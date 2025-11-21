Хойсген за плана на САЩ: "Би било самоубийство за Украйна"

"Всичко това е напълно неприемливо за Украйна", казва германският дипломат Кристоф Хойсген относно плана на САЩ за прекратяване на войната. "Ако Зеленски се съгласи, отказът от територия би бил самоубийство."
Според все повече медии САЩ, с участието на Русия, са разработили мирен план за прекратяване на войната срещу Украйна. Официално потвърждение все още няма. Някои от съдържащите се в него 28 точки обаче вече се обсъждат активно - например пълното изтегляне на украинските войски от Донбас, включително от територии, които все още са под контрола на Киев. Някои наблюдатели считат това за капитулация на Украйна. Какво мислите по този въпрос?
Кристоф Хойсген: Не ме учудва, че са разговаряли. Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев се познават, общували са и преди и в някаква степен са сродни души . Трябва да се знае, че Уиткоф също е от руско семейство, и тук, в Германия, бихме го определили като Russlandversteher (на немски така се наричат хората, които разбират позицията на Русия – бел. ред.). Ако се вслушаме в информацията, която се просмуква в момента, всичко това е напълно неприемливо за Украйна . Това не може да стане основа за мира, на който всички се надяваме в близко бъдеще.
Нека разгледаме отделните точки. Първата гласи: Украйна трябва да се изтегли напълно от Донбас. Има предложение, че Русия всъщност трябва да го вземе под наем. Това означава, че според международното право той ще бъде част от Украйна. Възможен ли е такъв вариант?
Кристоф Хойсген: Считам, че политически е напълно неприемливо за Украйна да се оттегли от територии , които не са окупирани от Русия. Що се отнася до втората част - Донбас да бъде нает или нещо подобно - това може да се обсъди след влизането в сила на режима на прекратяване на огъня, когато ще се разглеждат по-нататъшните действия по отношение на тези територии. Изключително важно е, и това трябва да бъде отразено в договора за наем, Украйна да не се отказва формално от своя суверенитет или териториална цялост, а Донбас да остане част от Украйна . Считам това за много важно. Отказът от територия обаче, ако президентът на Украйна се съгласи, би бил самоубийство.
Друг момент, който много се коментира, е, че украинската армия трябва да бъде намалена наполовина и че определени видове оръжия – не знаем кои точно, но вероятно най-мощните – вече няма да се доставят от Запада. Какво мислите за това?
Кристоф Хойсген: Това също е напълно неприемливо, тъй като в крайна сметка ще превърне Украйна в пешка в ръцете на Русия. Ако президентът на Руската федерация Владимир Путин или негов приемник някога реши да нападне отново Украйна, това ще стане възможно. Резултатът от мирното споразумение трябва да бъде точно обратното: или Украйна да стане член на НАТО, което в момента не считам за реалистично, или, напротив, да се окаже в ситуация, в която всеки руски лидер ще се замисли два пъти, преди да нападне отново Украйна, тъй като тя ще бъде добре въоръжена и способна да се защити, предотвратявайки ново нахлуване.
Друг въпрос, който се обсъжда, е руският език. По всичко личи, че в новия план се говори за повишаване на статута на руския език до официален, но засега това не е напълно ясно. Освен това се предполага, че Руската православна църква в Украйна също ще получи правата, които някога е имала. Какво мислите за тези предложения?
Кристоф Хойсген: Що се отнася до езиците, считам, че в дългосрочен план трябва да установим навсякъде принципи, както се прави в Съвета на Европа или другаде, за да имат езиците на малцинствата определен статут. В Европейския съюз това съществува; в Германия има лужишки сърби, а в Шлезвих-Холщайн малцинствата имат права и възможности по отношение на датския език. Това трябва да се обсъди. Що се отнася до свободата на вероизповеданието, това е въпрос на всяка религия и трябва да видим как може да се реши. Проблемът на Руската православна църква е, че тя е държавна църква. Виждаме, че патриарх Кирил е много близо до президента Путин. Така че в този въпрос също има политически аспект. Църквата в Русия не е независима и това не трябва да се забравя.
