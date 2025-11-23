На дъното на народната любов! Германците все повече не харесват новия канцлер

Удовлетвореността на германската общественост от правителството достигна рекордно ниско ниво, според проучване на Инса, поръчано от вестник "Билд", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември. Недоволните са 67%, а 11% не са изразили мнение.

Одобрението за работата на Мерц като канцлер е 25%, което също е с два пункта по-малко, като 64% изразяват недоволство, а 11% нямат позиция.

Проучването сред 1004 респонденти е проведено на 20 и 21 ноември. На участниците е зададен въпросът: „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на Фридрих Мерц като канцлер?“ и „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на настоящото правителство?“

Подкрепата за партиите остана до голяма степен непроменена в сравнение с предходната седмица. При хипотетични избори в неделя консервативният блок ХДС/ХСС на Мерц би получил 25%, социалдемократите (ГСДП) – 15%, а крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AзГ) би водила с 26%.