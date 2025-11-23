Новини
Свят »
Украйна »
Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна
  Тема: Украйна

Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна

23 Ноември, 2025 12:16 2 896 76

  • русия-
  • украйна-
  • нато-
  • ракети-
  • дронове-
  • володимир зеленски

Докато Русия продължава войната срещу Украйна, ние също ще подкрепяме затягането на санкциите и по-широки икономически мерки, се казва още в позицията

Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Страните от Северна Европа и Прибалтика (NB8) след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски увериха Киев, че ще продължат да подкрепят Украйна в противостоянието ѝ срещу руската агресия, предаде Би Би Си.

"Русия все още не е поела ангажименти за прекратяване на огъня или за каквито и да било стъпки, водещи към мир", се казва в съвместното изявление на лидерите на страните от региона.

"Ние напълно подкрепяме решенията, които зачитат суверенитета на Украйна и осигуряват на Украйна и Европа по-голяма сигурност и стабилност.

Ще продължим да въоръжаваме Украйна и да укрепваме отбраната на Европа, за да възпрем по-нататъшната руска агресия.

Докато Русия продължава войната срещу Украйна, ние също ще подкрепяме затягането на санкциите и по-широки икономически мерки, се казва още в позицията.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 67 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 рустем умрелов

    93 6 Отговор
    Ама и пари да давате, че всички мои имоти по света имат нужда от златни тоалетни!

    12:18 23.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 име

    105 8 Отговор
    Киевската хунта не е отвоювала и един квадратен метър, а най-смешното е че вече четири години се бие за някакви градове и села, които не са им важни!!! И то не срещу някаква могъща армия, ами срещу някакви бедни, гладни, изостанали, пияни и деморализирани руснаци, качени на магарета и с лопати в ръцете!!!

    12:20 23.11.2025

  • 5 Тези

    83 7 Отговор
    още не са разбрали че Зеленски ги лъже и стриже едновременно! Накрая ще се наложи да Му поискат и главата.

    12:21 23.11.2025

  • 6 Смелчаги

    62 6 Отговор

    До коментар #3 от "Европа е фалирала":

    Когато се разгори и тук ще усетим жега!

    12:22 23.11.2025

  • 7 Дориана

    79 6 Отговор
    И после да не се жалват , че живеели в страх от Русия. Да се въоръжават, да се превъоръжават да се мобилизират щом искат война си я получават. Украйна води война и на тях им се приискало война.

    Коментиран от #34, #72

    12:22 23.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 име

    64 8 Отговор
    Украинската армия е смела и най-могъща в Европа, само те, които нямат нито една спечелена битка, могат да спрат немощната изостанала руска армия, която е супер опасна и още утре може да нападне ЕССР.!

    12:23 23.11.2025

  • 10 БОЛШЕВИК

    78 4 Отговор
    Ще продължат да дават пари на Украйна до пълното фалиране на ЕС и последващия разпад на с орището!

    12:24 23.11.2025

  • 11 Слава Украине

    73 4 Отговор
    Най-достойния президент Зеленски, крадлив наркоман с неонацистки възгледи!

    12:24 23.11.2025

  • 12 Съдията

    72 4 Отговор
    Народът го е казал: "Куче, което лае, не хапе". Беззъби, джафкащи пудели.😂

    12:24 23.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    49 5 Отговор
    Печатарите са се развихрили.

    Видно по действията на марионетките им !

    12:25 23.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Здрасти

    57 4 Отговор
    Колко пакета санкции сте предвидили, още. 100-200. Всички пакети досега работят отлично. Но не за нас. Може би вие сте агенти на Путин. Всичко което правите до сега е във вреда на Европа.

    12:28 23.11.2025

  • 16 ще подкрепяме затягането на санкциите

    41 3 Отговор
    тез мишоци са изперкали
    не осъзнават явно че при подписване на примирие
    санкциите би трябвало да отпаднат както и доставките на оръжие за урк

    12:30 23.11.2025

  • 17 Северна Европа и Прибалтика

    42 3 Отговор
    ама си оставете малко оръжие и за вас, че ако ви потрябва и нямате ще стане страшно за вас и лесно за противника.

    12:30 23.11.2025

  • 18 Някакви държави- въшки

    37 3 Отговор
    Се напъват да са се мерят с мечока!
    Я не разсмивайте света!
    По добре сложене сръб и чук на знамената, че това ви чака!
    От кака ви Лидия!

    12:31 23.11.2025

  • 19 БОЛШЕВИК

    31 4 Отговор

    До коментар #14 от "тогава.":

    Сибир е едно от най-хубавите и богати на вода и чист въздух кътчета от Земята! Плашиш ли със Сибир или го препоръчваш ако си ходил там?

    Коментиран от #24

    12:31 23.11.2025

  • 20 ООН

    22 5 Отговор
    Държави, подкрепящи терористични режими, трябва да се бомбардират! Такава е досегашната практика.

