Пакистанската армия ликвидира 23 талибани при операции по границата с Афганистан

20 Ноември, 2025 10:24, обновена 20 Ноември, 2025 10:26 686 0

Военни действия след самоубийствения атентат в Исламабад показват решимостта на страната да елиминира терористичната заплаха

Пакистанската армия ликвидира 23 талибани при операции по границата с Афганистан - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Двадесет и трима бунтовници бяха убити при две военни операции по границата с Афганистан, съобщи пакистанската армия, цитирана от Франс прес. Това се случва седмица след самоубийствения атентат в Исламабад, при който загинаха 12 души, предава БТА.

„На 19 ноември бяха убити 23 бунтовници“, се казва в официалното съобщение на армията, като се уточнява, че става въпрос за членове на пакистанските талибани.

Операцията бе проведена в района Курам, в планинската провинция Хайбер-Пахтунхва, близо до границата с Афганистан.

В изявление на въоръжените сили се подчертава: „Пакистан ще продължи да прави всичко по силите си, за да елиминира терористичната заплаха, подкрепяна и финансирана от чуждестранни сили в страната.“


Пакистан
