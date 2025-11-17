Нетаняху осъди насилието на „шепа израелски екстремисти“ на Западния бряг

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкритикува насилието, упражнявано от, както той определи, „шепа израелски екстремисти“, които по думите му не представляват заселниците, живеещи на Западния бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Взимам много насериозно ожесточените размирици, подклаждани от шепа екстремисти, които не представляват заселниците в Юдея и Самария (Западния бряг) и които сами се опитват да раздават правосъдие“, заяви Нетаняху.

„Имам намерение да се заема лично с този въпрос и да извикам съответните министри веднага щом това е възможно, за да се реагира на този сериозен феномен“, допълни премиерът.

Изявлението му идва на фона на зачестили атаки на Западния бряг, включително нападение над палестинско село близо до Витлеем. Инцидентът изглежда е бил реакция на разрушаването от израелските сили на преден пост, изграден от еврейски заселници в района.