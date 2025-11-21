Новини
Свят »
Украйна »
Хойсген за плана на САЩ: "Би било самоубийство за Украйна"
  Тема: Украйна

Хойсген за плана на САЩ: "Би било самоубийство за Украйна"

21 Ноември, 2025 19:44 3 927 51

  • русия-
  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • володимир зеленски-
  • крим

Вижда се, че икономическата ситуация в Русия се влошава неумолимо, а вътрешната подкрепа за войната постепенно отслабва

Хойсген за плана на САЩ: "Би било самоубийство за Украйна" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

"Всичко това е напълно неприемливо за Украйна", казва германският дипломат Кристоф Хойсген относно плана на САЩ за прекратяване на войната. "Ако Зеленски се съгласи, отказът от територия би бил самоубийство."

Според все повече медии САЩ, с участието на Русия, са разработили мирен план за прекратяване на войната срещу Украйна. Официално потвърждение все още няма. Някои от съдържащите се в него 28 точки обаче вече се обсъждат активно - например пълното изтегляне на украинските войски от Донбас, включително от територии, които все още са под контрола на Киев. Някои наблюдатели считат това за капитулация на Украйна. Какво мислите по този въпрос?

Кристоф Хойсген: Не ме учудва, че са разговаряли. Стив Уиткоф и Кирил Дмитриев се познават, общували са и преди и в някаква степен са сродни души . Трябва да се знае, че Уиткоф също е от руско семейство, и тук, в Германия, бихме го определили като Russlandversteher (на немски така се наричат хората, които разбират позицията на Русия – бел. ред.). Ако се вслушаме в информацията, която се просмуква в момента, всичко това е напълно неприемливо за Украйна . Това не може да стане основа за мира, на който всички се надяваме в близко бъдеще.

Нека разгледаме отделните точки. Първата гласи: Украйна трябва да се изтегли напълно от Донбас. Има предложение, че Русия всъщност трябва да го вземе под наем. Това означава, че според международното право той ще бъде част от Украйна. Възможен ли е такъв вариант?

Кристоф Хойсген: Считам, че политически е напълно неприемливо за Украйна да се оттегли от територии , които не са окупирани от Русия. Що се отнася до втората част - Донбас да бъде нает или нещо подобно - това може да се обсъди след влизането в сила на режима на прекратяване на огъня, когато ще се разглеждат по-нататъшните действия по отношение на тези територии. Изключително важно е, и това трябва да бъде отразено в договора за наем, Украйна да не се отказва формално от своя суверенитет или териториална цялост, а Донбас да остане част от Украйна . Считам това за много важно. Отказът от територия обаче, ако президентът на Украйна се съгласи, би бил самоубийство.

Друг момент, който много се коментира, е, че украинската армия трябва да бъде намалена наполовина и че определени видове оръжия – не знаем кои точно, но вероятно най-мощните – вече няма да се доставят от Запада. Какво мислите за това?

Кристоф Хойсген: Това също е напълно неприемливо, тъй като в крайна сметка ще превърне Украйна в пешка в ръцете на Русия. Ако президентът на Руската федерация Владимир Путин или негов приемник някога реши да нападне отново Украйна, това ще стане възможно. Резултатът от мирното споразумение трябва да бъде точно обратното: или Украйна да стане член на НАТО, което в момента не считам за реалистично, или, напротив, да се окаже в ситуация, в която всеки руски лидер ще се замисли два пъти, преди да нападне отново Украйна, тъй като тя ще бъде добре въоръжена и способна да се защити, предотвратявайки ново нахлуване.

Друг въпрос, който се обсъжда, е руският език. По всичко личи, че в новия план се говори за повишаване на статута на руския език до официален, но засега това не е напълно ясно. Освен това се предполага, че Руската православна църква в Украйна също ще получи правата, които някога е имала. Какво мислите за тези предложения?

Кристоф Хойсген: Що се отнася до езиците, считам, че в дългосрочен план трябва да установим навсякъде принципи, както се прави в Съвета на Европа или другаде, за да имат езиците на малцинствата определен статут. В Европейския съюз това съществува; в Германия има лужишки сърби, а в Шлезвих-Холщайн малцинствата имат права и възможности по отношение на датския език. Това трябва да се обсъди. Що се отнася до свободата на вероизповеданието, това е въпрос на всяка религия и трябва да видим как може да се реши. Проблемът на Руската православна църква е, че тя е държавна църква. Виждаме, че патриарх Кирил е много близо до президента Путин. Така че в този въпрос също има политически аспект. Църквата в Русия не е независима и това не трябва да се забравя.

