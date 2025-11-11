Новини
Стабилно надолу! Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските "Роснефт" и "Лукойл"

11 Ноември, 2025 12:53 2 010 103

По-рано този месец ОПЕК+ се съгласи да увеличи целевите показатели за добив за декември с 137 000 барела на ден, както и през октомври и ноември

Стабилно надолу! Цените на петрола падат на фона на санкциите на САЩ срещу руските "Роснефт" и "Лукойл" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

На 11 ноември цените на петрола паднаха на азиатските борси, тъй като опасенията от излишък на предлагането надделяха над несигурността относно влиянието на санкциите на САЩ върху руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", предава Reuters, цитирана от Фокус.

Фючърсите на петрола сорта Brent спаднаха с 12 цента, или 0,2%, до 63,94 долара за барел. Американският петрол West Texas Intermediate струва 59,99 долара за барел – с 14 цента, или 0,2%, по-малко.

Агенцията отбелязва, че и двата показателя са се повишили с около 40 цента вчера.

Въпреки че напредъкът в посока възстановяване на работата на правителството като цяло подкрепи пазарите, опасенията от излишък на предлагането на суров петрол задържат цените.

"Тъй като производството на ОПЕК продължава да нараства, световният баланс на петрола става все по-мечи от страна на предлагането, а търсенето продължава да спада на фона на забавянето на икономическия растеж в основните страни потребители“, се посочва в бележка на анализатори от консултантската фирма Ritterbusch and Associates.

По-рано този месец ОПЕК+ се съгласи да увеличи целевите показатели за добив за декември с 137 000 барела на ден, както и през октомври и ноември.

В същото време групата се съгласи да спре увеличаването на добива през първото тримесечие на следващата година.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    50 38 Отговор
    На бензиностанциите у нас се вдига.

    Коментиран от #4, #7, #9, #26

    12:54 11.11.2025

  • 2 честен ционист

    48 32 Отговор
    Ако международните цени на петрола намаляват, а цените на горивата в България се увеличават, то това е нищо друго освен спекула.

    Коментиран от #14, #39

    12:56 11.11.2025

  • 3 Линда

    13 29 Отговор
    САЩ ще решава на кого русия ще продава и за колко

    Коментиран от #22

    12:56 11.11.2025

  • 4 Бойко Гея

    24 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Туй е за чекмеджаците. И ние трябва да живееме от нещо.

    12:56 11.11.2025

  • 5 Гост

    29 1 Отговор
    Бойко вдигна цените с 30 ст.

    12:58 11.11.2025

  • 6 ООрана държава

    23 2 Отговор
    А ние ще идарим 3 лева литър нафта до края на месеца

    Коментиран от #10

    12:59 11.11.2025

  • 7 Коментатор

    32 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Разбира се!

    България е източен фронт срещу Русия (за това са я предвидили), и като такава НЕ може да има евтини горива, енергетика, земеделие, животновъдство, здравеопазване и образование!!!
    Именно затова шиши и тиквата се задействаха с пиратската кражба на Лукойл, щото после глобите от арбитражите ще ги връща народът (както винаги), а крадците щели да бягат по островите (поне така си мечтаят)!!!

    Трябва да бъде опоскана до кокал, за да не може след бягството на евроатлантиците по островите, средващия който дойде начело на държавата ни, да има шанс да я възстанови!!!
    Трябва да да сигурни, че България ще бъде закрита!!!

    Коментиран от #50

    12:59 11.11.2025

  • 8 Тръмпа

    8 29 Отговор
    Руснаците ще ядат обелки от картофки.

    Коментиран от #11, #43, #47

    13:00 11.11.2025

  • 9 Тук всичко

    16 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    е наобратно.

    13:00 11.11.2025

  • 10 Копейки,

    2 11 Отговор

    До коментар #6 от "ООрана държава":

    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    Коментиран от #17, #23

    13:01 11.11.2025

  • 11 Коментатор

    23 3 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмпа":

    Към колко часа???

    Това ще бъде съдбата на ЕС!
    Щото вече икономиката е в режим на свободно падане!!!

    Коментиран от #19

    13:01 11.11.2025

  • 12 Транслейтърът халюцинира, Стайков

    14 1 Отговор
    Няма мечи и бичи в българския разговорен език.

