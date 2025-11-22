ЕС: Русия няма право да получава отстъпки от Украйна

Русия няма право да получава отстъпки от Украйна, тъй като това провокира агресия. Това заяви върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас, цитирана от "Гардиън" и "Скай нюз".
Тя подчерта, че трайният мир изисква определени условия и поддаването на агресия е опасно за всички.
Агресорът не може да бъде възнаграден, тъй като това провокира още по-голяма агресия, предупреди топ дипломатът на ЕС и посочи, че Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна.
В кулоарите на форума на министрите ЕС-Индо-Тихоокеанският регион Калас изтъкна, че "за да бъде мирът устойчив, той трябва да има определени елементи".
"Ако просто се поддадете на агресията, тогава провокирате още повече агресия, а това е опасно", посочи тя.
"Това е опасно не само за нас в Европа, но и за нашите индо-тихоокеански партньори, защото всички онези страни наоколо, които може да имат апетит за териториите на съседите си, ще разберат, че това е добре, че си заслужава. И това е много опасен момент за всички", предупреди Калас.
Тя засегна и темата за мирно споразумение между САЩ и Украйна.
По нейни думи Русия "няма право" да получава каквито и да било отстъпки от Украйна и че Украйна е тази, която трябва да реши какви условия ще има по мирното споразумение.
Както Европа, така и Украйна искат мир, но не могат просто да се поддадат на агресията, посочи Калас.
По-рано тя заяви, че ЕС би подкрепил всеки мирен план за Украйна, ако той донесе траен и справедлив мир и ако включва участието на Украйна и ЕС.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българка
Коментиран от #6, #167
08:12 22.11.2025
2 Глупости
08:12 22.11.2025
3 си дзън
от "мирния план", написан от Путин
Коментиран от #12, #14, #16, #25, #48, #97, #102
08:13 22.11.2025
4 болни либерални мозъци от ес
Коментиран от #105
08:14 22.11.2025
5 Оги
08:14 22.11.2025
6 Кая
До коментар #1 от "Българка":Нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига за отбрана“, която набира служители за германския Вермахт по време на Втората световна война.
Калас е 100% ФАШИСТКО ИЗЧАДИЕ
Коментиран от #71, #100, #129, #160
08:14 22.11.2025
7 Времето на
08:14 22.11.2025
8 бай Бай
08:14 22.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Ванс
08:15 22.11.2025
11 Сериозен ей
08:15 22.11.2025
12 Тръмп спасява остатъците от 0крайна
До коментар #3 от "си дзън":Спасява и САЩ от големия резил, че Русия ги навря в миша дупка.
08:15 22.11.2025
13 Пак ли тази безгласна буква?
08:16 22.11.2025
14 Хи хи
До коментар #3 от "си дзън":Значи Русия назначава Президента на Америка !!!
08:16 22.11.2025
15 Хаджи Папурко
08:17 22.11.2025
16 веднага в офиса
До коментар #3 от "си дзън":на отворено общество да кажеш какво мисли една от тяхните подлоги която е 24/7 на линия нали все пак си най ниското ниво агент на сорос
08:18 22.11.2025
17 Хи хи
08:19 22.11.2025
18 Механик
Ванс правилно ви нарече "провалени политици". Даже беше прекалено любезен с вас.
08:20 22.11.2025
19 Увцъ
08:20 22.11.2025
20 Пич
08:20 22.11.2025
21 Пропорционално
08:20 22.11.2025
22 Последния Софиянец
Коментиран от #168
08:21 22.11.2025
23 Порно
08:21 22.11.2025
24 Обективни истини
От къде се пръхна това недоразумение, бе, още колко хора ще умрат в Украйна бе, попитайте ги дали искат да умират за някаква си скапана територия, това в цинично.
Коментиран от #45
08:22 22.11.2025
25 Механик
До коментар #3 от "си дзън":Ти кажи какво стана с "томахавките по Кремля", "квадратните ракети" (пак по Кремля)....
В Русия има ли краве масло и кокоши яйца, че нали бяха в "колапс" и се разпадаха?
Нещо за лопатите, чиповете от перални превземането на Владивосток ??????
