Володимир Зеленски: Ще работя със САЩ по мирния план, но няма да предам Украйна

21 Ноември, 2025 18:14, обновена 21 Ноември, 2025 19:55

По-рано днес Зеленски обсъди американския план в телефонен разговор с лидерите на Франция, Великобритания и Германия, като след това всички участници в разговора направиха кратки коментари

Във видеообръщение към сънародниците си президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че ще работи бързо и конструктивно със САЩ относно мирния план, но добави, че няма да предаде националните интереси на своята страна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Зеленски също така призова украинците да останат единни, както той каза, "в един от най-трудните моменти в историята на страната". Той добави, че очаква още политическо напрежение в следващата седмица.

Украинският лидер съобщи, че ще представи алтернативи на американския план за прекратяване на войната в Украйна, допълва Франс прес.

Зеленски каза още, че Украйна би могла да бъде изправена пред един много труден избор – да изгуби достойнството си или да рискува да изгуби един ключов партньор, предаде Франс прес.

По-рано днес Зеленски обсъди американския план в телефонен разговор с лидерите на Франция, Великобритания и Германия, като след това всички участници в разговора направиха кратки коментари.

На 21 ноември американските медии публикуваха целия списък с точките от новия мирен план на САЩ, който беше предаден на Зеленски, от делегация изпратена от Тръмп в Украйна.

Според медиите Зеленски и Тръмп могат да обсъдят плана следващата седмица. Западните медии също съобщиха, че в Европа се подготвя собствен проект за мирен план, който може да е с по-справедливи условия за Украйна.

Агенция Reuters, позовавайки се на източници, научи също, че представители на САЩ заплашват Украйна със спиране на доставките на оръжие и разузнавателни данни, за да постигнат съгласието на Киев за мирия план.

Според Ройтерс и Франс прес, позоваващи се на източници от украинското президентство Зеленски е говорил днес по телефона и с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс. По-рано днес "Аксиос" написа, че се планира подобен разговор, припомня Ройтерс.

Трима запознати източници същевременно казаха, че Украйна, Франция, Германия и Великобритания работят по контрапредложение на американския план за мир, предаде Ройтерс.


  • 1 УКРАЙНА 🇺🇦

    29 143 Отговор
    Тръмп трябва да бъде премахнат той е руска пидлога

    Коментиран от #17, #21, #60, #107, #109

    18:17 21.11.2025

  • 2 Феникс

    146 22 Отговор
    Националните интереси на украйнците минават през Русия, но наркомана ще го разбере по трудният начин!

    Коментиран от #8

    18:17 21.11.2025

  • 3 Следващото предложение

    131 21 Отговор
    ще е още по зле за вас.

    Коментиран от #7

    18:18 21.11.2025

  • 4 пешо

    96 18 Отговор
    ще смъркам бело но няма да съм наркоман

    18:18 21.11.2025

  • 5 Последния Софиянец

    116 23 Отговор
    Фашистка Европа капитулира а ние пак сме на страната на булката и ще плащаме 500 млрд репарации 50 г.Скоро в цяла Европа ще заработят Народните съдилища.

    Коментиран от #67, #103

    18:18 21.11.2025

  • 6 Пенчо

    97 15 Отговор
    Той я окраде и съсипа, то не остана за предаване!

    18:18 21.11.2025

  • 7 А пък на фронта

    19 101 Отговор

    До коментар #3 от "Следващото предложение":

    РускитеСвине си мрат.

    Коментиран от #13, #36

    18:19 21.11.2025

  • 8 Да беше се сприятелил с Русия

    88 13 Отговор

    До коментар #2 от "Феникс":

    не със САЩ. Ще му изядат главата.

    18:19 21.11.2025

  • 9 Ще, ме, аз, той, те, шоуто

    87 12 Отговор
    продължава драги Кийвчани.😆
    Когато сложиш шут за Президент, получаваш шут за Президент.

    забележка; и 1 700 000 убити от ВСУ

    Коментиран от #148

    18:19 21.11.2025

  • 10 батВесо

    106 11 Отговор
    Франция, Германия и Великобритания работят по контрапредложение, за да съсипят Украйна докрай.

    18:19 21.11.2025

  • 11 руснаците

    93 13 Отговор
    не трябва да им оставят Одеса и излаз на Черно море

    18:19 21.11.2025

  • 12 джони инглиш

    87 9 Отговор
    Наркомана е шах и мат. Приема плана губи си живота, не приема плана губи територии.

    Коментиран от #40

    18:20 21.11.2025

  • 13 Да бе

    58 8 Отговор

    До коментар #7 от "А пък на фронта":

    до последната свинска Бандера.
    Последно 1000укр/ 30 руси

    18:20 21.11.2025

  • 14 бай Дони се опитва да спаси останалото

    62 8 Отговор
    от окрайната но кокаиновия агент на Мосад - Володимир Зеленски не бърза?

    18:21 21.11.2025

  • 15 Мира ботокса от НОВА ТВ

    48 8 Отговор
    Абе, настъпваме на запад.

    18:21 21.11.2025

  • 16 Как

    56 9 Отговор
    На Трамп не му пука за Украйна. Той е пинтия и не дава пари. Затова иска край на войната.

