ЕС: Русия няма право да получава отстъпки от Украйна
  Тема: Украйна

ЕС: Русия няма право да получава отстъпки от Украйна

22 Ноември, 2025 08:11 4 268 187

  • русия-
  • украйна-
  • кая калас-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • доналд тръмп-
  • донбас

Агресорът не може да бъде възнаграден, тъй като това провокира още по-голяма агресия, предупреди топ дипломатът

ЕС: Русия няма право да получава отстъпки от Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия няма право да получава отстъпки от Украйна, тъй като това провокира агресия. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от "Гардиън" и "Скай нюз".

Тя подчерта, че трайният мир изисква определени условия и поддаването на агресия е опасно за всички.

Още новини от Украйна

Агресорът не може да бъде възнаграден, тъй като това провокира още по-голяма агресия, предупреди топ дипломатът на ЕС и посочи, че Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна.

В кулоарите на форума на министрите ЕС-Индо-Тихоокеанският регион Калас изтъкна, че "за да бъде мирът устойчив, той трябва да има определени елементи".

"Ако просто се поддадете на агресията, тогава провокирате още повече агресия, а това е опасно", посочи тя.

"Това е опасно не само за нас в Европа, но и за нашите индо-тихоокеански партньори, защото всички онези страни наоколо, които може да имат апетит за териториите на съседите си, ще разберат, че това е добре, че си заслужава. И това е много опасен момент за всички", предупреди Калас.

Тя засегна и темата за мирно споразумение между САЩ и Украйна.

По нейни думи Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна и че Украйна е тази, която трябва да реши какви условия ще има по мирното споразумение.

Както Европа, така и Украйна искат мир, но не могат просто да се поддадат на агресията, посочи Калас.

По-рано тя заяви, че ЕС би подкрепил всеки мирен план за Украйна, ако той донесе траен и справедлив мир и ако включва участието на Украйна и ЕС.


Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 108 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българка

    252 18 Отговор
    Победителя диктува условията

    Коментиран от #6, #167

    08:12 22.11.2025

  • 2 Глупости

    213 12 Отговор
    На търкалета

    08:12 22.11.2025

  • 3 си дзън

    27 185 Отговор
    По-голямо доказателство, че Тръмп е агент Краснов не може да има
    от "мирния план", написан от Путин

    Коментиран от #12, #14, #16, #25, #48, #97, #102

    08:13 22.11.2025

  • 4 болни либерални мозъци от ес

    248 18 Отговор
    мили джендъри нищо не зависи от вас това ще реши Русия ако ли не война до посления украйнец -но хайде да спонсорирате златните бидета от вашите лични пари !

    Коментиран от #105

    08:14 22.11.2025

  • 5 Оги

    202 15 Отговор
    Добре, Кайо, от теб нищо не зависи. Остави големите чичковци да решават нещата. Хайде направи палачинки и кафе на мъжа ти и децата.

    08:14 22.11.2025

  • 6 Кая

    213 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    Нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.
    Калас е 100% ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ

    Коментиран от #71, #100, #129, #160

    08:14 22.11.2025

  • 7 Времето на

    181 13 Отговор
    Урсула приключи, да напуска поста и на съд за финансови измами в особено големи размери!

    08:14 22.11.2025

  • 8 бай Бай

    118 11 Отговор
    Детска градина ЕУ.

    08:14 22.11.2025

  • 10 Ванс

    151 13 Отговор
    Провален политик с болни амбиции и фантазии. Тези грозновати лелички трябваше отдавна да ги изритат

    08:15 22.11.2025

  • 11 Сериозен ей

    20 106 Отговор
    Тръмп добре ли е със главата

    08:15 22.11.2025

  • 12 Тръмп спасява остатъците от 0крайна

    До коментар #3 от "си дзън":

    Спасява и САЩ от големия резил, че Русия ги навря в миша дупка.

    08:15 22.11.2025

  • 13 Пак ли тази безгласна буква?

    149 9 Отговор
    По цял ден я въртите тази противната с 2 грама мозък!

    08:16 22.11.2025

    92 12 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Значи Русия назначава Президента на Америка !!!

    08:16 22.11.2025

  • 15 Хаджи Папурко

    142 11 Отговор
    Дядо и във СС, баща и в КПСС, а тя в ЕС, забележителна кариера на това нацистко семейство.

    08:17 22.11.2025

  • 16 веднага в офиса

    77 9 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    на отворено общество да кажеш какво мисли една от тяхните подлоги която е 24/7 на линия нали все пак си най ниското ниво агент на сорос

    08:18 22.11.2025

  • 17 Хи хи

    103 10 Отговор
    кайчето да грабва мешката и манерката и веднага на фронта да ни пази от Путин !! Само така мъже и жени могат да са равни !!

  • 18 Механик

    133 11 Отговор
    Кви "отстъпки" бе? Руснаците ще си вземат всичко което си искат, а вие ще гледате и ще си вадите "пипита" от носовете.
    Ванс правилно ви нарече "провалени политици". Даже беше прекалено любезен с вас.

    08:20 22.11.2025

  • 19 Увцъ

    105 10 Отговор
    Русия няма нужда от отстъпки.

    08:20 22.11.2025

  • 20 Пич

    110 10 Отговор
    Кая - топ дипломат.....!!!??? Тая тъпанарка е изпляскала такава тъпотия , че отново целият свят е в супор !!! Губещата Украйна щяла да отсъства на Русия.....!!!???

    08:20 22.11.2025

  • 21 Пропорционално

    86 10 Отговор
    Щом ЕС решава, 404 се смалява. Честито на печелившите!