Коментиран от #94
08:22 22.11.2025
26 Лесно е
08:24 22.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Чуй чуй
08:27 22.11.2025
30 ахахахахaaa
08:27 22.11.2025
31 Търновец
Коментиран от #124
08:28 22.11.2025
32 Лон дон
08:28 22.11.2025
33 Абе Кайо Върховна
Но може да направи някои отстъпки, ако почнете да се държите прилично!
08:28 22.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 ха-ха
08:29 22.11.2025
36 Ноунейм
08:29 22.11.2025
37 Жив Дявол
08:30 22.11.2025
38 Путин
08:31 22.11.2025
39 Топ дипломатът
Коментиран от #50
08:32 22.11.2025
40 Урсул фон РептиЛайнян🐍
08:32 22.11.2025
41 Ха ха ха ха
08:33 22.11.2025
42 ха-ха-ха !
08:33 22.11.2025
43 Кривоверен алкаш
08:34 22.11.2025
44 читател
08:35 22.11.2025
45 А и тези територии са на местите хора
До коментар #24 от "Обективни истини":а не на Зеленски, бандеровците му или на Върховния Дипломат на ЕС - или на дядо и!
08:35 22.11.2025
46 Абе амеби
Курск чий е?
Перемогата как върви?
Пътят за Москва чист ли е?
08:36 22.11.2025
47 Гъсок
08:36 22.11.2025
48 Българин
До коментар #3 от "си дзън":Е, и...Готино е да си имаш собствен кадър на подобна позиция...който може го може!
08:36 22.11.2025
49 Военен експерт Сивков в Русия
Та Кая Калас да се успокои за Украйна, докато има достъп до море, мир няма да има, дишайте спокойно.
Коментиран от #130
08:36 22.11.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Гай Турий
08:38 22.11.2025
52 Престани да триеш
Путин се усмихна загадъчно на ЕС. Тръмп е категоричен за приемане на плана за мир от Украйна!
Зеленски е в ъгъла. Броени дни преди преди да поеме към Сибир!
ЕС с цялата си ярост срещу Москва изпадна в безтегловност! Гласуват пак милиони за подпомагане на корупцията в Киев.
Мирът ще бъде коледен подарък за Украйна!
08:38 22.11.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Само да добавя
08:38 22.11.2025
55 АБВ
"Русия няма право да получава отстъпки от Украйна, тъй като това провокира агресия."
показва пълна политическа несъстоятелност на днешните европолитици, в частност и на Калас.
Не е лошо тази женица, а и другите в ЕК, да се научат, че агресор е не този, който напада. Агресорът е този, който прави една война неизбежна. В случая това е НАТО с неговото непредизвикано с нищо пълномащабно разширение на изток. Това е така защото Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Чубайс, Гайдар, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Абсолютно никаква ! Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия предизвика Путин да шамароса Грузия и оттогава нищо не се споменава за Грузия в НАТО. След това историята започна логичното си развитие и за сегашнат
08:39 22.11.2025
56 Бг гражданин
08:39 22.11.2025
57 стоян георгиев
08:41 22.11.2025
58 Друг гост
До коментар #50 от "гост":Ти наистина ли вярваш, че някой взема на сериозно тази естонска лелка? Израснала под крилото на компартията сега върла русофобка. Абсолютни клоуни са в Брасълс, а Украйна приключи.
08:41 22.11.2025
59 Гост
08:43 22.11.2025
60 Хи хи
08:43 22.11.2025
61 Пълни смешници
Коментиран от #114
08:43 22.11.2025
62 Евролиберастки ценности
08:44 22.11.2025
63 123
08:45 22.11.2025
64 Т.КОЛЕВ
НАЙ ДОБРЕ ЧРЕЗ САНКЦИЙ И ДР. ПОМОЩИ ДА ПРИМУДЯТ ТУСИЯ ДА ПРЕКРАТИ АГРЕСИЯТА КАТО ОМ ДАДЪТ СРОК. И СЛЕД ТОВА ПО ВОЕННЕН НАЧИН ТОВА В НАЙ ЛОШИЯ ДЛУЧАЙ.И ПО ДОБРИЯ ПРОМЯНА В ТЕЗИ ТОЧКИ Е МИРНИЯТ ИМ ПЛАН АКО АГРЕСОРА ПРИЕМЕ ДВА ВАРИАНТА НАЙ ДОБРИ. ПРИ ДРУГИ УКРАЙНА ГУБИ ЕВРОП СЪЮЗ ЕВРОПА ГУБИ АМЕР. ГУБЯТ ПО МАЛКО.
