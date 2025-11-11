Стабилно надолу! Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските "Роснефт" и "Лукойл"

На 11 ноември цените на петрола паднаха на азиатските борси, тъй като опасенията от излишък на предлагането надделяха над несигурността относно влиянието на санкциите на САЩ върху руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", предава Reuters, цитирана от Фокус.
Фючърсите на петрола сорта Brent спаднаха с 12 цента, или 0,2%, до 63,94 долара за барел. Американският петрол West Texas Intermediate струва 59,99 долара за барел – с 14 цента, или 0,2%, по-малко.
Агенцията отбелязва, че и двата показателя са се повишили с около 40 цента вчера.
Въпреки че напредъкът в посока възстановяване на работата на правителството като цяло подкрепи пазарите, опасенията от излишък на предлагането на суров петрол задържат цените.
"Тъй като производството на ОПЕК продължава да нараства, световният баланс на петрола става все по-мечи от страна на предлагането, а търсенето продължава да спада на фона на забавянето на икономическия растеж в основните страни потребители“, се посочва в бележка на анализатори от консултантската фирма Ritterbusch and Associates.
По-рано този месец ОПЕК+ се съгласи да увеличи целевите показатели за добив за декември с 137 000 барела на ден, както и през октомври и ноември.
В същото време групата се съгласи да спре увеличаването на добива през първото тримесечие на следващата година.
11 Ноември, 2025
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #7, #9, #26
12:54 11.11.2025
2 честен ционист
Коментиран от #14, #39
12:56 11.11.2025
3 Линда
Коментиран от #22
12:56 11.11.2025
4 Бойко Гея
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Туй е за чекмеджаците. И ние трябва да живееме от нещо.
12:56 11.11.2025
5 Гост
12:58 11.11.2025
6 ООрана държава
Коментиран от #10
12:59 11.11.2025
7 Коментатор
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Разбира се!
България е източен фронт срещу Русия (за това са я предвидили), и като такава НЕ може да има евтини горива, енергетика, земеделие, животновъдство, здравеопазване и образование!!!
Именно затова шиши и тиквата се задействаха с пиратската кражба на Лукойл, щото после глобите от арбитражите ще ги връща народът (както винаги), а крадците щели да бягат по островите (поне така си мечтаят)!!!
Трябва да бъде опоскана до кокал, за да не може след бягството на евроатлантиците по островите, средващия който дойде начело на държавата ни, да има шанс да я възстанови!!!
Трябва да да сигурни, че България ще бъде закрита!!!
Коментиран от #50
12:59 11.11.2025
8 Тръмпа
Коментиран от #11, #43, #47
13:00 11.11.2025
9 Тук всичко
До коментар #1 от "Последния Софиянец":е наобратно.
13:00 11.11.2025
10 Копейки,
До коментар #6 от "ООрана държава":РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
Коментиран от #17, #23
13:01 11.11.2025
11 Коментатор
До коментар #8 от "Тръмпа":Към колко часа???
Това ще бъде съдбата на ЕС!
Щото вече икономиката е в режим на свободно падане!!!
Коментиран от #19
13:01 11.11.2025
12 Транслейтърът халюцинира, Стайков
13:02 11.11.2025
13 Аоо
Коментиран от #25
13:03 11.11.2025
14 Гошо
До коментар #2 от "честен ционист":Не не е спула ,а изнудване и шантаж
13:03 11.11.2025
15 глупусти!
13:04 11.11.2025
16 Копейкиииии
2.Тръмп наш?
3.Путин кога ще наложи санкции на САЩ?
4.Построихте,ли многополюсният свят🤣😂?
13:04 11.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Светът може без Русия
Коментиран от #42
13:05 11.11.2025
19 Оди у русиа
До коментар #11 от "Коментатор":Да не падаш.
Коментиран от #21, #55
13:05 11.11.2025
20 Българин
До коментар #17 от "Коментатор":Мразим орките безплатно!
