Информационно затъмнение! Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор на Украйна

Руски дронове са повредили сграда, в която се помещава редакцията на обществения радио- и телевизионен оператор "Суспилне" в Днипро и украинското радио "Днепър" при мащабна нощна атака срещу града, съобщава "Ройтерс".
Владислав Хайваненко, изпълняващият длъжността губернатор на Днепропетровска област, чийто административен център е Днипро, заяви, че руски дронове са атакували региона късно снощи. При нападението са били ранени двама души, предизвикани са няколко пожара и са повредени жилищни блокове и градска инфраструктура.
"Суспилне" съобщи, че е избухнал пожар, прозорци и врати са били взривени, а подовете и покривът на сградата са били повредени, но по това време вътре не е имало персонал.
Телевизионният оператор публикува снимка, показваща зееща дупка в бетонните подове на сградата, с оголени метални арматурни пръти, висящи жици и срутени таванни панели отдолу.
"Суспилне" е националната обществена радио- и телевизионна компания на Украйна, която управлява телевизионни, радио- и онлайн новинарски услуги чрез мрежа от регионални канали в цялата страна.
Днипро - индустриален град в Украйна, и по-широката Днепропетровска област са подложени на многократни руски атаки с ракети и дронове по време на близо четиригодишната война.
1 Последния Софиянец
Коментиран от #12
11:24 18.11.2025
2 И тази грозна статуя на снимката
Коментиран от #20
11:24 18.11.2025
3 Я пък тоя
Коментиран от #28
11:28 18.11.2025
4 Pyccкий Карлик
Коментиран от #9, #13
11:28 18.11.2025
5 Урко фашистките оператори на дронове као
11:29 18.11.2025
6 Правилно е
11:29 18.11.2025
7 Изкукуригал
11:30 18.11.2025
8 Браво
Коментиран от #11
11:31 18.11.2025
9 Спокойно, спокойно…
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":Не ти се сърдим, заболяването е сериозно.
11:31 18.11.2025
10 БРАВО
Коментиран от #26
11:33 18.11.2025
11 Леко, полекичко
До коментар #8 от "Браво":И на теб не се сърдим, заболяването е сериозно…
11:34 18.11.2025
12 Я пък тоя
До коментар #1 от "Последния Софиянец":В голяма грешка си.
Трябва да осигурим 200 милиарда.
Къде забрави Зеленски?
11:35 18.11.2025
13 ами той
До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":Путин ви покани в Покровск, отивайте да влизате от към изток, от към руските земи. Киевската хунта не пуска никой от към тяхна територия, че да не гледат хората къде изтичат милиардите за въоръжаване и по 30 хил. бандери всеки месец.
Коментиран от #18
11:35 18.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Въобще …
11:36 18.11.2025
16 Голяма работа
А руснаците само това си и могат, с толкова дронове и ракети, да чупят само прозорци и най-много да ранят по някой цивилен! Къде е новината тук?
Пък и дори не се знае дали това не е от украинско ПВО!
Коментиран от #24
11:36 18.11.2025
17 Граф
Щеше ли да гори телевизията, ако Зеленски беше се изказал против
Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
Приближаване на НАТО към границите на Русия
Организиране на Майдана
Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
Насочване повечето 800 бази към РФ.
Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
Предлагане достъп на английски военни
Коментиран от #30
11:37 18.11.2025
18 Pyccкий Карлик
До коментар #13 от "ами той":"...Путин ви покани в Покровск..."
Точно за това питаме.
Комай поканата беше доста прибързана и основана на фалшивите руски рапорти. Поредния безконечен руски СРАМ. Русийо, русийоооо...що Сибир се не отвори да те погълне завинаги... 😄
Коментиран от #43
11:40 18.11.2025
19 Информационното затъмнение
11:41 18.11.2025
20 Лука
До коментар #2 от "И тази грозна статуя на снимката":Отдавна няма братушки има рашисти !!!
Коментиран от #23
11:41 18.11.2025
21 Георгиев
11:41 18.11.2025
22 Време е да се арестуват
Те застрашават националната сигурност!
Коментиран от #31
11:44 18.11.2025
23 Не е така!
До коментар #20 от "Лука":И твоят мозък е изпилен след многогодишна работа на поколенията на фашистите от ВСВ. Ходи при тях, живей "демократично". Нямам против.
11:45 18.11.2025
24 болгарин..
До коментар #16 от "Голяма работа":За какво им е на кieвската хунта радио и тв-като 90%от бандерско са без ток-един влак тръгна да им достави от варшавье малко тоци-но волинците му батисаха трасето-оти они помнят как степан,петлюра и шухевичь батисаха над сто хиляди паляки по време на волинската трагедия
11:45 18.11.2025
25 владѝмир
11:45 18.11.2025
26 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #10 от "БРАВО":Копейките нито мислят за жертвите нито имат родина!
11:46 18.11.2025
27 Браво
11:49 18.11.2025
28 Руснаци
До коментар #3 от "Я пък тоя":И колко граждански сгради и съоръжения с мирни граждани унищожиха всу? И защо военните формирования на всу се крият в сгради и съоръжения на цивилни? Или не е това.
11:50 18.11.2025
29 Pyccкий Карлик
Току-що получихме нов боен план и картбланш от Рамщайн, Германия !!! Довечера пет изтребителя F-16 Block 70 летим към Москва, Русия. Целта - Останкинската башня, височина 550м, бръснещ полет, изгасени опознавателни знаци, прицел на основите, две ракети Сайдуинд въздух-земя. Сбогом Останкино 😁
11:50 18.11.2025
30 Лука
До коментар #17 от "Граф":И в крайна сметка рашистите нападнаха Украйна.
Коментиран от #33, #37, #41
11:50 18.11.2025
31 русичь..
До коментар #22 от "Време е да се арестуват":Скоро ще дойде ред и на шизоукронатьциститье в бг-то..чемь менье бандерцов,темь лучше че препълниха б-я
11:51 18.11.2025
32 И българите мразим
11:52 18.11.2025
33 Тихо пръдлю
До коментар #30 от "Лука":Не си компетентен
11:53 18.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Като нямат ток
11:55 18.11.2025
36 Не е "националната обществена"
11:56 18.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 И как тогава
11:58 18.11.2025
39 Логично
11:58 18.11.2025
40 И кво толкова
12:00 18.11.2025
41 Съвет
До коментар #30 от "Лука":Прочети и помисли пак постинг 17и ще разбершш кой, как и защо
12:09 18.11.2025
42 Александър Арутюнов военен експерт,
12:15 18.11.2025
43 ами тъпейчик
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":вместо да философстваш, бегай за бандеристан, иди в Покровск и ни докажи че бандерите го контролират все още!
12:17 18.11.2025