На дъното на народната любов! Германците все повече не харесват новия канцлер

Удовлетвореността на германската общественост от правителството достигна рекордно ниско ниво, според проучване на Инса, поръчано от вестник "Билд", предаде ДПА, цитирана от БТА.
Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември. Недоволните са 67%, а 11% не са изразили мнение.
Одобрението за работата на Мерц като канцлер е 25%, което също е с два пункта по-малко, като 64% изразяват недоволство, а 11% нямат позиция.
Проучването сред 1004 респонденти е проведено на 20 и 21 ноември. На участниците е зададен въпросът: „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на Фридрих Мерц като канцлер?“ и „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на настоящото правителство?“
Подкрепата за партиите остана до голяма степен непроменена в сравнение с предходната седмица. При хипотетични избори в неделя консервативният блок ХДС/ХСС на Мерц би получил 25%, социалдемократите (ГСДП) – 15%, а крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AзГ) би водила с 26%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......
Коментиран от #2
16:50 23.11.2025
2 Дааааа
До коментар #1 от "......":Зелен глист.
16:51 23.11.2025
3 От къдя на къдя, бе!
Коментиран от #19
16:51 23.11.2025
4 Йгън
16:51 23.11.2025
5 бръмбари
Коментиран от #8
16:51 23.11.2025
6 Последния Софиянец
16:52 23.11.2025
7 Куратор
16:52 23.11.2025
8 Торен
До коментар #5 от "бръмбари":Бръмбар.
16:52 23.11.2025
9 Mими Кучева🐕🦺
16:54 23.11.2025
10 Далече пред всички с над 90% е
А всички западни анализатори твърдят че руският народ живее най-зле . Странни несъответствия в този съвременен изкривен свят.
Европейските лидери харесваха старият американски президент Сега вече новият не им е по вкуса.
Дали защото батко им каза да си гледат работата и като забъркват каши да си ги хапват сами или пък смуче гаси петрол и като им ги продава печели пари.
А вие какво мислите скъпи форумци.
16:59 23.11.2025
11 От Германия
Коментиран от #23
17:00 23.11.2025
13 Българин
Коментиран от #15
17:04 23.11.2025
14 Големите нацисти
17:13 23.11.2025
15 0001
До коментар #13 от "Българин":Ние сме един малък но изключително продажен народ! Затова печелят Пею и Бою! Купуват си секциите и никой не брои както трябва! Що да дават пари на хиляди като могат само на членовете на секционните комисии. А там са едни и същи от много години.
17:13 23.11.2025
16 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ
Коментиран от #20, #21
17:15 23.11.2025
17 Какво падение
Коментиран от #29
17:15 23.11.2025
18 Отряд 1
Коментиран от #28
17:17 23.11.2025
19 Дойче зеле
До коментар #3 от "От къдя на къдя, бе!":Оттогава Германия върви към пълен крах
17:17 23.11.2025
20 Отряд 1
До коментар #16 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Населението си практически е невежо по отношение на политическата система. То изгражда своето мнение на база където се смесват “представата” и “изгодата” , което лесно може да бъде манипулирано т.е само силни манипулираните общества избират подобни структури, които им обещават нереалистични обещания, за сметка на реалистичното и откровено неприятно съществуване в условията на социализъм, и международно партньорство.
17:20 23.11.2025
21 койдазнай
До коментар #16 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":Предният път, като германците поумняха, избраха Хитлер. Сега резултатите няма да са по-различни.
17:39 23.11.2025
22 Механик
ЛОКОМОТИВА на Европа стои на глух коловоз със 2 спукани гуми. Няма огън под котела, щото Урсула не иска въглища. Котела е студен и празен. Даже и вода няма в него. Огняра Мехмед и машиниста Ханс чакат пред козметичното студио да си правят прическа на пубиса.....
Мамини влюбени понита.
17:39 23.11.2025
23 Хеми значи бензин
До коментар #11 от "От Германия":Ей расист избушен а като ходите да им крадете петрола ти е добре нали?
17:40 23.11.2025
24 факуса
17:47 23.11.2025
25 Ехааааааа
17:49 23.11.2025
26 Берлин
17:50 23.11.2025
27 Ех ...ех....ех
17:50 23.11.2025
28 Точен
До коментар #18 от "Отряд 1":В Източна Германия 40 % са за Алтернативе, а в Западна Алтернативе изпревари още на предните изобри социалдемократите, а вече им води с 30 % в Източна и 10 % в Западна. ХДС/ХСС имаха преднина от 15 % в Западна Германия, но вече разликата на Запад е под 5 %. В три Западни провинции: Рейнланд.Пфалц, Саар и Хесен разликата е +- 1%. Аз съм свидетел как поне 15 % в северната западногерманска провинция Долна Саксония Алтернативе спечели нови привърженици, а си имаше 10. Най-голям удар за статиквото бе поддръжката на Ванс и Мъск за Алтернативе.
18:02 23.11.2025
29 Да крайно време е
До коментар #17 от "Какво падение":България да се ококри и да поведе хорото. Само едни малко по свестни политици ни трябват.
19:29 23.11.2025
30 Какво Нему Харесват Шмръц
19:51 23.11.2025
31 Анонимен
21:43 23.11.2025