На дъното на народната любов! Германците все повече не харесват новия канцлер

На дъното на народната любов! Германците все повече не харесват новия канцлер

23 Ноември, 2025 16:46

Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Удовлетвореността на германската общественост от правителството достигна рекордно ниско ниво, според проучване на Инса, поръчано от вестник "Билд", предаде ДПА, цитирана от БТА.

Само 22% от анкетираните заявиха, че са доволни от коалиционното правителство, водено от канцлера Фридрих Мерц, което е с два процента по-малко от предишното проучване на 7 ноември. Недоволните са 67%, а 11% не са изразили мнение.

Одобрението за работата на Мерц като канцлер е 25%, което също е с два пункта по-малко, като 64% изразяват недоволство, а 11% нямат позиция.

Проучването сред 1004 респонденти е проведено на 20 и 21 ноември. На участниците е зададен въпросът: „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на Фридрих Мерц като канцлер?“ и „Като цяло, доволни ли сте или недоволни от работата на настоящото правителство?“

Подкрепата за партиите остана до голяма степен непроменена в сравнение с предходната седмица. При хипотетични избори в неделя консервативният блок ХДС/ХСС на Мерц би получил 25%, социалдемократите (ГСДП) – 15%, а крайната десница „Алтернатива за Германия“ (AзГ) би водила с 26%.


  • 1 ......

    35 2 Отговор
    Сурикат.

    Коментиран от #2

    16:50 23.11.2025

  • 2 Дааааа

    39 1 Отговор

    До коментар #1 от "......":

    Зелен глист.

    16:51 23.11.2025

  • 3 От къдя на къдя, бе!

    39 5 Отговор
    Германиста се освободи от руската енергийна примка и се индустриализира, хартиения локомотив на ЕССР започва да дими и набира инерция!

    Коментиран от #19

    16:51 23.11.2025

  • 4 Йгън

    39 0 Отговор
    Днес лидери няма с малки изключения!

    16:51 23.11.2025

  • 5 бръмбари

    32 0 Отговор
    кво да ги праиш

    Коментиран от #8

    16:51 23.11.2025

  • 6 Последния Софиянец

    40 4 Отговор
    Скоро САЩ и Русия ще организират Народни съдилища в Брюксел, Берлин, Париж и София.

    16:52 23.11.2025

  • 7 Куратор

    47 2 Отговор
    Щото Бойко много го харесват, ако излезе навън без охрана жив ще го одерат от народна любов.

    16:52 23.11.2025

  • 8 Торен

    28 0 Отговор

    До коментар #5 от "бръмбари":

    Бръмбар.

    16:52 23.11.2025

  • 9 Mими Кучева🐕‍🦺

    38 1 Отговор
    Ами много е грозен горкият,как да го харесват!?🦧😪🦧

    16:54 23.11.2025

  • 10 Далече пред всички с над 90% е

    32 1 Отговор
    Путин.......
    А всички западни анализатори твърдят че руският народ живее най-зле . Странни несъответствия в този съвременен изкривен свят.
    Европейските лидери харесваха старият американски президент Сега вече новият не им е по вкуса.
    Дали защото батко им каза да си гледат работата и като забъркват каши да си ги хапват сами или пък смуче гаси петрол и като им ги продава печели пари.
    А вие какво мислите скъпи форумци.

    16:59 23.11.2025

  • 11 От Германия

    38 2 Отговор
    Причината е само една Нищо съществено не е направил по имигрантсия въпрос Милиони сирийци авганистанци иракци са все още тук И ни кой не ги връща Въпреки че там няма вече война Ако продължи така Афд ще спечели убедително избори

    Коментиран от #23

    17:00 23.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Българин

    28 4 Отговор
    Важното е че ние харесвме Бойко и Пеевски и си ги преизбираме 20 години, ез изключения. А германците загиват и скоро няма да имат държава, това е ясно за всички!

    Коментиран от #15

    17:04 23.11.2025

  • 14 Големите нацисти

    13 0 Отговор
    Водили пред по малките нацисти с 1%

    17:13 23.11.2025

  • 15 0001

    25 3 Отговор

    До коментар #13 от "Българин":

    Ние сме един малък но изключително продажен народ! Затова печелят Пею и Бою! Купуват си секциите и никой не брои както трябва! Що да дават пари на хиляди като могат само на членовете на секционните комисии. А там са едни и същи от много години.

