оплюван от руснаците също като Горбачов и Елцин.
    Отколешна руска традиция 😁

    17:07 16.11.2025

  • 21 ЦИЦАКИС

    25 7 Отговор
    НА ТОЯ НАРКОМАН САМО ДОЛАРИ МУ СА В ГЛАВАТА

    17:08 16.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Геро

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Жеко":

    Мнението на от-падък като теб няма никакво значение.

    17:08 16.11.2025

  • 24 Факт

    15 6 Отговор
    От САЩ през Гърция за Украйна?

    Коментиран от #54

    17:08 16.11.2025

  • 25 иваничка

    16 4 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    Че те имат ли пари?

    Коментиран от #28

    17:10 16.11.2025

  • 26 Не е само той

    16 3 Отговор

    До коментар #18 от "Кажи верно !":

    Има поне десетина изперкали русофоби като него тук. Не съм сигурен, че им плащат, но имат сериозни заболявания. Най-вероятно също са дрогирани или пияни.

    Коментиран от #39, #47

    17:11 16.11.2025

  • 27 Данко Харсъзина

    5 25 Отговор
    Ще смучем яко кинти. По Балкански поток за Унгария, по стария газопровод за Украйна. Господ е българин.
    Бойко Борисов изгради Балкански поток и реабилитира старото трасе. Велик държавник, строителят на съвременна България.

    17:12 16.11.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    5 4 Отговор

    До коментар #25 от "иваничка":

    Нема паре, нема гаС. Со дупце не стаа.

    17:14 16.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Данко Харсъзина

    3 28 Отговор
    160 военни завода работят на 3 смени. Сега и газопроводите денонощно ще носят пари. България е залята с реки от пари. Благодарение на великия българин, голям държавник и политик от световна величина, строителят на съвременна България - Бойко Борисов.

    Коментиран от #34, #37, #50

    17:17 16.11.2025

  • 31 Комшу

    11 2 Отговор

    До коментар #29 от "Али Турчинът":

    Оставяй го тоя, не му обръщай внимание. Той е болен. Не четеш ли, че на 70 години щял да става пилот на самолет Ф-16 и щял да ходи да бомбардира Путин в Москва?

    17:18 16.11.2025

  • 32 Пак ли подаръци правим

    14 1 Отговор
    А България колко печели от транзитни такси?

    17:19 16.11.2025

  • 33 Pyccкий Карлик

    4 13 Отговор

    До коментар #29 от "Али Турчинът":

    "...знам кой ще ви накара да изплюете дъвката.. "

    Пачему ?
    Какво може да ни стори Путин, какво може да направи Русия ? Единствената заплаха е Русия да изсипе на Дунава 1 млн робота Вася та да умреме от смях ))

    Коментиран от #55

    17:19 16.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Спецназ

    22 4 Отговор
    Гърците ще го разтоварят в Пирея. След това МИЕ, заедно с ромънците ще го транспортираме по газопровода и накрая...
    ЩЕ ГО ПЛАТИМ НА АМЕРИКАНЦИТЕ!!

    УДРИИИИ...!!

    Коментиран от #38, #52

    17:19 16.11.2025

  • 36 Защото има ненормални

    18 3 Отговор

    До коментар #7 от "А ние нормалните":

    Които ни тровят живота заради един наркоман и множество корумпиран типове излъгани от една разплетена английска дамаджана.

    17:19 16.11.2025

  • 37 Къде ги преброи тези 160 завода?

    15 1 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    Малко са специиализираните болници и психиатрите в България защото Здравната Каса се този и такива като теб не ги лекуват.

    Коментиран от #41

    17:21 16.11.2025

  • 38 Данко Харсъзина

    9 2 Отговор

    До коментар #35 от "Спецназ":

    В Пирея няма терминал. Александруполис и Ревитуса. Този в Александруполис е наполовина български.

