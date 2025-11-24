Новини
Преглед на печата! Има ли напредък в преговорите за мирния план на САЩ за Украйна?
  Тема: Украйна

24 Ноември, 2025 12:35 1 178 27

  • марко рубио-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • украйна-
  • сащ-
  • володимир зеленски

В Женева Марко Рубио се опита да успокои Киев и европейските му съюзници относно намеренията на САЩ, пише в заглавие френският в. "Монд"

Преглед на печата! Има ли напредък в преговорите за мирния план на САЩ за Украйна? - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
БТА БТА

Вашингтон и Киев отчитат напредък в преговорите за мирния план за Украйна, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс".

Американски и украински официални представители съобщиха за напредък в усилията за прекратяване на войната в Украйна след преговорите в Женева, но не предоставиха подробности за това как ще бъдат разрешени някои дълбоки разногласия между Москва и Киев.

Още новини от Украйна

В изявление пред журналисти след ден на преговори с украински и европейски представители, американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че е постигнат "огромен" напредък, като го определи като един от най-продуктивните дни в преговорите досега.

"Чувствам голям оптимизъм, че ще постигнем целта си в разумно кратък срок", каза той.

Рубио каза още, че преговорите ще продължат, за да се разрешат редица нерешени въпроси. "Не искам да обявявам победа или окончателен резултат. Все още има работа за вършене", посочи той.

Държавният секретар на САЩ не пожела да коментира и дали е постигнат пробив по някои от най-спорните въпроси от плана от 28 точки, включително изискването Украйна да предаде на Русия територии в Донбас, които са под контрола на Киев.

Окончателният текст на споразумението ще трябва да бъде одобрен от президентите на Украйна и САЩ, преди да бъде изпратен в Москва, заяви вчера Рубио.

В съвместно изявление на САЩ и Украйна преговорите бяха описани като "конструктивни, фокусирани и уважителни".

"Дискусиите показаха значителен напредък в хармонизирането на позициите и определянето на ясни следващи стъпки. Те потвърдиха, че всяко бъдещо споразумение трябва да зачита напълно суверенитета на Украйна и да осигури устойчив и справедлив мир", се казва в изявлението.

Белият дом оказа натиск върху Украйна и нейните съюзници, за да ги принуди да сключат споразумение с Москва, което предизвиква безпокойство в европейските държави, че предложеният план отразява исканията на Русия, посочва "Файненшъл таймс".

САЩ и Украйна обещават "актуализирана" рамка за мир след критиките към проруските точки в първоначалния мирен план, извежда в заглавие друго британско издание - в. "Гардиън".

Вашингтон и Киев обявиха “актуализирана и усъвършенствана рамка за мир", за да сложат край на войната в Украйна, часове след като европейските страни предложиха своя собствена радикална алтернатива, в която бяха пропуснати някои от проруските точки, съдържащи се в оригиналния документ, подкрепен от САЩ, който изтече в медийното пространство миналата седмица.

Последният предвиждаше Украйна да предаде територия на Русия и да ограничи размера на армията си, отбелязва "Гардиън".

След като вчера започнаха преговорите в Женева, американският президент Доналд Тръмп заяви, че Украйна не е проявила "никаква благодарност" за усилията на САЩ да сложат край на конфликта. С помирителен тон Зеленски каза, че лично е благодарен на американския президент за военната помощ, оказана от Вашингтон.

Европейските съюзници на Украйна публикуваха вчера свой план, благоприятен за Киев. В него се казва, че преговорите за територии трябва да се проведат след постигане на споразумение за прекратяване на огъня и да започнат от линията на контакт – съществуващата фронтова линия.

В него се казва, че двете страни ще се споразумеят как да се контролира примирието "под надзора на САЩ". За разлика от текста на Белия дом, европейският алтернативен план не призовава Киев да се оттегли от градовете, които контролира в Донбас. Той също не изключва членството на Украйна в НАТО, но посочва, че няма консенсус по този въпрос.