    Коментиран от #19, #143

    18:21 21.11.2025

  • 17 Ще ти се

    71 7 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Но на Зеления шмъркач му се борят дните и го е страх от избори. Украинците го мразят.
    Тръмп им е спасенивто!

    Коментиран от #25

    18:22 21.11.2025

  • 18 смешко зелков: няма да предадам писара

    52 8 Отговор
    ще клякам пред Мечока заради сащ
    но няма да предам ес помощите за Украйна

    18:22 21.11.2025

  • 19 Последния Софиянец

    11 26 Отговор

    До коментар #16 от "Как":

    Тръмп ще получи 50 млрд долара от Русия и пари от Украйна за охрана.

    18:23 21.11.2025

  • 20 Иван Анчев плешивия циганин

    51 9 Отговор
    Санкцийте работят. Европа се ограбва. Зекю бълнува.

    Коментиран от #23

    18:23 21.11.2025

  • 21 пилешкия ти мозък пидлога

    48 8 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Тръмп не се интересува от никой
    иска да прибира ресурси и пари от урк ес и русобофобироби

    18:24 21.11.2025

  • 22 БОЛШЕВИК

    48 8 Отговор
    Украйна изтече у канала, няма я!

    18:24 21.11.2025

  • 23 Последния Софиянец

    47 11 Отговор

    До коментар #20 от "Иван Анчев плешивия циганин":

    След четири години война Европа е разорена а трябва да плати и репарации.Трябва спешно нов план Маршал.

    18:25 21.11.2025

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    48 9 Отговор
    2008-ма План на САШтт за вкарване У...йна в НАТьО ❗
    2025-та План на САШтт за измъкване от плана от 2008-ма❗

    18:25 21.11.2025

  • 25 Захарова

    9 42 Отговор

    До коментар #17 от "Ще ти се":

    Още 50 рубли пепелишн моето куче! Бдителен си!
    Сега превземи за 123 път Покровск! Действай!

    18:26 21.11.2025

  • 26 И още мисирки ООД

    53 7 Отговор
    Актьорчето Зеленски си мисли, че може да се извърта като слузеста риба. Щял да загуби достойнството си, ако подпише предложения план от САЩ. Явно иска да капитулира по класическия начин, като затрие цяла Украйна! Тогава ще си го спомнят като човека, който заради егото си опропасти цяла държава!

    Коментиран от #114

    18:26 21.11.2025

  • 27 Няма смисъл

    12 46 Отговор
    Русия отече.Чувам,че разпродава всичко,включително и автономните области.

    Коментиран от #30, #139

    18:26 21.11.2025

  • 28 стоян георгиев

    12 41 Отговор
    еленски бе подложен ма мощен натиск в последните седмици,но отново не се огъна и няма да се огъне!

    18:26 21.11.2025

  • 29 Факт

    12 37 Отговор
    Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че няма да „предаде“ страната си и ще представи „алтернативи“ на американския план за прекратяване на войната с Русия, който мнозина определят като такъв, който удовлетворява редица искания на Москва.

    „Ще изложа аргументи, ще убеждавам, ще предложа други варианти“, каза Зеленски в обръщение към нацията, публикувано в социалните мрежи.

    Той припомни как е координирал реакцията на Киев след началото на руската инвазия през февруари 2022 г. и подчерта: „Не предадохме Украйна тогава и няма да го направим сега.“

    Коментиран от #44

    18:27 21.11.2025

  • 30 Владо

    10 49 Отговор

    До коментар #27 от "Няма смисъл":

    Путин е тотален сбърканяк.

    18:28 21.11.2025

  • 31 Хохо Бохо

    40 8 Отговор
    До тук. първото и единствено нещо, което договори е пълната амнистия на корумпираните милиардери дето крадоха от парите за покрайна. Това казва всичко

    18:28 21.11.2025

  • 32 тома

    39 8 Отговор
    А кой го хванаха да краде от Украйна бати зеле а

    18:29 21.11.2025

  • 33 Фактите на бойното поле, реално

    47 9 Отговор
    Укро Вермахта е в безнадеждна позиция, реално мир сега или капитулация догодина?

    Са да видим дали има политици които милеят за Украйна или всичко ще се реши на бойното поле, до последният украинец?

    Друг е въпросът какво ще каже Русия, за сега само Нобел Лауреатът говори?😁

    18:29 21.11.2025

  • 34 Съдията

    41 9 Отговор
    Само ти трябва да се предадеш. Вдигай белия байрак и бягай, защото обикновените украинци няма да ти простят как ловеше хората по улиците и ги пращаше на сигурна смърт.😂

    Коментиран от #38

    18:29 21.11.2025

  • 35 Ехааааааа

    46 7 Отговор
    Надрусаняка пак е на три петолиния.....клоуна предаде покрайна още като дойде на власт и прави голямо шоу на цял свят !!! Изби два милиона украинци осакати двойно повече унищожи градовете ....съсипа съдбите на милиони....от това какво повече може да иска ?????

    18:30 21.11.2025

  • 36 Хохи Бохо

    35 6 Отговор

    До коментар #7 от "А пък на фронта":

    А свиномутрите бандери в пъти повече. Земя за гробища не ви остана бе хо хо л

    18:30 21.11.2025

  • 37 Спорт

    33 7 Отговор
    Войникът от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Владислав Потоцки коментира в социалната мрежа Threads ситуацията около отбраната на Покровск, предава УНИАН.

