Володимир Зеленски: Ще работя със САЩ по мирния план, но няма да предам Украйна

Във видеообръщение към сънародниците си президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Зеленски също така призова украинците да останат единни, както той каза, "в един от най-трудните моменти в историята на страната". Той добави, че очаква още политическо напрежение в следващата седмица.
Украинският лидер съобщи, че ще представи алтернативи на американския план за прекратяване на войната в Украйна, допълва Франс прес.
Зеленски каза още, че Украйна би могла да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби един ключов партньор, предаде Франс прес.
По-рано днес Зеленски обсъди американския план в телефонен разговор с лидерите на Франция, Великобритания и Германия, като след това всички участници в разговора направиха кратки коментари.
На 21 ноември американските медии публикуваха целия списък с точките от новия мирен план на САЩ, който беше предаден на Зеленски, от делегация изпратена от Тръмп в Украйна.
Според медиите Зеленски и Тръмп могат да обсъдят плана следващата седмица. Западните медии също съобщиха, че в Европа се подготвя собствен проект за мирен план, който може да е с по-справедливи условия за Украйна.
Агенция Reuters, позовавайки се на източници, научи също, че представители на САЩ заплашват Украйна със спиране на доставките на оръжие и разузнавателни данни, за да постигнат съгласието на Киев за мирия план.
Според Ройтерс и Франс прес, позоваващи се на източници от украинското президентство Зеленски е говорил днес по телефона и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. По-рано днес "Аксиос" написа, че се планира подобен разговор, припомня Ройтерс.
Трима запознати източници същевременно казаха, че Украйна, Франция, Германия и Великобритания работят по контрапредложение на американския план за мир, предаде Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 УКРАЙНА 🇺🇦
Коментиран от #17, #21, #60, #107, #109
18:17 21.11.2025
2 Феникс
Коментиран от #8
18:17 21.11.2025
3 Следващото предложение
Коментиран от #7
18:18 21.11.2025
4 пешо
18:18 21.11.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #67, #103
18:18 21.11.2025
6 Пенчо
18:18 21.11.2025
7 А пък на фронта
До коментар #3 от "Следващото предложение":РускитеСвине си мрат.
Коментиран от #13, #36
18:19 21.11.2025
8 Да беше се сприятелил с Русия
До коментар #2 от "Феникс":не със САЩ. Ще му изядат главата.
18:19 21.11.2025
9 Ще, ме, аз, той, те, шоуто
Когато сложиш шут за Президент, получаваш шут за Президент.
забележка; и 1 700 000 убити от ВСУ
Коментиран от #148
18:19 21.11.2025
10 батВесо
18:19 21.11.2025
11 руснаците
18:19 21.11.2025
12 джони инглиш
Коментиран от #40
18:20 21.11.2025
13 Да бе
До коментар #7 от "А пък на фронта":до последната свинска Бандера.
Последно 1000укр/ 30 руси
18:20 21.11.2025
14 бай Дони се опитва да спаси останалото
18:21 21.11.2025
15 Мира ботокса от НОВА ТВ
18:21 21.11.2025
16 Как
Коментиран от #19, #143
18:21 21.11.2025
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Но на Зеления шмъркач му се борят дните и го е страх от избори. Украинците го мразят.
Тръмп им е спасенивто!
Коментиран от #25
18:22 21.11.2025
18 смешко зелков: няма да предадам писара
но няма да предам ес помощите за Украйна
18:22 21.11.2025
19 Последния Софиянец
До коментар #16 от "Как":Тръмп ще получи 50 млрд долара от Русия и пари от Украйна за охрана.
18:23 21.11.2025
20 Иван Анчев плешивия циганин
Коментиран от #23
18:23 21.11.2025
21 пилешкия ти мозък пидлога
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Тръмп не се интересува от никой
иска да прибира ресурси и пари от урк ес и русобофобироби
18:24 21.11.2025
22 БОЛШЕВИК
18:24 21.11.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #20 от "Иван Анчев плешивия циганин":След четири години война Европа е разорена а трябва да плати и репарации.Трябва спешно нов план Маршал.