Коментиран от #29, #48, #51
13:06 11.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 хахахх
До коментар #3 от "Линда":а не бе
13:07 11.11.2025
23 НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН
До коментар #10 от "Копейки,":Приближава се този момент ! Е и Лондон ще потъне
Коментиран от #28, #30
13:07 11.11.2025
24 пропагандата
13:07 11.11.2025
25 Купуваме газ от Азербайджан
До коментар #13 от "Аоо":И от още много места по света. Затова никой не може да ни изнудва с цени и спиране на доставките.
Коментиран от #31
13:08 11.11.2025
26 Не само
До коментар #1 от "Последния Софиянец":дори в немско, цените са +10цт. та незнам за какво поевтиняване става дума
13:08 11.11.2025
27 Я моем ли да питам
Докато спите ще ви стрижат.
13:08 11.11.2025
28 глупусти
До коментар #23 от "НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН":Червената армия отдъхва на брега на океана в Лисабон и скоро ще се предислоцират в Мексико, и от там Тексас.
13:08 11.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 😂😂😂😂
До коментар #23 от "НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН":Копейци 4еп за зеле не става от вас, от путин, от пРосия.
13:10 11.11.2025
31 разбира се
До коментар #25 от "Купуваме газ от Азербайджан":НИКОГА в историята Газпром не е доставял повече от 40% от потребяваната от ЕС газ. Затова и не замръзнахме, както ни облъчваше кремълската пропаганда.
Коментиран от #71, #80
13:10 11.11.2025
32 Българин
До коментар #29 от "Коментатор":Имаш ли личен психолог🤣
Коментиран от #40
13:11 11.11.2025
33 И Киев е Руски
13:11 11.11.2025
34 виктория
Коментиран от #35
13:12 11.11.2025
35 весно е Вики
До коментар #34 от "виктория":Ще зареждаме в Греция моме.
13:12 11.11.2025
36 Защо лъжеш
13:12 11.11.2025
37 Нали знаеш
До коментар #29 от "Коментатор":Вече ще пишеш руски лъжи безплатно.
ПАРИТЕ СВЪРШИХА ГГЛУПАКО
Коментиран от #44
13:12 11.11.2025
38 Kaлпазанин
13:13 11.11.2025
39 виктория
До коментар #2 от "честен ционист":създадена от прасето и тиквата!!!
13:13 11.11.2025
40 Коментатор
До коментар #32 от "Българин":Имам, казва се пробългарско правителството, което ще тръгне след всички, които работят срещу интересите на България (вкл вас платената пплч)!!!
Само да дойде еквивалент на Тръмп/Орбан, начело на България!
Леле мале тогава, каква евроатлантическа перушина ще литне във въздуха!!!
13:13 11.11.2025
41 604
13:13 11.11.2025
42 Отец Чародейко
До коментар #18 от "Светът може без Русия":Кой свят ? Оня свят ли ?
Коментиран от #45
13:14 11.11.2025
43 виктория
До коментар #8 от "Тръмпа":а за нас и обелки няма да има,олигофрен!!!
13:14 11.11.2025
44 Коментатор
До коментар #37 от "Нали знаеш":Кви пари бе цветнодъги троле?!
По времето на Бай Дън са ви превели (официално) над 400 мил долара за 4 години???!!!
Кви копейки, кви рубли ви гонят вас обратните?!
Ще оформяте камъни в Белене докато влезете в правия път!!!
13:15 11.11.2025
45 на Оня свят
До коментар #42 от "Отец Чародейко":руснаците са номер 1.
13:15 11.11.2025
46 Умирам от смях
13:16 11.11.2025
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 604
До коментар #20 от "Българин":Що сипвъш бенз и газ...мрази топлото не се къпи стой нъ студено...направо фащай зъ покровск там че ти осигурят всичко, без чувал!че гниеш в някоя дупкъ!