    17:22 16.11.2025

  • 39 Баце,

    15 1 Отговор

    До коментар #26 от "Не е само той":

    Изобщо не са десетина, само двама са.
    Мимето си пише под статиите с няколко ника. Другия е дежурния по сайт от фондацията към посолствоТО, също с няколко ника.
    И не ги съди строго, и те трябва да ядат, а за друго не ги бива.

    17:22 16.11.2025

  • 40 Ачо

    3 14 Отговор
    Руснаците живеят като в 18 век.Като прасета.

    17:23 16.11.2025

  • 41 Данко Харсъзина

    1 14 Отговор

    До коментар #37 от "Къде ги преброи тези 160 завода?":

    Официални данни. Старите заводи след като започна войната, заработиха на макс. Построиха се и нови.

    Коментиран от #43

    17:24 16.11.2025

  • 42 ха ха

    13 2 Отговор
    пак ще си купуват руска газ , подадена им от тръмп

    17:32 16.11.2025

  • 43 Отиди на психиатър незабавно!

    9 2 Отговор

    До коментар #41 от "Данко Харсъзина":

    Отговор от ИИ: "България разполага със значителен военно-промишлен комплекс, който включва както държавни, така и частни предприятия. Точният брой на всички функциониращи военни заводи варира, но се съобщава, че в страната има над 16 държавни и частни военни завода." -- -- Явно страдаш от дислексия - четеш 16, а в главата ти вслиза 160.

    Коментиран от #51, #53

    17:33 16.11.2025

  • 44 пешо

    15 3 Отговор
    пак на нашия гръб ще се топлят укрите

    Коментиран от #49

    17:33 16.11.2025

  • 45 Данко Харсъзина

    1 11 Отговор
    Украйна е брашнян чувал. Колкото повече го тупкаш, толкова повече пуска. П. Преди чувала беше руски, сега украински. Келепирец...

    17:36 16.11.2025

  • 46 стоян георгиев

    1 12 Отговор
    Газа ще преминава през българия и ще печелим от това.

    Коментиран от #57

    17:36 16.11.2025

  • 47 Кажи верно !

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Не е само той":

    Да им простим , защото те не са виновни , че са възпитани прос ти и малограмотни ! Затова не знаят какво вършат на паветата !

    17:38 16.11.2025

  • 48 Путинистче идиотче

    3 9 Отговор
    България ша лапа милиони от транзита на газ за Украйна, а ние ша гинем по фронтовете на Украйна.

    17:39 16.11.2025

  • 49 Я пъ тоа

    1 6 Отговор

    До коментар #44 от "пешо":

    И ние ша са топлим с дебели пачки от комисионни.

    17:40 16.11.2025

  • 50 По-добре му викай

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "Данко Харсъзина":

    Уста Бойко Фичето.

    17:41 16.11.2025

  • 51 Данко е естествен интелект

    5 1 Отговор

    До коментар #43 от "Отиди на психиатър незабавно!":

    Самоук, енциклопедист.

    17:42 16.11.2025

  • 52 Комисионните са за БГ

    2 4 Отговор

    До коментар #35 от "Спецназ":

    И Ниа ша да облажим....

    17:42 16.11.2025

  • 53 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор

    До коментар #43 от "Отиди на психиатър незабавно!":

    Повече от 16 военни завода има само в Северозапада. Целия Северозапад бичи на 3ри смени и се къпе в пари. За това вече не пискат. Да не говорим за Долината на розите, Костенец и къде ли не. 16бр. са само големите комбинати, от времето на Живков, които сами по себе си са съвкупност от заводи и за това по времето на соца ги наричаха "комбинати". Дори ВМЗ е "Вазовски машиносъроителни заводИ"

    17:45 16.11.2025

  • 54 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    6 1 Отговор

    До коментар #24 от "Факт":

    Ша залеят и Украйна....вервай ми.

    17:45 16.11.2025

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 защо

    10 1 Отговор
    Мария Атанасова:
    "Украйна подписа споразумение с Гърция за транзит на американски втечнен природен газ."