18:25 21.11.2025
24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
2025-та План на САШтт за измъкване от плана от 2008-ма❗
18:25 21.11.2025
До коментар #17 от "Ще ти се":Още 50 рубли пепелишн моето куче! Бдителен си!
Сега превземи за 123 път Покровск! Действай!
18:26 21.11.2025
26 И още мисирки ООД
Коментиран от #114
27 Няма смисъл
18:26 21.11.2025
28 стоян георгиев
18:26 21.11.2025
29 Факт
Той припомни как е координирал реакцията на Киев след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. и подчерта: „Не предадохме Украйна тогава и няма да го направим сега.“
Коментиран от #44
18:27 21.11.2025
30 Владо
До коментар #27 от "Няма смисъл":Путин е тотален сбърканяк.
18:28 21.11.2025
31 Хохо Бохо
18:28 21.11.2025
32 тома
18:29 21.11.2025
33 Фактите на бойното поле, реално
Са да видим дали има политици които милеят за Украйна или всичко ще се реши на бойното поле, до последният украинец?
Друг е въпросът какво ще каже Русия, за сега само Нобел Лауреатът говори?😁
18:29 21.11.2025
34 Съдията
18:29 21.11.2025
35 Ехааааааа
18:30 21.11.2025
36 Хохи Бохо
До коментар #7 от "А пък на фронта":А свиномутрите бандери в пъти повече. Земя за гробища не ви остана бе хо хо л
18:30 21.11.2025
37 Спорт
Според войника, Покровск е "напълно загубен“, а ситуацията в тази посока е "катастрофална“, тъй като коридорът за отстъпление от Мирноград е по-малко от 2 км. Според украинския войник, врагът не спира опитите си да стесни коридора:
Излязохме от позицията, живи и здрави. Успях да се свържа. За съжаление, с неприятни новини, Покровск е напълно загубен. В Покровското направление ситуацията е катастрофална. Коридорът за отстъпление от Мирноград, без сивата зона, е приблизително 1,8 км. При това в района на Мирноград и Ривно врагът се опитва да стесни още повече този коридор.
Коментиран от #39
18:31 21.11.2025
38 Ааааааа не !
До коментар #34 от "Съдията":Клоуна не може да бяга , макар ,че стармър му е платил билета на самолета , за "добре" свършена работа , ПУТИН пък му е осигурил почивка във СИБИР да си почине , ще видим за къде де замине !!!!!
18:34 21.11.2025
39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #37 от "Спорт":Той Покровск вече не е от значение❗
18:34 21.11.2025
40 Атина Палада
До коментар #12 от "джони инглиш":Няма да изгуби живота си.Държи западняците с компромати .Затова му снасят милиарди..
Под западняците ,разбирай ....л.иберастите,барабар с кралете и кралиците ..Противниците на Тръмп.
Коментиран от #41
18:36 21.11.2025
41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #40 от "Атина Палада":Той и Епстейн държеше с компромати десетки политици, ама го намериха и самоубиха дори в затвора❗
18:40 21.11.2025
42 Наркомане
Сега те чака олово в главата или въже
18:40 21.11.2025
43 стоян георгиев
Коментиран от #62
18:42 21.11.2025
44 Атина Палада
До коментар #29 от "Факт":Е как не е предал тогава Украйна,след като още в самото начало ,преди да започне патакламата ,Зеленски в Истанбул подписа с Русия мирният договор .Новорусия ставаше автономна република... Украйна неутрална...Обаче пристигна веднага Б.Джонсън в Украйна и искаше война .
Коментиран от #49, #117, #131
45 Вашингтон Пост
Американски представители заявиха, че мирният план, представен от САЩ, е проруско споразумение. Това е началото на мирния процес, а не краят.
Зеленски вчера предложи някои промени в документа, а САЩ се съгласиха, че могат да бъдат направени някои промени.
"Дори Зеленски да искаше да го подпише, той нямаше да може, защото няма политическа основа за това. Има много несъответствия. Очевидно това е проруска сделка, написана от Дмитриев и Уиткоф. Това е много подобно на споразумение за доставка на минерали.