ДВА ВАРИАНТА ТРЕТИЯ Е НЕОРИЕМЛИВ СВЕТОВНА ТРЕТА ВОЙНА
08:45 22.11.2025
65 Вай
Коментиран от #90
08:46 22.11.2025
66 Подкрепям
08:47 22.11.2025
67 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
Коментиран от #74, #88
08:48 22.11.2025
68 Европа на нациите
Коментиран от #89
08:48 22.11.2025
69 Капу
08:49 22.11.2025
70 Анонимен
08:50 22.11.2025
71 Джоузеф
До коментар #6 от "Кая":Между 2002 и 2006 г. Калас е омъжена за Румет Лейгер. В продължение на няколко години живее с бившия естонски политик и бизнесмен Таави Вескимяги (министър на финансите на страната в периода 2003–2005 г.), от когото има един син. През 2018 г. се омъжва за банкера и инвеститор Арво Халик, който има две деца от предишна връзка
Коментиран от #86
08:50 22.11.2025
72 Цървул
08:50 22.11.2025
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Спомни си мат
До коментар #67 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":Знаеш какаво е експонента. Тазаи мат формула ще бъде приложение на укр и риснаци при движение на запад
Ако не знаеш мат почакай няколко месеца ще разбереш, наблюдавайки хода на СВО
08:54 22.11.2025
75 Азззззззз
08:54 22.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Аоо
08:56 22.11.2025
78 ха ха
08:57 22.11.2025
79 Многор
08:57 22.11.2025
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Тошев
Коментиран от #85, #180
08:57 22.11.2025
82 Дрисула
Но това, което Калас "дипломатически" премълчава е, че нейният дядо, Алфред Калд, е основател и ръководител на тайната полиция на SS в Естония. А именно Калд е бил член на Омакайтсе - естонска паравоенна организация, създадена от нацистите през 1941 г., която участва в борбата срещу партизаните и евреите, както и в защитата на границите на Ленинградска област.
Прадядото от друга страна, Едуард Алвер, е бил командир на „Естонската лига 3, това се премълчава )))
09:01 22.11.2025
83 А на ЕС и Англия кой им
09:01 22.11.2025
84 Истината, бате
09:01 22.11.2025
85 Гошев
До коментар #81 от "Тошев":Има да чакаш . Но там резервация имат всички американски президенти от дъртия Буш, та до сега.
09:01 22.11.2025
86 Споко
До коментар #71 от "Джоузеф":Това е само докато намери по-богат чичко, ама то времето си върви така че е силно препоръчително да побърза.
09:01 22.11.2025
87 стоян георгиев
Коментиран от #91
09:02 22.11.2025
88 А пък
До коментар #67 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":РускитеСвине си мрат.
09:03 22.11.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Ще ти кажа
До коментар #65 от "Вай":Наричаше се прогрес а България беше на първите места в света по производство, стабилност и разтеж. Малък си, почети малко, понаучи се.
09:05 22.11.2025
91 От личен опит ли знаеш?
До коментар #87 от "стоян георгиев":Мога само да те съжалявам.
09:06 22.11.2025
92 Данко Харсъзина
09:07 22.11.2025
93 Механик
п.п. десния чорап го оставих за другия път
09:08 22.11.2025
94 За фламинго-тата да каже
До коментар #25 от "Механик":как са билЕ нацвъкалЕ некви рафинерии.
09:08 22.11.2025
95 37.51т
09:09 22.11.2025
96 хаха
09:11 22.11.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Зимата ще бъде студена
09:11 22.11.2025
99 9689
09:13 22.11.2025
100 А баба и ,Мария Калас беше читава жена
До коментар #6 от "Кая":- оперна прима. Пък туй ...