Как трябва да реагира на този план Европейският съюз? Досега виждаме от Брюксел сдържана, скептична реакция.

Кристоф Хойсген: Аз бих реагирал спокойно. Случват се много неща и продължава да изтича нова информация. Мисля, че просто трябва да продължим да настояваме като мантра, че преговорите по Украйна трябва да се водят само със самата Украйна. Аз участвах в Минските преговори през 2015 година. Всяка точка от Минските споразумения беше обсъдена с тогавашния президент на Украйна Петро Порошенко. Той беше там и сега Украйна трябва да бъде включена в тези преговори. Това не може да се случи без участието на страната, която ежедневно прави невероятни жертви в името на собствената си свобода и, в крайна сметка, свободата и сигурността на Европа.

Новият мирен план се появи в момент, когато Украйна преживява един от най-големите корупционни скандали в най-новата си история. От друга страна, в хода на войната украинските войски са подложени на огромен натиск в източната част на страната - в Донбас, Покровск и на други места. Доколко е отслабена Украйна в момента и може ли това да доведе дотам тя фактически да бъде принудена поне да започне преговори?

Кристоф Хойсген: Това са две напълно различни неща. Едното е вътрешнополитическата ситуация в Украйна. Аз наблюдавам това с тревога от известно време. Още като председател на Мюнхенската конференция по сигурността (МКС) критикувах факта, че президентът Зеленски, например , не позволи на своя предшественик, президента Порошенко, да участва в МКС. Ще рече, че в Украйна се наблюдава тенденция към изключително авторитарно управление. Според мен такава роля изпълнява групата около шефа на администрацията, господин Ермак. Считам, че Украйна трябва спешно да сплоти политическите си редици – неслучайно има предложение за създаване на правителство на националното единство.

От друга страна е вярно, че президентът е отслабен. Но неговата позиция на яснотата, силата и непоколебимостта е позицията на цяла Украйна. И въпреки всички страдания, които украинският народ преживява ежедневно и постоянните атаки от страна на Русия, все още имам усещането, че украинците подкрепят и правят всичко по силите си, за да защитят страната си. Те знаят какво ще се случи, ако Русия завземе нови територии. Затова вярвам, че въпреки цялата умора, готовността им за отбрана ще се запази. Това означава, че Украйна като такава не е отслабена. Президентът Зеленски трябва да обмисли как да реагира на обвиненията, които сега също се потвърждават.

Самият Зеленски потвърди, че е готов за преговори. Това, че беше в Турция, може би означава, че Украйна също се опитва да възобнови преговорите с Русия, които засега са безрезултатни. Как оценявате настоящия момент? Увеличиха ли се шансовете за преговори или може би дори за прекратяване на огъня?

Кристоф Хойсген: Смятам за абсолютно правилно, че украинската страна постоянно подчертава готовността си за преговори. Помните, че президентът Зеленски замина за Истанбул за преговори. Путин обаче не отиде, защото не беше готов за преговори. За съжаление се опасявам, че преговори може да има чак когато Владимир Путин осъзнае, че няма да може да постигне военните си цели, а именно неутрализиране на Украйна, завладяване на териториите на четири региона и създаване на марионетно правителство.

Вижда се, че икономическата ситуация в Русия се влошава неумолимо, а вътрешната подкрепа за войната постепенно отслабва. Едва тогава ще започнат истинските преговори. Затова трябва да продължим да подкрепяме Украйна във военно и политическо отношение. От позицията на относителна сила преговорите могат да започнат – надявам се, колкото се може по-скоро. Но тези преговори трябва да имат реалистична основа. Това, което сега прозира от договорките между тези бизнесмени – те и двамата са такива, включително Дмитриев, работил по-рано в Маккинзи и Голдман Сакс - не може да бъде основа за преговори.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 52 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    45 39 Отговор
    Да маат до последния окраинец!🥳🤣🤣🤣🤣👍

    Коментиран от #35

    19:47 21.11.2025

  • 2 БЕЗ МАЙТАП

    14 22 Отговор
    Самоубийство за САШ милиарди за династията Тръмп. Последствията... саш ......ТРЪМП.