    08:20 22.11.2025

  • 22 Последния Софиянец

    94 13 Отговор
    Фашистка Европа капитулира.Скоро отварят врати Народните съдилища в Брюксел и другите страни

    Коментиран от #168

    08:21 22.11.2025

    Каквото и да говори шпротата, Бай Дончо е решил, и даде срок до четвъртък. Явно тоя път няма да допусне да му спрегнат същия номер като февруари. За укро националистите е зле, но за повечето в армията на незалежная е добра новина, има шанс да оцелеят.

    08:21 22.11.2025

  • 24 Обективни истини

    90 10 Отговор
    Абе каква е тая ,много е про с та , ужасна глу,паva патка.
    Коментиран от #45

    08:22 22.11.2025

  • 25 Механик

    93 9 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Ти кажи какво стана с "томахавките по Кремля", "квадратните ракети" (пак по Кремля)....
    В Русия има ли краве масло и кокоши яйца, че нали бяха в "колапс" и се разпадаха?
    Нещо за лопатите, чиповете от перални превземането на Владивосток ??????

    Коментиран от #94

    08:22 22.11.2025

  • 26 Лесно е

    74 9 Отговор
  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Чуй чуй

    Само на Тръмпито му светна, че сделката за полезните изкопаеми е неосъществима. Терените са вече руски. Същото предстои за плодородните земи купени от америте. Скоро и те ще са руски и връщане назад няма. А розовите понита да скачат да тавана, все е тая.

    08:27 22.11.2025

    62 8 Отговор
    събуждането от наркоманския сън и челния сблъсък с реалността ще е доста болезнен

    08:27 22.11.2025

  • 31 Търновец

    55 8 Отговор
    Милиони Украинци се отклоняват от служба в армията а около Зеленски има прикрит корупционен скандал. Ние трябва преди всичко да спасим ЕС от разпадане - а то ще дойде след рязкото покачване на цените и обедняването на милиони

    Коментиран от #124

    08:28 22.11.2025

  • 32 Лон дон

    73 8 Отговор
    Спрете войната! Европа загуби-приемете го! Европа се управлява от глупаци, приемете и това!

    08:28 22.11.2025

  • 33 Абе Кайо Върховна

    57 8 Отговор
    Русия не иска отстъпки и нищо от никой!!!

    Но може да направи някои отстъпки, ако почнете да се държите прилично!

    08:28 22.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 ха-ха

    54 9 Отговор
    Тая г...ад Калас е поголяма отврат и от наший зеля ! Тъпа и грозна , а била топ дипломат .....Ха-ха ! Да , ама - не !

    08:29 22.11.2025

  • 36 Ноунейм

    38 9 Отговор
    Ама че уфсъ. Покраина си отстъпва ежедневно.

    08:29 22.11.2025

  • 37 Жив Дявол

    54 7 Отговор
    Ако имаше начин да спрат Русия, щяха да са го направили. Няма такъв. Яловите опити вкараха Европа в рецесия и потъването започна. Сега освен да лаят друго не остана. Да си лаят, нали лапат парички за това.

    08:30 22.11.2025

  • 38 Путин

    35 7 Отговор
    Местя ха ха ха

    08:31 22.11.2025

  • 39 Топ дипломатът

    44 23 Отговор
    Кая Калас- това някаква шега ли е?!

    Коментиран от #50

    08:32 22.11.2025

  • 40 Урсул фон РептиЛайнян🐍

    47 10 Отговор
    Квичат урсулите и либерастките жендърясали брюкселски прасета,защото съзнават,че Коледата и за тях дойде...

    08:32 22.11.2025

  • 41 Ха ха ха ха

    41 9 Отговор
    Европа трепери от страх, не учат историята а тя се повтаря. Пак пердах ти чака ха ха ха

    08:33 22.11.2025

  • 42 ха-ха-ха !

    39 9 Отговор
    Тая е толкова ,,топ ,, дипломат , колкото аз съм Нетаняху ....

    08:33 22.11.2025

  • 43 Кривоверен алкаш

    33 10 Отговор
    За да победи се иска гооооляма помощ която нито САЩ дават,нито ЕС...така че нещата са обречени при това положение.С гръмки фрази пред микрофона ,Украйна няма да победи в тази война.Така че да се приема плана на САЩ. ясни гаранции за сигурност за украинците и да се приемат ясни световни правила подобен случай да не може да се случи в бъдеще...да няма анексия

    08:34 22.11.2025

  • 44 читател

    42 7 Отговор
    Проф. Иво Христов има едно много точна класификация за такива "шай ка едиоти, имали късмета до момента никога да не са били пребивани".

    08:35 22.11.2025

  • 45 А и тези територии са на местите хора

    34 8 Отговор

    До коментар #24 от "Обективни истини":

    а не на Зеленски, бандеровците му или на Върховния Дипломат на ЕС - или на дядо и!

    08:35 22.11.2025

  • 46 Абе амеби

    40 7 Отговор
    Зеля пие ли си кафето в Крим?
    Курск чий е?
    Перемогата как върви?
    Пътят за Москва чист ли е?

    08:36 22.11.2025

  • 47 Гъсок

    40 10 Отговор
    Кой я слуша изобщо тая Естонска патка. НАТЮ загуби битката.

    08:36 22.11.2025

  • 48 Българин

    24 7 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    Е, и...Готино е да си имаш собствен кадър на подобна позиция...който може го може!

    08:36 22.11.2025

  • 49 Военен експерт Сивков в Русия

    38 10 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.
    Та Кая Калас да се успокои за Украйна, докато има достъп до море, мир няма да има, дишайте спокойно.

    Коментиран от #130

    08:36 22.11.2025

  • 51 Гай Турий

    42 28 Отговор
    На тая зла кокошка никой не й е дал думата. Нито ще я питат, нито ще я слушат. Това рошаво кукуриге е вредно за Юръба и всички нас. Генетично по рождение увредена с фашистка отрова.