    12:31 23.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мишел

    34 3 Отговор
    Според картите на войната, през ноември руските войски напредват с много по - голяма скорост. За първата половина на месеца Украйна губи 900 кв.км. територия и скоростта на напредването се увеличава. Причините са: състоянието на ВСУ и природните условия, които ограничават дроновете на бойното поле.

    12:32 23.11.2025

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 тогава.

    2 14 Отговор

    До коментар #19 от "БОЛШЕВИК":

    защо изобщо болшевиче, направи прехода след 1989г?

    12:35 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Северна Европа и Прибалтика

    28 3 Отговор
    Не са Европа !

    Коментиран от #73

    12:36 23.11.2025

  • 27 А ГДЕ

    28 4 Отговор
    Кая Калас??

    Коментиран от #36

    12:36 23.11.2025

  • 28 Лайн Ари

    35 3 Отговор
    Е значи наистина ще е до последния украинец ! Интересно , след това кого ще въоръжават ?

    12:36 23.11.2025

  • 29 Защо само

    27 3 Отговор
    "Северна Европа" ... А останалите?

    Коментиран от #32

    12:36 23.11.2025

  • 30 Блатото наречено русия

    7 35 Отговор
    Ще бъде изорано.

    Коментиран от #46

    12:37 23.11.2025

  • 31 Жорко

    27 5 Отговор
    Глупави северняци,те са каквото си решат и не виждат по-далеч от носа си,ами тогава жертвайте още, малоумници!

    Коментиран от #33

    12:37 23.11.2025

  • 32 Някой

    7 27 Отговор

    До коментар #29 от "Защо само":

    На българските снаряди за Украйна пише уйЗа Путин.

    12:38 23.11.2025

  • 33 Ко стаа бе боклук?

    6 25 Отговор

    До коментар #31 от "Жорко":

    Превзехте ли тоя Киев че ми омръзнА тая работа?

    12:39 23.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Цяла Европа,

    7 27 Отговор
    вкл. България, продължава да подкрепя Украйна!

    Коментиран от #39

    12:40 23.11.2025

  • 36 А ГДЕ

    7 24 Отговор

    До коментар #27 от "А ГДЕ":

    МОЧАТА?

    12:40 23.11.2025

  • 37 не може да бъде

    26 2 Отговор
    В суматохата която възникнала след американските предложения за Украйна има и една доста комична/смешна страна ...която разбира се никак не е смешна за засегнатите ...Има вече индикации на няколко места в западни медии че европейските лидери са научили за американските предложения първо от медиите -преди да получат документите!?..Ако това се окаже вярно ще се сложи край на споровете какво представлява /или какво мислят за/ЕС за Тръмп и екипа му !?А това че никой не е питал европейците за мирен план и какъв да бъде той е съвършено ясно!!

    12:40 23.11.2025

  • 38 хахаха

    30 5 Отговор
    населението на литва, латвия и естония е колкото населението на Санкт-Петербург. Населението на швеция и финландия е колкото на Москва...

    12:41 23.11.2025

  • 39 Българин

    4 29 Отговор

    До коментар #35 от "Цяла Европа,":

    Ние мразим руснаците по принцип.

    Коментиран от #48

    12:41 23.11.2025

  • 40 Някой

    22 5 Отговор
    от член кооператорите се скатайват. Защо е само "Северна" Европа? Италия, Испания няма ли да плащат?

    12:42 23.11.2025

  • 41 Тра-ла-ла

    22 4 Отговор
    С какво ще я въоръжавате? С камъни за катапулти?

    12:43 23.11.2025

  • 42 Някой

    26 2 Отговор
    Т.е., решили сте, че Украйна трябва да изчезне като държава, и това си е. Няма значение убитите, няма значение и че страните ви вече се изправят пред фалит.
    Браво на тез далновидни европейски политици! Вчера вицето на Тръмп добре ги определени - пропаднали политици.

    12:45 23.11.2025

  • 43 ЩЕ ВЪОРЪЖАВАТ ДОКАТО

    24 3 Отговор
    ПУТИН ИМ ПРАСНЕ ПО ЕДИН РЕФЕРЕНДУМ И ГИ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ИМПЕРИЯТА СЛЕД КОЕТО ЩЕ ИМА ВОЕНЕН ТРИБУНАЛ ЗА ФАШИСТИТЕ !

    12:47 23.11.2025

  • 44 хахаха

    17 2 Отговор
    двамцата, дето са ми сложили минуси, да вземат да видят колко е населението на изброените от мен държави, пък тогава ми сложете и хиляда минуса...

    12:47 23.11.2025

  • 45 Само

    19 4 Отговор
    онези, които не са в технически фалит ще теглят кредитите. Това е разумно.
    Гърция, Италия, Португалия Белгия и Франция не могат да теглят кредити.