Коментиран от #122
09:13 22.11.2025
101 Курд Околянов
09:14 22.11.2025
102 ганев
До коментар #3 от "си дзън":ЛЕЛЕЕ....ПАК НИ..РАСМЯ....УЧИ БЕ.........МОМИЧЕ
09:15 22.11.2025
103 Бай онзи
09:15 22.11.2025
104 Чочо
09:16 22.11.2025
105 хаха
До коментар #4 от "болни либерални мозъци от ес":Те спонсорират войната с НАШИТЕ ПАРИ и си лапкат от комисионни от военнопромишления комплекс и разните чопкания от бюджетите. Видял ли си снимки от къщите на задържаните в Украйна за корупция? ЗЛАТНИ ТОАЛЕТНИ имат. Ако си мислиш, че никой в Украйна,ЕС и САЩ не е знаел как крадат и харчат... То и намерените пари имат снимки- пале с ПАКЕТИ С ПЕЧАТИ НА ПЕЧАТНИЦИТЕ НА ФЕД. Това значи, че са дадени без грам да минат през банки, защото щяха да са ги разпечатали. И ЕС, и САЩ яко хранят корупцията в Украйна, за да върви войната. Сега САЩ се обръщат, защото виждат, че проксито грам не може да държи, а директна война с Русия не искат- не я отслабиха достатъчно да имат смелост да атакуват. Сега украинците ще плащат цената на опита да отслабят през тях Русия.
Коментиран от #125
09:16 22.11.2025
106 Русия
Украйна е Русия
09:17 22.11.2025
107 ежко
09:18 22.11.2025
108 Хи хи
09:18 22.11.2025
109 защо
09:18 22.11.2025
110 Майстора
09:19 22.11.2025
111 Бай онзи
09:23 22.11.2025
112 Перо
Коментиран от #147
09:23 22.11.2025
113 Фактите
09:23 22.11.2025
114 Този коментар е премахнат от модератор.
115 Ами няма проблем
09:24 22.11.2025
116 А навън па дъжд запръска
09:24 22.11.2025
117 Бай онзи
09:24 22.11.2025
118 Перо
09:25 22.11.2025
119 Фейк на часа
09:26 22.11.2025
120 Ричард Уърли кореспондент
09:27 22.11.2025
121 шаа
09:27 22.11.2025
122 Перо
До коментар #100 от "А баба и ,Мария Калас беше читава жена":Тя е събрала много баби с многото бракове! Не се знае за коя баба говориш, на кой чичко паричко?
09:29 22.11.2025
123 Гръч
09:32 22.11.2025
124 Путинист
До коментар #31 от "Търновец":Товаришч, целта е да разпаднем ЕС и да окупираме, колкото може повече територия в Европа.
Населението на Русия намалява стремоглаво. А в нея прииждат десетки милионихмигранти от Узбекистан, Таджикистан, Армения, Турменистан, Киргизстан, Афганистан, дори Африка и Индия.
Окупацията и русификациата на Източна Европа е жизненоважна за Империята и властта на Кремъл.
Без завоевания Русия бедства и се разпада.
Коментиран от #140
09:34 22.11.2025
125 Ха ха
До коментар #105 от "хаха":Златната тоалетна беше на Янукович и Медвечук.
09:36 22.11.2025
126 дядото
09:38 22.11.2025
127 плевен
09:38 22.11.2025
128 Каио,
Тя скоро ще получи Цялата Украйна, която Исторически е Нейна!
09:39 22.11.2025
129 Обяснител
До коментар #6 от "Кая":Ти питаш ли си защо? Ами защото Естония е окупирана насилствено от СССР и за естонците германците са били освободители.
Като да кажеш, че Христо Ботев или опълченците са били нацисти, защото са се бире срещу Негово Величество Султана.
Виж унгарците предци на Орбан съвсем доброволно и по желание са се присъединили към Хитлер, защото са се лакомили за големи части от Украинската ССР, така както сега Орбан точи зъби на Украйна, ако Путин успее да я окупира.