Как трябва да реагира на този план Европейският съюз? Досега виждаме от Брюксел сдържана, скептична реакция.
Кристоф Хойсген: Аз бих реагирал спокойно. Случват се много неща и продължава да изтича нова информация. Мисля, че просто трябва да продължим да настояваме като мантра, че преговорите по Украйна трябва да се водят само със самата Украйна. Аз участвах в Минските преговори през 2015 година. Всяка точка от Минските споразумения беше обсъдена с тогавашния президент на Украйна Петро Порошенко. Той беше там и сега Украйна трябва да бъде включена в тези преговори. Това не може да се случи без участието на страната, която ежедневно прави невероятни жертви в името на собствената си свобода и, в крайна сметка, свободата и сигурността на Европа.
Новият мирен план се появи в момент, когато Украйна преживява един от най-големите корупционни скандали в най-новата си история. От друга страна, в хода на войната украинските войски са подложени на огромен натиск в източната част на страната - в Донбас, Покровск и на други места. Доколко е отслабена Украйна в момента и може ли това да доведе дотам тя фактически да бъде принудена поне да започне преговори?
Кристоф Хойсген: Това са две напълно различни неща. Едното е вътрешнополитическата ситуация в Украйна. Аз наблюдавам това с тревога от известно време. Още като председател на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС) критикувах факта, че президентът Зеленски, например , не позволи на своя предшественик, президента Порошенко, да участва в МКС. Ще рече, че в Украйна се наблюдава тенденция към изключително авторитарно управление. Според мен такава роля изпълнява групата около шефа на администрацията, господин Ермак. Считам, че Украйна трябва спешно да сплоти политическите си редици – неслучайно има предложение за създаване на правителство на националното единство.
От друга страна е вярно, че президентът е отслабен. Но неговата позиция на яснотата, силата и непоколебимостта е позицията на цяла Украйна. И въпреки всички страдания, които украинският народ преживява ежедневно и постоянните атаки от страна на Русия, все още имам усещането, че украинците подкрепят и правят всичко по силите си, за да защитят страната си. Те знаят какво ще се случи, ако Русия завземе нови територии. Затова вярвам, че въпреки цялата умора, готовността им за отбрана ще се запази. Това означава, че Украйна като такава не е отслабена. Президентът Зеленски трябва да обмисли как да реагира на обвиненията, които сега също се потвърждават.
Самият Зеленски потвърди, че е готов за преговори. Това, че беше в Турция, може би означава, че Украйна също се опитва да възобнови преговорите с Русия, които засега са безрезултатни. Как оценявате настоящия момент? Увеличиха ли се шансовете за преговори или може би дори за прекратяване на огъня?
Кристоф Хойсген: Смятам за абсолютно правилно, че украинската страна постоянно подчертава готовността си за преговори. Помните, че президентът Зеленски замина за Истанбул за преговори. Путин обаче не отиде, защото не беше готов за преговори. За съжаление се опасявам, че преговори може да има чак когато Владимир Путин осъзнае, че няма да може да постигне военните си цели, а именно неутрализиране на Украйна, завладяване на териториите на четири региона и създаване на марионетно правителство.
Вижда се, че икономическата ситуация в Русия се влошава неумолимо, а вътрешната подкрепа за войната постепенно отслабва. Едва тогава ще започнат истинските преговори. Затова трябва да продължим да подкрепяме Украйна във военно и политическо отношение. От позицията на относителна сила преговорите могат да започнат – надявам се, колкото се може по-скоро. Но тези преговори трябва да имат реалистична основа. Това, което сега прозира от договорките между тези бизнесмени – те и двамата са такива, включително Дмитриев, работил по-рано в Маккинзи и Голдман Сакс - не може да бъде основа за преговори.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
Коментиран от #35
19:47 21.11.2025
2 БЕЗ МАЙТАП
Коментиран от #8
19:48 21.11.2025
3 Боруна Лом
ЗА МЪРТВИТЕ ИЛИ ДОБРО ИЛИ НИЩО!✝️✝️✝️
19:49 21.11.2025
4 Бай Ставри
19:49 21.11.2025
5 БОЛШЕВИК
19:50 21.11.2025
6 ПОРЕДНИЯ ФАШИСТ
19:50 21.11.2025
7 ?????