    08:38 22.11.2025

  • 52 Престани да триеш

    36 26 Отговор
    Мачът е свирен!
    Путин се усмихна загадъчно на ЕС. Тръмп е категоричен за приемане на плана за мир от Украйна!
    Зеленски е в ъгъла. Броени дни преди преди да поеме към Сибир!
    ЕС с цялата си ярост срещу Москва изпадна в безтегловност! Гласуват пак милиони за подпомагане на корупцията в Киев.
    Мирът ще бъде коледен подарък за Украйна!

    08:38 22.11.2025

  • 54 Само да добавя

    41 7 Отговор
    ЕС да си гледа работата. Вместо да благодарят на Путин, че спасява Европа от фашизма, те търсят как да продължат войната. Глупави ии тъпи,сър!

    08:38 22.11.2025

  • 55 АБВ

    52 5 Отговор
    Още първото изречение от статията:
    "Русия няма право да получава отстъпки от Украйна, тъй като това провокира агресия."
    показва пълна политическа несъстоятелност на днешните европолитици, в частност и на Калас.
    Не е лошо тази женица, а и другите в ЕК, да се научат, че агресор е не този, който напада. Агресорът е този, който прави една война неизбежна. В случая това е НАТО с неговото непредизвикано с нищо пълномащабно разширение на изток. Това е така защото Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Чубайс, Гайдар, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Абсолютно никаква ! Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия предизвика Путин да шамароса Грузия и оттогава нищо не се споменава за Грузия в НАТО. След това историята започна логичното си развитие и за сегашнат

    08:39 22.11.2025

  • 56 Бг гражданин

    38 6 Отговор
    Суха ,кокалеста вещица!!! Иска войната да продължи,да умират хора...

    08:39 22.11.2025

  • 57 стоян георгиев

    40 5 Отговор
    Що за виц е това,че тая п@ча дето мяза на сушена веяна скумрия и с (акъл) полирана дъска била (топ) (дипломат)...

    08:41 22.11.2025

  • 58 Друг гост

    37 7 Отговор

    До коментар #50 от "гост":

    Ти наистина ли вярваш, че някой взема на сериозно тази естонска лелка? Израснала под крилото на компартията сега върла русофобка. Абсолютни клоуни са в Брасълс, а Украйна приключи.

    08:41 22.11.2025

  • 59 Гост

    35 7 Отговор
    Ами...., вземете си то, бе! Мирът! Нали сне много хай тек, нав си колко съюзници, нам си кви техники и чудесии! Фактите са, Украйна ви окраде парите, Русия ви разби на пух и прах оръжията, Бай Донцо ви мина с 200! Почвайте да се учите да правите лютеница и туршии, беднотията идва...

    08:43 22.11.2025

  • 60 Хи хи

    35 6 Отговор
    Тая кая не е ЕС, както се казва в заглавието !! Тва е една вещица, заедно с другата вещица, урсулската !!

    08:43 22.11.2025

  • 61 Пълни смешници

    37 6 Отговор
    Натютю замлъкна нещо, а? Нали бяха силни и вилни, каква стана тя? Безсилие? Оооо Да, видя се дори от космоса. Америте си чистят имиджа и най-вече вината за цялата безумна война досега. А тия в Брюксел какви са? Приличат на пудели, миришат на такива, подскачат като тях, подвиват опашка пред силните.

    Коментиран от #114

    08:43 22.11.2025

  • 62 Евролиберастки ценности

    37 7 Отговор
    Жени в политиката, водят до обедняване на Европа, икономическо самоубийство, зелени сделки, слаби армии в Европа, джендърство, завладяване от чужда вяра и култура, от хора потъпкващи християнските ценности и неработещи, чакащи на помощи.

    08:44 22.11.2025

  • 63 123

    30 5 Отговор
    Ами ние българите какво да кажем.Колко територии сме изгубили заради вашите решения.Тогава можело,да се ощетяват държави а сега не може.Винаги правото е било на страната на по-силния.Това трябва да се разбере един път завинаги.Може да не е демократично , но е така.Така е и в природата и това няма да се промени никога.Не може котката да решава вместо лъва.

    08:45 22.11.2025

  • 64 Т.КОЛЕВ

    14 12 Отговор
    РИЖИЯ ТРЪНПОК И ВАГОНА ВЕЧЕ И В АМЕРИКА РОПТАЯТ ПРОТИВ ТЯХ СКОРО ИЗБОРИ И НЯМА ДА ГИ ИМА ВРЕМЕННИ ЯВЛЕНИЯ СА.ЛОШ ПЛАН ИЗМИСЛИЛИ.ЩО НЕ СЕ ОТКАЖАТ ТИЯ АМЕРИКАНЦИ ПРИМЕРНО ОТ ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА ЗАЛЕЖИ НА УКРАЙНА КОЙО ИЗКАТ ДА ВЗЕМАТ СРЕШУ ПОМОЩА СИ И ДА ГИ ДАДЪТ НА РУСИЯ?
    НАЙ ДОБРЕ ЧРЕЗ САНКЦИЙ И ДР. ПОМОЩИ ДА ПРИМУДЯТ ТУСИЯ ДА ПРЕКРАТИ АГРЕСИЯТА КАТО ОМ ДАДЪТ СРОК. И СЛЕД ТОВА ПО ВОЕННЕН НАЧИН ТОВА В НАЙ ЛОШИЯ ДЛУЧАЙ.И ПО ДОБРИЯ ПРОМЯНА В ТЕЗИ ТОЧКИ Е МИРНИЯТ ИМ ПЛАН АКО АГРЕСОРА ПРИЕМЕ ДВА ВАРИАНТА НАЙ ДОБРИ. ПРИ ДРУГИ УКРАЙНА ГУБИ ЕВРОП СЪЮЗ ЕВРОПА ГУБИ АМЕР. ГУБЯТ ПО МАЛКО.
    ДВА ВАРИАНТА ТРЕТИЯ Е НЕОРИЕМЛИВ СВЕТОВНА ТРЕТА ВОЙНА

    08:45 22.11.2025

  • 65 Вай

    8 18 Отговор
    Само да питам.Когато рашките,ВЛАДЕЕХА,Източна Европа,как се наричаше,инвазия,робство или нещо друго?!?