    Според войника, Покровск е "напълно загубен“, а ситуацията в тази посока е "катастрофална“, тъй като коридорът за отстъпление от Мирноград е по-малко от 2 км. Според украинския войник, врагът не спира опитите си да стесни коридора:

    Излязохме от позицията, живи и здрави. Успях да се свържа. За съжаление, с неприятни новини, Покровск е напълно загубен. В Покровското направление ситуацията е катастрофална. Коридорът за отстъпление от Мирноград, без сивата зона, е приблизително 1,8 км. При това в района на Мирноград и Ривно врагът се опитва да стесни още повече този коридор.

    Коментиран от #39

    18:31 21.11.2025

  • 38 Ааааааа не !

    33 7 Отговор

    До коментар #34 от "Съдията":

    Клоуна не може да бяга , макар ,че стармър му е платил билета на самолета , за "добре" свършена работа , ПУТИН пък му е осигурил почивка във СИБИР да си почине , ще видим за къде де замине !!!!!

    18:34 21.11.2025

  • 39 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    28 8 Отговор

    До коментар #37 от "Спорт":

    Той Покровск вече не е от значение❗

    18:34 21.11.2025

  • 40 Атина Палада

    28 9 Отговор

    До коментар #12 от "джони инглиш":

    Няма да изгуби живота си.Държи западняците с компромати .Затова му снасят милиарди..
    Под западняците ,разбирай ....л.иберастите,барабар с кралете и кралиците ..Противниците на Тръмп.

    Коментиран от #41

    18:36 21.11.2025

  • 41 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    32 6 Отговор

    До коментар #40 от "Атина Палада":

    Той и Епстейн държеше с компромати десетки политици, ама го намериха и самоубиха дори в затвора❗

    Коментиран от #52

    18:40 21.11.2025

  • 42 Наркомане

    31 7 Отговор
    Ти продаде отдавна Украйна.
    Сега те чака олово в главата или въже

    18:40 21.11.2025

  • 43 стоян георгиев

    10 23 Отговор
    Другари кога да чакаме киев за три дена че нещо се обърках?

    Коментиран от #62

    18:42 21.11.2025

  • 44 Атина Палада

    34 6 Отговор

    До коментар #29 от "Факт":

    Е как не е предал тогава Украйна,след като още в самото начало ,преди да започне патакламата ,Зеленски в Истанбул подписа с Русия мирният договор .Новорусия ставаше автономна република... Украйна неутрална...Обаче пристигна веднага Б.Джонсън в Украйна и искаше война .

    Коментиран от #49, #117, #131

    18:42 21.11.2025

  • 45 Вашингтон Пост

    12 15 Отговор
    Мирното споразумение няма да се случи бързо: ще са необходими месеци - година преговори-за да бъдат Условията приемливи за Украйна.
    Американски представители заявиха, че мирният план, представен от САЩ, е проруско споразумение. Това е началото на мирния процес, а не краят.

    Зеленски вчера предложи някои промени в документа, а САЩ се съгласиха, че могат да бъдат направени някои промени.

    "Дори Зеленски да искаше да го подпише, той нямаше да може, защото няма политическа основа за това. Има много несъответствия. Очевидно това е проруска сделка, написана от Дмитриев и Уиткоф. Това е много подобно на споразумение за доставка на минерали.

    Правим промени в продължение на три месеца. Но това е споразумение между САЩ, Украйна, Русия и Европа, така че мисля, че преговорите ще отнемат по-скоро 12 месеца. Мисля, че това е началото на мирния процес, а не неговият край", заяви източникът.

    Документът първо ще бъде подписан от Зеленски и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин.

    Коментиран от #59, #126

    18:42 21.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    9 22 Отговор
    Русия.....
    Бедна, немощна, грохнала Четири Года се надява на блоговолението на Запада, сакън "спечели" войната.
    Спечели трици .....😁

    18:45 21.11.2025

  • 47 Докато във Харков и Одеса

    24 6 Отговор
    не са Руски, официално на Руската Федерация, войната е в ход.

    18:46 21.11.2025

  • 48 Обаче

    26 5 Отговор
    на фронта нещата не изглеждат добре за ЕС. Вместо да се ослушват с "контра предложения", да пращат парите, защото през декември няма да остане и един украинец на фронта като не получат заплатите.

    18:46 21.11.2025

  • 49 стоян георгиев

    11 7 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Къде е този договор да го видим подписан?ти къде го видя ?

    18:47 21.11.2025

  • 50 В тефтера на ниндич

    9 4 Отговор
    Май има много герои от ЕС и че не се знае кога ЦРУ ще ги изкара се жуджето е матирано с пешката

    18:48 21.11.2025

  • 51 Механик

    27 6 Отговор
    Ти, Укриана, я продаде отдавна. В същност, те други почнаха продажбата, а ти просто я продължи.
    Скоро ще ти се свършат мъките. ОНИЯ са ти дигнали мерника вече.

