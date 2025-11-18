Новини
Орбан: Военна мафия източва парите ни

18 Ноември, 2025 07:05, обновена 18 Ноември, 2025 06:07

Вместо да изисква да спрем плащанията, Фон дер Лайен предлага да изпратим още повече, заяви унгарският премиер

Фокус Фокус

Премиерът на Унгария Виктор Орбан изригна относно "призива" на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за бързо споразумение за финансирането на огромната дупка в бюджета на Украйна от 135 милиарда евро за следващата година и 2027 година.

"Сега ще бъде от ключово значение бързото постигане на ясен ангажимент за това как да се гарантира, че необходимото финансиране за Украйна ще бъде договорено на следващото заседание на Европейския съвет през декември“, заяви Фон дер Лайен.

Орбан посочва, че получил въпросното писмо с призива за финансирането на Киев.

"Тя пише, че финансовият дефицит на Украйна е значителен и призовава държавите членки да изпращат повече средства. Удивително е. В момент, когато стана ясно, че военна мафия източва парите на европейските данъкоплатци, вместо да изисква реален контрол или да спира плащанията, председателят на Комисията предлага да изпратим още повече", написа унгарският премиер в Х.

"Цялата тази работа е малко като да се опитваш да помогнеш на алкохолик, като му изпратиш още една каса водка. Унгария не е загубила здравия си разум", подчерта той.

В писмото се посочват и три варианта за подкрепа: доброволни двустранни вноски от държавите членки, съвместен дълг на ниво ЕС, заем за репарации, базиран на обездвижените активи на Русия.


Унгария
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ний ша Ва упрайм

    19 2 Отговор
    какво ли писмо и за колко е получил Бойчо от другарчето си Урсулка?

    06:10 18.11.2025

  • 2 Т Живков

    1 23 Отговор
    Комунизма е психично разтройство, този е поредния пример

    Коментиран от #11

    06:11 18.11.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    14 3 Отговор
    Орбан както винаги е прав. И е приятел на големия български държавник Бойко Борисов.

    06:13 18.11.2025

  • 4 Добро утро !

    1 25 Отговор
    Гнусен,мазен толуп е Орбан .

    06:13 18.11.2025

  • 5 Данко Харсъзина

    20 0 Отговор
    Урсула няма полезен ход. И трите и варианта за финансиране са causa perduta.

    06:14 18.11.2025

  • 6 Шамандурникооо,

    1 19 Отговор
    Скрий се в Евразия нейде. Шамандура куха.

    Коментиран от #7

    06:15 18.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Напусни ЕС

    0 9 Отговор
    Унгария зашо не иска да напусне ЕС?

    Коментиран от #9

    06:17 18.11.2025

  • 9 Защото

    10 1 Отговор

    До коментар #8 от "Напусни ЕС":

    ЕССР е със затихващи функции !

    06:20 18.11.2025

  • 10 Дернев

    15 0 Отговор
    "Унгария не е загубила здравия си разум", но БГ е. И главно, заради алчност.

    06:20 18.11.2025

  • 11 Гошо

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "Т Живков":

    Днес се определям като КотИнци, мяууууу

    06:20 18.11.2025

  • 12 Фен

    0 0 Отговор
    Ами прав е. Следвайте парите! Кой има интерес от продължаването на войната? И ВПК на САЩ е толкова извратен, че вместо да увеличи производството, просто само вдига цените, и продава на Европа само толкова, колкото Украйна да агонизира максимално дълго, а Европа да плаща, докато може.

    06:31 18.11.2025