    13:02 11.11.2025

  • 13 Аоо

    25 2 Отговор
    На борсата може и да падат цените, но ние задължително трябва да купуваме от САЩ втечнен газ. Така че за България цената се определя от Тръмп, а след това и от спекулантите в държавата.

    Коментиран от #25

    13:03 11.11.2025

  • 14 Гошо

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не не е спула ,а изнудване и шантаж

    13:03 11.11.2025

  • 15 глупусти!

    4 2 Отговор
    Шефа каза, че санкциите правят русия по-силна а него и нас по-богати.

    13:04 11.11.2025

  • 16 Копейкиииии

    4 18 Отговор
    1.Санкцийте правят, ли Русия по-силна😀?
    2.Тръмп наш?
    3.Путин кога ще наложи санкции на САЩ?
    4.Построихте,ли многополюсният свят🤣😂?

    13:04 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Светът може без Русия

    4 12 Отговор
    Може и без жужето Жужи.

    Коментиран от #42

    13:05 11.11.2025

  • 19 Оди у русиа

    4 11 Отговор

    До коментар #11 от "Коментатор":

    Да не падаш.

    Коментиран от #21, #55

    13:05 11.11.2025

  • 20 Българин

    4 13 Отговор

    До коментар #17 от "Коментатор":

    Мразим орките безплатно!

    Коментиран от #29, #48, #51

    13:06 11.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хахахх

    1 3 Отговор

    До коментар #3 от "Линда":

    а не бе

    13:07 11.11.2025

  • 23 НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН

    16 3 Отговор

    До коментар #10 от "Копейки,":

    Приближава се този момент ! Е и Лондон ще потъне

    Коментиран от #28, #30

    13:07 11.11.2025

  • 24 пропагандата

    2 12 Отговор
    ни проглуши ушите, че русийката била някаква сила.

    13:07 11.11.2025

  • 25 Купуваме газ от Азербайджан

    3 16 Отговор

    До коментар #13 от "Аоо":

    И от още много места по света. Затова никой не може да ни изнудва с цени и спиране на доставките.

    Коментиран от #31

    13:08 11.11.2025

  • 26 Не само

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    дори в немско, цените са +10цт. та незнам за какво поевтиняване става дума

    13:08 11.11.2025

  • 27 Я моем ли да питам

    19 2 Отговор
    А след като "Цените на петрола падат стабилно надолу", защо цените при нас се качват стабилно нагоре ?

    Докато спите ще ви стрижат.

    13:08 11.11.2025

  • 28 глупусти

    3 10 Отговор

    До коментар #23 от "НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН":

    Червената армия отдъхва на брега на океана в Лисабон и скоро ще се предислоцират в Мексико, и от там Тексас.

    13:08 11.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 😂😂😂😂

    3 11 Отговор

    До коментар #23 от "НА 9 МАЙ ПАРАДА В РУИНИТЕ НА БЕРЛИН":

    Копейци 4еп за зеле не става от вас, от путин, от пРосия.

    13:10 11.11.2025

  • 31 разбира се

    2 14 Отговор

    До коментар #25 от "Купуваме газ от Азербайджан":

    НИКОГА в историята Газпром не е доставял повече от 40% от потребяваната от ЕС газ. Затова и не замръзнахме, както ни облъчваше кремълската пропаганда.

    Коментиран от #71, #80

    13:10 11.11.2025

  • 32 Българин

    1 3 Отговор

    До коментар #29 от "Коментатор":

    Имаш ли личен психолог🤣

    Коментиран от #40

    13:11 11.11.2025

  • 33 И Киев е Руски

    7 2 Отговор
    Който не вярва че цените падат да отиде на която и да е бензиноколонка в България за да се увери

    13:11 11.11.2025

  • 34 виктория

    16 2 Отговор
    Какво ни грее,щом на нашите бензиностанции цената расте, олигофрени!!

    Коментиран от #35

    13:12 11.11.2025

  • 35 весно е Вики

    2 3 Отговор

    До коментар #34 от "виктория":

    Ще зареждаме в Греция моме.

    13:12 11.11.2025

  • 36 Защо лъжеш

    9 0 Отговор
    Толя?? Не не падат а се увеличават и то драстично! На тебе ли да вярвам или на цената изписана на колонката!? Кога ще започнат да търсят сметка за наглите Ви лижи??