13:18 11.11.2025
49 няма лошо
13:19 11.11.2025
50 До ком.7
До коментар #7 от "Коментатор":Те затова ни набутаха със шутове в еврозоната.Който и да дойде на власт след тях,ако ще да получи 240 депутатски места в НС, нищо не може да промени.От ЕС може да излезем.С Референдум.Но от еврозоната,шанс- нулев.Затова и англето категорично отказа замяна на паунда с евро.Оставиха си свободни поле за реакция.Ако бяха се набутали в еврозоната, вярвате ли, че щеше да има БРЕКЗИТ? Белгия е заложила,като изрично условие, ЕС да не изисква от тях Никога,да приемат еврото,още при приемането им в ЕС.А там е сърцето на ЕС- Брюксел.Утре,след година,пет години,решават да напуснат ЕС,грам проблеми няма да имат.Но остър Ганчо- гугланчо,се кефи,че нямало да обменя левове в евро,когато ходи за седмица в гръцко.Ако някой тръгне твърдо за премахване на еврото,такива чудовищни неустойки със лихви ще ни наложат,че ще ни приберат цялата държавна ,общинска собственост ,инфраструктура,със все земята / водата във и под нея.Но аз,чакам с нетърпение еврото.Да им гледам сейра,още при старта за обмяна.При който ,ако не е в банкова сметка,ще им изискват лична карта,дори за хиляда лева.А други,който са донори на чситата, не им завиждам.Както е отишъл в която и да е банка в страната, има ли запори, директно ще му ги приберат- до стотинка.Закона за чси е такъв.
Коментиран от #52, #58
13:21 11.11.2025
51 Коментатор
До коментар #20 от "Българин":Като мразиш родата си безплатно, хващай пътя за укрия, да се бориш срещу Путин!
Коментиран от #53
13:21 11.11.2025
52 Еврото идва
До коментар #50 от "До ком.7":Възраждане си отива.
13:21 11.11.2025
53 на тебе
До коментар #51 от "Коментатор":родината ти русия ли е? Онази русия обявила България за враг?
Коментиран от #61
13:22 11.11.2025
54 АЛОООУУУУ
Коментиран от #62
13:23 11.11.2025
55 Коментатор
До коментар #19 от "Оди у русиа":Имам по-добра идея!
Понеже вие продалите се, сте малцинство в България, да вземете да се изселите някъде по света, където ке можете безнаказано да си драскате срещу съответните грантове, и така докато ви мобилизират да воювате срещу Путин!!!
Понеже никой не уважава продажниците и предателите! Дори вашите собственици (спонсори) ви мислят само "най-доброто" (за тях самите)!
Ще ви ползват по предназначение, докато все още ставате за нещо!!!
13:24 11.11.2025
56 А в България цените стабилно нагоре!
Коментиран от #57
13:26 11.11.2025
57 направа да падладейш
До коментар #56 от "А в България цените стабилно нагоре!":А Еврото още не е дошло! Или за това....?
13:27 11.11.2025
58 Коментатор
До коментар #50 от "До ком.7":До голяма степен съм съгласен с Вас, НО ще Ви кажа следното:
ГОРЕ ГЛАВАТА, ДОРИ МИНИМАЛЕН ШАНС ДА ИМА ЗА СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПАК Е НЕЩО ЗА КОЕТО ДА СЕ НАДЯВАМЕ!
Все пак, доказателствата, че България НЕ покрива критериите за влизане в еврозоната, са публично достояние и не могат да се флшифицират!
Друг е въпросът до кога ще продължава ЕЦБ и европейският съд да си затварят очите?!
Може би до падането на урсулите?!
Коментиран от #60
13:27 11.11.2025
59 Цени
13:29 11.11.2025
60 така е
До коментар #58 от "Коментатор":35 години ни лъгаха руснаците, че са си тръгнали от България и е започнал Прехода. В България Прехода към демокрация ще започне на 1.1.2026.
Коментиран от #68
13:30 11.11.2025
61 Коментатор
До коментар #53 от "на тебе":Цветен за какви врагове говориш?!
Фащ ни бомбардира през всв, а жалкобритания обявява картофена нива на мястото на София?!
