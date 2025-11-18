Новини
Свят »
Украйна »
Информационно затъмнение! Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор на Украйна
  Тема: Украйна

Информационно затъмнение! Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор на Украйна

18 Ноември, 2025 11:22 1 018 43

  • украйна-
  • русия-
  • днипро-
  • ракети-
  • дронове

Днипро - индустриален град в Украйна, и по-широката Днепропетровска област са подложени на многократни руски атаки с ракети и дронове по време на близо четиригодишната война

Информационно затъмнение! Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор на Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Руски дронове са повредили сграда, в която се помещава редакцията на обществения радио- и телевизионен оператор "Суспилне" в Днипро и украинското радио "Днепър" при мащабна нощна атака срещу града, съобщава "Ройтерс".

Владислав Хайваненко, изпълняващият длъжността губернатор на Днепропетровска област, чийто административен център е Днипро, заяви, че руски дронове са атакували региона късно снощи. При нападението са били ранени двама души, предизвикани са няколко пожара и са повредени жилищни блокове и градска инфраструктура.

"Суспилне" съобщи, че е избухнал пожар, прозорци и врати са били взривени, а подовете и покривът на сградата са били повредени, но по това време вътре не е имало персонал.

Телевизионният оператор публикува снимка, показваща зееща дупка в бетонните подове на сградата, с оголени метални арматурни пръти, висящи жици и срутени таванни панели отдолу.

"Суспилне" е националната обществена радио- и телевизионна компания на Украйна, която управлява телевизионни, радио- и онлайн новинарски услуги чрез мрежа от регионални канали в цялата страна.

Днипро - индустриален град в Украйна, и по-широката Днепропетровска област са подложени на многократни руски атаки с ракети и дронове по време на близо четиригодишната война.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    От 180 млрд бюджет на Украйна трябва да осигурим 135 млрд.Стягайте колана.

    Коментиран от #12

    11:24 18.11.2025

  • 2 И тази грозна статуя на снимката

    18 3 Отговор
    Трябва братушките да взривят че е много грозна

    Коментиран от #20

    11:24 18.11.2025

  • 3 Я пък тоя

    9 8 Отговор
    Разрушени са и две детски градини, три училища и една болница.

    Коментиран от #28

    11:28 18.11.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    5 15 Отговор
    Група чуждестранни журналисти спрашиваем когда може да влезнем в "превзетия" преди две седмици Покровск. Когда ?

    Коментиран от #9, #13

    11:28 18.11.2025

  • 5 Урко фашистките оператори на дронове као

    21 3 Отговор
    Какво ще правят сега без сграда и кула за насочване и управляване на дронове? Голям проблем при урките има няма желаещи за пушечно месо!

    11:29 18.11.2025

  • 6 Правилно е

    21 4 Отговор
    Ударили са пропагандната укро машина.

    11:29 18.11.2025

  • 7 Изкукуригал

    19 4 Отговор
    Това не в нищо да си припомним НАТО като удари националната телевизия на Сърбия унищожи цялата сграда с журналисти и работещи вътре това се казва демократичен удар

    11:30 18.11.2025

  • 8 Браво

    7 18 Отговор
    Браво на фашистката измет. Водят винаги освободителна война, но на чужда територия. Целия свят е руски. 100 милиона искат целия свят в краката си. Но дръпнатите очички пълзят на север към Сибир. Пияндетата от Кремъл ще си отидат в трапа, но това което правят, ще им изиграе лоша шега.

    Коментиран от #11

    11:31 18.11.2025

  • 9 Спокойно, спокойно…

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти се сърдим, заболяването е сериозно.

    11:31 18.11.2025

  • 10 БРАВО

    12 3 Отговор
    Всекиден да е така, още поне 4г, на видят бандерите кво им е на хората в Донбас 8г да ги бомбандират!

    Коментиран от #26

    11:33 18.11.2025

  • 11 Леко, полекичко

    6 4 Отговор

    До коментар #8 от "Браво":

    И на теб не се сърдим, заболяването е сериозно…

    11:34 18.11.2025

  • 12 Я пък тоя

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    В голяма грешка си.
    Трябва да осигурим 200 милиарда.
    Къде забрави Зеленски?

    11:35 18.11.2025

  • 13 ами той

    12 3 Отговор

    До коментар #4 от "Pyccкий Карлик":

    Путин ви покани в Покровск, отивайте да влизате от към изток, от към руските земи. Киевската хунта не пуска никой от към тяхна територия, че да не гледат хората къде изтичат милиардите за въоръжаване и по 30 хил. бандери всеки месец.

    Коментиран от #18

    11:35 18.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Въобще …

    8 3 Отговор
    Не се сърдим на нашите укро амеби, заболяването е сериозно знаем ние, знаем

    11:36 18.11.2025

  • 16 Голяма работа

    10 3 Отговор
    скоро и Днипро няма да има никакво стратегическо значение.

    А руснаците само това си и могат, с толкова дронове и ракети, да чупят само прозорци и най-много да ранят по някой цивилен! Къде е новината тук?
    Пък и дори не се знае дали това не е от украинско ПВО!

    Коментиран от #24

    11:36 18.11.2025

  • 17 Граф

    13 2 Отговор
    Цитат: Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор ...

    Щеше ли да гори телевизията, ако Зеленски беше се изказал против
    Неспазване Минските споразумения. Какво е казала Меркел и Макрон. за тях?
    Приближаване на НАТО към границите на Русия
    Организиране на Майдана
    Насъскване на украинците за война с Русия, използвайки национализма.
    Насочване повечето 800 бази към РФ.
    Преди войната обещаване атомно оръжие на Украйна
    Предлагане достъп на английски военни

    Коментиран от #30

    11:37 18.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    3 10 Отговор

    До коментар #13 от "ами той":

    "...Путин ви покани в Покровск..."

    Точно за това питаме.
    Комай поканата беше доста прибързана и основана на фалшивите руски рапорти. Поредния безконечен руски СРАМ. Русийо, русийоооо...що Сибир се не отвори да те погълне завинаги... 😄

    Коментиран от #43

    11:40 18.11.2025

  • 19 Информационното затъмнение

    1 0 Отговор
    вика "-Информационно затъмнение!!!"

    11:41 18.11.2025

  • 20 Лука

    4 8 Отговор

    До коментар #2 от "И тази грозна статуя на снимката":

    Отдавна няма братушки има рашисти !!!

    Коментиран от #23

    11:41 18.11.2025

  • 21 Георгиев

    5 2 Отговор
    Време е на сградата на Рада та и на Министерски съвет. Това е държавността, тя се атакува. Но и това време ще дойде, ако трябва. Ако няма да има Рада в Киев. Да си правят Рада в Лвов.

    11:41 18.11.2025

  • 22 Време е да се арестуват

    3 8 Отговор
    всички бг руски еничари в България!
    Те застрашават националната сигурност!

    Коментиран от #31

    11:44 18.11.2025

  • 23 Не е така!

    4 1 Отговор

    До коментар #20 от "Лука":

    И твоят мозък е изпилен след многогодишна работа на поколенията на фашистите от ВСВ. Ходи при тях, живей "демократично". Нямам против.

    11:45 18.11.2025

  • 24 болгарин..

    5 2 Отговор

    До коментар #16 от "Голяма работа":

    За какво им е на кieвската хунта радио и тв-като 90%от бандерско са без ток-един влак тръгна да им достави от варшавье малко тоци-но волинците му батисаха трасето-оти они помнят как степан,петлюра и шухевичь батисаха над сто хиляди паляки по време на волинската трагедия

    11:45 18.11.2025

  • 25 владѝмир

    6 2 Отговор
    Информационно затъмнение!? известно време без заблуди и лъжи !

    11:45 18.11.2025

  • 26 Путин е като хитлер но е в зародиш

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "БРАВО":

    Копейките нито мислят за жертвите нито имат родина!

    11:46 18.11.2025

  • 27 Браво

    7 2 Отговор
    Трябва да спре с тая атлантическа пропаганда и украински пръдни

    11:49 18.11.2025

  • 28 Руснаци

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Я пък тоя":

    И колко граждански сгради и съоръжения с мирни граждани унищожиха всу? И защо военните формирования на всу се крият в сгради и съоръжения на цивилни? Или не е това.

    11:50 18.11.2025

  • 29 Pyccкий Карлик

    2 3 Отговор
    Спокойно....
    Току-що получихме нов боен план и картбланш от Рамщайн, Германия !!! Довечера пет изтребителя F-16 Block 70 летим към Москва, Русия. Целта - Останкинската башня, височина 550м, бръснещ полет, изгасени опознавателни знаци, прицел на основите, две ракети Сайдуинд въздух-земя. Сбогом Останкино 😁

    11:50 18.11.2025

  • 30 Лука

    2 6 Отговор

    До коментар #17 от "Граф":

    И в крайна сметка рашистите нападнаха Украйна.

    Коментиран от #33, #37, #41

    11:50 18.11.2025

  • 31 русичь..

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Време е да се арестуват":

    Скоро ще дойде ред и на шизоукронатьциститье в бг-то..чемь менье бандерцов,темь лучше че препълниха б-я

    11:51 18.11.2025

  • 32 И българите мразим

    4 0 Отговор
    Украинската телевизия Суспилне ! И НОВА и БТВ

    11:52 18.11.2025

  • 33 Тихо пръдлю

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    Не си компетентен

    11:53 18.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Като нямат ток

    4 0 Отговор
    За кво им е телевизия на хурките?

    11:55 18.11.2025

  • 36 Не е "националната обществена"

    4 0 Отговор
    А е нацистка медия и трябва да се денацифицира

    11:56 18.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 И как тогава

    3 0 Отговор
    съобщава "Ройтерс", предаде БТА ? Сигнали ли ловят или хвърлят боб ? А?

    11:58 18.11.2025

  • 39 Логично

    3 0 Отговор
    На укрите им писна от ежедневните показвания на зеленото джудже по телевизията , и те си взривиха тв кулата . То не се траеше , бе !

    11:58 18.11.2025

  • 40 И кво толкова

    2 0 Отговор
    Мисирките се разхвърчали ли? Или само врякат?

    12:00 18.11.2025

  • 41 Съвет

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Лука":

    Прочети и помисли пак постинг 17и ще разбершш кой, как и защо

    12:09 18.11.2025

  • 42 Александър Арутюнов военен експерт,

    0 0 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Днес е съобщил, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до водноелектрическата централа, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата...Но колко дълго може да продължи това? В същото време той обяснява, че не изпитва злорадство по този въпрос: "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да спре, за съжаление. Очаквайте такива торпедни удари скоро. Защото как и за какво иначе д

    12:15 18.11.2025

  • 43 ами тъпейчик

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    вместо да философстваш, бегай за бандеристан, иди в Покровск и ни докажи че бандерите го контролират все още!

    12:17 18.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания