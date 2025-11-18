Кремъл: Няма планирани срещи между Путин и специалния пратеник на САЩ

Не са планирани срещи между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии, Стивън Уиткоф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Известия, предава Фокус.
„Все още няма такива конкретни планове“, заяви той. По-рано Reuters информира, че специалният пратеник на САЩ ще посети Турция на 19 ноември, за да участва в преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски.
Украинският лидер съобщи, че заминава за Турция с цел „съживяване на преговорите“.
„Подготвяме се да възобновим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори, за да се направи всичко възможно за постигане на сложен, но устойчив край на войната, което е от първостепенна важност за Украйна“, заяви Зеленски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Pyccкий Карлик
- Провалих операцията, провалих и Презентацията 😁👍
12:04 18.11.2025
2 стоян
Коментиран от #4
12:05 18.11.2025
3 Вашето мнение
12:06 18.11.2025
4 Вашето мнение
До коментар #2 от "стоян":Стоене, ходи да си легнеш до мъжа и остави тия дертове на руснаците.
12:08 18.11.2025
5 Я пък тоя
Какво стана със - справедлив мир?
Коментиран от #7
12:11 18.11.2025
6 Истината
От превземането на властта в Русия болшевиките не са скрили, че целта им е изграждането на световна държава. Започнаха да водят войни веднага - първо във Финландия и Украйна, после в Германия, Полша, Естония, Латвия, Иран, Китай. Просто казано, навсякъде по света.
Парадоксът на този ужасен, циничен и едновременно с това изключително глyпавa политикa беше, че без капиталисти света на Болшвиките не би могъл да съществува. Унищожавайки покорени държави с нерентабилно производство, комунистите купуваха хляб, захар, месо, машини, компютри от капиталисти за природни ресурси и крадоха най-новите технологии. Те не можаха да се осигурят сами. По същество това доведе до Перестроката - системен икономически колапс на Болшвичската вселена.
12:12 18.11.2025
7 Зеленски:
До коментар #5 от "Я пък тоя":Путин не дава.
12:13 18.11.2025
8 Нищо ново
12:16 18.11.2025
9 си дзън
танкера с руски петрол да поемат нанякъде? Гледам как арабите вземат руския дял
в износа, САЩ вземат задграничните активи на Лукойл, а пък укрите бомбят
руските рафинерии. Лошо...много лошо за руснаците.
12:16 18.11.2025