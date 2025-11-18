Орбан: Военна мафия източва парите ни

Премиерът на Унгария Виктор Орбан изригна относно "призива" на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен за бързо споразумение за финансирането на огромната дупка в бюджета на Украйна от 135 милиарда евро за следващата година и 2027 година.

"Сега ще бъде от ключово значение бързото постигане на ясен ангажимент за това как да се гарантира, че необходимото финансиране за Украйна ще бъде договорено на следващото заседание на Европейския съвет през декември“, заяви Фон дер Лайен.

Орбан посочва, че получил въпросното писмо с призива за финансирането на Киев.

"Тя пише, че финансовият дефицит на Украйна е значителен и призовава държавите членки да изпращат повече средства. Удивително е. В момент, когато стана ясно, че военна мафия източва парите на европейските данъкоплатци, вместо да изисква реален контрол или да спира плащанията, председателят на Комисията предлага да изпратим още повече", написа унгарският премиер в Х.

"Цялата тази работа е малко като да се опитваш да помогнеш на алкохолик, като му изпратиш още една каса водка. Унгария не е загубила здравия си разум", подчерта той.

В писмото се посочват и три варианта за подкрепа: доброволни двустранни вноски от държавите членки, съвместен дълг на ниво ЕС, заем за репарации, базиран на обездвижените активи на Русия.