    Коментиран от #90

    08:46 22.11.2025

  • 66 Подкрепям

    21 28 Отговор
    Абсолютно вярно твърдение на Калас... Нямам какво да добавя.

    08:47 22.11.2025

  • 67 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    28 22 Отговор
    Нито една от целите на СВО не е постигната и никога няма да бъде постигната.

    Коментиран от #74, #88

    08:48 22.11.2025

  • 68 Европа на нациите

    29 20 Отговор
    В ИМЕТО НА МИРА И ПРОСПЕРИТЕТА НА ЕВРОПА ДВЕТЕ БРЮКСЕЛСКИ ШОРОШКИ ВЕЩИЦИ УРСУЛА И КАЯ ТРЯБВА ДА ПРИКЛЮЧАТ КАКТО НАВРЕМЕТО СА ГИ ПРИКЛЮЧВАЛИ ВЕЩИЦИТЕ,А ИМЕННО НА КЛАДАТА ...

    Коментиран от #89

    08:48 22.11.2025

  • 69 Капу

    24 14 Отговор
    ЕС. Никакви отстъпки. Да почакаме половин година, за да получим пълна капитулация

    08:49 22.11.2025

  • 70 Анонимен

    23 16 Отговор
    Кая си е удряла главата като малка

    08:50 22.11.2025

  • 71 Джоузеф

    20 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    Между 2002 и 2006 г. Калас е омъжена за Румет Лейгер. В продължение на няколко години живее с бившия естонски политик и бизнесмен Таави Вескимяги (министър на финансите на страната в периода 2003–2005 г.), от когото има един син. През 2018 г. се омъжва за банкера и инвеститор Арво Халик, който има две деца от предишна връзка

    Коментиран от #86

    08:50 22.11.2025

  • 72 Цървул

    30 7 Отговор
    Ванс: Провалени политици живеят с илюзията, че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна. Мирът може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят, заяви вицепрезидентът на САЩ.

    08:50 22.11.2025

  • 74 Спомни си мат

    9 7 Отговор

    До коментар #67 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Знаеш какаво е експонента. Тазаи мат формула ще бъде приложение на укр и риснаци при движение на запад

    Ако не знаеш мат почакай няколко месеца ще разбереш, наблюдавайки хода на СВО

    08:54 22.11.2025

  • 75 Азззззззз

    22 7 Отговор
    Щъркелът който е носил Кая, няколко пъти я е изтървал и тя е падала на главата си. Ес не е фактор и няма какво да се опитва да се прави на такъв.

    08:54 22.11.2025

    15 5 Отговор
    Нацистките наследници нямат права

    08:56 22.11.2025

  • 78 ха ха

    10 4 Отговор
    чакай да се сетя , вие по кое "право" назначавате политиците в окупираните територии с "представителна демокрация" ? сигурно е някъде с дребен шрифт на страницата с растеж чрез грабеж

    08:57 22.11.2025

  • 79 Многор

    23 4 Отговор
    жалко, че тази кокошка е първи дипломат на ес. Тя освен да кукудечи и да реди празни думи друго не може - то не бяха евроатлантически партньори, не бяха индотихоокеански приятели и не знам какви още празнословия.

    08:57 22.11.2025

  • 81 Тошев

    6 23 Отговор
    Очакваме Путин. Хага

    Коментиран от #85, #180

    08:57 22.11.2025

  • 82 Дрисула

    23 3 Отговор
    Фашистите и техните наследници се поддържат, Кая Калас разказа пред евродепутатите за детството си зад Желязната завеса в Съветския съюз и как майка й е била депортирана в Сибир през 1949 г. като шестмесечно бебе със своята майка и баба. Позволено им е да се върнат в Естония едва десетилетие по-късно, обясни Кая Калас.
    Но това, което Калас "дипломатически" премълчава е, че нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област. 
    Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига 3, това се премълчава )))

    09:01 22.11.2025

  • 83 А на ЕС и Англия кой им

    20 3 Отговор
    даде право да подкокоростват Украйна да воюва с баща си? Кой питаха, кой им разреши и им даде право?

    09:01 22.11.2025

  • 84 Истината, бате

    20 3 Отговор
    Розовите понита треперят, беззащитни са. Нито америте, нито Натютю ги пази. Напротив, дава им фогите да се репчат и дотам. Русия срещу Европа, това беше пъкления план на задокеанците. И ето, че успяха. Разорана и унищожена е лесна хапка, но пак подцениха Русия. Подцениха Путин, най-добрия военен стратег и пълководец. Сега кършат пръсти от безсилие.

    09:01 22.11.2025

  • 85 Гошев

    10 3 Отговор

    До коментар #81 от "Тошев":

    Има да чакаш . Но там резервация имат всички американски президенти от дъртия Буш, та до сега.

    09:01 22.11.2025

  • 86 Споко

    14 3 Отговор

    До коментар #71 от "Джоузеф":

    Това е само докато намери по-богат чичко, ама то времето си върви така че е силно препоръчително да побърза.

