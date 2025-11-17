Новини
Еквадор заяви на референдум: Без чужди военни бази! "Не" на държавното финансиране на партиите! По-малко депутати! ВИДЕО

17 Ноември, 2025 05:12, обновена 17 Ноември, 2025 05:23 756 5

Председателят на избирателната комисия заяви, че над 65% от бюлетините са обработени и резултатите показват „ясна тенденция“

Гражданите на Еквадор гласуваха на референдум против отмяната на забраната за установяване на чуждестранни военни бази в страната, сочат данни, публикувани на уебсайта на Националния избирателен съвет.

На гражданите беше зададен въпросът: „Съгласни ли сте с отмяната на забраната за установяване на чуждестранни военни бази и разполагане на чуждестранни съоръжения с военни цели, както и прехвърлянето на национални военни бази на въоръжените сили или агенциите за сигурност на други държави, което би изисквало частична конституционна поправка?“. Опцията „не“ получи 60,3%.

Президентът Даниел Нобоа настоя за изменение на конституцията на страната и провеждане на референдум. По време на плебисцита гражданите отхвърлиха две други предложения: едното за премахване на държавното финансиране на политическите партии и едното за намаляване на броя на местата в парламента.

Председателят на избирателната комисия Диана Атамаинт заяви на пресконференция, че над 65% от бюлетините са обработени и резултатите показват „ясна тенденция“.

Член, забраняващ установяването на чуждестранни бази в Еквадор, беше включен в конституцията, приета през 2008 г. Нобоа предложи изменението ѝ през септември. Той записа видеообръщението си във военната база Манта, която беше под контрола на САЩ от 1999 до 2009 г. В началото на ноември министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноъм посети Еквадор, където тя и Нобоа разгледаха две военни бази в провинциите Манаби и Санта Елена.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    14 0 Отговор
    Тук референдумите и демокрацията е забранена. Дори в конституцията ни да е член 1 алинея 2: Властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция.

    05:26 17.11.2025

  • 2 жоро

    10 1 Отговор
    Еквадорските цигани излязаха по-умни от българските цигани и си запазиха суверенитета!
    А що циганите ли?
    Ми щото на всякъде с техния глас се прави пилитиката :-)

    05:31 17.11.2025

  • 3 Георги

    2 0 Отговор
    заглавието казва, че ще премахнат държавното финансиране на партиите и ще намалят депутатите, а в статията пише, че тя предложения а отхвърлени.
    " "Не" на държавното финансиране на партиите! По-малко депутати! "
    "... гражданите отхвърлиха две други предложения: едното за премахване на държавното финансиране на политическите партии и едното за намаляване на броя на местата в парламента. "
    Иди разбери кое е вярното!

    05:57 17.11.2025

  • 4 Подобни

    3 0 Отговор
    въпроси и допитване са невъзможни в ЕС.

    06:05 17.11.2025

  • 5 оня с коня

    0 4 Отговор
    Браво Еквадор -Никакви РУСКИ БАЗИ на ваша територия!

    06:27 17.11.2025