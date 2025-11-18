Новини
Свят »
Русия »
Кремъл: Няма планирани срещи между Путин и специалния пратеник на САЩ

18 Ноември, 2025 11:58, обновена 18 Ноември, 2025 12:00 398 9

  • кремъл-
  • дмитрий песков-
  • путин-
  • сащ-
  • стивън уиткоф-
  • среща

САЩ и Украйна продължават подготовка за преговори в Турция за прекратяване на войната

Кремъл: Няма планирани срещи между Путин и специалния пратеник на САЩ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Не са планирани срещи между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на президента на САЩ за мироопазващите мисии, Стивън Уиткоф, съобщи днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитира Известия, предава Фокус.

„Все още няма такива конкретни планове“, заяви той. По-рано Reuters информира, че специалният пратеник на САЩ ще посети Турция на 19 ноември, за да участва в преговори с президента на Украйна Володимир Зеленски.

Украинският лидер съобщи, че заминава за Турция с цел „съживяване на преговорите“.

„Подготвяме се да възобновим преговорите и сме разработили решения, които ще предложим на нашите партньори, за да се направи всичко възможно за постигане на сложен, но устойчив край на войната, което е от първостепенна важност за Украйна“, заяви Зеленски.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор
    Никога досега Щирлиц не беше по-самотен, тъжен и изоставен !!! Вася, Вася - промълви той.
    - Провалих операцията, провалих и Презентацията 😁👍

    12:04 18.11.2025

  • 2 стоян

    2 3 Отговор
    Преговори ще има напролет или есента 2026 когато фалира и се разтури федерацията от мюслюмански републики командвани от москвабад - колко да са репарациите за изплащани на украинците и периода на изплащане

    Коментиран от #4

    12:05 18.11.2025

  • 3 Вашето мнение

    3 0 Отговор
    Зеленски събира наркоманизираната хомо дружина от коалицията на лаещите и отива да се среща с п редставителя. Путин няма интерес от срещи с второразрядни чиновници.

    12:06 18.11.2025

  • 4 Вашето мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "стоян":

    Стоене, ходи да си легнеш до мъжа и остави тия дертове на руснаците.

    12:08 18.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    3 0 Отговор
    "постигане на сложен, но устойчив край на войната"
    Какво стана със - справедлив мир?

    Коментиран от #7

    12:11 18.11.2025

  • 6 Истината

    1 2 Отговор
    Никой в света не вярва на Русия и нейните управници. И тези управници, пренебрегвайки най-важната основа на международните отношения - взаимното доверие, се опитват да установят позицията си в света с груба сила и примитивно подкупване - евтини енергийни ресурси. Целият опит от световната история доказва, че такъв метод, грубо насилие, винаги е обречен дори в средносрочен план. Унищожавайки ресурсите на покорените им държави, режим, разчитащ само на сила и подкупи, загива, носейки голяма скръб както на опустошените си, безсилни хора, така и на цялото човечество.
    От превземането на властта в Русия болшевиките не са скрили, че целта им е изграждането на световна държава. Започнаха да водят войни веднага - първо във Финландия и Украйна, после в Германия, Полша, Естония, Латвия, Иран, Китай. Просто казано, навсякъде по света.
    Парадоксът на този ужасен, циничен и едновременно с това изключително глyпавa политикa беше, че без капиталисти света на Болшвиките не би могъл да съществува. Унищожавайки покорени държави с нерентабилно производство, комунистите купуваха хляб, захар, месо, машини, компютри от капиталисти за природни ресурси и крадоха най-новите технологии. Те не можаха да се осигурят сами. По същество това доведе до Перестроката - системен икономически колапс на Болшвичската вселена.

    12:12 18.11.2025

  • 7 Зеленски:

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Я пък тоя":

    Путин не дава.

    12:13 18.11.2025

  • 8 Нищо ново

    1 0 Отговор
    Едни и същи глупости. Русия рано или късно ще бъде прогонена от цялата украинска територия.

    12:16 18.11.2025

  • 9 си дзън

    1 0 Отговор
    И Песков увесил нос при 36 долара за руски петрол. Колко ли време ще чакат 150
    танкера с руски петрол да поемат нанякъде? Гледам как арабите вземат руския дял
    в износа, САЩ вземат задграничните активи на Лукойл, а пък укрите бомбят
    руските рафинерии. Лошо...много лошо за руснаците.

    12:16 18.11.2025

