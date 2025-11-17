Еквадор заяви на референдум: Без чужди военни бази! "Не" на държавното финансиране на партиите! По-малко депутати! ВИДЕО

Гражданите на Еквадор гласуваха на референдум против отмяната на забраната за установяване на чуждестранни военни бази в страната, сочат данни, публикувани на уебсайта на Националния избирателен съвет.

На гражданите беше зададен въпросът: „Съгласни ли сте с отмяната на забраната за установяване на чуждестранни военни бази и разполагане на чуждестранни съоръжения с военни цели, както и прехвърлянето на национални военни бази на въоръжените сили или агенциите за сигурност на други държави, което би изисквало частична конституционна поправка?“. Опцията „не“ получи 60,3%.

Президентът Даниел Нобоа настоя за изменение на конституцията на страната и провеждане на референдум. По време на плебисцита гражданите отхвърлиха две други предложения: едното за премахване на държавното финансиране на политическите партии и едното за намаляване на броя на местата в парламента.

Председателят на избирателната комисия Диана Атамаинт заяви на пресконференция, че над 65% от бюлетините са обработени и резултатите показват „ясна тенденция“.

Член, забраняващ установяването на чуждестранни бази в Еквадор, беше включен в конституцията, приета през 2008 г. Нобоа предложи изменението ѝ през септември. Той записа видеообръщението си във военната база Манта, която беше под контрола на САЩ от 1999 до 2009 г. В началото на ноември министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноъм посети Еквадор, където тя и Нобоа разгледаха две военни бази в провинциите Манаби и Санта Елена.