Цветнопитеци, или влизайте в правия път (работейки за интересите на народа ви), или ще си сърбате попарата с лихвите!!!
Коментиран от #64
13:31 11.11.2025
62 Ами не
До коментар #54 от "АЛОООУУУУ":зареждай от Лукойл!
13:31 11.11.2025
63 Я пък тоя
Цените падат защото ОПЕК увеличава добива, не защото Русия има санкции.
Пак ни лъжат.
13:32 11.11.2025
64 брей
До коментар #61 от "Коментатор":Що ве русийката не бомбардира ли Варна и Балчик? Брях. Русийката не избили цвета на българската нация през 1945 година? Малии.
Коментиран от #73, #79
13:33 11.11.2025
65 Еврото идва
13:33 11.11.2025
66 Хехехеее
13:34 11.11.2025
67 Чудесна новина
13:35 11.11.2025
68 Коментатор
До коментар #60 от "така е":Как може да наричаш демокрация, система която е против референдумите???
Или викаш и срещу родата си ще тръгнеш, срещу съответната сума?!
Иде възмездието за народа български, срещу десетилетия на крадци и лъжци, заробили го за поколения напред!!!
Коментиран от #70
13:35 11.11.2025
69 Като няма Нефтохими
13:36 11.11.2025
70 в коя колония има референдуми?
До коментар #68 от "Коментатор":В Русийката има ли референдуми?
Коментиран от #76
13:38 11.11.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Коментатор
До коментар #64 от "брей":Брей брей, тъй ли било бе цветен?!
А чий ток ползваш към днешна дата???
Американски ли?!
Я виж кой ти построи централи, ме сега да драскаш платено срещу него?!
Кой ти остави безплатно въоръжение, което сега да пращаш за укрия???
А какво ти остави нато бе цветно-продало се човече???
Разруха, опустошение и безвремие!!!
Кога е имало руска военна база в България????
Защо в "натовските" бази на наша територия пише, че важи американският закон?????????
Ей цветното човече, ма много си цветен в аргументчетата, стига да не гледаме цялостната картинка!!!
Но така правите вие овладените продажници, казвате или само част от фактите, или директно фалшифицирате фактите (както направиха тия от ББСи за изказването на Тръмп за Капитолия)!!!
Коментиран от #74
13:40 11.11.2025
74 кой ми построи централи
До коментар #73 от "Коментатор":Задължителния "доброволен" труд на бригардирите и робите от Строителни войски?
Коментиран от #77
13:42 11.11.2025
75 Инж1
Очакваният фалит на РФ наближава!!!
13:42 11.11.2025
76 Коментатор
До коментар #70 от "в коя колония има референдуми?":Ти като се отличаваш от руската колония, що не си за референдумите в България???
Нали се имате за нещо повече (вие продалите се) от руснаците, айде организирайте референдуми, за да докажете, че сте за демокрацията?!
По какво се отличавате от Путин, ако сте против референдумите???
А лгбт представителю, можеш ли да отговориш на тези въпроси???
Или продажните ти мозъчни клетки не слагат в едно изречение "демокрация" и "референдуми"???!!!
13:45 11.11.2025
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 кои ресурси
До коментар #77 от "Коментатор":откраднатите от народа ресурси ли? Или комунистите са си ги чоплили от носа? Екс емент
Доктор учил 12 години и работещ нощни смени в Бърза помощ вземаше колкото автотенекиджия в сервиз Москвич на 4ти километър.
Коментиран от #84, #86
13:49 11.11.2025
79 защото
До коментар #64 от "брей":И кои бяха цвета на българската нация ? Нацистките подлоги които вкараха България във ВСВ ,и които бяха ликвидирани по изричното настояване на Британия ! Чети история и не пиши глупости ! Народния съд беше иницииран от Англия и там са били много недоволни от малкото смъртни присъди издадени в България ? Комунистите и СССР още не са били овладяли власта по времето на народния съд ..... декември 1944г. април 1945г !