    09:01 22.11.2025

  • 87 стоян георгиев

    21 3 Отговор
    Родителката на Кая докато била бременна е имала множество интимни връзки с безразборни партньори и малката Кая е станала жертва на физически тормоз.Оттогава си е такава.

    Коментиран от #91

    09:02 22.11.2025

  • 88 А пък

    6 20 Отговор

    До коментар #67 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    РускитеСвине си мрат.

    09:03 22.11.2025

  • 90 Ще ти кажа

    19 5 Отговор

    До коментар #65 от "Вай":

    Наричаше се прогрес а България беше на първите места в света по производство, стабилност и разтеж. Малък си, почети малко, понаучи се.

    09:05 22.11.2025

  • 91 От личен опит ли знаеш?

    9 6 Отговор

    До коментар #87 от "стоян георгиев":

    Мога само да те съжалявам.

    09:06 22.11.2025

  • 92 Данко Харсъзина

    13 3 Отговор
    Да, Русия определено няма право да получава отстъпки от Украйна. Когато пукне и писледния украинец, тогава ще има право. И това време не е далеч.

    09:07 22.11.2025

  • 93 Механик

    14 3 Отговор
    Много се афектирах от изказването на топ дипломата и си разплетох единия чорап ! Познайте кой ?
    п.п. десния чорап го оставих за другия път

    09:08 22.11.2025

  • 94 За фламинго-тата да каже

    7 11 Отговор

    До коментар #25 от "Механик":

    как са билЕ нацвъкалЕ некви рафинерии.

    09:08 22.11.2025

  • 95 37.51т

    7 1 Отговор
    За Калас "нема" лошо нали ти "имаш" право да си говориш, колкото си иск.....аш.....

    09:09 22.11.2025

  • 96 хаха

    15 1 Отговор
    Абе, защо се изпуска, че буквално казва "Мирният план на ЕС е отслабване на Русия и подкрепа на Украйна"? Или тези думи на мозъчния капацитет на ЕС някак си не са удобни за медиите?

    09:11 22.11.2025

  • 98 Зимата ще бъде студена

    2 18 Отговор
    Крим е без ток .Целият нсъс любезното съдействие на ВСУ .

    09:11 22.11.2025

  • 99 9689

    20 1 Отговор
    И тази е ненормална.Да отива да се бие.

    09:13 22.11.2025

  • 100 А баба и ,Мария Калас беше читава жена

    9 6 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    - оперна прима. Пък туй ...

    Коментиран от #122

    09:13 22.11.2025

  • 101 Курд Околянов

    15 1 Отговор
    Приказки, приказки, приказки ... а Русия и САЩ решиха за пазара на горива Европа.

    09:14 22.11.2025

  • 102 ганев

    18 1 Отговор

    До коментар #3 от "си дзън":

    ЛЕЛЕЕ....ПАК НИ..РАСМЯ....УЧИ БЕ.........МОМИЧЕ

    09:15 22.11.2025

  • 103 Бай онзи

    16 1 Отговор
    ,,Топ дипломатът,,,---ха,ха,ха,ха и до там............

    09:15 22.11.2025

  • 104 Чочо

    12 1 Отговор
    Ами....няма как.Кслас,само може да иска ,но не може да го приложи, защото много по големи "Байков и",играят играта.

    09:16 22.11.2025

  • 105 хаха

    15 1 Отговор

    До коментар #4 от "болни либерални мозъци от ес":

    Те спонсорират войната с НАШИТЕ ПАРИ и си лапкат от комисионни от военнопромишления комплекс и разните чопкания от бюджетите. Видял ли си снимки от къщите на задържаните в Украйна за корупция? ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ имат. Ако си мислиш, че никой в Украйна,ЕС и САЩ не е знаел как крадат и харчат... То и намерените пари имат снимки- пале с ПАКЕТИ С ПЕЧАТИ НА ПЕЧАТНИЦИТЕ НА ФЕД. Това значи, че са дадени без грам да минат през банки, защото щяха да са ги разпечатали. И ЕС, и САЩ яко хранят корупцията в Украйна, за да върви войната. Сега САЩ се обръщат, защото виждат, че проксито грам не може да държи, а директна война с Русия не искат- не я отслабиха достатъчно да имат смелост да атакуват. Сега украинците ще плащат цената на опита да отслабят през тях Русия.

    Коментиран от #125

    09:16 22.11.2025

  • 106 Русия

    20 1 Отговор
    има право да получава отстъпки от Украйна и не само това
    Украйна е Русия

    09:17 22.11.2025

  • 107 ежко

    23 1 Отговор
    "Топ дипломата" е пародия на дипломат!Вчера била никоя,днес вече е топ дипломат!Да не говорим,че естонката няма какво да предложи и е време или да се маха или да приеме реалността!

    09:18 22.11.2025

  • 108 Хи хи

    18 1 Отговор
    Родител 1 на кая е удрял и бил Родител 2 на кая. Оттогава кая е все по боевете, стига да не се бое тя самата. Нека някой друг се бие, кая само гледа и налива масло в огъня !!

    09:18 22.11.2025

  • 109 защо

    19 1 Отговор
    Затова Европа е на тоя хал. С такива "топ дипломати" - толкова.

    09:18 22.11.2025

  • 110 Майстора

    15 1 Отговор
    Кои бяха тези от ЕС?!

    09:19 22.11.2025

  • 111 Бай онзи

    12 1 Отговор
    Дума с 4 букви и 4 грешки--,,УФСЪ,,

    09:23 22.11.2025

  • 112 Перо

    24 1 Отговор
    Джендърията от ЕС настъпи мотиката! Тръмп не обръща внимание на джендърията, а съдебната система в САЩ подгони чичко Шорош! Сега и ционисткия шут в Киев ще гризне дръвцето! Калас създава буря в чаша води и кипи безсмислен труд!

