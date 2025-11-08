Новини
Осуетен ирански заговор! Техеран е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико

Осуетен ирански заговор! Техеран е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико

8 Ноември, 2025 13:48

Ирански представители отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани

Осуетен ирански заговор! Техеран е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико Ейнат Кранц Найгер в края на миналата година, но опитът е бил овладян и в момента няма заплаха. Tова съобщава "Ройтерс", като цитира американски служител.

Мексиканското правителство заяви по-късно през деня, че "няма информация относно предполагаемо нападение срещу израелския посланик в Мексико".

"Заговорът е бил осуетен и не представлява настояща заплаха, каза служителят пред "Ройтерс". Това е само последният случай в дългата поредица от нападения на Иран по света срещу дипломати, журналисти, дисиденти и всеки, който не е съгласен с тях. Нещо, което би трябвало дълбоко да тревожи всяка страна, където има иранско присъствие."

Служителят отказа да каже как е бил осуетен заговорът или да предостави повече подробности за операцията.

В изявление израелското външно министерство благодари на службите за сигурност и правоприлагане в Мексико за "осуетяването на терористична мрежа, ръководена от Иран, която се е опитала да атакува посланика на Израел в Мексико".

Мисията на Иран към ООН в Ню Йорк отказа коментар.

Съединените щати и техните съюзници често твърдят, че Иран и неговите пълномощници са се опитали да предприемат насилствени атаки срещу противниците на Техеран. Ирански представители отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани.

Службите за сигурност във Великобритания и Швеция предупредиха миналата година, че Техеран използва престъпни пълномощници за извършване на насилствени атаки в тези страни, като Лондон заяви, че е прекъснал 20 свързани с Иран заговора от 2022 г. насам.

Шефът на британското вътрешно разузнаване, генералният директор на MI5 Кен Маккалъм, заяви миналия месец, че Иран "отчаяно" се опитва да заглуши критиците си по целия свят и цитира как Австралия е разкрила участието на Иран в антисемитски заговори, а холандските власти са разкрили неуспешен опит за убийство.

Израел отдавна е мишена на Иран, особено след като през юни израелците започнаха въздушна война с Иран, в която американски бомбардировачи атакуваха ирански ядрени обекти.


САЩ