    17:13 23.11.2025

  • 16 Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ

    29 3 Отговор
    Германците поумняват - АфД са вече първа сила. Политически грамотен народ избира тези, които му защитават интересите !!!!!!!!!!!!! България е безнадежден случай..... Така е когато прогонихме честните и умните...

    Коментиран от #20, #21

    17:15 23.11.2025

  • 17 Какво падение

    25 1 Отговор
    Да сме васали на тия отрепки

    Коментиран от #29

    17:15 23.11.2025

  • 18 Отряд 1

    2 12 Отговор
    В коя част на страната са хората, които са анкетирани?

    Коментиран от #28

    17:17 23.11.2025

  • 19 Дойче зеле

    17 1 Отговор

    До коментар #3 от "От къдя на къдя, бе!":

    Оттогава Германия върви към пълен крах

    17:17 23.11.2025

  • 20 Отряд 1

    1 5 Отговор

    До коментар #16 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Населението си практически е невежо по отношение на политическата система. То изгражда своето мнение на база където се смесват “представата” и “изгодата” , което лесно може да бъде манипулирано т.е само силни манипулираните общества избират подобни структури, които им обещават нереалистични обещания, за сметка на реалистичното и откровено неприятно съществуване в условията на социализъм, и международно партньорство.

    17:20 23.11.2025

  • 21 койдазнай

    2 4 Отговор

    До коментар #16 от "Време е за ВЪЗРАЖДАНЕ":

    Предният път, като германците поумняха, избраха Хитлер. Сега резултатите няма да са по-различни.

    17:39 23.11.2025

  • 22 Механик

    20 0 Отговор
    "Фоксваген-Ауди груп" са пред фалит. "Сименс" изпада от тренда, понеже китайцте правят по-качествена и по-евтина електроника.
    ЛОКОМОТИВА на Европа стои на глух коловоз със 2 спукани гуми. Няма огън под котела, щото Урсула не иска въглища. Котела е студен и празен. Даже и вода няма в него. Огняра Мехмед и машиниста Ханс чакат пред козметичното студио да си правят прическа на пубиса.....
    Мамини влюбени понита.

    17:39 23.11.2025

  • 23 Хеми значи бензин

    1 5 Отговор

    До коментар #11 от "От Германия":

    Ей расист избушен а като ходите да им крадете петрола ти е добре нали?

    17:40 23.11.2025

  • 24 факуса

    10 0 Отговор
    ха ха всичкото атлантик недолюбвано напоследък,рейтингите им стремглаво летят надолу, на фона на растящите траншове за осрсйна,въпреки златните тоалетни,а авропците студуват и не се къпят за да имат укрите златни тоалетни

    17:47 23.11.2025

  • 25 Ехааааааа

    12 0 Отговор
    Фрицовете скоро ще наритат фюрера си !!!!! Фюрера не трябва да обръща толкова внимание на братовчедите си бандери .....а повече на собствения си народ !!!!!!

    17:49 23.11.2025

  • 26 Берлин

    9 0 Отговор
    Мерц се превърна в schmerz !

    17:50 23.11.2025

  • 27 Ех ...ех....ех

    12 0 Отговор
    Ей тия заблудени евровойнолюбци ще си подпалят сами чергата !!!!

    17:50 23.11.2025

  • 28 Точен

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Отряд 1":

    В Източна Германия 40 % са за Алтернативе, а в Западна Алтернативе изпревари още на предните изобри социалдемократите, а вече им води с 30 % в Източна и 10 % в Западна. ХДС/ХСС имаха преднина от 15 % в Западна Германия, но вече разликата на Запад е под 5 %. В три Западни провинции: Рейнланд.Пфалц, Саар и Хесен разликата е +- 1%. Аз съм свидетел как поне 15 % в северната западногерманска провинция Долна Саксония Алтернативе спечели нови привърженици, а си имаше 10. Най-голям удар за статиквото бе поддръжката на Ванс и Мъск за Алтернативе.

    18:02 23.11.2025

  • 29 Да крайно време е

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "Какво падение":

    България да се ококри и да поведе хорото. Само едни малко по свестни политици ни трябват.

    19:29 23.11.2025

  • 30 Какво Нему Харесват Шмръц

    2 0 Отговор
    Същия зелен мухъл като Щолц

    19:51 23.11.2025

  • 31 Анонимен

    0 0 Отговор
    Германия проумява своята мисия в бъдещето.Тя има за задача да съхрани това ,което притежава и да се превърне в онази сила,която е била преди много време.Това ще стане факт само и единствено с политическа сила,която е определена от съдбата да води уверено страната към тази цел.

    21:43 23.11.2025

