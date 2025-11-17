Китай ще спази споразуменията си! САЩ очакват сделка с Пекин до края на месеца

Сделка за редкоземни елементи с Китай се надяваме да бъде сключена до Деня на благодарността (27 ноември). Това заяви министърът на финансите на САЩ Скот Бесент, цитиран от "Ройтерс".
Коментарите на Бесент следват рамково споразумение, обявено миналия месец, в което Вашингтон се съгласи да не налага 100% мита върху китайския внос, а Китай ще се въздържи от режим на лицензиране на износа на ключови редкоземни минерали и магнити.
"Уверен съм, че след срещата ни в Корея между двамата лидери, президента Тръмп и президента Си Дзинпин, Китай ще спази споразуменията си", каза Бесент.
Бесент също така оспори неотдавнашен доклад на Wall Street Journal, в който се казва, че китайски служители планират да ограничат достъпа до редкоземни елементи за американски компании, свързани с военните.
