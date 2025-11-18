Новини
Мадуро: Готов съм да говоря с Тръмп "на четири очи"

18 Ноември, 2025 03:42, обновена 18 Ноември, 2025 03:47 377 1

  • мадуро-
  • тръмп-
  • картели-
  • наркотици-
  • сащ-
  • венецуела

Американският президент подкрепи по-агресивни действия срещу наркокартелите в Мексико и Колумбия, но не обяви пряка военна намеса на САЩ в двете страни

Мадуро: Готов съм да говоря с Тръмп "на четири очи" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Венецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че подкрепя предприемането на по-агресивни действия срещу наркокартелите и производството на наркотици в Мексико и Колумбия, но не обяви пряка военна намеса на САЩ в двете страни, предаде Ройтерс.

Тръмп засили кампанията си срещу трафика на наркотици по море, като разреши по-мощни операции и даде на американските сили разширени правомощия да обезвреждат или потапят плавателни съдове, за които има подозрения, че пренасят наркотици.

Запитан по време на събитие в Овалния кабинет дали ще подкрепи подобни наземни удари в Мексико, за да спре трафика на наркотици, американският президент отговори“ „За мен е добре — каквото и да трябва да направим, за да спрем наркотиците“.

По-късно той повдигна възможността да се насочи към кокаиновите лаборатории в Колумбия.

„Бих ли унищожил тези фабрики? Бих се гордял лично да го направя“, каза Тръмп. „Не казвам, че ще го направя, но бих се гордял да го направя, защото ще спасим милиони животи“, добави той.

Тръмп повтори и възможността да осъществи контакт с венецуелския си колега Николас Мадуро, въпреки военните операции на САЩ в Карибско море.

„В даден момент ще разговарям с него“, заяви американският президент в отговор на журналистически въпрос дали планира подобен контакт. „Да, бих преговарял с него вероятно. Аз говоря с всеки“, добави Тръмп.

Той обаче не изключи възможността за провеждане на сухопътна военна операция във Венецуела. „Нищо не изключвам, трябва да решим въпроса с Венецуела“, подчерта Тръмп.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Баш Балък

    2 2 Отговор
    Германия легализирала леките наркотици, Тръмпи се борел с картели, ама носа му е насочен към нефт. Я па ке си сипа една ракия пък кот ще да става.

    03:54 18.11.2025