Там има и други привлекателни за Киев предложения. Те включват Русия да предаде окупираната Запорожка АЕЦ на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), която ще разпредели произвежданата енергия по равно между Москва и Киев. Армията на Украйна ще бъде ограничена в мирно време до 800 хиляди войници, с 200 хиляди повече, отколкото в проекта на САЩ.

На брега на езерото Леман държавният секретар на САЩ Марко Рубио се срещна последователно с украинските и европейските преговарящи, в компанията на специалния пратеник на американския президент Стив Уиткоф, зет му Джаред Къшнър и министъра на сухопътните войски Даниъл Дрискол. Срещата имаше една цел, която все още е далеч от постигане: да успокои шока, предизвикан в Киев и в европейските страни от последните предложения на администрацията на Тръмп, изготвени зад гърба на европейските му съюзници, но в тясно сътрудничество с представителите на Кремъл, посочва френското издание.

Сенаторите републиканци, подкрепящи твърдата линия спрямо Русия, отхвърлят ултиматума на Тръмп към Украйна, извежда в заглавие изданието "Политико".

Някои от най-влиятелните антируски ястреби в Сената са възмутени от мирния план, с който президентът Доналд Тръмп се надява да сложи край на войната на Русия в Украйна.

Планът, който предвижда Украйна да отстъпи Крим, Донбас и части от Херсонска и Запорожка област, да се наложат ограничения на военните сили на Киев и да се блокира завинаги пътя към членство в НАТО, предизвика гнева на сенаторите Линдзи Греъм, Мич Макконъл и Роджър Уикър, които призоваха Белия дом да се въздържи от действия, които според тях биха били вредни за региона, посочва "Политико".

Белият дом обаче смята, че сега е най-добрият момент да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да сключи мир, тъй като украинският лидер е изправен пред корупционен скандал в собствената си страна. Правителството на Тръмп му е дало срок до Деня на благодарността, който се пада в четвъртък, да се съгласи с предложението.

Въпреки кампанията за натиск самият Тръмп намекна в събота, че писмото му до Украйна от миналата седмица не е окончателно.

"Опитваме се да приключим с това. По един или друг начин, трябва да приключим с това", каза Тръмп пред журналисти пред Белия дом, когато беше попитан дали предложението, изпратено на Зеленски, е окончателно.

"Той обаче може да продължи да се бори със сетни сили", добави Тръмп по адрес на Зеленски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мечока: смешарки сметката без кръчмаря

    13 2 Отговор
    Вашингтон и Киев отчитат напредък в преговорите

    12:37 24.11.2025

  • 2 Вашето мнение

    14 0 Отговор
    След като новото знаме на украйна се оказа че е златните тоалетни и мърцула седнала отгоре на розов фон все по-бързо идва капитулацията.

    12:38 24.11.2025

  • 3 Ганя Путинофила

    2 14 Отговор
    Отдаване на територии означава капитулация на целият свят и разгаряне на нови войни!
    Агент Краснов е с тежка старческа деменция придружена с циклофрения!

    Коментиран от #6

    12:40 24.11.2025

  • 4 Атина Палада

    13 0 Отговор
    Ха ха ха ,тия изкрейзаха,а Русия мълчи и им се смее:))))

    12:40 24.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Вашето мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Ганя Путинофила":

    100 000 прайдаджии сте тука в бг, кво се криете, а не ходите да громите руснаци.

    12:41 24.11.2025

  • 7 Българин

    6 3 Отговор
    Тръмп е доказан изнудвач и шантажист и ще принуди зиления да подпише всичко, което му подхвърлят! А сега няма време за губене, така че войната до седмица ще е приключила, а всички войски на укровермаха ще се предадат на Освободителя! А ние ще тярвба да плащаме милиарди и милиарди репарации на Русия, за всички предателства, които сме извършили срещу руския народ!

    Коментиран от #17

    12:41 24.11.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Зеленски отива при Тръмп и пак ще му дърпат ушите.

    12:42 24.11.2025

  • 9 Подкупили са Тръмп

    1 5 Отговор
    Путин му е обещал много кинти!
    Тръмп вече прибра много кинти от цял свят!

    Коментиран от #11

    12:45 24.11.2025

  • 10 !!!?