    18:49 21.11.2025

  • 52 Атина Палада

    17 6 Отговор

    До коментар #41 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Да,така е! Известно е ,че при такива обстоятелства се процедира точно така..
    Обаче изглежда,че са се намерили доста умни хора...Всичко е документирано с доказателства и на сигурно място...Разбираемо,че на Запад не е сигурното място:))) Та,при физическо отстраняване на Зеленски автоматично доказателствата се показват пред цял свят по всички световни известни и неизвестни медии...И...светът изпада в потрес от деянията на евроатлантическите лидери в Украйна...и следва Мат! И схеми за кражба на пари са безобидни деяния....

    Коментиран от #53

    18:49 21.11.2025

  • 53 стоян георгиев

    7 10 Отговор

    До коментар #52 от "Атина Палада":

    Хаха...хахах...няма как да стане друго....хаха...от къде ви събират толкова запознати?

    18:52 21.11.2025

  • 54 Дон Дони

    12 4 Отговор
    Ти ги предаде още 2022 година!

    18:52 21.11.2025

  • 55 Курд Околянов

    27 6 Отговор
    Щом е говорил с европейците, значи няма да подпише. И така до последния украинец.

    Коментиран от #73

    18:52 21.11.2025

  • 56 Ойро

    21 5 Отговор
    да намерят бързо 2-3 милиарда за следващия месец да платят на ВСУ заплатите. Иначе за Коледа се прибират по къщята кой от къде е. Няма да им бачкат без пари украинците. До това се свеждат работите там.

    18:53 21.11.2025

  • 57 Смешник

    15 5 Отговор
    Зеленски: Ще работя със САЩ по мирния план, но няма да предам Украйна...

    18:53 21.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Курд Околянов

    25 6 Отговор

    До коментар #45 от "Вашингтон Пост":

    След 12 месеца още половин милион украинци ще гушнат букета. А руснаците ще вземат още области.

    18:57 21.11.2025

  • 60 куку

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Тръмп просто иска да знае къде са откраднати пари от американската помощ..А ти веднага да го махат..първо изроди които са откраднали парите да гният в затвори..а те са известни..все до ел Празиденто Зеленчук..неговите първи бизнес дружки..

    Коментиран от #63

    18:57 21.11.2025

  • 61 бай Даньо

    16 5 Отговор
    Не смятам че зелената хунта ще приеме плана . Не съм сигурен и дали руснаците ще са съгласни , без някакво разбиране за Одеса и Харков инак изконни руски градове. Къде са гаранциите че нова администарция на демократите в Америка ( а това идва) няма да обърнат плачинката и решат да "поправят несправедлиявия мир" я за okpайна .

    18:57 21.11.2025

  • 62 Чакане

    14 5 Отговор

    До коментар #43 от "стоян георгиев":

    Докато чакаш, се научи да пишеш грамотно, либераст некъпан!

    18:59 21.11.2025

  • 63 Муку

    3 4 Отговор

    До коментар #60 от "куку":

    По твоята логика пудинг трябваше вече да е изгнил в панделата сто пъти.

    19:02 21.11.2025

  • 64 Недостойно

    10 20 Отговор
    Няма как да бъде прието такова предложение от Америка. Това е срам и позор за Америка. Опитват се да спасят нацистката хунта в Москва. До там ли стигнахте, толкова ниско ли паднахте? Украйна няма да отстъпи своите земи и Крим. Няма,е има война, докато Русия не бъде изтощена, не бъде принудена да спре войната и да се изтегли. След това мир.

    Коментиран от #69, #70

    19:07 21.11.2025

  • 65 Да питам

    11 5 Отговор
    Слугата на народа изучи ли историята на украйна, казаците къде са?

    19:08 21.11.2025

  • 66 Софиянец

    12 8 Отговор
    Зеля и евротъпите лидери са руски агенти, ще знаете! Никой не може да постигне такива про руски резултати като техните 😂😂😂
    404 стана руска, ес пред разпад, нато на колене, хахахах

    19:09 21.11.2025

  • 67 Ха,ха

    11 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Престани да киснеш в сайта, че съвсем изветря вече

    Коментиран от #94

    19:09 21.11.2025

  • 68 az СВО Победа 80

    18 9 Отговор
    Накратко:

    1. Докато продължава да се тутка и упорства, Киев загуби още два големи града - Красноармейск и Купенск.
    Само при опита да избягат от Купенск, ВСУ похарчи около 3000 души..

    2. СВО продължава до постигане на поставените цели - денацификация и демилитаризация на бивша Украйна. Времето работи за руснаците...

    19:10 21.11.2025

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Ха,ха

    7 13 Отговор

    До коментар #64 от "Недостойно":

    Крим е на татарите

    Коментиран от #84

    19:10 21.11.2025

  • 71 Подписвай

    9 9 Отговор
    Подписвай бе, главанак. Тази сделка, в този й формат, е по-добра за теб отколкото за рашките.

    Коментиран от #74

    19:11 21.11.2025

  • 72 "Но няма да предам Украйна."

    11 12 Отговор
    Владимир Зеленски е истински национален герой, а българските комунисти нека треперят от злоба.

    Коментиран от #102

    19:12 21.11.2025

  • 73 стоян

    7 7 Отговор

    До коментар #55 от "Курд Околянов":

    До 55 ком - другар с тоя истъркан лаф искаш да кажеш че орките са безсмъртни и само украинци умират - украинците умират за земята си а орките умират за пари

    Коментиран от #83

    19:13 21.11.2025

  • 74 Докато щатско оръжие

    6 7 Отговор

    До коментар #71 от "Подписвай":

    Громи Путин, мир в Украйна нема да има....вервай ми.