Правим промени в продължение на три месеца. Но това е споразумение между САЩ, Украйна, Русия и Европа, така че мисля, че преговорите ще отнемат по-скоро 12 месеца. Мисля, че това е началото на мирния процес, а не неговият край", заяви източникът.
Документът първо ще бъде подписан от Зеленски и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин.
Коментиран от #59, #126
18:42 21.11.2025
46 Pyccкий Карлик
Бедна, немощна, грохнала Четири Года се надява на блоговолението на Запада, сакън "спечели" войната.
Спечели трици .....😁
18:45 21.11.2025
47 Докато във Харков и Одеса
18:46 21.11.2025
48 Обаче
18:46 21.11.2025
49 стоян георгиев
До коментар #44 от "Атина Палада":Къде е този договор да го видим подписан?ти къде го видя ?
18:47 21.11.2025
50 В тефтера на ниндич
18:48 21.11.2025
51 Механик
Скоро ще ти се свършат мъките. ОНИЯ са ти дигнали мерника вече.
18:49 21.11.2025
52 Атина Палада
До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Да,така е! Известно е ,че при такива обстоятелства се процедира точно така..
Обаче изглежда,че са се намерили доста умни хора...Всичко е документирано с доказателства и на сигурно място...Разбираемо,че на Запад не е сигурното място:))) Та,при физическо отстраняване на Зеленски автоматично доказателствата се показват пред цял свят по всички световни известни и неизвестни медии...И...светът изпада в потрес от деянията на евроатлантическите лидери в Украйна...и следва Мат! И схеми за кражба на пари са безобидни деяния....
Коментиран от #53
18:49 21.11.2025
53 стоян георгиев
До коментар #52 от "Атина Палада":Хаха...хахах...няма как да стане друго....хаха...от къде ви събират толкова запознати?
18:52 21.11.2025
54 Дон Дони
18:52 21.11.2025
55 Курд Околянов
Коментиран от #73
18:52 21.11.2025
56 Ойро
18:53 21.11.2025
57 Смешник
18:53 21.11.2025
59 Курд Околянов
До коментар #45 от "Вашингтон Пост":След 12 месеца още половин милион украинци ще гушнат букета. А руснаците ще вземат още области.
18:57 21.11.2025
60 куку
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Тръмп просто иска да знае къде са откраднати пари от американската помощ..А ти веднага да го махат..първо изроди които са откраднали парите да гният в затвори..а те са известни..все до ел Празиденто Зеленчук..неговите първи бизнес дружки..
Коментиран от #63
18:57 21.11.2025
61 бай Даньо
18:57 21.11.2025
62 Чакане
До коментар #43 от "стоян георгиев":Докато чакаш, се научи да пишеш грамотно, либераст некъпан!
18:59 21.11.2025
63 Муку
До коментар #60 от "куку":По твоята логика пудинг трябваше вече да е изгнил в панделата сто пъти.
19:02 21.11.2025
64 Недостойно
Коментиран от #69, #70
19:07 21.11.2025
65 Да питам
19:08 21.11.2025
66 Софиянец
404 стана руска, ес пред разпад, нато на колене, хахахах
19:09 21.11.2025
67 Ха,ха
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Престани да киснеш в сайта, че съвсем изветря вече
Коментиран от #94
19:09 21.11.2025
68 az СВО Победа 80
1. Докато продължава да се тутка и упорства, Киев загуби още два големи града - Красноармейск и Купенск.
Само при опита да избягат от Купенск, ВСУ похарчи около 3000 души..
2. СВО продължава до постигане на поставените цели - денацификация и демилитаризация на бивша Украйна. Времето работи за руснаците...
19:10 21.11.2025
70 Ха,ха
До коментар #64 от "Недостойно":Крим е на татарите
Коментиран от #84
19:10 21.11.2025
71 Подписвай
Коментиран от #74
19:11 21.11.2025
72 "Но няма да предам Украйна."
