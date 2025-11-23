Северна Европа и Прибалтика: Ще продължим да въоръжаваме Украйна

Страните от Северна Европа и Прибалтика (NB8) след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски увериха Киев, че ще продължат да подкрепят Украйна в противостоянието ѝ срещу руската агресия, предаде Би Би Си.

"Русия все още не е поела ангажименти за прекратяване на огъня или за каквито и да било стъпки, водещи към мир", се казва в съвместното изявление на лидерите на страните от региона.

"Ние напълно подкрепяме решенията, които зачитат суверенитета на Украйна и осигуряват на Украйна и Европа по-голяма сигурност и стабилност.

Ще продължим да въоръжаваме Украйна и да укрепваме отбраната на Европа, за да възпрем по-нататъшната руска агресия.

Докато Русия продължава войната срещу Украйна, ние също ще подкрепяме затягането на санкциите и по-широки икономически мерки, се казва още в позицията.