    19:13 21.11.2025

  • 75 МЪЛНИЯ

    10 16 Отговор
    Зеленски ОТКАЗА ПЛАНА НА ТРЪМП!

    ИСТИНСКИ ЛИДЕР НА СВОЯТА СТРАНА!

    ЕВРОПА И УКРАЙНА ПРОДЪЛЖАВАТ ЗАЕДНО!

    СРАМ ЗА САЩ!

    Коментиран от #77, #79

    19:14 21.11.2025

  • 76 Евала Зеленски

    10 10 Отговор
    Само ти можеш да разбиеш " дружбата" между дъртаците от Русия и САЩ....

    19:14 21.11.2025

  • 77 Курд Околянов

    12 8 Отговор

    До коментар #75 от "МЪЛНИЯ":

    И така до последния украинец.

    19:15 21.11.2025

  • 78 ха ха

    14 10 Отговор
    украйна не е твоя бре никаквец , жалка наркоманизирана марионетка унищожила народа си по поръчка

    Коментиран от #82

    19:15 21.11.2025

  • 79 Путинистче идиотче

    6 6 Отговор

    До коментар #75 от "МЪЛНИЯ":

    Явно още дълго ша ни е сбиват в Украйна....Зеленски е против плана.

    19:15 21.11.2025

  • 80 Европа твърдо против

    15 7 Отговор
    т.н. план на Тръмп.

    Планът, разработен от американския пратеник Стив Уиткоф под влиянието на ръководителя на Руския фонд за преки инвестиции Кирил Дмитриев, среща съпротива от Европа. Предложението е било силно критикувано по време на вчерашната среща на външните министри на ЕС в Брюксел. Особено остри възражения са дошли от Полша, Италия, Франция, Литва и Германия.

    Тръмп така и не разбра, че мир без Европа и Украйна е невъзможен!

    19:16 21.11.2025

  • 81 РЕАЛИСТ

    12 9 Отговор
    Окраина трябва да бъде ликвидирана. Иначе след 15 годни отново ще има 3 милиона убити славяни.

    Коментиран от #85

    19:16 21.11.2025

  • 82 Украйна е на украинците

    10 13 Отговор

    До коментар #78 от "ха ха":

    А те безмилостно и избиват пълчищата путинови.

    Коментиран от #113

    19:17 21.11.2025

  • 83 Курд Околянов

    10 8 Отговор

    До коментар #73 от "стоян":

    Безсмъртен е Зеленски, а украинците измират.

    Коментиран от #86

    19:17 21.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Я пъ тоа

    10 15 Отговор

    До коментар #81 от "РЕАЛИСТ":

    Путин почна войната. Нема да го жалим я....а Украйна е определена да избива пълчищата путинови.

    Коментиран от #90

    19:18 21.11.2025

  • 86 Путинистче идиотче

    11 12 Отговор

    До коментар #83 от "Курд Околянов":

    Ние измираме повече от украинците. Дреме му на дъртака кремълски за избитите руснаци.

    Коментиран от #88

    19:19 21.11.2025

  • 87 Докато щатско оръжие

    9 4 Отговор
    Громи Путин, войната ша продължава. От нея САЩ печелят милиарди.

    19:21 21.11.2025

  • 88 Курд Околянов

    6 8 Отговор

    До коментар #86 от "Путинистче идиотче":

    Сътношението е 1 към 35. И това го казват други.

    Коментиран от #91

    19:21 21.11.2025

  • 89 Я пъ тоа

    9 7 Отговор

    До коментар #69 от "Това е Руско Американски план":

    Двама дъртаци не може да определят бъдещето на Украйна....вервай ми.

    19:22 21.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Я пъ тоа

    9 7 Отговор

    До коментар #88 от "Курд Околянов":

    Ако е така.... Украйна немаше да има армия. Кой ли тогава изби над милион путинисти.

    Коментиран от #146

    19:23 21.11.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 ВАЖНО Е

    5 5 Отговор
    САЩ да шиткат оръжие за Украйна чрез ...НАТО...другото е без значение.

    19:26 21.11.2025

  • 94 Търновец

    8 13 Отговор

    До коментар #67 от "Ха,ха":

    Като гледам по Англо и Немско езични медии разрушените и напълно обезлюдени селища в Източна Украйна - който и да ги вземе ще трябва десетки години да ремонтира и сгради и пътища и всичко. А допреди 35 години Руси и Украинци бяха братски народи. А сега Донбас е както Хирошима през 1945 - на какво се радват Русите? А те все повече обедняват и още губят Сибир а Китай е все по силен и юанът стана световна валута а рублата пак губи.

    Коментиран от #138

    19:26 21.11.2025

  • 95 КАКТО КАЗАХ

    2 2 Отговор

    До коментар #92 от "Истината боли, нали":

    Мълчи пръдльо. Не ги разбираш.

    19:26 21.11.2025

  • 96 Зелената мърша

    16 6 Отговор
    Защитава еврейте, но не и Украйна! Щял бил да защитава украинците, та той е евреин! Когае ерейн е защитавал чужди народи,КОГА?