    13:12 11.11.2025

  • 37 Нали знаеш

    1 9 Отговор

    До коментар #29 от "Коментатор":

    Вече ще пишеш руски лъжи безплатно.
    ПАРИТЕ СВЪРШИХА ГГЛУПАКО

    Коментиран от #44

    13:12 11.11.2025

  • 38 Kaлпазанин

    2 1 Отговор
    Това вашето стабилно си го вк@@@@@@ знаете къде ,хеле пък тоя с малката главичка и големи диоптри

    13:13 11.11.2025

  • 39 виктория

    7 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    създадена от прасето и тиквата!!!

    13:13 11.11.2025

  • 40 Коментатор

    8 1 Отговор

    До коментар #32 от "Българин":

    Имам, казва се пробългарско правителството, което ще тръгне след всички, които работят срещу интересите на България (вкл вас платената пплч)!!!

    Само да дойде еквивалент на Тръмп/Орбан, начело на България!
    Леле мале тогава, каква евроатлантическа перушина ще литне във въздуха!!!

    13:13 11.11.2025

  • 41 604

    4 0 Отговор
    Майков боли нъ .!. за азиатските пазари...кон дъ ти го натресе сензацио!

    13:13 11.11.2025

  • 42 Отец Чародейко

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Светът може без Русия":

    Кой свят ? Оня свят ли ?

    Коментиран от #45

    13:14 11.11.2025

  • 43 виктория

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Тръмпа":

    а за нас и обелки няма да има,олигофрен!!!

    13:14 11.11.2025

  • 44 Коментатор

    7 2 Отговор

    До коментар #37 от "Нали знаеш":

    Кви пари бе цветнодъги троле?!
    По времето на Бай Дън са ви превели (официално) над 400 мил долара за 4 години???!!!
    Кви копейки, кви рубли ви гонят вас обратните?!

    Ще оформяте камъни в Белене докато влезете в правия път!!!

    13:15 11.11.2025

  • 45 на Оня свят

    0 7 Отговор

    До коментар #42 от "Отец Чародейко":

    руснаците са номер 1.

    13:15 11.11.2025

  • 46 Умирам от смях

    6 0 Отговор
    Защо на бензиностанцията е с 30 стотинки нагоре?

    13:16 11.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 604

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Що сипвъш бенз и газ...мрази топлото не се къпи стой нъ студено...направо фащай зъ покровск там че ти осигурят всичко, без чувал!че гниеш в някоя дупкъ!

    13:18 11.11.2025

  • 49 няма лошо

    2 0 Отговор
    ще зареждаме в Гърция. И там е в Евро.

    13:19 11.11.2025

  • 50 До ком.7

    5 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коментатор":

    Те затова ни набутаха със шутове в еврозоната.Който и да дойде на власт след тях,ако ще да получи 240 депутатски места в НС, нищо не може да промени.От ЕС може да излезем.С Референдум.Но от еврозоната,шанс- нулев.Затова и англето категорично отказа замяна на паунда с евро.Оставиха си свободни поле за реакция.Ако бяха се набутали в еврозоната, вярвате ли, че щеше да има БРЕКЗИТ? Белгия е заложила,като изрично условие, ЕС да не изисква от тях Никога,да приемат еврото,още при приемането им в ЕС.А там е сърцето на ЕС- Брюксел.Утре,след година,пет години,решават да напуснат ЕС,грам проблеми няма да имат.Но остър Ганчо- гугланчо,се кефи,че нямало да обменя левове в евро,когато ходи за седмица в гръцко.Ако някой тръгне твърдо за премахване на еврото,такива чудовищни неустойки със лихви ще ни наложат,че ще ни приберат цялата държавна ,общинска собственост ,инфраструктура,със все земята / водата във и под нея.Но аз,чакам с нетърпение еврото.Да им гледам сейра,още при старта за обмяна.При който ,ако не е в банкова сметка,ще им изискват лична карта,дори за хиляда лева.А други,който са донори на чситата, не им завиждам.Както е отишъл в която и да е банка в страната, има ли запори, директно ще му ги приберат- до стотинка.Закона за чси е такъв.

    Коментиран от #52, #58

    13:21 11.11.2025

  • 51 Коментатор

    3 2 Отговор

    До коментар #20 от "Българин":

    Като мразиш родата си безплатно, хващай пътя за укрия, да се бориш срещу Путин!

    Коментиран от #53

    13:21 11.11.2025

  • 52 Еврото идва

    0 5 Отговор

    До коментар #50 от "До ком.7":

    Възраждане си отива.