Коментиран от #81
13:50 11.11.2025
80 т-п трол соросоиден
До коментар #31 от "разбира се":След като сам твърдиш че никога Газпром не сапдоставяли повечепот 40% от газта в ЕССР, защо рева 2021г че те изнудва Путин и не доставя достатъчно газ, че да падне цената?!
Коментиран от #82
13:52 11.11.2025
81 кой беха
До коментар #79 от "защото":Учителите, докторите и поповете по българските села. Защото тях избихте.
Коментиран от #89
13:52 11.11.2025
82 аз не съм ревал
До коментар #80 от "т-п трол соросоиден":Факта че Газпром върна над 40% от платеното преди това от България показва, че са били виновни и че братската цена не е била толкова братска.
Коментиран от #90
13:53 11.11.2025
83 Като брояч на копърка
13:55 11.11.2025
84 т-п трол соpocoиден
До коментар #78 от "кои ресурси":Ресурсите, които благодарение на политиката на управляващите комунисти, са били използвани за развитие на родната промишленост и наука, а не да се изнасят като евтини суровини навън, както се случва сега. Например медта от асарел-медет.
Коментиран от #87
13:55 11.11.2025
85 Еврото идва
13:55 11.11.2025
86 Коментатор
До коментар #78 от "кои ресурси":Абе лгбткю "ентелекте", за кви заплати и нощни смени говориш бе продало се и заспало човече??????
Тук става дума за десетки милиарди нов дълг взет от продажното ни правителство, който дълг ще трябва да връщат и твоите деца, а ти ми говориш кой колко взимал???
Абе ти по-далеч от миглите си можеш ли да гледаш, или чакаш да съдбата да ти покаже истината по трудния начин????!!!!
Няма икономика която да е просперираща без евтини ресурси!!! Няма продукти, които да са конкурентни без тия евтините ресурси!!!
Това германците го разбраха по трудния начин, чрез "демократично" взривеният северен поток!!!
Лично гледах видео интервю с Бай Дън, в което той заявява, че ще прекратят северен поток, ако Русия влезе в Украйна!!!
Само дето северния поток бе основно в услуга на германците, които сега сърбат попарата, щото са вече 3та година в спад на икономиката!!!
Ама така е, когато вярваш на мисирките от купените телевизии, такъв ще е крайният резултат!!!
Коментиран от #88
13:56 11.11.2025
87 няма и един пирон
До коментар #84 от "т-п трол соpocoиден":Няма и един пирон даден от СССР, който да не е тройно платен от България.
1945 СССР прибира машините от австрийските фабрики в София, а България ПЛАЩА военни репарации за това. 1953 СССР ни продава същите машини отново.
Коментиран от #93
13:57 11.11.2025
88 нещо се изнерви
До коментар #86 от "Коментатор":да не вдигнеш кръвното, че ще те изпуснем.
Коментиран от #92
13:57 11.11.2025
89 защото
До коментар #81 от "кой беха":Който е заслужил , си го е получил , не реви като вдовица н чужд гроб
13:59 11.11.2025
90 Абе гaньo
До коментар #82 от "аз не съм ревал":Кога Газпром са връщали пари? Я кажи датата и сумата? Помниш ли защо рева за скъпия газ от Газпром? Това беше в момент, в който борсовите цени бяха по-ниски от дългосрочните, заради спад в икономиката и търсенето. А помниш ли защо рева 2021г че те изнудва Путин? Защото борсовите цени бяха в небесата, заради увеличение на търсенето след пандемията 2020г. Сега, като няма Газпром, как ще ги обвиниш?
Коментиран от #94
14:01 11.11.2025
91 Еврото идва
14:02 11.11.2025
92 Коментатор
До коментар #88 от "нещо се изнерви":Свършиха ти опорките и се загрижи за мен ли???
Не се тревожи за мен, а за себе си, за денят да обясняваш за грантовете!
Няма продажник по света който да е прокопсал от тази си дейност!!!
