Преглед на печата! Има ли напредък в преговорите за мирния план на САЩ за Украйна?

Вашингтон и Киев отчитат напредък в преговорите за мирния план за Украйна, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Американски и украински официални представители съобщиха за напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна след преговорите в Женева, но не предоставиха подробности за това как ще бъдат разрешени някои дълбоки разногласия между Москва и Киев.

В изявление пред журналисти след ден на преговори с украински и европейски представители, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че е постигнат "огромен" напредък, като го определи като един от най-продуктивните дни в преговорите досега.

"Чувствам голям оптимизъм, че ще постигнем целта си в разумно кратък срок", каза той.

Рубио каза още, че преговорите ще продължат, за да се разрешат редица нерешени въпроси. "Не искам да обявявам победа или окончателен резултат. Все още има работа за вършене", посочи той.

Държавният секретар на САЩ не пожела да коментира и дали е постигнат пробив по някои от най-спорните въпроси от плана от 28 точки, включително изискването Украйна да предаде на Русия територии в Донбас, които са под контрола на Киев.

Окончателният текст на споразумението ще трябва да бъде одобрен от президентите на Украйна и САЩ, преди да бъде изпратен в Москва, заяви вчера Рубио.

В съвместно изявление на САЩ и Украйна преговорите бяха описани като "конструктивни, фокусирани и уважителни".

"Дискусиите показаха значителен напредък в хармонизирането на позициите и определянето на ясни следващи стъпки. Те потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва да зачита напълно суверенитета на Украйна и да осигури устойчив и справедлив мир", се казва в изявлението.

Белият дом оказа натиск върху Украйна и нейните съюзници, за да ги принуди да сключат споразумение с Москва, което предизвиква безпокойство в европейските държави, че предложеният план отразява исканията на Русия, посочва "Файненшъл таймс".

САЩ и Украйна обещават "актуализирана" рамка за мир след критиките към проруските точки в първоначалния мирен план, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Вашингтон и Киев обявиха “актуализирана и усъвършенствана рамка за мир", за да сложат край на войната в Украйна, часове след като европейските страни предложиха своя собствена радикална алтернатива, в която бяха пропуснати някои от проруските точки, съдържащи се в оригиналния документ, подкрепен от САЩ, който изтече в медийното пространство миналата седмица.

Последният предвиждаше Украйна да предаде територия на Русия и да ограничи размера на армията си, отбелязва "Гардиън".

След като вчера започнаха преговорите в Женева, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна не е проявила "никаква благодарност" за усилията на САЩ да сложат край на конфликта. С помирителен тон Зеленски каза, че лично е благодарен на американския президент за военната помощ, оказана от Вашингтон.

Европейските съюзници на Украйна публикуваха вчера свой план, благоприятен за Киев. В него се казва, че преговорите за територии трябва да се проведат след постигане на споразумение за прекратяване на огъня и да започнат от линията на контакт – съществуващата фронтова линия.

В него се казва, че двете страни ще се споразумеят как да се контролира примирието "под надзора на САЩ". За разлика от текста на Белия дом, европейският алтернативен план не призовава Киев да се оттегли от градовете, които контролира в Донбас. Той също не изключва членството на Украйна в НАТО, но посочва, че няма консенсус по този въпрос.

Там има и други привлекателни за Киев предложения. Те включват Русия да предаде окупираната Запорожка АЕЦ на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която ще разпредели произвежданата енергия по равно между Москва и Киев. Армията на Украйна ще бъде ограничена в мирно време до 800 хиляди войници, с 200 хиляди повече, отколкото в проекта на САЩ.

В Женева Марко Рубио се опита да успокои Киев и европейските му съюзници относно намеренията на САЩ, пише в заглавие френският в. "Монд".

На брега на езерото Леман държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна последователно с украинските и европейските преговарящи, в компанията на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, зет му Джаред Къшнър и министъра на сухопътните войски Даниъл Дрискол. Срещата имаше една цел, която все още е далеч от постигане: да успокои шока, предизвикан в Киев и в европейските страни от последните предложения на администрацията на Тръмп, изготвени зад гърба на европейските му съюзници, но в тясно сътрудничество с представителите на Кремъл, посочва френското издание.

Сенаторите републиканци, подкрепящи твърдата линия спрямо Русия, отхвърлят ултиматума на Тръмп към Украйна, извежда в заглавие изданието "Политико".

Някои от най-влиятелните антируски ястреби в Сената са възмутени от мирния план, с който президентът Доналд Тръмп се надява да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Планът, който предвижда Украйна да отстъпи Крим, Донбас и части от Херсонска и Запорожка област, да се наложат ограничения на военните сили на Киев и да се блокира завинаги пътя към членство в НАТО, предизвика гнева на сенаторите Линдзи Греъм, Мич Макконъл и Роджър Уикър, които призоваха Белия дом да се въздържи от действия, които според тях биха били вредни за региона, посочва "Политико".

Белият дом обаче смята, че сега е най-добрият момент да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да сключи мир, тъй като украинският лидер е изправен пред корупционен скандал в собствената си страна. Правителството на Тръмп му е дало срок до Деня на благодарността, който се пада в четвъртък, да се съгласи с предложението.

Въпреки кампанията за натиск самият Тръмп намекна в събота, че писмото му до Украйна от миналата седмица не е окончателно.

"Опитваме се да приключим с това. По един или друг начин, трябва да приключим с това", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом, когато беше попитан дали предложението, изпратено на Зеленски, е окончателно.

"Той обаче може да продължи да се бори със сетни сили", добави Тръмп по адрес на Зеленски.