    13:21 11.11.2025

  • 53 на тебе

    0 4 Отговор

    До коментар #51 от "Коментатор":

    родината ти русия ли е? Онази русия обявила България за враг?

    Коментиран от #61

    13:22 11.11.2025

  • 54 АЛОООУУУУ

    6 0 Отговор
    Наясякъде падат, ама в България се вдигат ... за 3 дни 15 стотинки

    Коментиран от #62

    13:23 11.11.2025

  • 55 Коментатор

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Оди у русиа":

    Имам по-добра идея!
    Понеже вие продалите се, сте малцинство в България, да вземете да се изселите някъде по света, където ке можете безнаказано да си драскате срещу съответните грантове, и така докато ви мобилизират да воювате срещу Путин!!!
    Понеже никой не уважава продажниците и предателите! Дори вашите собственици (спонсори) ви мислят само "най-доброто" (за тях самите)!
    Ще ви ползват по предназначение, докато все още ставате за нещо!!!

    13:24 11.11.2025

  • 56 А в България цените стабилно нагоре!

    4 1 Отговор
    На фона на санкциите срещу Лукойл у нас цените на петрола и на всичко останало стабилно нагоре! Давайте още санкции, че барем народът се събуди!

    Коментиран от #57

    13:26 11.11.2025

  • 57 направа да падладейш

    3 0 Отговор

    До коментар #56 от "А в България цените стабилно нагоре!":

    А Еврото още не е дошло! Или за това....?

    13:27 11.11.2025

  • 58 Коментатор

    4 2 Отговор

    До коментар #50 от "До ком.7":

    До голяма степен съм съгласен с Вас, НО ще Ви кажа следното:
    ГОРЕ ГЛАВАТА, ДОРИ МИНИМАЛЕН ШАНС ДА ИМА ЗА СПАСЕНИЕ ЗА БЪЛГАРИЯ, ПАК Е НЕЩО ЗА КОЕТО ДА СЕ НАДЯВАМЕ!

    Все пак, доказателствата, че България НЕ покрива критериите за влизане в еврозоната, са публично достояние и не могат да се флшифицират!
    Друг е въпросът до кога ще продължава ЕЦБ и европейският съд да си затварят очите?!
    Може би до падането на урсулите?!

    Коментиран от #60

    13:27 11.11.2025

  • 59 Цени

    0 0 Отговор
    под руския таван!

    13:29 11.11.2025

  • 60 така е

    1 6 Отговор

    До коментар #58 от "Коментатор":

    35 години ни лъгаха руснаците, че са си тръгнали от България и е започнал Прехода. В България Прехода към демокрация ще започне на 1.1.2026.

    Коментиран от #68

    13:30 11.11.2025

  • 61 Коментатор

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "на тебе":

    Цветен за какви врагове говориш?!
    Фащ ни бомбардира през всв, а жалкобритания обявява картофена нива на мястото на София?!

    Цветнопитеци, или влизайте в правия път (работейки за интересите на народа ви), или ще си сърбате попарата с лихвите!!!

    Коментиран от #64

    13:31 11.11.2025

  • 62 Ами не

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "АЛОООУУУУ":

    зареждай от Лукойл!

    13:31 11.11.2025

  • 63 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    Няма логика, снкции на руски петрол, спират да изнасят, на световния пазар намалява петрола, би трябвало да се повиши.
    Цените падат защото ОПЕК увеличава добива, не защото Русия има санкции.
    Пак ни лъжат.

    13:32 11.11.2025

  • 64 брей

    1 6 Отговор

    До коментар #61 от "Коментатор":

    Що ве русийката не бомбардира ли Варна и Балчик? Брях. Русийката не избили цвета на българската нация през 1945 година? Малии.

    Коментиран от #73, #79

    13:33 11.11.2025

  • 65 Еврото идва

    1 4 Отговор
    Възраждане са пътници.

    13:33 11.11.2025

  • 66 Хехехеее

    4 2 Отговор
    Е па петролът пада, ама цените на горивата у нас се качват, зер вече сме в клуба на богатите, и пари като вестници... :D

    13:34 11.11.2025

  • 67 Чудесна новина

    2 3 Отговор
    Цените на петрола падат, а на всичко отгоре ВСУ почти всеки ден "санкционира" рафинериите на агресора Русия...

