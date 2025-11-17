Новини
Свят »
Конго (Демократична Република) »
130 души загинаха при два инцидента в мини в ДР Конго

17 Ноември, 2025 04:49, обновена 17 Ноември, 2025 03:53 435 0

Трагичните инциденти са се разиграли при свличания на земни маси в златна и рудна мина

130 души загинаха при два инцидента в мини в ДР Конго - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Над сто души загинаха при свлачище в нелегална златна мина в южната част на ДР Конго, съобщи снощи местната полиция, цитирана от ДПА.

Полицай съобщи, че инцидентът е станал в петък следобед в провинция Луалаба.

Първоначално бе съобщено, че свлачището е затрупало до 70 души, но броят на телата открити по-късно достигна 101.

Спасителната операция продължава, тъй като се допуска, че може да има още жертви.

Ръководителят на Глобалния форум на лидерите на бежанците в Колвези, Пекос Килихоши, каза, че много от загиналите са вътрешно разселени лица.

Ден по-късно при друг инцидент около 30 души загинаха, след като мост се срути в медна мина в югоизточната част на Конго, съобщи националната агенция за занаятчийско минно дело.

По данни на организацията са загинали 49 души, а 20 са били откарани в болница в критично състояние. Рой Каумба – министър на вътрешните работи на провинция Луалаба, обаче заяви, че засега е потвърдена смъртта само на 32 души.

Срутването в мината „е било причинено от паника, предизвикана от стрелба от военнослужещи, които охраняват мината“, съобщи браншовата организация.


Конго (Демократична Република)