Коментиран от #102
19:12 21.11.2025
73 стоян
До коментар #55 от "Курд Околянов":До 55 ком - другар с тоя истъркан лаф искаш да кажеш че орките са безсмъртни и само украинци умират - украинците умират за земята си а орките умират за пари
Коментиран от #83
19:13 21.11.2025
74 Докато щатско оръжие
До коментар #71 от "Подписвай":Громи Путин, мир в Украйна нема да има....вервай ми.
19:13 21.11.2025
75 МЪЛНИЯ
ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!
ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!
СРАМ ЗА САЩ!
Коментиран от #77, #79
19:14 21.11.2025
76 Евала Зеленски
19:14 21.11.2025
77 Курд Околянов
До коментар #75 от "МЪЛНИЯ":И така до последния украинец.
19:15 21.11.2025
78 ха ха
Коментиран от #82
19:15 21.11.2025
79 Путинистче идиотче
До коментар #75 от "МЪЛНИЯ":Явно още дълго ша ни е сбиват в Украйна....Зеленски е против плана.
19:15 21.11.2025
80 Европа твърдо против
Планът, разработен от американския пратеник Стив Уиткоф под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, среща съпротива от Европа. Предложението е било силно критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено остри възражения са дошли от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия.
Тръмп така и не разбра, че мир без Европа и Украйна е невъзможен!
19:16 21.11.2025
81 РЕАЛИСТ
Коментиран от #85
19:16 21.11.2025
82 Украйна е на украинците
До коментар #78 от "ха ха":А те безмилостно и избиват пълчищата путинови.
Коментиран от #113
19:17 21.11.2025
83 Курд Околянов
До коментар #73 от "стоян":Безсмъртен е Зеленски, а украинците измират.
Коментиран от #86
19:17 21.11.2025
85 Я пъ тоа
До коментар #81 от "РЕАЛИСТ":Путин почна войната. Нема да го жалим я....а Украйна е определена да избива пълчищата путинови.
Коментиран от #90
19:18 21.11.2025
86 Путинистче идиотче
До коментар #83 от "Курд Околянов":Ние измираме повече от украинците. Дреме му на дъртака кремълски за избитите руснаци.
Коментиран от #88
19:19 21.11.2025
87 Докато щатско оръжие
19:21 21.11.2025
88 Курд Околянов
До коментар #86 от "Путинистче идиотче":Сътношението е 1 към 35. И това го казват други.
Коментиран от #91
19:21 21.11.2025
89 Я пъ тоа
До коментар #69 от "Това е Руско Американски план":Двама дъртаци не може да определят бъдещето на Украйна....вервай ми.
19:22 21.11.2025
91 Я пъ тоа
До коментар #88 от "Курд Околянов":Ако е така.... Украйна немаше да има армия. Кой ли тогава изби над милион путинисти.
Коментиран от #146
19:23 21.11.2025
93 ВАЖНО Е
19:26 21.11.2025
94 Търновец
До коментар #67 от "Ха,ха":Като гледам по Англо и Немско езични медии разрушените и напълно обезлюдени селища в Източна Украйна - който и да ги вземе ще трябва десетки години да ремонтира и сгради и пътища и всичко. А допреди 35 години Руси и Украинци бяха братски народи. А сега Донбас е както Хирошима през 1945 - на какво се радват Русите? А те все повече обедняват и още губят Сибир а Китай е все по силен и юанът стана световна валута а рублата пак губи.
Коментиран от #138
19:26 21.11.2025
95 КАКТО КАЗАХ
До коментар #92 от "Истината боли, нали":Мълчи пръдльо. Не ги разбираш.
19:26 21.11.2025
96 Зелената мърша
19:32 21.11.2025
97 000
Коментиран от #106, #142
19:36 21.11.2025
99 Мнение
19:38 21.11.2025
100 Кво ше работиш бе надрусаняк ??????
19:40 21.11.2025
101 НТЕРЕСНО Е
19:42 21.11.2025
102 ПРАВ СИ...!
До коментар #72 от ""Но няма да предам Украйна."":Зеленски ,,Геройски" окраде държавата си,заедно с Миндич и Ермак...!