    19:32 21.11.2025

  • 97 000

    12 9 Отговор
    Днес виждаме залеза на запада. Въпроса е дали и ние ще продължим към безвремието заедно с умиращия запад. Ние нямаме място там и няма да потънем с онези ...

    Коментиран от #106, #142

    19:36 21.11.2025

  • 98 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 99 Мнение

    15 7 Отговор
    Зеленски, теб никой не те пита, защото нищо не зависи от теб.

    19:38 21.11.2025

  • 100 Кво ше работиш бе надрусаняк ??????

    11 7 Отговор
    Помля се да крадеш със твоите авери !!!!!!!!!!!

    19:40 21.11.2025

  • 101 НТЕРЕСНО Е

    8 7 Отговор
    Как ли точно ще ликвидират зеленото.

    19:42 21.11.2025

  • 102 ПРАВ СИ...!

    11 6 Отговор

    До коментар #72 от ""Но няма да предам Украйна."":

    Зеленски ,,Геройски" окраде държавата си,заедно с Миндич и Ермак...!

    19:43 21.11.2025

  • 103 Лука

    7 3 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Хей комунистите забраниха ви а вие балнувате за народен съд. Между фашизъм и комунизъм няма разлика !!!

    19:46 21.11.2025

  • 104 дядо поп

    4 4 Отговор
    Може и да надрусам памперса , но няма да се изложа!

    19:47 21.11.2025

  • 105 Инна

    5 5 Отговор
    Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев осмя днешното видео обръщение на ръководителя на киевския режим Зеленски към украинския народ.

    „Зелената листна въшка: „Трябва да се стегнем, да се стегнем, да спрем тази битка!“ Разбира се! Спрете битка, скъпи приятели! Особено след като за да започне голяма, пълномащабна битка, ви е необходима златна тоалетна. И само (портфейлът на Зеленски Тимур) Миндич има такава, а киевската листна въшка дори не знае кой е той...“ написа Медведев в социалната мрежа Max.

    „Зеленски каза няколко важни неща в 10-минутната си реч:
    1. Всъщност той не е съгласен с мирния план и ще се опита да го промени.
    “ 2. Следващата седмица ще бъдем под информационен натиск (доколкото разбирам, ще има още записи на НАБУ?)...
    Володимир Александрович, с удоволствие ще сложим край на тази свада. Въпросът е, че цялата тази свада, цялата тази трудна ситуация и този най-труден исторически момент в историята на страната бяха създадени именно заради вашите действия и действията на вашите приятели. Те бяха тези, които крадяха пари от енергийния и отбранителния сектор... А вие ги защитавахте“, написа депутатът от Върховната рада Олексий Гончаренко в своя Telegram канал.

    19:47 21.11.2025

  • 106 Да бе

    4 0 Отговор

    До коментар #97 от "000":

    виждаш ми дедо вия

    19:50 21.11.2025

  • 107 ДАНС да прочете какво се пише във Факти

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Главният редактор на Факти,Милен Ганев,също е в заверата по премахването на Президента на САЩ иначе няма обяснение защо коментарът все още не е премахнат от мода?

    19:51 21.11.2025

  • 108 Дзън-дзън

    6 6 Отговор
    "Няма да предам Украйна!" ?
    Превод на нормализиран български език: "Няма да предам Борис Джонсън!"!
    Това е положението с Бялото носле...
    Дупе да им е яко на украинците!

    19:55 21.11.2025

  • 109 Хи хи

    10 3 Отговор

    До коментар #1 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    ФБР и ЦРУ вече са ти взели мерките щото си Терорист и заплашваш Президента на Америка !! Пиши си завещанието, нямаш време !

    19:58 21.11.2025

  • 110 Баце

    7 4 Отговор
    Стана тегаво за Зеленски. Трябва да плаща за последствия от действията си, а няма къде да избяга и да се скрие. За капак на всичко - от доста време е с изтекъл президентски мандат.

    19:59 21.11.2025

  • 111 Анонимен

    9 3 Отговор
    Това обръщение на Зеленски към украинците от филма Слуга на народа ли е или са написали нов сценарий?

    20:00 21.11.2025

  • 112 така, така

    6 4 Отговор
    Ма този за първи път ръси глупостите от душа! Е, как ще предаде 0срайната - той ще я окраде!
    Дава ли се баницата! Докато го търпят тия от целокупния Запад, корумпето ще гледа да намаже. Този път, като за последно.

    Коментиран от #120

    20:02 21.11.2025

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Путин е като хитлер но е в зародиш

    6 10 Отговор

    До коментар #26 от "И още мисирки ООД":

    Няма обида която не е ползвана срещу Зеленски. Това е рашистко гьобелсовата пропаганда . А зеленски е герой ,защитава родината си!!! Копейките нямат родина и опитват да седят на два стола

    Коментиран от #116

    20:02 21.11.2025

  • 115 Капитан Крийч

    3 2 Отговор
    Като актьор Зеленю трябва да знае, че всяка сапунка има последен сезон. Да дига чукалата овреме, за да може да си изхарчи поне част от милиардите.

    Коментиран от #118

    20:06 21.11.2025

  • 116 Киро Шприца

    5 5 Отговор

    До коментар #114 от "Путин е като хитлер но е в зародиш":

    Кога ще махаме парцала от софийска община? Или Украйна е твоята родина?

