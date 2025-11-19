Сложни преговори! МААЕ натиска Техеран за пълно възобновяване на инспекциите на ядрените му обекти

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) поддържа редовен контакт с Иран, за да възобнови напълно инспекциите на ядрените съоръжения в страната. Това заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси, цитиран от ТАСС.

"Инспекторите на МААЕ се завърнаха в Ислямска република Иран и извършиха инспекции и проверки на проектната информация в много от съоръженията, незасегнати от военните атаки през юни. Но е необходим по-голям ангажимент за възстановяване на пълните инспекции", посочи той и добави, че е "в редовен контакт с Техеран".

По-рано високопоставените дипломати на държавите членки на Г-7 публикуваха изявление, в което призовават Иран да възстанови напълно сътрудничеството си с МААЕ, по-специално да позволи възобновяване на инспекциите на ядрените съоръжения, и да започне директни преговори със САЩ. Иранското външно министерство осъди призива като лицемерие, тъй като в изявлението не се споменава ролята на Израел и САЩ в ескалацията на кризата.

Иран преустанови инспекциите на МААЕ след началото на военната операция на Израел срещу Техеран и ударите на САЩ по ядрените му обекти. Дейностите бяха частично възобновени по-късно в резултат на разговори между Техеран и агенцията.

През октомври Гроси заяви, че е било засечено движение близо до запасите от обогатен уран на Иран, но това "не означава, че има дейност по обогатяване".

Впоследствие говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаей изтъкна, че Гроси е "напълно наясно с мирния характер" на ядрената програма на Иран и не трябва да изразява "необосновани мнения" по въпроса.