    Коментиран от #8

    19:48 21.11.2025

  • 3 Боруна Лом

    23 17 Отговор
    ТО Е САМОУБИЙСТВО СЛЕД КАТО НАПАДНА РУСИЯ!
    ЗА МЪРТВИТЕ ИЛИ ДОБРО ИЛИ НИЩО!✝️✝️✝️

    19:49 21.11.2025

  • 4 Бай Ставри

    49 18 Отговор
    Покрайна утече, следва Германистан

    19:49 21.11.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    41 17 Отговор
    На европейските марионетки много им се услади тая война и не искат да спира за нищо на света!

    19:50 21.11.2025

  • 6 ПОРЕДНИЯ ФАШИСТ

    28 15 Отговор
    Се обажда.

    19:50 21.11.2025

  • 7 ?????

    30 14 Отговор
    Как да кажа?
    Слушайте немците за Русия и ще прокопсате.

    19:51 21.11.2025

  • 8 АЗИС

    9 7 Отговор

    До коментар #2 от "БЕЗ МАЙТАП":

    Да си дойдем на думата не става въпрос за Украйна или Русия а за някаква си личност.

    Коментиран от #13

    19:51 21.11.2025

  • 9 Ааааааа не !

    26 12 Отговор
    Още като прочетох кой пише статията разбрах какво иска вкиснатото зеле .....ПЪЛНА КАПИТОЛАЦИЯ ОТ РУСИЯ без никакви условия !

    19:52 21.11.2025

  • 10 Ха ХаХа

    35 12 Отговор
    Един нацист когото не го питат е отговорил на 10 страници с простотии

    19:52 21.11.2025

  • 11 Критик

    21 31 Отговор
    Зеленски и по принцип ръководството на Украйна има последната дума . За мен този "план " също е абсурден .
    Русия ще загуби тази война и последните и терористични бомбардировки показват колко са отчаяни кремълските варвари .

    Коментиран от #21, #33

    19:53 21.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 БЕЗ МАЙТАП

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "АЗИС":

    След края на всяка личност пир за червеите.

    19:55 21.11.2025

  • 14 Сатана Z

    17 12 Отговор
    Когато се сговни положението в Русия ,червения бутон ще свърши останалото за да я няма Европа и Европейския райх.
    Както каза Володя Путин:
    За какво ни е Свят където я няма Русия?
    Без Германия светът ще бъде много по хубав и мирен.
    Ферщейн,фаше?

    Коментиран от #22

    19:55 21.11.2025

  • 15 Мол ния!

    11 8 Отговор
    ВСУ пи--- здят Без- милостно монголяците у КРИМ! Гледай директно стрийма

    Коментиран от #34

    19:56 21.11.2025

  • 16 Европейските войнолюбци са в паника !

    22 9 Отговор
    Калас и урсулата си скубят косите , стармър , макарона , шперца .......подскачат от яд .....всичко свършва и ще има справедлив мир !!!!

    19:58 21.11.2025

  • 17 ООрана държава

    13 5 Отговор
    Беше ясно че като се намесят още некви професори, мир няма да има. Тежеста за нас евромало умниците ще стане още по голяма.

    19:58 21.11.2025

  • 18 Една нация, една "мова", една област,

    19 6 Отговор
    докато Харков и Одеса не влязат официално в границите на Руската Федерация войната продължава.
    От Украйна ще останат западните територии, "land locked state".
    Така наречената Капитулация на Украйна е кьор фишек.
    Руснакът все още не е казал йей или ней, войната ще се реши на бойното поле.
    Това искат ЕС, по отделно Франция, Германия, Италия, Англия, това получават.
    Най голямата Славянска Държава в Европа и най голямата Държава на Европейският континент е на път да престане да съществува.
    Тръмп се опитва да спаси каквото може да спаси от абсолютна Капитулация на НАТО но Евро пуделите са на друго мнение.
    В крайна сметка, Америка ще бъде ок така или иначе но Евро пуделите нямат ход?