Не вярваш ли?! Посочи ми един предател/продажник от историята, който/чиято рода/ е постигнал успехи в дългосрочен план???
Няма и да намериш!
14:03 11.11.2025
93 т-п трол сopocoиден
До коментар #87 от "няма и един пирон":Вдичко много хубаво си го измислил, но остава само да кажеш кои са тези австрийски фабрики в София. Слушам те!
Коментиран от #95
14:04 11.11.2025
94 много интересно
До коментар #90 от "Абе гaньo":Газта, продавана от Газпром на България, е била с между 23% и 40% по-скъпа от най-високите цени на газа в останалата Европа през различни периоди.
Подробности за цените
През 2022 г.:
Цената на газа за България е между 83 евро/МВтч и 102 евро/МВтч. За сравнение, в Гърция цената е била 162,19 лева/МВтч (около 83 евро), което е по-ниско от цената на газа от Газпром.
Временни разлики:
Полша и Германия също съобщават за значителни разлики в цените, като на места Газпром е завишил цените с 40% за страни в Централна и Източна Европа в сравнение с Германия.
Коментиран от #103
14:04 11.11.2025
95 щом питаш, ще ти кажа
До коментар #93 от "т-п трол сopocoиден":След Втората световна война, множество австрийски фабрики и предприятия в България са разграбени или унищожени от Червената армия. Основните примери включват:
Основни фабрики
Фабрика за текстил в София: Водеща текстилна фабрика, която произвеждала тъкани и облекла.
Часовникова фабрика в Стара Загора: Производител на ремонтирани часовници и механизми.
Фабрика за стъкло в Перник: Известна с производството на стъклени изделия.
Процес на разграбване
Грабежи и разрушения: Червената армия често е извършвала грабежи, конфискувайки машини, суровини и готова продукция.
Състояние след войната: Много от тези обекти били оставени в разрушено състояние, и последвалите усилия за възстановяване са били трудни.
Тези събития оказали дълготраен ефект върху индустриализацията и икономиката на България.
Коментиран от #98, #99, #100
14:06 11.11.2025
96 Хм Хм
По-голямо от твоето изопачаване на историята скоро не бях виждал.
14:08 11.11.2025
97 Факт
14:11 11.11.2025
98 т-п трол сopocoиден
До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":От "австрийските фабрики в София", мина на София, Стара Загора и Перник. Не казваш нито едно име. А отдумите ти излиза че руснаците са разглобили на тухлички пещите на фабриката за стъкло в Перник и са ги помъкнали към СССР. Вервам ти, няма спор!
14:12 11.11.2025
99 взети, препродадени. обърках се...
До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":След Втората световна война, Съветският съюз е предоставил на България австрийски технологии и машини, които преди това бяха конфискувани. Това се е случило основно в периода от края на 1940-те до началото на 1950-те години. По-точно:
1947-1949: Възстановяване на индустриалната база чрез репарации и предоставяне на австрийско оборудване.
1952 г.: Подписване на сделки за доставка на австрийски машини, които подновили производствени мощности в различни сектори.
14:12 11.11.2025
100 Коментатор
До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":Когато си на страната на нацизма (както в момента си), не само ще ти разграбват фабриките, но може и друго да ти направят!
Когато се продаваш и предаваш своите, не очаквай някой да те възприеме за международен фактор!
Повече от изтрвлка няма да станеш в очите на другите държави и народи!!!
Коментиран от #101
14:12 11.11.2025
101 говори ми
До коментар #100 от "Коментатор":говори ми
14:13 11.11.2025
102 Еврото идва
14:14 11.11.2025
103 Абе гaньo
До коментар #94 от "много интересно":"Подробности" за разлики в цените не означава да дадеш само една година или период. Второ, това, което цитираш като цени 2022г "от-до" са цени на няколко додтавчика, щом варират така. И за тях ще благодариш на простото кирчо като премиер и лъжливото асанчо като министър на финансите, който уреди свои авери да ни доставят същия руски газ, само че на премиум демократична цена.
14:20 11.11.2025