    Коментиран от #128

    20:08 21.11.2025

  • 117 Лука

    5 2 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    Представяш желаното за истина ,лъжа е . Няма подписан договор в истанбул !

    Коментиран от #147

    20:10 21.11.2025

  • 118 Евала Зеленски

    6 5 Отговор

    До коментар #115 от "Капитан Крийч":

    Продължава да трепе пълчищата путинови....дъртаците от САЩ и Русия не може да решават вместо теб.

    20:10 21.11.2025

  • 119 Георгиев

    6 1 Отговор
    Някой може ли да каже къде може да се прочете предложението на САЩ? Тук журналиста коментират кой какво казал, и т.н., но като не сме го чели, просто ни залъгват и промиват.

    20:11 21.11.2025

  • 120 Путин окраде Русия

    6 9 Отговор

    До коментар #112 от "така, така":

    Почна и златото си да продава.

    20:11 21.11.2025

  • 121 Зеленски е артист и комик

    5 4 Отговор
    А западните му режисьори и сценаристи са му отредили ролята на "Победител" в този театър.
    И както се знае от всички , дори oт медиите и ISW, - Победителя диктува условията за мир!!!

    20:16 21.11.2025

  • 122 Гост

    3 4 Отговор
    Ама този напълно е изкуфял, той продаде Украйна, или не разбира разликата между продажба с предателство..., но нищо, той не е сигурен още, че всички са разбрали...😐

    20:17 21.11.2025

  • 123 Да,бе

    8 3 Отговор
    Тоя колко пъти мисли да продава чужда земя...

    20:18 21.11.2025

  • 124 Перо

    4 3 Отговор
    Ционисткият шут беше предаден от европейския “съюзник” Англия през 2022 г., в резултат на това, загуби 1/4 от територията и се е запътил бързо към 50%! Добре че Тръмп му даде срок, после да се оправя сам или със “съюзниците”

    20:20 21.11.2025

  • 125 Щял да работи по плана, но

    10 6 Отговор
    нямало да предаде Украйна! Тоз субект е жалък! Той вече ПРОДАДЕ страната си, сега нямало да я предава... Сега ще се наложи да понесе последиците от безумията, които извърши през последните години. И хубави приятели завъди, няма що! Накараха го да пожертва собствения си народ буквално за тоя дето духа, сега иска справедливост! Каква справедливост ше търси когато носи цялата вина за милионите жертви и катастрофата на държавата си. Толкова ли е глупав, че не може още да схване, че западняците го употребиха, в най-лошия смисъл на думата, като маша за постигане на химеричните си цели срещу Русия? Жалка работа...! Нима подължава да мисли, че ония от коварния Албион, Берлин, Париж и Брюксел ще го спасят от позора?

    20:25 21.11.2025

  • 126 Не така

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Вашингтон Пост":

    "Документът първо ще бъде подписан от Зеленски и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин."

    Документът първо ще бъде подписан от легитимен представител от украинска страна и Тръмп, а след това ще бъде представен на Путин.

    А докото се натуткат Зеленски и спонсорите му, от Украйна ще остане само Лвовска област и Европа ще колапсира!

    20:26 21.11.2025

  • 127 Георгиев

    9 4 Отговор
    Е последното изречение в статията е всичко! САЩ дават предложение, Русия е ясна с нейните искания. Европата си гледа интереса и заедно с нашата Зеленски готви контрапредложение на другите две страни. Даже за Русия не говорят, гледат да привлекат САЩ. Дефакто зеленият ще пречи за отиване към мира. Това е добре дошло за Русия, която мели ВСУ и напредва да си прибере цялата Новорусия. Русия ще работи до капитулацията на Киев, колкото и някои тук да са на друго мнение. Това ще стане. Зеленски отдавна да е вдигнал белия байрак, но не му дават. Зорлен се прави на мъченик и на голямата работа.

    Коментиран от #133

    20:27 21.11.2025

  • 128 Путин е като хитлер но е в зародиш

    4 5 Отговор

    До коментар #116 от "Киро Шприца":

    За парцали питай хигенистките . Такива неща се мотаят на улица шипка в софия

    20:32 21.11.2025

  • 129 И тоя е още на черешата

    2 2 Отговор
    Ти вече си я предал, нарломанче!

    20:56 21.11.2025

  • 130 ?????

    1 1 Отговор
    Ха ха.
    Да напомняме ли кво беше до сега?
    Дерзайте. Ще чакаме следващата фаза.

    20:57 21.11.2025

  • 131 Да и после на екипа от преговарящите

    3 1 Отговор

    До коментар #44 от "Атина Палада":

    от Украинска страна им се случиха разни неща.