    гръцката телевизия Скай:
    "Гръцката Държавна компания за природен газ (ДЕПА Ембориас) и украинската „Нафтогаз“ подписаха днес в Атина Декларация за намеренията"
    Ииии бе Маре ...

    17:48 16.11.2025

  • 57 Данко Харсъзина

    6 0 Отговор

    До коментар #46 от "стоян георгиев":

    Газ транзитирахме и в момента. Освен Негру Вода, ще имаме втора точка на вход. За това вчера Желязков беше на строежа на газопровода.

    17:48 16.11.2025

  • 58 само питам

    9 2 Отговор
    къде му е зелената тениска на зеления наркоман? бай дончо да не я изгори във камината на белия дом ха ха ха ха

    17:49 16.11.2025

  • 59 Уса

    7 3 Отговор
    Зеления потник си търси убежище и няма нито пари нито власт нито добра слава,за да договаря сделки,както каза Тръмп ти нямаш карти а Тодор Живков ти нямаш пари,за да казваш.Предстои среща на Тръмп и Путин в Будапеща,където Орбан е поканил всички противници на сорос и урсулите.Ще се направи план за премахването на сегашните безмозъчни,за да бъде спасена Европа.ЕС няма да има в сегашният му вид и всичко ще бъде предоговорено отново

    17:50 16.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 купи си медия беБАСТУН

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "А ние нормалните":

    в тия теми падат пари и градове , затова трябва да са начело на мизеерната медия

    17:52 16.11.2025

  • 62 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    2 3 Отговор

    До коментар #60 от "тагаренко съм,да напомням че сте длъжни":

    България ша лапа комисионни от транзитирането на газ.....ние къде сме в тая схема...

    17:55 16.11.2025

  • 63 Путинистче идиотче

    1 7 Отговор
    Надс ни избиват като плъхове в Украйна, а българите пак са уредиха с комисионни.

    17:56 16.11.2025

  • 64 Рублевка

    6 3 Отговор
    Не е важно, кой ще плати природния газ, а кой ще получи подкупите.

    Коментиран от #67

    17:56 16.11.2025

  • 65 НЕМА НЕМА ПАРИ

    10 2 Отговор
    Зеленото взема скъпа американска газ, а европланктона плаща.

    Коментиран от #66

    18:02 16.11.2025

  • 66 Лапаме комисионни

    4 2 Отговор

    До коментар #65 от "НЕМА НЕМА ПАРИ":

    Явно ти се мислиш за европланктон.

    Коментиран от #70

    18:04 16.11.2025

  • 67 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    4 0 Отговор

    До коментар #64 от "Рублевка":

    И ние така мислим за подкупите....и действаме.

    18:04 16.11.2025

  • 68 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор
    Още преди войната, големия държавник Бойко Борисов купи 50% от терминала в Александруполис и сега и от това ще печелим. А ако САЩ и ЕС тотално спрат доставките на газ от Русия, може да активираме и терминалите на Боташ и да покрием загубите натрупани до сега.

    18:06 16.11.2025

  • 69 АРАБИТЕ ЗАЛЯХА ЕС с ГАЗ

    1 6 Отговор
    Ша гушнат милиардите под носа на дъртака кремъкски

    18:06 16.11.2025

  • 70 А ТИ

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Лапаме комисионни":

    Лапаш тояги.

    Коментиран от #74

    18:10 16.11.2025

  • 71 Ти лично ще платиш всичко

    1 2 Отговор
    Смятам, че е справедливо. Така и така виеш като карпатски вълк с приклещена опашка.

    18:18 16.11.2025

  • 72 неам думи

    9 2 Отговор
    Простотията европейска и украинска нямат граници! Граничи с Русия, но ще му носят втечнен газ от другия край на света!!!! Мегаглупост! Никой нрмален човек не прави така, освен ако не е изнудван!

    Коментиран от #73

    18:20 16.11.2025

  • 73 Така де

    3 7 Отговор

    До коментар #72 от "неам думи":

    Важно е от дъртака кремълски да не се купува газ....да не му ДАВАМЕ МИЛИАРДИ да си финансира войната. Другото е без значение.