09:40 22.11.2025
130 стоян
До коментар #49 от "Военен експерт Сивков в Русия":До 49 ком - ние това чакаме - войната да продължи до фалита и разпада на федерацията от мюслюмански републики и москвабад ама агент краснов не иска фалит и разпад на москвабад
Коментиран от #153, #156
09:41 22.11.2025
131 Всяка продажна копейка е....
09:41 22.11.2025
132 В В.П.
09:41 22.11.2025
133 Швейк
Коментиран от #184
09:42 22.11.2025
134 оКАЯнатааа
09:42 22.11.2025
135 В В.П.
09:43 22.11.2025
136 Дж.Ди.Ванс
че още военна помощ за Киев и санкции за Москва ще донесат победа за Украйна.
Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари,
повече оръжия или наложим повече санкции, победата ще бъде постижима.
Мирът няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи в свят на илюзии.
Той може да бъде постигнат от умни хора, живеещи в реалния свят!
09:44 22.11.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Този коментар е премахнат от модератор.
139 В В.П.
09:50 22.11.2025
140 Странно
До коментар #124 от "Путинист":А защо тия милиони мигранти от Африка и др. отиват в бедна Русия където бе се интересуват от правата им а не идват в богата социална Европа?!? И какво ще прави русия с европейските територии като населението и намалява?!
Коментиран от #163
09:54 22.11.2025
141 Ццц
09:55 22.11.2025
142 Последния Софиянец
09:57 22.11.2025
143 Тая неадекватна
10:04 22.11.2025
144 Този коментар е премахнат от модератор.
145 Ех, тъпи парчета
10:05 22.11.2025
146 В Европа
10:10 22.11.2025
147 Мизрахит
До коментар #112 от "Перо":Преди съдебната система го подгони създадената (2023г.) от дясно настроени американски евреи “ Коалиция против Сорос “ . Тази коалиция установява ,че с негови средства са финансирани освен анархия в САЩ , антисемитизъм и подривна дейност в Израел , с цел дестабилизация и застрашаване на териториалната цялост на държавата .
10:11 22.11.2025
148 таа а па
10:17 22.11.2025
149 Моряка
10:18 22.11.2025
150 Украйна нема да отстъпи
10:18 22.11.2025
151 Путинистче идиотче
10:19 22.11.2025
152 Никакви отстъпки за путин
10:20 22.11.2025
153 Моряка
До коментар #130 от "стоян":Тъпа еропейска п.....ка.!!!
10:24 22.11.2025
154 Гост
Коментиран от #162
10:26 22.11.2025
155 Продажните политици на Европа
Коментиран от #161
10:29 22.11.2025
156 Моряка
До коментар #130 от "стоян":Мечтай си,бе Стоянчо,мечтателите са двигатели на историята.Ама твоите мечти май са доста розови,даже по розови о тези на оная (виж ком.153).
10:30 22.11.2025
157 Този коментар е премахнат от модератор.
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 стоян георгиев
10:37 22.11.2025
160 стоян георгиев
До коментар #6 от "Кая":Що не направиш ретроспекция на руските управници.няма нужда даже от дядовците им а от тях.какво е работил путин през комунизма че нещо сме забравили?.
Коментиран от #183
10:39 22.11.2025
161 Путин ПОЧНА ВОЙНА
До коментар #155 от "Продажните политици на Европа":Той е агресора. Нема да го жалим я
Коментиран от #164
10:47 22.11.2025
162 Този коментар е премахнат от модератор.
163 Търновец
До коментар #140 от "Странно":Не са милиони мигранти и използуват Русия за влизане във Финландия и Полша, а наскоро посетих интернет мястото на БМВ имаше само две свободни позиции за хора с опит а преди войната бяха стотици, и другата фирма Фолксваген е пред затваряне - средната класа в Германия и в ЕС е сериозно ударена и има голямо поскъпване - гражданка Калас да работи да спаси ЕС защото разпадне ли се Русите ще ни превземат страна по страна. А Путин според независима Московска Англиязична медия продаде 233 тона злато и милиарди мани за да финансира войната.