    13:35 11.11.2025

  • 68 Коментатор

    4 2 Отговор

    До коментар #60 от "така е":

    Как може да наричаш демокрация, система която е против референдумите???

    Или викаш и срещу родата си ще тръгнеш, срещу съответната сума?!

    Иде възмездието за народа български, срещу десетилетия на крадци и лъжци, заробили го за поколения напред!!!

    Коментиран от #70

    13:35 11.11.2025

  • 69 Като няма Нефтохими

    3 0 Отговор
    Аз ли да го купувам тоя петрол? Да го пия ли?

    13:36 11.11.2025

  • 70 в коя колония има референдуми?

    0 4 Отговор

    До коментар #68 от "Коментатор":

    В Русийката има ли референдуми?

    Коментиран от #76

    13:38 11.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Коментатор

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "брей":

    Брей брей, тъй ли било бе цветен?!
    А чий ток ползваш към днешна дата???
    Американски ли?!
    Я виж кой ти построи централи, ме сега да драскаш платено срещу него?!

    Кой ти остави безплатно въоръжение, което сега да пращаш за укрия???

    А какво ти остави нато бе цветно-продало се човече???
    Разруха, опустошение и безвремие!!!

    Кога е имало руска военна база в България????
    Защо в "натовските" бази на наша територия пише, че важи американският закон?????????

    Ей цветното човече, ма много си цветен в аргументчетата, стига да не гледаме цялостната картинка!!!
    Но така правите вие овладените продажници, казвате или само част от фактите, или директно фалшифицирате фактите (както направиха тия от ББСи за изказването на Тръмп за Капитолия)!!!

    Коментиран от #74

    13:40 11.11.2025

  • 74 кой ми построи централи

    1 3 Отговор

    До коментар #73 от "Коментатор":

    Задължителния "доброволен" труд на бригардирите и робите от Строителни войски?

    Коментиран от #77

    13:42 11.11.2025

  • 75 Инж1

    3 2 Отговор
    Ха-ха-ха!!!! "Великите" компании "Роснефть" и "Лукойл" - с подвити опашки!!!!
    Очакваният фалит на РФ наближава!!!

    13:42 11.11.2025

  • 76 Коментатор

    2 2 Отговор

    До коментар #70 от "в коя колония има референдуми?":

    Ти като се отличаваш от руската колония, що не си за референдумите в България???
    Нали се имате за нещо повече (вие продалите се) от руснаците, айде организирайте референдуми, за да докажете, че сте за демокрацията?!
    По какво се отличавате от Путин, ако сте против референдумите???
    А лгбт представителю, можеш ли да отговориш на тези въпроси???
    Или продажните ти мозъчни клетки не слагат в едно изречение "демокрация" и "референдуми"???!!!

    13:45 11.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 кои ресурси

    1 3 Отговор

    До коментар #77 от "Коментатор":

    откраднатите от народа ресурси ли? Или комунистите са си ги чоплили от носа? Екс емент
    Доктор учил 12 години и работещ нощни смени в Бърза помощ вземаше колкото автотенекиджия в сервиз Москвич на 4ти километър.

    Коментиран от #84, #86

    13:49 11.11.2025

  • 79 защото

    2 2 Отговор

    До коментар #64 от "брей":

    И кои бяха цвета на българската нация ? Нацистките подлоги които вкараха България във ВСВ ,и които бяха ликвидирани по изричното настояване на Британия ! Чети история и не пиши глупости ! Народния съд беше иницииран от Англия и там са били много недоволни от малкото смъртни присъди издадени в България ? Комунистите и СССР още не са били овладяли власта по времето на народния съд ..... декември 1944г. април 1945г !

    Коментиран от #81

    13:50 11.11.2025

  • 80 т-п трол соросоиден

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "разбира се":

    След като сам твърдиш че никога Газпром не сапдоставяли повечепот 40% от газта в ЕССР, защо рева 2021г че те изнудва Путин и не доставя достатъчно газ, че да падне цената?!

    Коментиран от #82

    13:52 11.11.2025

  • 81 кой беха

    1 2 Отговор

    До коментар #79 от "защото":

    Учителите, докторите и поповете по българските села. Защото тях избихте.

    Коментиран от #89

    13:52 11.11.2025

  • 82 аз не съм ревал

    0 1 Отговор

    До коментар #80 от "т-п трол соросоиден":

    Факта че Газпром върна над 40% от платеното преди това от България показва, че са били виновни и че братската цена не е била толкова братска.