    18:25 16.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 БСП МИЛИАРДЕРИТЕ

    3 3 Отговор
    Търсим начин как и ние да са облажим от новите комисионни за транзита на газ към Украйна.

    18:27 16.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Аха

    3 1 Отговор
    Преди месец, българския премиер официално съобщи че освобождаваме Украйна от транзитни такси

    Коментиран от #78

    18:41 16.11.2025

  • 78 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Аха":

    "Да, да, ама не."
    Петко Бочаров

    18:52 16.11.2025

  • 79 стоян георгиев

    4 0 Отговор
    Естествено европейците ще плащат сметката на тоя клоун. Просешка територия, не държава.

    19:15 16.11.2025

  • 80 007

    3 2 Отговор
    Да видим как ще реагира на тази новина колективното президентско тяло от съветници. Въпросът е дали може да се ползва договорът с Боташ за транзита на газ от Америка за Украйна и да се покрие плащането, не печалби, плещенето за договора. Може да се окаже по-изгодно от Гърция. Сега е добър моментът правителството да покаже дъжавническо отношение за решаване на проблеми, които ще помогнат за изчистване на белите сторени от "враг но мер едно". Тове противоречи на българския характер, но за страната е полужително. Транзитът през България, няма друга опция и трябва да се договаря, е позицията да се определи като условие за ползване с процент от количеството да става през Боташ. Това е и шанс Боташ да откаже, което дава възможност да се преразгледа или прекрати договора. Да видим кой наистина милее за хората или само за егото си.

    19:25 16.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Интересно

    3 0 Отговор
    От къде ли я взимат тая газ,като САЩ нямат толкова ресурс да снабдят Европа,дори и тях си?

    21:16 16.11.2025

  • 83 Изобщо

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    няма да плаща. Ще платим всички ние - от юросъюза.

    22:04 16.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 И откъде

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Данко Харсъзина":

    пари у укрите - те чакат на тях да даваме, а не те на нас?

    Коментиран от #89

    22:09 16.11.2025

  • 86 УРЕЖДА СЕ С НАШИ СРЕДСТА , ГОСПОДАР БЕ!

    2 0 Отговор
    ДАААА , НА ТРОЙНА ЦЕНА !!!! АМА КАКВО МУ ПУКА НА НАРКОТО , ТОЙ НЯМА ДА ГО ПЛАЩА , ЩЕ ГО ПЛАЩАМЕ НИЕ ПО РЕГЛАМЕНТА НА УРСУЛАНСКАТА ХУНТА!!!
    КАТО ИМА БАЛЪЦИ КАТО НАС , КОЛКО МУ Е ГОТИНО , НЕМА ПРОБЛЕМИУ БЕ !!! МИЛКЯРДИ БОЛ ,ИМА ДАЖЕ И ЗА ЛИЧНИТЕ СМЕТКЕ .
    УРСУЛНЦИТЕ И ТЕ СА ФБР ! СМЯТАЙТЕ КАКВИ МИЛЯРДИ ИМА ПРИСВОЕНИ И ОТ ТЯХ , ЗА ДА НЕ ДАВАТ ОТЧЕТ НА ОКРАДЕНИТЕ СТОТИЦИ МИЛЯРДИ ЗА ДВЕТЕ ХУНТИ -ЕВРОПЕЙСКАТА И УКТАИНСКАТА

    05:24 17.11.2025

  • 87 само питам

    0 0 Отговор
    тая бастра още колко дена ще я четем, вчера я имаше днес пак утре?

    05:35 17.11.2025

  • 88 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гошо":

    На Негру Вода. Няма друга точка. Все още.

    05:56 17.11.2025

  • 89 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор

    До коментар #85 от "И откъде":

    От където ни плащат патроните и снарядите и си монтират златни нужници.

    06:12 17.11.2025

  • 90 Хубава работа

    0 0 Отговор
    Само дето не е ясно кой ще плаща масрафа. Украйна пари няма.

    07:11 17.11.2025

