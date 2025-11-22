Новини
Украински дронове убиха двама и оставиха 3000 души без ток при атаки срещу Самарска област в Русия
Украински дронове убиха двама и оставиха 3000 души без ток при атаки срещу Самарска област в Русия

22 Ноември, 2025

На пострадалите е оказана медицинска помощ

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Атака с дронове срещу Сизран в Самарска област в Русия отне живота на двама души, а други двама бяха ранени. Това съобщи областният управител Вячеслав Федорищев, цитиран от ТАСС.

На пострадалите е оказана медицинска помощ.

"Вражеска атака с безпилотни летателни апарати беше насочена към промишлени предприятия в Самарска област. Целта на врага беше да порази съоръжения на горивната и енергийната промишленост. Силите за противовъздушна отбрана отблъснаха атаката", докладва той.

Украйна атакува и подстанция в град Рилск в Курска област, оставяйки около 3000 души без електричество, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.

"Украинската армия нанесе целенасочен удар по подстанция в квартал "Боровское" в Рилск. Атаката изкара от строя две котелни помещения. Около 3000 потребители останаха без електричество", посочи той и добави, че по предварителна информация няма данни за жертви в района.


  • 2 Еми то за това се обсъжда

    22 9 Отговор
    по Нова година и коледа в Украйна 30 млн. жители ще са без електричество вследствие на Руски военен план.

    Коментиран от #19, #35, #43

    13:16 22.11.2025

  • 3 Само двама?

    7 20 Отговор
    Не вярвам.Дано са повече.

    13:17 22.11.2025

  • 4 терористи сър

    19 10 Отговор
    Само ятагана оправя БАНДЕРОВСКИТЕ НАЦИSSТИ.слава на император ПУТИН

    Коментиран от #26

    13:17 22.11.2025

  • 5 Истината

    7 18 Отговор
    НЕ Е ВЯРНО ТЕ ОСТАВИХА ЦЯЛА РУСИЯ БЕЗ ТОК НО ИМА ЕДНА ПОГОВОРКА ЧЕ КАКВОТО СИ НАДРОБИШ ТАКОВА ЩЕ ЕДЕШ

    13:18 22.11.2025

  • 6 Копейка

    7 11 Отговор
    А на нас тук каква ни е далаверата!

    Коментиран от #9

    13:19 22.11.2025

  • 7 Един

    4 15 Отговор
    Жалко за жертвите, но каквито повикало, такова се обадило.

    13:19 22.11.2025

  • 8 Руски колхозник

    21 5 Отговор
    Ударили подстанцията на някакво село с 3000 души, е га ти ударите,е га ти новините. Утре ще има заря над Украйна

    13:19 22.11.2025

  • 10 Механик

    11 4 Отговор
    Въх ще си разбридам единият чорап.

    13:20 22.11.2025

  • 11 пешо

    12 4 Отговор
    стигате с вашите глупости станахте за смях

    13:21 22.11.2025

  • 12 батСали

    17 6 Отговор
    Последни конвулсии на украинската хунта!
    Те вече могат само толкова. Да убият някоя бабичка на спирката и да спрат тока на някое градче.
    Не знам дали осъзнават какви присъди в сибир ги чакат тия украински терористи след войната. А тя е към финала си!

    Коментиран от #18

    13:21 22.11.2025

  • 13 гост

    12 6 Отговор
    украйна - една кофа л...на!

    13:22 22.11.2025

  • 14 От сложното към простото

    7 4 Отговор
    Какво е общото между Израел и Украйна? Отговорът на този въпрос показва реалността. Многото различни тълкувания показват липсата на достатъчно информация!

    13:22 22.11.2025

  • 15 Удри по Самара!

    5 9 Отговор
    И копейката с лопата!

    13:23 22.11.2025

  • 18 Да де

    6 5 Отговор

    До коментар #12 от "батСали":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    13:24 22.11.2025

  • 20 Сиромах

    8 5 Отговор
    Двама,двама все е кяр.

    13:24 22.11.2025

  • 21 Наздраве🍷

    16 10 Отговор
    Само 414-ти отделен полк "Птиците на Мадяр" всеки месец връщат на Русия по минимум 12 хиляди рашистки трупа на парчета .
    Това число ще увеличава ...

    13:25 22.11.2025

  • 22 И кво

    17 11 Отговор

    До коментар #17 от "Зелен Наркоманов":

    Невинни руснаци няма.Огън!