    21:04 21.11.2025

  • 132 Т.КОЛЕВ

    2 2 Отговор
    ПРАВ Е.
    ТРЪМПОЧА АМЕРИКАНЦИТЕ ИМ Е ВСЕ ЕДНО ПОЛОЖЕНИЕТО В УКРАЙНА. ГЛЕДАТ ДА ДОКООАТ ЗАЛЕЖИТЕ ЦЕНИТЕ МЕТАЛИ. ПЛАНА ИМ Е В ПОЛЗА НА РУСИСЯ ИЗЦЯЛО.
    ВСЕ ЕДНО ПРИЗНАВАТ ЧЕ РУСИЯ ГИ Е ПОБЕДИЛА. И ПОСТИГНАЛА ЦЕЛИТЕ СИ В ГОЛЯМА СТЕПЕН. ЗЕЛЕНСКИ ДА ПРИЕМЕ ПЛАНА С ЛЕКИ КОРЕКЦИЙ АКО СЕ СЪГЛАСЯТ АМЕР.И РУС. ЗА ТОЗИ ПЛАН Е НУЖЕН РЕФЕРЕНДУМ.И ПОНР ЕДНО МЕСЕЧНО СПИРАНЕ НА ВОЙНАТА ЗА ТОВА.

    21:06 21.11.2025

  • 133 Русия е казала

    4 3 Отговор

    До коментар #127 от "Георгиев":

    Украйна няма да има морска граница и излас на Черно море. Ще бъде заобиколена само от суша.

    21:07 21.11.2025

  • 134 долу ес

    0 1 Отговор
    евреи на власт могат да съсипят всяка държава! Зленски и Миндич, едини евреин спаси другия в израел, да видим къшнър къде ще спаси зеленски

    21:20 21.11.2025

  • 135 Гост

    4 2 Отговор
    Зеленски е срам за украинците и човечеството, няма нищо човешко в него, освен егоизъм, освен, ако не даде сносни обяснения, защо загинаха милион украинци, смъртта на които се прикрива, за да не плаща украинската "държава" обезщетения...?! Зеленски е един Помияр, криещ се под сянката на американския президент, и пет пари не дава за Украйна, за което ще си плати, разбира се...😊

    21:22 21.11.2025

  • 136 Диана

    6 2 Отговор
    Било един от най-трудните моменти в историята на страната, значи, според Зеленски... И каква история има тази страна, значи... Никаква... Винаги съм смятала, че национализма е много опасна идеология -, прави жертвите си глухи и слепи... Зеленски е крайно време да слезе на Земята, да стъпи с двата си крака на нея... Дали е предателство да осигури един мир за хората, които са го избрали да защитава техните интереси... Е, смъртта и разрушената страна не са сред тези интереси... Какво представлява той без САЩ и ЕС, че да има някакви претенции,... Този негов клоунски маратон трябва да престане или последствията не са никак добри, не само е предател на своите сънародници, но е и престъпник, изпращайки ги на смърт заради болните си амбиции, рушейки страната, убивайки деца и старци... Не може да има никакви териториални претенции! Може да бъде само благодарен на Русия, че не анексира цяла Украйна, която по всички международни закони е законен собственик на земите на Украйна...

    21:27 21.11.2025

  • 137 Борето Джонсън

    3 2 Отговор
    Никакво споразумение ! Продължаваме подкрепата за Украйна Война до последния жив мъж украинец.

    21:45 21.11.2025

  • 138 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 139 Иди

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Няма смисъл":

    на ушен лекар.Спешно!

    21:51 21.11.2025

  • 140 ПРорок

    1 1 Отговор
    И кое му е ключовото да загуби важен партньор, този който поднася страната ти на сребърен поднос

    21:56 21.11.2025

  • 141 Европа и Украйна

    2 2 Отговор
    няма да приемат глупавия план на Тръмп и лаиците около него!

    Европа иска силна Украйна с мощна армия, точно обратното на плана на Краснов!

    Краснов иска да отслаби Украйна - Защитницата на Европа!

    Тръмп е срам и позор!

    Коментиран от #145, #149

    21:56 21.11.2025

  • 142 Оф....

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "000":

    Тва като преди 50 години къде слушахме за загниващия капитализъм

    21:59 21.11.2025

  • 143 кой е трамп

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Как":

    да не би да си искал да напишеш трЪмп? обаче грамотността не ти го е позволила?

    22:01 21.11.2025

  • 144 Ха-ха-ха

    4 1 Отговор
    Нямал да предаде Украйна, ха ха. Той я продаде! Подземните богатства и енергетиката на американците, 100 г договор с британците който никой не раьбра какво включва, чернозема на Блек рок, мъжете за пушечно месо че запада да отслабвал Русия.

    22:02 21.11.2025

  • 145 Ха-ха-ха

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Европа и Украйна":

    То хубаво иска Европа, ама как ще го постигне като не само Украйна е отслабена ами и самата Европа едва се държи.

    22:07 21.11.2025

  • 146 Ха-ха-ха

    0 2 Отговор

    До коментар #91 от "Я пъ тоа":

    Явно данните ти са грешни за руските загуби.

    22:16 21.11.2025

  • 147 Ха-ха-ха

    2 1 Отговор

    До коментар #117 от "Лука":

    Имало е договаряне на двете страни и договор който Зелю се е съгласил да подпише и е щял да го направи ако не беше Великобритания . Защо мислиш Зеления се отърва от всички дето са участвали в този процес с надеждата че няма да се разчуе, че е имало и друга по-благоприятна за Украйна възможност.

    22:29 21.11.2025

  • 148 ХА ХА

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Ще, ме, аз, той, те, шоуто":

    Дааа, добре си го написал, "1700000 убити от ВСУ.
    ХА ХА БЛАТНИ

    22:36 21.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