    12:48 23.11.2025

  • 46 Блатен орач

    27 4 Отговор

    До коментар #30 от "Блатото наречено русия":

    Ти блато орал ли си? Успех в начинанието Атланте!......След това ела да острижеш костенурката ми, че е много вълнясала.

    12:48 23.11.2025

  • 47 Парадокс

    6 31 Отговор
    През 2022 година Русия беше окупирала 20% от Украйна. След 4 години Русия е окупирала 19% от Украйна.
    И минус 1 милион руски войника.
    Питам:Кремълският запартък уведомен ли е?

    Коментиран от #51, #56, #65

    12:48 23.11.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Интересно

    13 4 Отговор
    Дали британците са се записали в тази трупа. Ще бъде учудващо, понеже те все минават метър.

    12:51 23.11.2025

  • 50 виктория

    19 4 Отговор
    така,така,докато изчезне украйна!!!

    12:53 23.11.2025

  • 51 виктория

    15 4 Отговор

    До коментар #47 от "Парадокс":

    от къде ги четеш тия вицове!!! кажи и ний да се посмеем!!!

    12:56 23.11.2025

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Доналд Тръмп

    19 3 Отговор
    Ако Полша,Балтийските страни и Украйна не харесват Русия, са се изселят в Африка

    Коментиран от #75

    13:09 23.11.2025

  • 54 3238

    14 3 Отговор
    Тема: Украйна
    Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна с ножове и пищови

    13:17 23.11.2025

  • 55 Гошо

    18 3 Отговор
    Мерц, Макрон и останалите имат вайбър група за яъоръжаване. Там пишат кой колко и какво дава. Последния пост е на Мерц, той дава 20 нови лимонки останали от дядо му в мазата.

    13:19 23.11.2025

  • 56 стоян георгиев

    3 14 Отговор

    До коментар #47 от "Парадокс":

    Него не го интерасува.за да остане на власт е планирал още два милиона руски трупа.

    13:45 23.11.2025

  • 57 Влади Въргала

    10 2 Отговор
    Докато има балъци, ще има и тарикати, и зелени наркозависими такива.

    13:50 23.11.2025

  • 58 Русофил

    4 17 Отговор
    Единствения начин да се помогне на Русия и руския народ е да се подкрепя Украйна, за да се отърве руснака от шайката изедници окопали се в кремъл

    Коментиран от #64

    13:53 23.11.2025

  • 59 Фашистите доброволно

    10 1 Отговор
    Никога не се отказват. Само гробът ги отказва от психопатските им идеи.

    13:59 23.11.2025

  • 60 идиотизъм

    8 3 Отговор
    от идиотски идиоти....

    14:02 23.11.2025

  • 61 Бай ОНЗИ

    16 2 Отговор
    На страните от Северна Европа и Прибалтика (NB8) веднага да се наложат най-тежките санкции като страни подстрекаващи, към война и тероризъм.

    14:04 23.11.2025

  • 62 докле има фашизъм,

    6 1 Отговор
    до тогай ше са войни

    14:04 23.11.2025

  • 63 Еми въоръжавайте...!

    10 0 Отговор
    НО!
    Не останаха мераклийчета-украинчета,които да стрелят с тия ваши оръжия...!
    Освен да отивате с бусовете на ТЦК и да ,,бусовизирате" сънародниците им,залегнали по нашите курорти...!

    14:06 23.11.2025

  • 64 Русофоб

    3 2 Отговор

    До коментар #58 от "Русофил":

    Ок,ама има бая да чакаш...!

    14:08 23.11.2025

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Чочо

    6 2 Отговор
    Ами харчете си парите....щом ги имате!

    14:31 23.11.2025

  • 68 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ний редакторите на факти сме цветя за мирисане .Растем в саксии и ни поливат при нужда .

    Коментиран от #74

    14:34 23.11.2025

  • 69 В В.П.

    7 3 Отговор
    Кефя се ,как джавкат малките пумяри..Хехе .

    14:36 23.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Кайчето

    5 2 Отговор
    Ще последва съдбата на зелката, че и в затвора ще иде

    15:26 23.11.2025

  • 72 Лука

    2 4 Отговор

    До коментар #7 от "Дориана":

    Рашистките упорки си личат. Единствените които искат война са рашистите ,и я водят от 2014г . Копират хитлер.

    16:00 23.11.2025

  • 73 Лука

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Северна Европа и Прибалтика":

    По география слаб 2

    16:03 23.11.2025

  • 74 Лука

    2 2 Отговор

    До коментар #68 от "Анонимен":

    Не сте редактори а рупори на рашистите и ви поливат по малка нужда .

    16:07 23.11.2025

  • 75 Сталин

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Доналд Тръмп":

    Това с местенето на народите е мой патент.

    16:12 23.11.2025

  • 76 Русия

    0 0 Отговор
    Продължавайте само че с какви финанси , ний нащо прасенце касичка не си го даваме.

    17:26 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания