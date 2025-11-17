Новини
Китай ще спази споразуменията си! САЩ очакват сделка с Пекин до края на месеца
  Тема: Войната на митата

Китай ще спази споразуменията си! САЩ очакват сделка с Пекин до края на месеца

17 Ноември, 2025 09:17 944 7

Скот Бесент оспори неотдавнашен доклад на Wall Street Journal, в който се казва, че китайски служители планират да ограничат достъпа до редкоземни елементи за американски компании, свързани с военните

Китай ще спази споразуменията си! САЩ очакват сделка с Пекин до края на месеца - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Сделка за редкоземни елементи с Китай се надяваме да бъде сключена до Деня на благодарността (27 ноември). Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от "Ройтерс".

Коментарите на Бесент следват рамково споразумение, обявено миналия месец, в което Вашингтон се съгласи да не налага 100% мита върху китайския внос, а Китай ще се въздържи от режим на лицензиране на износа на ключови редкоземни минерали и магнити.

"Уверен съм, че след срещата ни в Корея между двамата лидери, президента Тръмп и президента Си Дзинпин, Китай ще спази споразуменията си", каза Бесент.

Бесент също така оспори неотдавнашен доклад на Wall Street Journal, в който се казва, че китайски служители планират да ограничат достъпа до редкоземни елементи за американски компании, свързани с военните.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ФАКТ

    2 1 Отговор
    Режимът в Америка клекна.

    09:23 17.11.2025

  • 2 Факти

    2 4 Отговор
    САЩ и Китай сядат на масата като равни и преговарят до постигане на взаимен компромис. Русия и Китай сядат на масата като васал и господар и преговори няма. Китай нарежда и Русия изпълнява. Китай купува ресурси под пазарна цена, защото Русия няма избор и трябва да ги продаде. Китай продава техника над пазарна цена, защото Русия сама не може да я произведе и няма откъде другаде да я купи.

    Коментиран от #7

    09:57 17.11.2025

  • 3 Слава на великият САЩ

    1 3 Отговор
    Иначе китайците ще продават само на Руснаците
    Лопати и Ковчези

    10:00 17.11.2025

  • 4 Най великата страна на Планетата САЩ

    1 3 Отговор
    Велики
    Страхотни
    Прекрасни
    Раят на земята

    10:01 17.11.2025

  • 5 Ватата

    0 2 Отговор
    Руската армия има поток от не ограничен Фентанил от Китай

    10:03 17.11.2025

  • 6 дядо поп

    2 1 Отговор
    Най вероятно са изтъргували Тайван за редкоземните.

    10:14 17.11.2025

  • 7 Мишел

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Факти":

    Русия не зависи с нищо от Китай. Китай зависи от Русия, която му осигурява военна защита от САЩ, за да може мирно да развива икономиката си.
    Всъщност Русия, Китай и Северна Корея са най-мощният военно-икономически съюз днес, който поддържамиа в света и никой не смее да му се противопоставя.

    10:18 17.11.2025