19:43 21.11.2025
103 Лука
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Хей комунистите забраниха ви а вие балнувате за народен съд. Между фашизъм и комунизъм няма разлика !!!
19:46 21.11.2025
104 дядо поп
19:47 21.11.2025
105 Инна
„Зелената листна въшка: „Трябва да се стегнем, да се стегнем, да спрем тази битка!“ Разбира се! Спрете битка, скъпи приятели! Особено след като за да започне голяма, пълномащабна битка, ви е необходима златна тоалетна. И само (портфейлът на Зеленски Тимур) Миндич има такава, а киевската листна въшка дори не знае кой е той...“ написа Медведев в социалната мрежа Max.
„Зеленски каза няколко важни неща в 10-минутната си реч:
1. Всъщност той не е съгласен с мирния план и ще се опита да го промени.
“ 2. Следващата седмица ще бъдем под информационен натиск (доколкото разбирам, ще има още записи на НАБУ?)...
Володимир Александрович, с удоволствие ще сложим край на тази свада. Въпросът е, че цялата тази свада, цялата тази трудна ситуация и този най-труден исторически момент в историята на страната бяха създадени именно заради вашите действия и действията на вашите приятели. Те бяха тези, които крадяха пари от енергийния и отбранителния сектор... А вие ги защитавахте“, написа депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко в своя Telegram канал.
19:47 21.11.2025
106 Да бе
До коментар #97 от "000":виждаш ми дедо вия
19:50 21.11.2025
107 ДАНС да прочете какво се пише във Факти
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":Главният редактор на Факти,Милен Ганев,също е в заверата по премахването на Президента на САЩ иначе няма обяснение защо коментарът все още не е премахнат от мода?
19:51 21.11.2025
108 Дзън-дзън
Превод на нормализиран български език: "Няма да предам Борис Джонсън!"!
Това е положението с Бялото носле...
Дупе да им е яко на украинците!
19:55 21.11.2025
109 Хи хи
До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":ФБР и ЦРУ вече са ти взели мерките щото си Терорист и заплашваш Президента на Америка !! Пиши си завещанието, нямаш време !
19:58 21.11.2025
110 Баце
19:59 21.11.2025
111 Анонимен
20:00 21.11.2025
112 така, така
Дава ли се баницата! Докато го търпят тия от целокупния Запад, корумпето ще гледа да намаже. Този път, като за последно.
Коментиран от #120
20:02 21.11.2025
114 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #26 от "И още мисирки ООД":Няма обида която не е ползвана срещу Зеленски. Това е рашистко гьобелсовата пропаганда . А зеленски е герой ,защитава родината си!!! Копейките нямат родина и опитват да седят на два стола
Коментиран от #116
20:02 21.11.2025
115 Капитан Крийч
Коментиран от #118
20:06 21.11.2025
116 Киро Шприца
До коментар #114 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":Кога ще махаме парцала от софийска община? Или Украйна е твоята родина?
Коментиран от #128
20:08 21.11.2025
117 Лука
До коментар #44 от "Атина Палада":Представяш желаното за истина ,лъжа е . Няма подписан договор в истанбул !
Коментиран от #147
20:10 21.11.2025
118 Евала Зеленски
До коментар #115 от "Капитан Крийч":Продължава да трепе пълчищата путинови....дъртаците от САЩ и Русия не може да решават вместо теб.
20:10 21.11.2025
119 Георгиев
20:11 21.11.2025
120 Путин окраде Русия
До коментар #112 от "така, така":Почна и златото си да продава.
20:11 21.11.2025
121 Зеленски е артист и комик
И както се знае от всички , дори oт медиите и ISW, - Победителя диктува условията за мир!!!
20:16 21.11.2025
122 Гост
20:17 21.11.2025
123 Да,бе
20:18 21.11.2025
124 Перо
20:20 21.11.2025
125 Щял да работи по плана, но
20:25 21.11.2025
126 Не така
До коментар #45 от "Вашингтон Пост":"Документът първо ще бъде подписан от Зеленски и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин."