    Коментиран от #37, #49

    19:59 21.11.2025

  • 19 нннн

    13 4 Отговор
    Четох до ,,режим на прекратяване на огъня" и после да се обсъжда, разглежда.... И укрите да се реорганизират и натъпчат с оръжие... Нищо чудно и чужди войски да влязат.

    20:00 21.11.2025

  • 20 Германците

    19 9 Отговор
    не са съгласни да се отмени фашисткия режим в Куиф

    Коментиран от #24

    20:00 21.11.2025

  • 21 Ха ХаХа

    5 4 Отговор

    До коментар #11 от "Критик":

    Простак 500%

    20:01 21.11.2025

  • 22 Абе...БЕЗКАЗАРМЕН ДОЛБОЕБ

    7 6 Отговор

    До коментар #14 от "Сатана Z":

    Само Е--- БАЛНИЦИ като теб, като оня отчаян пи--- ДОРА и фашага Соло вьев и оповръщаняка медвежонката могат да плещят такива небивалици и Пен Дел фантазии
    АааааааХахахаха

    Коментиран от #27

    20:01 21.11.2025

  • 23 Когато бъде подписана истинската

    14 8 Отговор
    капитулация на Украйна, дефакто капитулацията на НАТО.

    20:02 21.11.2025

  • 24 Не грамотен МАН гасар

    9 8 Отговор

    До коментар #20 от "Германците":

    Хехехехехехе
    Поне прочети какви условия и признаци определят Фашизма като идеология а не повтаряй опорките на Ком Фашистите от Москалбад!
    Хехехехехехе

    20:05 21.11.2025

  • 25 Като гледам

    14 8 Отговор
    Некои дипломати много искат войната да продължи до 2050.

    20:06 21.11.2025

  • 26 000

    12 8 Отговор
    Със западния рай е свършено. Запада вече не плаши никого, а моделите им за експлоатация отидоха на боклука.

    20:06 21.11.2025

  • 27 Последния софиянец

    6 6 Отговор

    До коментар #22 от "Абе...БЕЗКАЗАРМЕН ДОЛБОЕБ":

    Пич Не го отразявай тоя. И тоя е от надничарите на Коце и Пияната.
    Про сто е момчето

    20:08 21.11.2025

  • 28 Разяснител

    5 5 Отговор
    Разбирай Хойсген казва "Ако Украйна бъде унищожена от Руската федерация, Германия ще трябва да повтори "Der Drang nach Osten" и тоя път до Урал."

    20:08 21.11.2025

  • 29 Хер Флик ще

    5 3 Отговор
    Ами с такива съпъци зад себе си капитулацията е логичен край и по добре си гледай вашата икономика

    20:09 21.11.2025

  • 30 Георги

    5 4 Отговор
    какво от това, в Европа икономическата ситуация се влошава отдавна, а подкрепа за войната никога е нямало!

    20:12 21.11.2025

  • 31 Ха ха ха ха

    8 10 Отговор
    За пореден път Русия се моли на САЩ да й подарят Пабедата. Ако не бяха САЩ - сега в Русия щеше да има Аутобани и по Урал да има Гармиш-Партенкирхен ам Урал.

    20:12 21.11.2025

  • 32 Говори Москва - ВВП

    9 6 Отговор
    Планът от 28 точки за Украйна може да бъде в основата на окончателно мирно уреждане, заяви Путин.

    Президентът провежда съвет за сигурност.

    Руската федерация е готова за мирни преговори, но е доволна от настоящата динамика на СВО, водеща до постигане на целите с военни средства.

    САЩ помолиха руската страна да прояви гъвкавост по украинското регулиране.

    По време на срещата в Анкоридж Русия потвърди, че въпреки трудностите, е съгласна с предложенията на американската страна за урегулиране.

    Всички партньори на Русия преди срещата на върха в Аляска подкрепиха възможните споразумения.

    САЩ все още не успяват да осигурят съгласието на Украйна за мирния план.

    Конкретно с Русия текстът на плана на САЩ не се обсъжда.

    Украйна и нейните европейски съюзници и до днес се намират в илюзии за възможността за стратегическо поражение на Русия.

    Ръководството на Киев или няма обективна информация за ситуацията на бойното поле, или не може обективно да я оцени.

