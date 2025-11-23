Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна

Страните от Северна Европа и Прибалтика (NB8) след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски увериха Киев, че ще продължат да подкрепят Украйна в противостоянието ѝ срещу руската агресия, предаде Би Би Си.
"Русия все още не е поела ангажименти за прекратяване на огъня или за каквито и да било стъпки, водещи към мир", се казва в съвместното изявление на лидерите на страните от региона.
"Ние напълно подкрепяме решенията, които зачитат суверенитета на Украйна и осигуряват на Украйна и Европа по-голяма сигурност и стабилност.
Ще продължим да въоръжаваме Украйна и да укрепваме отбраната на Европа, за да възпрем по-нататъшната руска агресия.
Докато Русия продължава войната срещу Украйна, ние също ще подкрепяме затягането на санкциите и по-широки икономически мерки, се казва още в позицията.
1 рустем умрелов
12:18 23.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
12:20 23.11.2025
5 Тези
12:21 23.11.2025
6 Смелчаги
До коментар #3 от "Европа е фалирала":Когато се разгори и тук ще усетим жега!
12:22 23.11.2025
7 Дориана
Коментиран от #34, #72
12:22 23.11.2025
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 име
12:23 23.11.2025
10 БОЛШЕВИК
12:24 23.11.2025
11 Слава Украине
12:24 23.11.2025
12 Съдията
12:24 23.11.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Видно по действията на марионетките им !
12:25 23.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Здрасти
12:28 23.11.2025
16 ще подкрепяме затягането на санкциите
не осъзнават явно че при подписване на примирие
санкциите би трябвало да отпаднат както и доставките на оръжие за урк
12:30 23.11.2025
17 Северна Европа и Прибалтика
12:30 23.11.2025
18 Някакви държави- въшки
Я не разсмивайте света!
По добре сложене сръб и чук на знамената, че това ви чака!
От кака ви Лидия!
12:31 23.11.2025
19 БОЛШЕВИК
До коментар #14 от "тогава.":Сибир е едно от най-хубавите и богати на вода и чист въздух кътчета от Земята! Плашиш ли със Сибир или го препоръчваш ако си ходил там?
Коментиран от #24
12:31 23.11.2025
20 ООН
12:31 23.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мишел
12:32 23.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 тогава.
До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":защо изобщо болшевиче, направи прехода след 1989г?
12:35 23.11.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Северна Европа и Прибалтика
Коментиран от #73
12:36 23.11.2025
27 А ГДЕ
Коментиран от #36
12:36 23.11.2025
28 Лайн Ари
12:36 23.11.2025
29 Защо само
Коментиран от #32
12:36 23.11.2025
30 Блатото наречено русия
Коментиран от #46
12:37 23.11.2025
31 Жорко
Коментиран от #33
12:37 23.11.2025
32 Някой
До коментар #29 от "Защо само":На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.
12:38 23.11.2025
33 Ко стаа бе боклук?
До коментар #31 от "Жорко":Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?
12:39 23.11.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Цяла Европа,
Коментиран от #39
12:40 23.11.2025
36 А ГДЕ
До коментар #27 от "А ГДЕ":МОЧАТА?
12:40 23.11.2025
37 не може да бъде
12:40 23.11.2025
38 хахаха
12:41 23.11.2025
39 Българин
До коментар #35 от "Цяла Европа,":Ние мразим руснаците по принцип.
Коментиран от #48
12:41 23.11.2025
40 Някой
12:42 23.11.2025
41 Тра-ла-ла
12:43 23.11.2025
42 Някой
Браво на тез далновидни европейски политици! Вчера вицето на Тръмп добре ги определени - пропаднали политици.
12:45 23.11.2025
43 ЩЕ ВЪОРЪЖАВАТ ДОКАТО
12:47 23.11.2025
44 хахаха
12:47 23.11.2025
45 Само
Гърция, Италия, Португалия Белгия и Франция не могат да теглят кредити.
12:48 23.11.2025
46 Блатен орач
До коментар #30 от "Блатото наречено русия":Ти блато орал ли си? Успех в начинанието Атланте!......След това ела да острижеш костенурката ми, че е много вълнясала.
12:48 23.11.2025
47 Парадокс
И минус 1 милион руски войника.
Питам:Кремълският запартък уведомен ли е?
Коментиран от #51, #56, #65
12:48 23.11.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Интересно
12:51 23.11.2025
50 виктория
12:53 23.11.2025
51 виктория
До коментар #47 от "Парадокс":от къде ги четеш тия вицове!!! кажи и ний да се посмеем!!!
12:56 23.11.2025
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Доналд Тръмп
Коментиран от #75
13:09 23.11.2025
54 3238
Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна с ножове и пищови
13:17 23.11.2025
55 Гошо
13:19 23.11.2025
56 стоян георгиев
До коментар #47 от "Парадокс":Него не го интерасува.за да остане на власт е планирал още два милиона руски трупа.
13:45 23.11.2025
57 Влади Въргала
13:50 23.11.2025
58 Русофил
Коментиран от #64
13:53 23.11.2025
59 Фашистите доброволно
13:59 23.11.2025
60 идиотизъм
14:02 23.11.2025
61 Бай ОНЗИ
14:04 23.11.2025
62 докле има фашизъм,
14:04 23.11.2025
63 Еми въоръжавайте...!
Не останаха мераклийчета-украинчета,които да стрелят с тия ваши оръжия...!
Освен да отивате с бусовете на ТЦК и да ,,бусовизирате" сънародниците им,залегнали по нашите курорти...!
14:06 23.11.2025
64 Русофоб
До коментар #58 от "Русофил":Ок,ама има бая да чакаш...!
14:08 23.11.2025
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Чочо
14:31 23.11.2025
68 Анонимен
Коментиран от #74
14:34 23.11.2025
69 В В.П.
14:36 23.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Кайчето
15:26 23.11.2025
72 Лука
До коментар #7 от "Дориана":Рашистките упорки си личат. Единствените които искат война са рашистите ,и я водят от 2014г . Копират хитлер.
16:00 23.11.2025
73 Лука
До коментар #26 от "Северна Европа и Прибалтика":По география слаб 2
16:03 23.11.2025
74 Лука
До коментар #68 от "Анонимен":Не сте редактори а рупори на рашистите и ви поливат по малка нужда .
16:07 23.11.2025
75 Сталин
До коментар #53 от "Доналд Тръмп":Това с местенето на народите е мой патент.
16:12 23.11.2025
76 Русия
17:26 23.11.2025