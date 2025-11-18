Информационно затъмнение! Руски дронове удариха сграда на обществения телевизионен оператор на Украйна

Руски дронове са повредили сграда, в която се помещава редакцията на обществения радио- и телевизионен оператор "Суспилне" в Днипро и украинското радио "Днепър" при мащабна нощна атака срещу града, съобщава "Ройтерс".

Владислав Хайваненко, изпълняващият длъжността губернатор на Днепропетровска област, чийто административен център е Днипро, заяви, че руски дронове са атакували региона късно снощи. При нападението са били ранени двама души, предизвикани са няколко пожара и са повредени жилищни блокове и градска инфраструктура.

"Суспилне" съобщи, че е избухнал пожар, прозорци и врати са били взривени, а подовете и покривът на сградата са били повредени, но по това време вътре не е имало персонал.

Телевизионният оператор публикува снимка, показваща зееща дупка в бетонните подове на сградата, с оголени метални арматурни пръти, висящи жици и срутени таванни панели отдолу.

"Суспилне" е националната обществена радио- и телевизионна компания на Украйна, която управлява телевизионни, радио- и онлайн новинарски услуги чрез мрежа от регионални канали в цялата страна.

Днипро - индустриален град в Украйна, и по-широката Днепропетровска област са подложени на многократни руски атаки с ракети и дронове по време на близо четиригодишната война.