    Коментиран от #44

    20:12 21.11.2025

  • 33 Георги

    6 5 Отговор

    До коментар #11 от "Критик":

    ти още трима повтаряте това от 4 години и въпреки това фронта се движи на запад, а чакаме и 20ти пакет санкции.

    20:16 21.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Шопо

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    20:21 21.11.2025

  • 36 Ех копейки

    5 7 Отговор
    До къде я докара вашият оср@.....
    ....н...вожд многоходовчик да се моли на Тръмп да му подари победата🙈, защото за четири години не може да превземе гарата в Покровск.

    Коментиран от #46

    20:21 21.11.2025

  • 37 Хохо Бохо

    8 3 Отговор

    До коментар #18 от "Една нация, една "мова", една област,":

    Бандеристан ще има ама на змийският остров-додобно на Тайван. Даже и тва им е много на салобандерите

    20:21 21.11.2025

  • 38 Джамбaза

    10 3 Отговор
    Да се готви Белгия, която открадна руските активи.

    20:27 21.11.2025

  • 39 УдоМача

    15 2 Отговор
    Пордният германски дипломат, който дори само с приказките си тласка ситуацията натам, че Руският флаг да се вее отново над Райхстага. И ще бъде!

    20:29 21.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Дечо

    7 2 Отговор
    Ей фактите, защо не се скриете и спрете да публикувате fake news

    20:39 21.11.2025

  • 43 Кой е този кристоф хойген

    8 4 Отговор
    На висотата на Тръмп и Путин ли е че изобщо го обсъждате като фактор.

    20:40 21.11.2025

  • 44 Истината е, че

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Говори Москва - ВВП":

    Тръмп или няма обективна информация за ситуацията на бойното поле, или не може обективно да я оцени.

    Коментиран от #48

    20:48 21.11.2025

  • 45 Ами

    5 2 Отговор
    Над 15 милиона украински граждани стъпкаха паспортите си и пожелаха да станат граждани на Руската федерация. Това тяхно право не може да бъде отречено. Правото на самоопределение.
    Те всички пожелаха да живеят в автономни републики като част от Руската федерация, вместо като роби на някакъв марионетен фашистки режим в Киев

    20:52 21.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Урсула

    2 1 Отговор
    Германците жадуват мъст! И искат да унищожат Русия. Без те да воюват, без да убиват немци. И натрапват на цяла Европа своята кръвожадност, като унищожават живота на пойоления .

    23:30 21.11.2025

  • 48 А тииии

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Истината е, че":

    Щото ти пък я знаеш и можеш да мислиш

    23:32 21.11.2025

  • 49 Моряка

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Една нация, една "мова", една област,":

    Така е,но пропускаш чисто руската област Николаевска.Тя върви в комплект с Одеска.И двата областни града са изградени преди 250 години по нареждане на Екатерина,с руски пари,руски работници и Френски и италиянски архитекти.С такъв размах,че на десетата година в Николаев вече има опера.Красивата сграда и сега краси централния площад.За благодарност галицийците,наречени украинци от Ленин,събориха паметника на Екатерина в Одеса.Предчуствам,как ще го възтановяват с пранги на краката.

    00:16 22.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Тоя, пък.

    0 0 Отговор
    "Вижда се, че икономическата ситуация в Русия се влошава неумолимо, а вътрешната подкрепа за войната постепенно отслабва" - тук вероятно става дума за лапсус и този има предвид собствената си държава?
    Останалото са обичайните глyпоcти. Русия няма начин да се съгласи да плаща наем за своята си територия. Напротив - ТЯ трябва да иска наем от укpoпите, които са експлоaтирали десетилетия богатствата на този регион.
    Като става дума за езиците на малцинcтвата - къде е Съветът на Европа, когато руснаците в балтийските микpoбски държави са лишавани систематично и открито от правото си да говорят родния си език? После да не ревнете, когато Русия прегaзи и тия недoрасли нaциcти? За църквата - ок ли сте да бъдат преcледвани свещеници и миряни?
    Укpoпската армия трябвало да бъде намалена наполовина? Сериозно? Твърдите, че в момента тя е 1.2 милиона? Интересно защо тогава 700 000 руска армия има огромно числено превъзходство? Ако зеленски откаже да подпише, до 3-4 месица няма да има и 50 000 армия, Русия ще я редуцира по естествен път.

    00:58 22.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания