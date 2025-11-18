Кремъл: Няма планирани срещи между Путин и специалния пратеник на САЩ

Не са планирани срещи между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии, Стивън Уиткоф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Известия, предава Фокус.

„Все още няма такива конкретни планове“, заяви той. По-рано Reuters информира, че специалният пратеник на САЩ ще посети Турция на 19 ноември, за да участва в преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Украинският лидер съобщи, че заминава за Турция с цел „съживяване на преговорите“.

„Подготвяме се да възобновим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори, за да се направи всичко възможно за постигане на сложен, но устойчив край на войната, което е от първостепенна важност за Украйна“, заяви Зеленски.