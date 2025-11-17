Ескалиращ дипломатически скандал! Япония се опитва да стопи ледовете с Китай в спора около Тайван

Япония предприе стъпки за овладяване на ескалиращия дипломатически спор с Китай относно Тайван, заради който Пекин призова гражданите си да стоят далеч от източноазиатския му съсед, съобщава "Ройтерс".

Спорът избухна, след като премиерът Санае Такаичи заяви пред японските законодатели по-рано този месец, че китайска атака срещу Тайван, заплашваща оцеляването на Япония, може да предизвика военен отговор - сценарий, който предишни администрации избягваха да обсъждат публично, за да не провокират Пекин, който има териториални претенции спрямо самоуправляващия се остров.

Масааки Канай - генерален директор на Бюрото за Азия и Океания на японското външно министерство, ще се срещне с китайския си колега Лю Джинсон в Пекин тази седмица, информираха японските медии днес. Очаква се Канай да обясни, че изказването на Такаичи не сигнализира за промяна в политиката за сигурност на Япония и да призове Китай да се въздържа от действия, които допълнително влошават отношенията.

Тайван се намира на малко над 110 км от най-западните острови на Япония и близо до ключови морски пътища, на които Токио разчита за доставки на петрол и газ. Япония е и домакин на най-голямата концентрация на американска военна мощ извън Съединените щати.

"Различни канали за комуникация са отворени", заяви главният секретар на кабинета на Япония на редовен брифинг, когато беше попитан за съобщеното посещение на Канай в Китай.

Той добави, че предупреждението на Китай срещу пътувания в Япония "е несъвместимо с широката насока за насърчаване на стратегически, взаимноизгодни отношения. Отправихме твърдо искане китайската страна да предприеме подходящи стъпки".

Такаичи може да получи възможност да говори директно с китайския премиер Ли Цян по-късно тази седмица, тъй като се очаква и двамата да присъстват на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка.

Днес президентът на Тайван Лай Чинг-те заяви, че Китай извършва "многостранна атака" срещу Япония.

"Призовавам международната общност да продължи да обръща голямо внимание и също така настоявам Китай да прояви сдържаност и да демонстрира поведение, подобаващо на голяма сила, вместо да се превръща в проблем за регионалния мир и стабилност", подчерта той.

Спорът избухна с думите на Такаичи на 7 ноември - седмица, след като тя се срещна с китайския лидер Си Дзинпин и се съгласи да се стреми към стабилни отношения.

На следващия ден генералният консул на Китай в Осака Сюе Джиен заяви, че "мръсният врат трябва да бъде отрязан" във вече изтрита публикация в социалната мрежа X. Япония привика китайския посланик, за да протестира срещу неговото "изключително неуместно" изявление, а няколко японски политици настояха за експулсирането на Сюе.

Разривът се задълбочи в четвъртък, когато Китай привика японския посланик за първи път от повече от две години, за да изрази "силен протест" срещу думите на Такаичи.

В петък Китай заяви, че Япония ще претърпи "съкрушително" военно поражение, ако се намеси в делата за Тайван, и изрази "сериозни опасения" относно посоката на сигурност на Япония, включително неяснотата относно трите ѝ неядрени принципа да не разработва, притежава или съхранява ядрени оръжия.

Вчера формация от кораби на китайската брегова охрана премина през водите около група острови в Източнокитайско море, контролирани от Япония, но претендирани от Китай. Известни като Сенкаку в Токио и Дяоюйдао в Пекин, те са тема на конфликт, откакто Япония ги национализира през 2012 г. Японската брегова охрана заяви, че е прогонила китайските кораби.

Държавните китайски медии продължиха да критикуват Такаичи и днес.

"Опасните думи на Такаичи, които докоснаха нервите на всички партии, бяха не само стратегическо безразсъдство, но и умишлена провокация", заяви в редакционна статия "Народен ежедневник" на Комунистическата партия

Ако спорът се проточи, спад в броя на китайските посетители в мащаб от приблизително 25%, колто беше отчетен по време на островния спор през 2012 г., би могъл да нанесе значителен икономически удар, предупреди Такахиде Киучи, изпълнителен икономист в изследователския институт Номура.

"Спадът в броя на посетителите в този мащаб би имал сдържащ ефект, надвишаващ половината от годишния растеж на Япония", поясни той.

В очакване на този потенциален удар, акциите на чувствителни към туризма компании се понижиха в Токио.