Слушайте немците за Русия и ще прокопсате.
19:51 21.11.2025
8 АЗИС
До коментар #2 от "БЕЗ МАЙТАП":Да си дойдем на думата не става въпрос за Украйна или Русия а за някаква си личност.
Коментиран от #13
19:51 21.11.2025
9 Ааааааа не !
19:52 21.11.2025
10 Ха ХаХа
19:52 21.11.2025
11 Критик
Русия ще загуби тази война и последните и терористични бомбардировки показват колко са отчаяни кремълските варвари .
Коментиран от #21, #33
19:53 21.11.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 БЕЗ МАЙТАП
До коментар #8 от "АЗИС":След края на всяка личност пир за червеите.
19:55 21.11.2025
14 Сатана Z
Както каза Володя Путин:
За какво ни е Свят където я няма Русия?
Без Германия светът ще бъде много по хубав и мирен.
Ферщейн,фаше?
Коментиран от #22
19:55 21.11.2025
15 Мол ния!
Коментиран от #34
19:56 21.11.2025
16 Европейските войнолюбци са в паника !
19:58 21.11.2025
17 ООрана държава
19:58 21.11.2025
18 Една нация, една "мова", една област,
От Украйна ще останат западните територии, "land locked state".
Така наречената Капитулация на Украйна е кьор фишек.
Руснакът все още не е казал йей или ней, войната ще се реши на бойното поле.
Това искат ЕС, по отделно Франция, Германия, Италия, Англия, това получават.
Най голямата Славянска Държава в Европа и най голямата Държава на Европейският континент е на път да престане да съществува.
Тръмп се опитва да спаси каквото може да спаси от абсолютна Капитулация на НАТО но Евро пуделите са на друго мнение.
В крайна сметка, Америка ще бъде ок така или иначе но Евро пуделите нямат ход?
Коментиран от #37, #49
19:59 21.11.2025
19 нннн
20:00 21.11.2025
20 Германците
Коментиран от #24
20:00 21.11.2025
21 Ха ХаХа
До коментар #11 от "Критик":Простак 500%
20:01 21.11.2025
22 Абе...БЕЗКАЗАРМЕН ДОЛБОЕБ
До коментар #14 от "Сатана Z":Само Е--- БАЛНИЦИ като теб, като оня отчаян пи--- ДОРА и фашага Соло вьев и оповръщаняка медвежонката могат да плещят такива небивалици и Пен Дел фантазии
АааааааХахахаха
Коментиран от #27
20:01 21.11.2025
23 Когато бъде подписана истинската
20:02 21.11.2025
24 Не грамотен МАН гасар
До коментар #20 от "Германците":Хехехехехехе
Поне прочети какви условия и признаци определят Фашизма като идеология а не повтаряй опорките на Ком Фашистите от Москалбад!
Хехехехехехе
20:05 21.11.2025
25 Като гледам
20:06 21.11.2025
26 000
20:06 21.11.2025
27 Последния софиянец
До коментар #22 от "Абе...БЕЗКАЗАРМЕН ДОЛБОЕБ":Пич Не го отразявай тоя. И тоя е от надничарите на Коце и Пияната.
Про сто е момчето
20:08 21.11.2025
28 Разяснител
20:08 21.11.2025
29 Хер Флик ще
20:09 21.11.2025
30 Георги
20:12 21.11.2025
31 Ха ха ха ха
20:12 21.11.2025
32 Говори Москва - ВВП
Президентът провежда съвет за сигурност.