Документът първо ще бъде подписан от легитимен представител от украинска страна и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин.
А докото се натуткат Зеленски и спонсорите му, от Украйна ще остане само Лвовска област и Европа ще колапсира!
20:26 21.11.2025
127 Георгиев
Коментиран от #133
20:27 21.11.2025
128 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #116 от "Киро Шприца":За парцали питай хигенистките . Такива неща се мотаят на улица шипка в софия
20:32 21.11.2025
129 И тоя е още на черешата
20:56 21.11.2025
130 ?????
Да напомняме ли кво беше до сега?
Дерзайте. Ще чакаме следващата фаза.
20:57 21.11.2025
131 Да и после на екипа от преговарящите
До коментар #44 от "Атина Палада":от Украинска страна им се случиха разни неща.
21:04 21.11.2025
132 Т.КОЛЕВ
ТРЪМПОЧА АМЕРИКАНЦИТЕ ИМ Е ВСЕ ЕДНО ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА. ГЛЕДАТ ДА ДОКООАТ ЗАЛЕЖИТЕ ЦЕНИТЕ МЕТАЛИ. ПЛАНА ИМ Е В ПОЛЗА НА РУСИСЯ ИЗЦЯЛО.
ВСЕ ЕДНО ПРИЗНАВАТ ЧЕ РУСИЯ ГИ Е ПОБЕДИЛА. И ПОСТИГНАЛА ЦЕЛИТЕ СИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН. ЗЕЛЕНСКИ ДА ПРИЕМЕ ПЛАНА С ЛЕКИ КОРЕКЦИЙ АКО СЕ СЪГЛАСЯТ АМЕР.И РУС. ЗА ТОЗИ ПЛАН Е НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ.И ПОНР ЕДНО МЕСЕЧНО СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ЗА ТОВА.
21:06 21.11.2025
133 Русия е казала
До коментар #127 от "Георгиев":Украйна няма да има морска граница и излас на Черно море. Ще бъде заобиколена само от суша.
21:07 21.11.2025
134 долу ес
21:20 21.11.2025
135 Гост
21:22 21.11.2025
136 Диана
21:27 21.11.2025
137 Борето Джонсън
21:45 21.11.2025
139 Иди
До коментар #27 от "Няма смисъл":на ушен лекар.Спешно!
21:51 21.11.2025
140 ПРорок
21:56 21.11.2025
141 Европа и Украйна
Европа иска силна Украйна с мощна армия, точно обратното на плана на Краснов!
Краснов иска да отслаби Украйна - Защитницата на Европа!
Тръмп е срам и позор!
Коментиран от #145, #149
21:56 21.11.2025
142 Оф....
До коментар #97 от "000":Тва като преди 50 години къде слушахме за загниващия капитализъм
21:59 21.11.2025
143 кой е трамп
До коментар #16 от "Как":да не би да си искал да напишеш трЪмп? обаче грамотността не ти го е позволила?
22:01 21.11.2025
144 Ха-ха-ха
22:02 21.11.2025
145 Ха-ха-ха
До коментар #141 от "Европа и Украйна":То хубаво иска Европа, ама как ще го постигне като не само Украйна е отслабена ами и самата Европа едва се държи.
22:07 21.11.2025
146 Ха-ха-ха
До коментар #91 от "Я пъ тоа":Явно данните ти са грешни за руските загуби.
22:16 21.11.2025
147 Ха-ха-ха
До коментар #117 от "Лука":Имало е договаряне на двете страни и договор който Зелю се е съгласил да подпише и е щял да го направи ако не беше Великобритания . Защо мислиш Зеления се отърва от всички дето са участвали в този процес с надеждата че няма да се разчуе, че е имало и друга по-благоприятна за Украйна възможност.
22:29 21.11.2025
148 ХА ХА
До коментар #9 от "Ще, ме, аз, той, те, шоуто":Дааа, добре си го написал, "1700000 убити от ВСУ.
ХА ХА БЛАТНИ
22:36 21.11.2025