10:51 22.11.2025
164 Войната е следствие а не причина
До коментар #161 от "Путин ПОЧНА ВОЙНА":Агресор е САЩ причината за тази война. А сега агресор са и продажните политици на Европа които си тъпчат сметките за сметка на загиващите в Украйна.
11:02 22.11.2025
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Търновец
Коментиран от #171
11:22 22.11.2025
167 Промяна
До коментар #1 от "Българка":УБИЕЦЪТ ПУТИН АГРЕСОРЪТ ПУТИН ЗАВОЕВАТЕЛЯТ ПУТИН ТРЪМП ДА СИ РАЗДАВА СВОИ СОБСТВЕНИ ТЕРИТОРИИ НА ПУТИН
Коментиран от #169
11:33 22.11.2025
168 Промяна
До коментар #22 от "Последния Софиянец":ТИ ПРИ ПУТИН ЛИ ЖИВЕЕШ В СВОБОДНА ПУТИНСКА РУСИЯ ЛИ ТАМ ВЪРВИ ДА ТЕ ВИДЯ ДАЛИ ТАКА ЩЕ ДРАСКАШ ПРОСТОТИИ ВЕДНАГА ЩЕ БЪДЕШ ПРИБРАН
Коментиран от #178
11:35 22.11.2025
169 Зелю да ги вземе бе
До коментар #167 от "Промяна":Тръмп не раздава, Путин си взима своето. Тръмп вижда, че зелката не може да си ги върне и гледа да спаси остатъците от 404😂🤣😂🤣
11:38 22.11.2025
170 Каунь
11:41 22.11.2025
171 Търновец
До коментар #166 от "Търновец":Взехте ми името моля без тарикатлъци, а Вашият Путин е продал около 43% от златните резерви на РФ и милиарди юани и при тоя темп след около 3 години влизате в колапс и Китайците идат в Сибир
Коментиран от #172, #174, #176, #182
11:43 22.11.2025
172 Мехмед Ефенди 🇹🇷
До коментар #171 от "Търновец":Султан Ердуан е с благ характер и с любов ще приеме Източна Румелия отново в обятията на анаватан-майка Турция .Вие сами ни я дадохте на тепсия доброволно ,остава само документално да го оформим .
11:50 22.11.2025
173 Пинчер-ка
11:51 22.11.2025
174 АсанБГ
До коментар #171 от "Търновец":В интерес на истината търновец никога не съм .....л ,въпреки че от Мъглиж не е толкова далече ,но пък винаги съм отворен за нови предизвикателства .
Коментиран от #177
11:52 22.11.2025
175 Генеколожката
До коментар #162 от "Алтернативата е ясна":Алтернативата е ясна.Голям влиза и в тясна.Макар и спаружена.За всеобща ценностна радост.
11:56 22.11.2025
176 Няма да се плашиш
До коментар #171 от "Търновец":След три години пак същото ще драскаш.
11:59 22.11.2025
177 Търновец
До коментар #174 от "АсанБГ":Свобода за поробен Константинопол
12:05 22.11.2025
178 Последния Софиянец
До коментар #168 от "Промяна":Ти пък като живееш е "свободна Европа"-дето цензурата е по-дива и от тази в Нацистка Германия.....може да плещи свободно на герБарския си език!Ходи да се жалиш на Тиквата!
12:14 22.11.2025
179 Каята
12:24 22.11.2025
180 фончо
До коментар #81 от "Тошев":аз женка ти в мойто легло
12:31 22.11.2025
181 хъ хъ хъ
12:46 22.11.2025
182 Простак
До коментар #171 от "Търновец":300%
12:47 22.11.2025
183 Ха ХаХа
До коментар #160 от "стоян георгиев":Най кадърните бяха в КГБ бе булгарплодаджиьо
12:50 22.11.2025
184 Този коментар е премахнат от модератор.
185 Боко
13:07 22.11.2025
186 така, така
ЕС да свиква с колониалното си положение, никой не ги беше карал да се зврат сами в мишата дупка.
13:50 22.11.2025
187 Я пък тоя
Хайде сега отивай при Урсула да си говорите за големи к. рове.
13:51 22.11.2025