Руската федерация е готова за мирни преговори, но е доволна от настоящата динамика на СВО, водеща до постигане на целите с военни средства.
САЩ помолиха руската страна да прояви гъвкавост по украинското регулиране.
По време на срещата в Анкоридж Русия потвърди, че въпреки трудностите, е съгласна с предложенията на американската страна за урегулиране.
Всички партньори на Русия преди срещата на върха в Аляска подкрепиха възможните споразумения.
САЩ все още не успяват да осигурят съгласието на Украйна за мирния план.
Конкретно с Русия текстът на плана на САЩ не се обсъжда.
Украйна и нейните европейски съюзници и до днес се намират в илюзии за възможността за стратегическо поражение на Русия.
Ръководството на Киев или няма обективна информация за ситуацията на бойното поле, или не може обективно да я оцени.
Коментиран от #44
20:12 21.11.2025
33 Георги
До коментар #11 от "Критик":ти още трима повтаряте това от 4 години и въпреки това фронта се движи на запад, а чакаме и 20ти пакет санкции.
20:16 21.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Шопо
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Украйна не е държава а територия, руска територия.
20:21 21.11.2025
36 Ех копейки
....н...вожд многоходовчик да се моли на Тръмп да му подари победата🙈, защото за четири години не може да превземе гарата в Покровск.
Коментиран от #46
20:21 21.11.2025
37 Хохо Бохо
До коментар #18 от "Една нация, една "мова", една област,":Бандеристан ще има ама на змийският остров-додобно на Тайван. Даже и тва им е много на салобандерите
20:21 21.11.2025
38 Джамбaза
20:27 21.11.2025
39 УдоМача
20:29 21.11.2025
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Дечо
20:39 21.11.2025
43 Кой е този кристоф хойген
20:40 21.11.2025
44 Истината е, че
До коментар #32 от "Говори Москва - ВВП":Тръмп или няма обективна информация за ситуацията на бойното поле, или не може обективно да я оцени.
Коментиран от #48
20:48 21.11.2025
45 Ами
Те всички пожелаха да живеят в автономни републики като част от Руската федерация, вместо като роби на някакъв марионетен фашистки режим в Киев
20:52 21.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Урсула
23:30 21.11.2025
48 А тииии
До коментар #44 от "Истината е, че":Щото ти пък я знаеш и можеш да мислиш
23:32 21.11.2025
49 Моряка
До коментар #18 от "Една нация, една "мова", една област,":Така е,но пропускаш чисто руската област Николаевска.Тя върви в комплект с Одеска.И двата областни града са изградени преди 250 години по нареждане на Екатерина,с руски пари,руски работници и Френски и италиянски архитекти.С такъв размах,че на десетата година в Николаев вече има опера.Красивата сграда и сега краси централния площад.За благодарност галицийците,наречени украинци от Ленин,събориха паметника на Екатерина в Одеса.Предчуствам,как ще го възтановяват с пранги на краката.
00:16 22.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Тоя, пък.
Останалото са обичайните глyпоcти. Русия няма начин да се съгласи да плаща наем за своята си територия. Напротив - ТЯ трябва да иска наем от укpoпите, които са експлоaтирали десетилетия богатствата на този регион.
Като става дума за езиците на малцинcтвата - къде е Съветът на Европа, когато руснаците в балтийските микpoбски държави са лишавани систематично и открито от правото си да говорят родния си език? После да не ревнете, когато Русия прегaзи и тия недoрасли нaциcти? За църквата - ок ли сте да бъдат преcледвани свещеници и миряни?
Укpoпската армия трябвало да бъде намалена наполовина? Сериозно? Твърдите, че в момента тя е 1.2 милиона? Интересно защо тогава 700 000 руска армия има огромно числено превъзходство? Ако зеленски откаже да подпише, до 3-4 месица няма да има и 50 000 армия, Русия ще я редуцира по естествен път.
00:58 22.11.2025