    Коментиран от #147

    09:23 22.11.2025

  • 113 Фактите

    15 1 Отговор
    Агресорът са Сащ и запада, които инсталираха и въоръжиха неофашистите в киййф.

    09:23 22.11.2025

  • 115 Ами няма проблем

    13 1 Отговор
    По сегашния план Русия получава нетно 2000 км...тя печели по 400 км на месец....ако се изчака зимата тя ще си е спечелила тези километри но тогава ще има в плюс и 2500 км от други региони които сега би трябвало да върне. Значи при нов план ще ги запази ....за да върне нещо трябва друго да получи

    09:24 22.11.2025

  • 116 А навън па дъжд запръска

    2 6 Отговор
    Ник Механик дедовият ми ще отръска.

    09:24 22.11.2025

  • 117 Бай онзи

    12 2 Отговор
    ,,Защо на летящите мъже им казват супермен,а на летящите жени-вещици,,?

    09:24 22.11.2025

  • 118 Перо

    13 2 Отговор
    От ЕС не разбраха ли, че нямат козове и са г-н никой?

    09:25 22.11.2025

  • 119 Фейк на часа

    15 4 Отговор
    В ЕС, както и в България единственият начин да прогресираш като политик е да демонстрираш бясна русофобия. На тази атниселекция трябва да бъде сложен край, а такива като Кая трябва да ги слагат да работят като касиерки в супермаркета.

    09:26 22.11.2025

  • 120 Ричард Уърли кореспондент

    7 2 Отговор
    на Швейцарската преса е казал "Доналд Тръмп иска да направи от Европейците овце, а вицепрезидентът Ванс да ги стриже".

    09:27 22.11.2025

  • 121 шаа

    17 2 Отговор
    за първи път чувам кая да бъде наречена ТОП дипломат. да не би да е правописна грешка и гласната в ТОП да не е О а някоя друга?

    09:27 22.11.2025

  • 122 Перо

    15 2 Отговор

    До коментар #100 от "А баба и ,Мария Калас беше читава жена":

    Тя е събрала много баби с многото бракове! Не се знае за коя баба говориш, на кой чичко паричко?

    09:29 22.11.2025

  • 123 Гръч

    8 2 Отговор
    Русия си прибира своето и каквото остане са отстъпки от Русия за Украйна,както е било в миналото.За фашистите отново нищо головодници

    09:32 22.11.2025

  • 124 Путинист

    2 9 Отговор

    До коментар #31 от "Търновец":

    Товаришч, целта е да разпаднем ЕС и да окупираме, колкото може повече територия в Европа.
    Населението на Русия намалява стремоглаво. А в нея прииждат десетки милионихмигранти от Узбекистан, Таджикистан, Армения, Турменистан, Киргизстан, Афганистан, дори Африка и Индия.

    Окупацията и русификациата на Източна Европа е жизненоважна за Империята и властта на Кремъл.

    Без завоевания Русия бедства и се разпада.

    Коментиран от #140

    09:34 22.11.2025

  • 125 Ха ха

    2 7 Отговор

    До коментар #105 от "хаха":

    Златната тоалетна беше на Янукович и Медвечук.

    09:36 22.11.2025

  • 126 дядото

    11 3 Отговор
    такава омраза и злоба обикновено развива изоставената или с психични проблеми жена.какъв ли е проблема на кая -бог знае.

    09:38 22.11.2025

  • 127 плевен

    8 2 Отговор
    124 коментара за едното Нищо. Заслужава ли да се обсъжда Нищото?

    09:38 22.11.2025

  • 128 Каио,

    14 3 Отговор
    Ако Русия Не получи отстъпки от Украйна,
    Тя скоро ще получи Цялата Украйна, която Исторически е Нейна!

    09:39 22.11.2025

  • 129 Обяснител

    4 10 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    Ти питаш ли си защо? Ами защото Естония е окупирана насилствено от СССР и за естонците германците са били освободители.

    Като да кажеш, че Христо Ботев или опълченците са били нацисти, защото са се бире срещу Негово Величество Султана.

    Виж унгарците предци на Орбан съвсем доброволно и по желание са се присъединили към Хитлер, защото са се лакомили за големи части от Украинската ССР, така както сега Орбан точи зъби на Украйна, ако Путин успее да я окупира.

    09:40 22.11.2025

  • 130 стоян

    4 8 Отговор

    До коментар #49 от "Военен експерт Сивков в Русия":

    До 49 ком - ние това чакаме - войната да продължи до фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад ама агент краснов не иска фалит и разпад на москвабад

    Коментиран от #153, #156

    09:41 22.11.2025

  • 131 Всяка продажна копейка е....

    2 10 Отговор
    .... ходеща торба с 💩💩💩💩.... и така нататък... 🤮

    09:41 22.11.2025

  • 132 В В.П.

    10 2 Отговор
    СССР създаде гнойната пъпка ,И РФ шея изстиска със стоманени клещи...Окропистан няма шанс ,и всички го знаят от 2022..Благодарности към ЕССР,САЩ и Англия..

    09:41 22.11.2025

  • 133 Швейк

    2 14 Отговор
    Копейките никога не са били наред с главата. Достатъчно е само да им прочетете инфантилните коментари и сами ще се уверите!

    Коментиран от #184

    09:42 22.11.2025

  • 134 оКАЯнатааа

    10 2 Отговор
    НЕ РАЗБРАХТЕ ЛИ , ЧЕ НЕ СТЕ ЧАСТ ОТ "ГОЛЕМИЯОРКЕСТЪР" КОЙТО РЕШАВА КАКВА МЕЛОДИЯ ДА СВИРИ........?>

    09:42 22.11.2025

  • 135 В В.П.

