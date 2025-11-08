Осуетен ирански заговор! Техеран е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция е планирал убийството на посланика на Израел в Мексико Ейнат Кранц Найгер в края на миналата година, но опитът е бил овладян и в момента няма заплаха. Tова съобщава "Ройтерс", като цитира американски служител.
Мексиканското правителство заяви по-късно през деня, че "няма информация относно предполагаемо нападение срещу израелския посланик в Мексико".
"Заговорът е бил осуетен и не представлява настояща заплаха, каза служителят пред "Ройтерс". Това е само последният случай в дългата поредица от нападения на Иран по света срещу дипломати, журналисти, дисиденти и всеки, който не е съгласен с тях. Нещо, което би трябвало дълбоко да тревожи всяка страна, където има иранско присъствие."
Служителят отказа да каже как е бил осуетен заговорът или да предостави повече подробности за операцията.
В изявление израелското външно министерство благодари на службите за сигурност и правоприлагане в Мексико за "осуетяването на терористична мрежа, ръководена от Иран, която се е опитала да атакува посланика на Израел в Мексико".
Мисията на Иран към ООН в Ню Йорк отказа коментар.
Съединените щати и техните съюзници често твърдят, че Иран и неговите пълномощници са се опитали да предприемат насилствени атаки срещу противниците на Техеран. Ирански представители отхвърлиха обвиненията, заявявайки, че те са политически мотивирани.
Службите за сигурност във Великобритания и Швеция предупредиха миналата година, че Техеран използва престъпни пълномощници за извършване на насилствени атаки в тези страни, като Лондон заяви, че е прекъснал 20 свързани с Иран заговора от 2022 г. насам.
Шефът на британското вътрешно разузнаване, генералният директор на MI5 Кен Маккалъм, заяви миналия месец, че Иран "отчаяно" се опитва да заглуши критиците си по целия свят и цитира как Австралия е разкрила участието на Иран в антисемитски заговори, а холандските власти са разкрили неуспешен опит за убийство.
Израел отдавна е мишена на Иран, особено след като през юни израелците започнаха въздушна война с Иран, в която американски бомбардировачи атакуваха ирански ядрени обекти.
13:52 08.11.2025
13:53 08.11.2025
13:54 08.11.2025
13:54 08.11.2025
13:54 08.11.2025
13:57 08.11.2025
7 Мечока
ама на псетата им омръзна да джафкат по мен
сега по иран
13:58 08.11.2025
9 Поне си е написано че
13:59 08.11.2025
14:01 08.11.2025
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ...":Това се очертава като кандидат за най голямата глупост за деня публикувана в сайта! И то при чудовищна конкуренция!😂
Ацтеките гледат онемели, без да знаят за, какво им благодарят!😂😂😂
14:06 08.11.2025
12 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #10 от "Невероятни глупости":Чичо Митко от сергията за краставици казал,
че чул кака Пена от женския пазар да говори
за Ирански дини в Плод-зеленчука❗
14:11 08.11.2025
До коментар #8 от "еко тоалетна":Те не пръскат фъшкии, те се хранят с тях! Това ги поддържа здрави и свежи на фронта на дезинформацията и лъжата! Мама DW им ги сервира редовно!😂
14:12 08.11.2025
14:12 08.11.2025
15 Kaлпазанин
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ...":И ние сега трябва да вярваме на евреите ,апропо повечето латиноси са против тях ,то само медиите са с тях и наркозависимите управници на ЕС
14:14 08.11.2025
14:15 08.11.2025
17 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
На 5 февруари 2003 година,
ТОГАВАШНИЯТ АМЕРИКАНСКИЯ ДЪРЖАВЕН СЕКРЕТАР КОЛИН ПАУЪЛ
държи 76-минутна реч пред Съвета за сигурност на ООН, в която уверява света, че Саддам Хюсен притежава биологически и химически оръжия за масово унищожение,
РАЗМАХВАЙКИ ЕПРУВЕТКА С КОЯТО СеРеУ се е сдобило с проби от такова оръжие.
И че режимът в Багдад опитва да се сдобие и с ядрено оръжие. "
Вярвайте им‼️
14:18 08.11.2025
14:18 08.11.2025
19 А има ли въобще
14:19 08.11.2025
20 Синаолчо Синаолчев село Опицвет
14:36 08.11.2025
21 Убиват и си мълчат
14:38 08.11.2025
22 Макенна
До коментар #17 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":Е защо не споменаваш , че бившият рейнджър и генерал Колин Пауъл в последствие признава , че данните от разузнаването и твърденията за опитите Ирак да се сдобие с ОМП са неверни !?
14:40 08.11.2025
23 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Макенна":Ами защо не споменаваш, че Великобритания се ИЗВИНИ, че е участвала в измамата на Света,
НО САЩ И ДО ДНЕС НЕ СА СЕ ИЗВИНИЛИ❗❓
Не че това ще върне Садам и Ирак , де❗
Нали не очакваш да пиша цялата история на Ирак или САЩ ❗
14:50 08.11.2025
24 дядото
14:57 08.11.2025
25 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #22 от "Макенна":Специално за теб :
"Бившият първи дипломат на САЩ призна това в
излъчено днес ( 2005.г.)
интервю по телевизия ABC....."
СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ.... когато Ирак беше в руини,
а Садам.....
Народът му вика СЛЕД ДЪЖД КАЧУЛКА❗
И ВСЕ ПАК,
като повдигаш темата,
ЗАЩО НЕ КАЖЕШ
ИМА ЛИ ОФИЦИАЛНО ИЗВИНЕНИЕ ОТ ОФИЦИАЛНИ АМЕРИКАНСКИ ЛИЦА❗
14:58 08.11.2025