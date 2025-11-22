ЕС: Русия няма право да получава отстъпки от Украйна

Русия няма право да получава отстъпки от Украйна, тъй като това провокира агресия. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от "Гардиън" и "Скай нюз".

Тя подчерта, че трайният мир изисква определени условия и поддаването на агресия е опасно за всички.

Агресорът не може да бъде възнаграден, тъй като това провокира още по-голяма агресия, предупреди топ дипломатът на ЕС и посочи, че Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна.

В кулоарите на форума на министрите ЕС-Индо-Тихоокеанският регион Калас изтъкна, че "за да бъде мирът устойчив, той трябва да има определени елементи".

"Ако просто се поддадете на агресията, тогава провокирате още повече агресия, а това е опасно", посочи тя.

"Това е опасно не само за нас в Европа, но и за нашите индо-тихоокеански партньори, защото всички онези страни наоколо, които може да имат апетит за териториите на съседите си, ще разберат, че това е добре, че си заслужава. И това е много опасен момент за всички", предупреди Калас.

Тя засегна и темата за мирно споразумение между САЩ и Украйна.

По нейни думи Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна и че Украйна е тази, която трябва да реши какви условия ще има по мирното споразумение.

Както Европа, така и Украйна искат мир, но не могат просто да се поддадат на агресията, посочи Калас.

По-рано тя заяви, че ЕС би подкрепил всеки мирен план за Украйна, ако той донесе траен и справедлив мир и ако включва участието на Украйна и ЕС.