    13 3 Отговор
    Първото предложение на руснаците ,е винаги най доброто..Зелю фашиста , тактик президентът палячо главнокомандващ на Окропистан .си изигра последния филм.За шутове..

    09:43 22.11.2025

  • 136 Дж.Ди.Ванс

    19 3 Отговор
    Провалени политици, като Кая и Урсула живеят с илюзията,
    че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна.
    Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари,
    повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима.
    Мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии.
    Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят!

    09:44 22.11.2025

  • 139 В В.П.

    16 2 Отговор
    Евала на руските в бившата територия на Окропистан..защитиха земя,дом,семейство...от терора на Киев,..Слава на героите !

    09:50 22.11.2025

  • 140 Странно

    7 1 Отговор

    До коментар #124 от "Путинист":

    А защо тия милиони мигранти от Африка и др. отиват в бедна Русия където бе се интересуват от правата им а не идват в богата социална Европа?!? И какво ще прави русия с европейските територии като населението и намалява?!

    Коментиран от #163

    09:54 22.11.2025

  • 141 Ццц

    14 1 Отговор
    За това нещо на снимката ли пишете, че е топ дипломат? 🤣. Ванс ги нарича такива " живеещи извън реалността провалени политици". Дори един американец е успял да мисли, а вие още не можете?

    09:55 22.11.2025

  • 142 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    ЕС да си гледа работата!Нито Украйна е страна от Съюза-нито ЕС е страна във войната!Това е война между Русия и Украйна! Не стига,че се облагодетелстват от смъртта на орките ами и ощетяват гражданите на собствените си държави!

    09:57 22.11.2025

  • 143 Тая неадекватна

    10 2 Отговор
    женичка не разбра ли, че вече никой за нищо не я слуша защото живее в свой собствен свят.

    10:04 22.11.2025

  • 145 Ех, тъпи парчета

    10 3 Отговор
    Победеният има ли право на претенции, бре? Ако искате ( и, ако можете ), продължавайте войната - да вземат руснаците цяла украйна! А ес да се сгромолясаме съвсем!

    10:05 22.11.2025

  • 146 В Европа

    9 2 Отговор
    царуват лудите. Грета иска да избави света от глобалното затопляне, Кая и Урсула искат да избавят света от руснаците. В Карлуково е пълно с подобни визионери.

    10:10 22.11.2025

  • 147 Мизрахит

    5 1 Отговор

    До коментар #112 от "Перо":

    Преди съдебната система го подгони създадената (2023г.) от дясно настроени американски евреи “ Коалиция против Сорос “ . Тази коалиция установява ,че с негови средства са финансирани освен анархия в САЩ , антисемитизъм и подривна дейност в Израел , с цел дестабилизация и застрашаване на териториалната цялост на държавата .

    10:11 22.11.2025

  • 148 таа а па

    6 0 Отговор
    победителите не се съдят

    10:17 22.11.2025

  • 149 Моряка

    11 2 Отговор
    Тъпа еропейска п.....ка.!!!

    10:18 22.11.2025

  • 150 Украйна нема да отстъпи

    1 11 Отговор
    С агресори не се преговаря, той са трепе.

    10:18 22.11.2025

  • 151 Путинистче идиотче

    1 9 Отговор
    Избиват ни в Украйна като плъхове. Явно Тръмп иска да ни спаси от гибелния резил.

    10:19 22.11.2025

  • 152 Никакви отстъпки за путин

    1 10 Отговор
    Борба до край.....Путин нема да спечели, вервайте ми.

    10:20 22.11.2025

  • 153 Моряка

    9 1 Отговор

    До коментар #130 от "стоян":

    Тъпа еропейска п.....ка.!!!

    10:24 22.11.2025

  • 154 Гост

    6 2 Отговор
    "Топ дипломат" тласкаш една държава към пропастта. Не може това не може онова, а каква е алтернативата? Да умират за победа която никога няма да постигнат ли?

    Коментиран от #162

    10:26 22.11.2025

  • 155 Продажните политици на Европа

    11 3 Отговор
    си искат война, за да си тъпчат сметките,

    Коментиран от #161

    10:29 22.11.2025

  • 156 Моряка

    8 1 Отговор

    До коментар #130 от "стоян":

    Мечтай си,бе Стоянчо,мечтателите са двигатели на историята.Ама твоите мечти май са доста розови,даже по розови о тези на оная (виж ком.153).

    10:30 22.11.2025

  • 159 стоян георгиев

    3 9 Отговор
    Сащ.се.управлява от човек без усещане за справедливост.мирния план на тръмп е реална бонификация на агресора и наказание на жертвата.няма да мине,но ще създаде нови напрежения и усилия от страна на украйна.

    10:37 22.11.2025

  • 160 стоян георгиев

    4 8 Отговор

    До коментар #6 от "Кая":

    Що не направиш ретроспекция на руските управници.няма нужда даже от дядовците им а от тях.какво е работил путин през комунизма че нещо сме забравили?.

    Коментиран от #183

    10:39 22.11.2025

  • 161 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    2 12 Отговор

    До коментар #155 от "Продажните политици на Европа":

    Той е агресора. Нема да го жалим я

    Коментиран от #164

    10:47 22.11.2025

  • 163 Търновец

    2 4 Отговор

    До коментар #140 от "Странно":

    Не са милиони мигранти и използуват Русия за влизане във Финландия и Полша, а наскоро посетих интернет мястото на БМВ имаше само две свободни позиции за хора с опит а преди войната бяха стотици, и другата фирма Фолксваген е пред затваряне - средната класа в Германия и в ЕС е сериозно ударена и има голямо поскъпване - гражданка Калас да работи да спаси ЕС защото разпадне ли се Русите ще ни превземат страна по страна. А Путин според независима Московска Англиязична медия продаде 233 тона злато и милиарди мани за да финансира войната.