    Коментиран от #90

    13:53 11.11.2025

  • 83 Като брояч на копърка

    1 2 Отговор
    За азиатците падат, но за слугите растат. Колата ми не се движи с написано в медиите, а това дали на азиатските пазари растяло или спадало ми е през.. сещате се!

    13:55 11.11.2025

  • 84 т-п трол соpocoиден

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "кои ресурси":

    Ресурсите, които благодарение на политиката на управляващите комунисти, са били използвани за развитие на родната промишленост и наука, а не да се изнасят като евтини суровини навън, както се случва сега. Например медта от асарел-медет.

    Коментиран от #87

    13:55 11.11.2025

  • 85 Еврото идва

    0 2 Отговор
    Възраждане отива при Атака.

    13:55 11.11.2025

  • 86 Коментатор

    2 1 Отговор

    До коментар #78 от "кои ресурси":

    Абе лгбткю "ентелекте", за кви заплати и нощни смени говориш бе продало се и заспало човече??????

    Тук става дума за десетки милиарди нов дълг взет от продажното ни правителство, който дълг ще трябва да връщат и твоите деца, а ти ми говориш кой колко взимал???
    Абе ти по-далеч от миглите си можеш ли да гледаш, или чакаш да съдбата да ти покаже истината по трудния начин????!!!!

    Няма икономика която да е просперираща без евтини ресурси!!! Няма продукти, които да са конкурентни без тия евтините ресурси!!!
    Това германците го разбраха по трудния начин, чрез "демократично" взривеният северен поток!!!
    Лично гледах видео интервю с Бай Дън, в което той заявява, че ще прекратят северен поток, ако Русия влезе в Украйна!!!
    Само дето северния поток бе основно в услуга на германците, които сега сърбат попарата, щото са вече 3та година в спад на икономиката!!!

    Ама така е, когато вярваш на мисирките от купените телевизии, такъв ще е крайният резултат!!!

    Коментиран от #88

    13:56 11.11.2025

  • 87 няма и един пирон

    0 1 Отговор

    До коментар #84 от "т-п трол соpocoиден":

    Няма и един пирон даден от СССР, който да не е тройно платен от България.
    1945 СССР прибира машините от австрийските фабрики в София, а България ПЛАЩА военни репарации за това. 1953 СССР ни продава същите машини отново.

    Коментиран от #93

    13:57 11.11.2025

  • 88 нещо се изнерви

    0 1 Отговор

    До коментар #86 от "Коментатор":

    да не вдигнеш кръвното, че ще те изпуснем.

    Коментиран от #92

    13:57 11.11.2025

  • 89 защото

    2 1 Отговор

    До коментар #81 от "кой беха":

    Който е заслужил , си го е получил , не реви като вдовица н чужд гроб

    13:59 11.11.2025

  • 90 Абе гaньo

    1 2 Отговор

    До коментар #82 от "аз не съм ревал":

    Кога Газпром са връщали пари? Я кажи датата и сумата? Помниш ли защо рева за скъпия газ от Газпром? Това беше в момент, в който борсовите цени бяха по-ниски от дългосрочните, заради спад в икономиката и търсенето. А помниш ли защо рева 2021г че те изнудва Путин? Защото борсовите цени бяха в небесата, заради увеличение на търсенето след пандемията 2020г. Сега, като няма Газпром, как ще ги обвиниш?

    Коментиран от #94

    14:01 11.11.2025

  • 91 Еврото идва

    0 2 Отговор
    Възраждане оттече

    14:02 11.11.2025

  • 92 Коментатор

    2 1 Отговор

    До коментар #88 от "нещо се изнерви":

    Свършиха ти опорките и се загрижи за мен ли???
    Не се тревожи за мен, а за себе си, за денят да обясняваш за грантовете!
    Няма продажник по света който да е прокопсал от тази си дейност!!!
    Не вярваш ли?! Посочи ми един предател/продажник от историята, който/чиято рода/ е постигнал успехи в дългосрочен план???

    Няма и да намериш!

    14:03 11.11.2025

  • 93 т-п трол сopocoиден

    1 1 Отговор

    До коментар #87 от "няма и един пирон":

    Вдичко много хубаво си го измислил, но остава само да кажеш кои са тези австрийски фабрики в София. Слушам те!

