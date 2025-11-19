Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Сложни преговори! МААЕ натиска Техеран за пълно възобновяване на инспекциите на ядрените му обекти

19 Ноември, 2025 15:23 761 4

Иран преустанови инспекциите на Международната агенция за атомна енергия след началото на военната операция на Израел срещу Техеран и ударите на САЩ по ядрените му обекти

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) поддържа редовен контакт с Иран, за да възобнови напълно инспекциите на ядрените съоръжения в страната. Това заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от ТАСС.

"Инспекторите на МААЕ се завърнаха в Ислямска република Иран и извършиха инспекции и проверки на проектната информация в много от съоръженията, незасегнати от военните атаки през юни. Но е необходим по-голям ангажимент за възстановяване на пълните инспекции", посочи той и добави, че е "в редовен контакт с Техеран".

По-рано високопоставените дипломати на държавите членки на Г-7 публикуваха изявление, в което призовават Иран да възстанови напълно сътрудничеството си с МААЕ, по-специално да позволи възобновяване на инспекциите на ядрените съоръжения, и да започне директни преговори със САЩ. Иранското външно министерство осъди призива като лицемерие, тъй като в изявлението не се споменава ролята на Израел и САЩ в ескалацията на кризата.

Иран преустанови инспекциите на МААЕ след началото на военната операция на Израел срещу Техеран и ударите на САЩ по ядрените му обекти. Дейностите бяха частично възобновени по-късно в резултат на разговори между Техеран и агенцията.

През октомври Гроси заяви, че е било засечено движение близо до запасите от обогатен уран на Иран, но това "не означава, че има дейност по обогатяване".

Впоследствие говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей изтъкна, че Гроси е "напълно наясно с мирния характер" на ядрената програма на Иран и не трябва да изразява "необосновани мнения" по въпроса.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ейййй

    8 0 Отговор
    пак заради тези пе...да..ли от МААЕ ще стане напечено в Близкия Изток, не се спряха с простотиите си, мръсните евреи само това чакат, или някой да пусне фалшива новина че работят по бомбата и ....

    15:37 19.11.2025

  • 2 Баба Гошка

    8 0 Отговор
    Това не са инспекции, а разузнавателни акции и после им оращат Бомм бардировачи да ги бомм бят. Никкви МААЕта да не пускат на своя територия. И да пускат каквото имат върху иззссраел

    16:00 19.11.2025

  • 3 Здрасти

    4 0 Отговор
    Хаххаха, натискала била Иран. Това да не са ти Бочо и Шиши с ген Атонас да ги натискат..

    16:12 19.11.2025

  • 4 ?????

    5 0 Отговор
    МААЕ-тата са страшно "обективни".
    И досега не могат да установят кой обстрелва контролираната от Русия Запорожска АЕЦ.
    И в Иран така. Израелските и американските удари бяха по тяхни данни.
    Така че нека си гадаят сега къде и кво имат иранците.
    Северно корейците ги напъдиха навремето и сега никой не ги пипа.

    16:12 19.11.2025