    10:51 22.11.2025

  • 164 Войната е следствие а не причина

    10 2 Отговор

    До коментар #161 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":

    Агресор е САЩ причината за тази война. А сега агресор са и продажните политици на Европа които си тъпчат сметките за сметка на загиващите в Украйна.

    11:02 22.11.2025

  • 166 Търновец

    13 1 Отговор
    Някаква си постна балтийска шпрота тръгнала да казва каво Русия има право и какво не 🤣🤣🤣.

    Коментиран от #171

    11:22 22.11.2025

  • 167 Промяна

    1 15 Отговор

    До коментар #1 от "Българка":

    УБИЕЦЪТ ПУТИН АГРЕСОРЪТ ПУТИН ЗАВОЕВАТЕЛЯТ ПУТИН ТРЪМП ДА СИ РАЗДАВА СВОИ СОБСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ПУТИН

    Коментиран от #169

    11:33 22.11.2025

  • 168 Промяна

    1 13 Отговор

    До коментар #22 от "Последния Софиянец":

    ТИ ПРИ ПУТИН ЛИ ЖИВЕЕШ В СВОБОДНА ПУТИНСКА РУСИЯ ЛИ ТАМ ВЪРВИ ДА ТЕ ВИДЯ ДАЛИ ТАКА ЩЕ ДРАСКАШ ПРОСТОТИИ ВЕДНАГА ЩЕ БЪДЕШ ПРИБРАН

    Коментиран от #178

    11:35 22.11.2025

  • 169 Зелю да ги вземе бе

    13 0 Отговор

    До коментар #167 от "Промяна":

    Тръмп не раздава, Путин си взима своето. Тръмп вижда, че зелката не може да си ги върне и гледа да спаси остатъците от 404😂🤣😂🤣

    11:38 22.11.2025

  • 170 Каунь

    4 0 Отговор
    Разбира се че ЕС ще участва в мирния план за Украйна. Все пак някой трябва да плаща

    11:41 22.11.2025

  • 171 Търновец

    1 9 Отговор

    До коментар #166 от "Търновец":

    Взехте ми името моля без тарикатлъци, а Вашият Путин е продал около 43% от златните резерви на РФ и милиарди юани и при тоя темп след около 3 години влизате в колапс и Китайците идат в Сибир

    Коментиран от #172, #174, #176, #182

    11:43 22.11.2025

  • 172 Мехмед Ефенди 🇹🇷

    3 4 Отговор

    До коментар #171 от "Търновец":

    Султан Ердуан е с благ характер и с любов ще приеме Източна Румелия отново в обятията на анаватан-майка Турция .Вие сами ни я дадохте на тепсия доброволно ,остава само документално да го оформим .

    11:50 22.11.2025

  • 173 Пинчер-ка

    4 1 Отговор
    Голям майтап.Победителите нямали право.Тая за това са я назначили господарите и,да лае.

    11:51 22.11.2025

  • 174 АсанБГ

    4 0 Отговор

    До коментар #171 от "Търновец":

    В интерес на истината търновец никога не съм .....л ,въпреки че от Мъглиж не е толкова далече ,но пък винаги съм отворен за нови предизвикателства .

    Коментиран от #177

    11:52 22.11.2025

  • 175 Генеколожката

    3 2 Отговор

    До коментар #162 от "Алтернативата е ясна":

    Алтернативата е ясна.Голям влиза и в тясна.Макар и спаружена.За всеобща ценностна радост.

    11:56 22.11.2025

  • 176 Няма да се плашиш

    6 1 Отговор

    До коментар #171 от "Търновец":

    След три години пак същото ще драскаш.

    11:59 22.11.2025

  • 177 Търновец

    3 1 Отговор

    До коментар #174 от "АсанБГ":

    Свобода за поробен Константинопол

    12:05 22.11.2025

  • 178 Последния Софиянец

    5 1 Отговор

    До коментар #168 от "Промяна":

    Ти пък като живееш е "свободна Европа"-дето цензурата е по-дива и от тази в Нацистка Германия.....може да плещи свободно на герБарския си език!Ходи да се жалиш на Тиквата!

    12:14 22.11.2025

  • 179 Каята

    4 0 Отговор
    Накичилите се с титли ,,върховни,, са идиоти. Какво право има тая щерка на съветска соц буржоазия, която дължи всичко на соца, да говори глупости и да ни плаши с война . И защо ЕС се меси в конфликта

    12:24 22.11.2025

  • 180 фончо

    3 0 Отговор

    До коментар #81 от "Тошев":

    аз женка ти в мойто легло

    12:31 22.11.2025

  • 181 хъ хъ хъ

    3 0 Отговор
    кайчето пак се е подмокрило😂

    12:46 22.11.2025

  • 182 Простак

    2 0 Отговор

    До коментар #171 от "Търновец":

    300%

    12:47 22.11.2025

  • 183 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #160 от "стоян георгиев":

    Най кадърните бяха в КГБ бе булгарплодаджиьо

    12:50 22.11.2025

  • 185 Боко

    2 0 Отговор
    Коя си ти ма,РАЗБИЕНИЦО гнусна🤬латВийска КУ💩ВА НАС💩РАНА

    13:07 22.11.2025

  • 186 така, така

    1 0 Отговор
    Тая пък, кой пита слугата за мнение!
    ЕС да свиква с колониалното си положение, никой не ги беше карал да се зврат сами в мишата дупка.

    13:50 22.11.2025

  • 187 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Тая пак се 💩. Правото го определя поибедителя!
    Хайде сега отивай при Урсула да си говорите за големи к. рове.

    13:51 22.11.2025