    Коментиран от #31

    13:25 22.11.2025

  • 24 Александър Арутюнов военен експерт,

    12 17 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление. Очаквайте такива торпедни удари скоро”.

    Коментиран от #39, #41

    13:26 22.11.2025

  • 25 Зелен Наркоманов

    7 9 Отговор
    Дай нещо умно. Това от коя от трите помиярски медии го прочете???

    13:27 22.11.2025

  • 26 Тодор Правешки

    6 6 Отговор

    До коментар #4 от "терористи сър":

    Молодец!
    Още 100 000 поста, и ще станеш четирихилядник...
    😀

    Коментиран от #56, #62

    13:27 22.11.2025

  • 29 Тъпак

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Димо":

    Ти си от стадото на Борисов и Пеевски, които с остен те водят да гласуват!

    13:31 22.11.2025

  • 30 Ама не е за 3 дни

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "Знаеш ли други руски вицове":

    погледни как е за 1 нощ в 24 пост.

    13:31 22.11.2025

  • 31 Зелен Наркоманов

    6 5 Отговор

    До коментар #22 от "И кво":

    Аман от откачени....

    13:31 22.11.2025

  • 32 Урка

    1 8 Отговор
    Завладяхме цяла Русия в прахообразно състояние хихихи …

    13:32 22.11.2025

  • 33 И кво?

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Мислител":

    Поплачи си и ще ти мине

    Коментиран от #49

    13:32 22.11.2025

  • 34 стоян георгиев

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Не 3000 души оставиха без ток , а 3000 домакинства.има лека разлика...хахах

    13:32 22.11.2025

  • 35 Баце ЕООД

    5 4 Отговор

    До коментар #2 от "Еми то за това се обсъжда":

    Бяха 30млн жители, сега да са 13...

    13:33 22.11.2025

  • 37 ХаХа

    6 3 Отговор
    Туй се едно некой да та скъса от ритници пък ти да го оцелиш със дъвка

    13:34 22.11.2025

  • 38 Сашо

    6 4 Отговор
    Нацистко-бандеровска Украйна капитулира!

    13:34 22.11.2025

  • 39 Нищо повече от това

    8 6 Отговор

    До коментар #24 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    което правят досега руските варвари ...не могат да направят .

    Коментиран от #52

    13:34 22.11.2025

  • 40 Смъркача

    6 8 Отговор
    Държим се в Покровск , Крим и Донбас … хихихи

    13:34 22.11.2025

  • 41 стоян георгиев

    5 11 Отговор

    До коментар #24 от "Александър Арутюнов военен експерт,":

    Интересно дали водохранилищата до руските градове не могат да бъдат взривени ако русия атакува тези на украйна?празните приказки от разни руски експерти как русия не използвала всичко дето има щото била добра са празни приказки

    13:34 22.11.2025

  • 43 Ще издържи ли украинския народ

    7 4 Отговор

    До коментар #2 от "Еми то за това се обсъжда":

    10 последователни дни на празниците по коледа и нова година на тъмно без светлина, без ток, на студено без топло, интернет и телевизия?

    13:35 22.11.2025

  • 44 СВО=ПРОВАЛ

    4 7 Отговор
    Точка 29.

    13:37 22.11.2025

  • 45 Ъъъъъъъъъъ

    8 3 Отговор
    А че в Киев няма топ 12 часа на ден? За това нещо?🤣

    13:38 22.11.2025

  • 46 Феникс

    6 3 Отговор
    Украйнски дронове убиха двама, какви са били , цивилни, военни , деца и жени? Вече и със това се гордеем! Аз ви предлагам едно такова заглавие : Божествено избраните ционисти изклаха около двадест хиляди жени и деца - ура! Вчера гедах клип как две еврейчета в униформи се снимат и си правят селфи със едно дете на около 12 години простреляно в корема, преди да издъхне от огнестрелната рана!

    13:38 22.11.2025

  • 47 Иван

    8 3 Отговор
    Нощес ще цвилят пак.

    13:38 22.11.2025

  • 48 Феликс

    7 3 Отговор
    Укро-бандеро-нация приключи - ще се казва Русия

    13:38 22.11.2025

  • 49 И кво

    6 3 Отговор

    До коментар #33 от "И кво?":

    Донбас и Луганск отекоха … и кво на смъркача му поставиха условие до утре сам да се занули … и кво русите им взеха 30 % територии на бандерите … и кво два млн нацисти наториха Курск … и кво и кво ? Е те такова хихи !