    4 9 Отговор
    Путлер както и да обяви "Капитулацията на Украйна" все ще е поражение за Кремъл !!!?

    12:48 24.11.2025

  • 11 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Подкупили са Тръмп":

    Сред тия 28 точки има една,според която замразените пари ще се предадат на комитет определен от Тръмп, който ще се грижи за тяхното разпределение. Вероятно Тръмп ще избере ГлавБолгарСтрой, Джипи Груп и Хидрострой 98П да възстановяват Окраинска Област!

    12:50 24.11.2025

  • 12 Аре стига с тоя план

    8 1 Отговор
    Психопатииии..... Нищо няма и всичко е вятър да правим и да отклоняваме вниманието от корупционният скандал в Украйна, Венецуела и престъпленията на Израел които продължават с пълна сила. Всичко относно този "план" е пропаганден фейк и медийна уйдорма за отклоняване на вниманието от по важни теми. И в САЩ и по света

    12:50 24.11.2025

  • 13 Марко

    3 1 Отговор
    Ако човек преглежда редовно правилния печат, то той отлично знае, че преговорите не просто вървят чудесно, а Путин вече е признал руската капитулация, защото украинците са пред Москва.
    Колко жалко, че не всички хора си падат по правилните медии...

    12:50 24.11.2025

  • 14 Феникс

    6 0 Отговор
    Абе мир ще има все някога , но не знам всичките тези изтормозени хорица от Зеленски и неговата банда неонацисти как ще реагират след войната! Днес гедах клип в украйнските телеграми как 41 годишен човечец при опит да бъде насислтвено мобилизиран се самоуби със граната, като отнесе със него и един сътрудник на нацистите!

    12:51 24.11.2025

  • 15 Минск-16

    2 1 Отговор
    Най-важното от този план е, че Тръмп вече въобще не се притеснява публично да заявява, че винаги ще работи за руските интереси и ще защитава руските искания с всичките си сили. Същото се отнася и за Ванс. Това е и причината, те да се позлват с толкова голяма подкрепа в САЩ, а и по целия свят!

    Коментиран от #20, #26, #27

    12:54 24.11.2025

  • 16 Значи капитулират ?

    5 2 Отговор
    Русия ги смаза

    12:55 24.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Има напредък в преговорите

    5 1 Отговор
    Няма еврозона за България и излизаме от НАТЮ

    13:00 24.11.2025

  • 19 Плана за победа логично

    3 0 Отговор
    Се превърна в план за капитулация

    13:01 24.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 След като вчера започнаха преговорите

    2 0 Отговор
    Днес свършиха предаде Ройтерс, БТА

    13:03 24.11.2025

  • 22 От прегледа на печата

    1 0 Отговор
    се вижда, че и Затишие загуби всякво стратегическо значение...

    13:04 24.11.2025

  • 23 Киев ще се оттегли

    1 0 Отговор
    От целият Донбас и още как ... и ура ще вика

    13:07 24.11.2025

  • 24 "никаква благодарност" за усилията на

    1 0 Отговор
    САЩ! А? Още мита тогава за ЕС

    13:09 24.11.2025

  • 25 БайДОНЧ0

    1 0 Отговор
    Ами той ще ги чака, чака,... и току виж отменил санкциите срещу Русия

    13:20 24.11.2025

  • 26 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Минск-16":

    Има неща които не могат и не искат да ги кажат в прав текст❗
    ТръмПича не иска да налива повече пари в КАЦА БЕЗ ДЪНО❗
    Нещо за 48 С ДЕВЕТ НУЛИ да си чел 🤔❗

    14:17 24.11.2025

  • 27 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Минск-16":

    ПРЕГЛЕДАЙ ПЕЧАТА❗
    Това не е от ТАСС:
    "Бившият анализатор на ЦъРъУто
    Ла-ри Джон-сън :
    "ЗЕЛЕН-СКИ И КА-ЛАС СА З.АПОДОЗРЕН.И В ИЗ-МА-МА ЗА 48 МИЛИАРДА ДОЛАРА"🤔❗🤔❗

    14:21 24.11.2025

