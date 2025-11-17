Новини
Нетаняху осъди насилието на „шепа израелски екстремисти“ на Западния бряг

17 Ноември, 2025 22:29 506 3

Премиерът обеща лична намеса след серия нападения и нарастващо напрежение в района

Нетаняху осъди насилието на „шепа израелски екстремисти“ на Западния бряг - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разкритикува насилието, упражнявано от, както той определи, „шепа израелски екстремисти“, които по думите му не представляват заселниците, живеещи на Западния бряг, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Взимам много насериозно ожесточените размирици, подклаждани от шепа екстремисти, които не представляват заселниците в Юдея и Самария (Западния бряг) и които сами се опитват да раздават правосъдие“, заяви Нетаняху.

„Имам намерение да се заема лично с този въпрос и да извикам съответните министри веднага щом това е възможно, за да се реагира на този сериозен феномен“, допълни премиерът.

Изявлението му идва на фона на зачестили атаки на Западния бряг, включително нападение над палестинско село близо до Витлеем. Инцидентът изглежда е бил реакция на разрушаването от израелските сили на преден пост, изграден от еврейски заселници в района.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Я...

    9 1 Отговор
    Тоя сигурно си е паднал върху бастуна за да каже такова нещо ?! Но завършва с - ще си почеша каламбаците...

    22:32 17.11.2025

  • 2 Тези

    4 2 Отговор
    екстримисти са няколко милиона и не представляват местните евреи, а са ешкенази дошли от европа и откраднали чужда земя .

    Коментиран от #3

    22:34 17.11.2025

  • 3 Лео

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Тези":

    Чупката!

    22:37 17.11.2025