    Коментиран от #53

    13:39 22.11.2025

  • 50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    6 4 Отговор
    "Около 3000 потребители останаха без електричество" -
    голям успех за укротерористите...

    13:40 22.11.2025

  • 51 Обикновен човек

    2 5 Отговор
    Да не са се родили руснаци. Щяха да са живи.

    13:43 22.11.2025

  • 52 Чул те господ дано да

    5 2 Отговор

    До коментар #39 от "Нищо повече от това":

    си прав, ама надали. Тръмп е казал, че при отказ от Зеленски да подпише мира, Украйна ще падне много бързо цялата за отрицателно време. Защо го е казал? Само да плаши ли, едва ли?

    13:45 22.11.2025

  • 53 Киев за два дня

    4 6 Отговор

    До коментар #49 от "И кво":

    Пумияр гладен.

    Коментиран от #57

    13:45 22.11.2025

  • 54 Минувач

    5 3 Отговор
    Панелените фашаги да прочетат плана на президента Тръмп , хихихи четете бре !

    13:46 22.11.2025

  • 55 Молотов

    4 6 Отговор
    Браво на нашите братушки-освободители УКРАЙНЦИТЕ

    13:47 22.11.2025

  • 56 Копейките по цял ден пишат тук

    5 6 Отговор

    До коментар #26 от "Тодор Правешки":

    После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.

    Коментиран от #58, #68

    13:48 22.11.2025

  • 57 Въпрос

    4 3 Отговор

    До коментар #53 от "Киев за два дня":

    Отговорът ти показва нивото на интелектуалния багаж който притежаваш , хихихи , иначе казано - ако глупостта ти имаше криле , щеше да се рееш високо в небето като гълъбица ….

    13:50 22.11.2025

  • 58 Да ама след нова година

    5 2 Отговор

    До коментар #56 от "Копейките по цял ден пишат тук":

    става по 30 евро и па пари са си.

    13:53 22.11.2025

  • 59 Да питам

    4 4 Отговор
    Покровск и подземните лаборатории имат ли някакво стратегическо значение или не ?

    13:53 22.11.2025

  • 60 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    4 1 Отговор
    А где блатний пъвъо без аналог в цялото мире,кално безсилие и супер неумна пропаганда за тинести падстилки с празни мисловни тенджери.....😂😂😂😂

    13:56 22.11.2025

  • 61 Ванс

    1 5 Отговор
    Урконацистки мечти са твърденията на смъркача че може да воюва с русите …. Тръмп - казах му на второкласното актьорче да капитулира още преди две години , ама не слуша …

    13:57 22.11.2025

  • 62 фончо

    4 5 Отговор

    До коментар #26 от "Тодор Правешки":

    Капут зелен))

    13:57 22.11.2025

  • 63 Факт

    3 4 Отговор
    Укрия я занулиха ортаците и …

    13:58 22.11.2025

  • 64 Вятър духна друг мисирке

    2 2 Отговор
    Я почнаха да пишат и за жертвите и разрушенията и от другата страна.

    Коментиран от #66

    14:00 22.11.2025

  • 65 Кривоверен алкаш

    6 2 Отговор
    Не е хубаво но каквото повикало това се и обадило...

    14:02 22.11.2025

  • 66 Ама то тия още не знаят

    1 1 Отговор

    До коментар #64 от "Вятър духна друг мисирке":

    от коя страна са.

    14:02 22.11.2025

  • 67 Смъркача

    1 3 Отговор
    Всичко ще подпиша под плана на г-н президента Тръмп , само да не ми направят одит на средствата и помощите за войната , щото тогава ще ми наденат раираната жилетка ….

    14:04 22.11.2025

  • 68 Панелените

    2 1 Отговор

    До коментар #56 от "Копейките по цял ден пишат тук":

    Фашаги как знаят цените за тролене ? Хихи ! Или само предполагат какви са въз основа на тяхното заплащане ?

    14:10 22.11.2025

  • 69 Съвет

    1 0 Отговор
    Четете плана на г-н президента Тръмп , следете фактологията на войната и това ще ви предпази от неврологични заболявания … специално за троловете на второстепенното актьорче …

    14:13 22.11.2025