    Коментиран от #95

    14:04 11.11.2025

  • 94 много интересно

    0 0 Отговор

    До коментар #90 от "Абе гaньo":

    Газта, продавана от Газпром на България, е била с между 23% и 40% по-скъпа от най-високите цени на газа в останалата Европа през различни периоди.
    Подробности за цените

    През 2022 г.:
    Цената на газа за България е между 83 евро/МВтч и 102 евро/МВтч. За сравнение, в Гърция цената е била 162,19 лева/МВтч (около 83 евро), което е по-ниско от цената на газа от Газпром.
    Временни разлики:
    Полша и Германия също съобщават за значителни разлики в цените, като на места Газпром е завишил цените с 40% за страни в Централна и Източна Европа в сравнение с Германия.

    Коментиран от #103

    14:04 11.11.2025

  • 95 щом питаш, ще ти кажа

    0 1 Отговор

    До коментар #93 от "т-п трол сopocoиден":

    След Втората световна война, множество австрийски фабрики и предприятия в България са разграбени или унищожени от Червената армия. Основните примери включват:

    Основни фабрики
    Фабрика за текстил в София: Водеща текстилна фабрика, която произвеждала тъкани и облекла.
    Часовникова фабрика в Стара Загора: Производител на ремонтирани часовници и механизми.
    Фабрика за стъкло в Перник: Известна с производството на стъклени изделия.

    Процес на разграбване
    Грабежи и разрушения: Червената армия често е извършвала грабежи, конфискувайки машини, суровини и готова продукция.
    Състояние след войната: Много от тези обекти били оставени в разрушено състояние, и последвалите усилия за възстановяване са били трудни.

    Тези събития оказали дълготраен ефект върху индустриализацията и икономиката на България.

    Коментиран от #98, #99, #100

    14:06 11.11.2025

  • 96 Хм Хм

    0 1 Отговор
    "Чети история и не пиши глупости !"

    По-голямо от твоето изопачаване на историята скоро не бях виждал.

    14:08 11.11.2025

  • 97 Факт

    0 0 Отговор
    Временно. Поради блокирания пазар при добива има излишък. Неминуемо при потребителя ще се появи дефицит!

    14:11 11.11.2025

  • 98 т-п трол сopocoиден

    2 0 Отговор

    До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":

    От "австрийските фабрики в София", мина на София, Стара Загора и Перник. Не казваш нито едно име. А отдумите ти излиза че руснаците са разглобили на тухлички пещите на фабриката за стъкло в Перник и са ги помъкнали към СССР. Вервам ти, няма спор!

    14:12 11.11.2025

  • 99 взети, препродадени. обърках се...

    1 1 Отговор

    До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":

    След Втората световна война, Съветският съюз е предоставил на България австрийски технологии и машини, които преди това бяха конфискувани. Това се е случило основно в периода от края на 1940-те до началото на 1950-те години. По-точно:
    1947-1949: Възстановяване на индустриалната база чрез репарации и предоставяне на австрийско оборудване.
    1952 г.: Подписване на сделки за доставка на австрийски машини, които подновили производствени мощности в различни сектори.

    14:12 11.11.2025

  • 100 Коментатор

    2 1 Отговор

    До коментар #95 от "щом питаш, ще ти кажа":

    Когато си на страната на нацизма (както в момента си), не само ще ти разграбват фабриките, но може и друго да ти направят!

    Когато се продаваш и предаваш своите, не очаквай някой да те възприеме за международен фактор!
    Повече от изтрвлка няма да станеш в очите на другите държави и народи!!!

    Коментиран от #101

    14:12 11.11.2025

  • 101 говори ми

    1 0 Отговор

    До коментар #100 от "Коментатор":

    говори ми

    14:13 11.11.2025

  • 102 Еврото идва

    1 1 Отговор
    Копейкин излиза в пенсия и ще води кулинарни предавания с Волен Сидеров.

    14:14 11.11.2025

  • 103 Абе гaньo

    0 0 Отговор

    До коментар #94 от "много интересно":

    "Подробности" за разлики в цените не означава да дадеш само една година или период. Второ, това, което цитираш като цени 2022г "от-до" са цени на няколко додтавчика, щом варират така. И за тях ще благодариш на простото кирчо като премиер и лъжливото асанчо като министър на финансите, който уреди свои авери да ни доставят същия руски газ, само че на премиум демократична цена.

    14:20 11.11.2025