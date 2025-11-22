Украински дронове убиха двама и оставиха 3000 души без ток при атаки срещу Самарска област в Русия

Атака с дронове срещу Сизран в Самарска област в Русия отне живота на двама души, а други двама бяха ранени. Това съобщи областният управител Вячеслав Федорищев, цитиран от ТАСС.
На пострадалите е оказана медицинска помощ.
"Вражеска атака с безпилотни летателни апарати беше насочена към промишлени предприятия в Самарска област. Целта на врага беше да порази съоръжения на горивната и енергийната промишленост. Силите за противовъздушна отбрана отблъснаха атаката", докладва той.
Украйна атакува и подстанция в град Рилск в Курска област, оставяйки около 3000 души без електричество, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.
"Украинската армия нанесе целенасочен удар по подстанция в квартал "Боровское" в Рилск. Атаката изкара от строя две котелни помещения. Около 3000 потребители останаха без електричество", посочи той и добави, че по предварителна информация няма данни за жертви в района.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Еми то за това се обсъжда
Коментиран от #19, #35, #43
13:16 22.11.2025
3 Само двама?
13:17 22.11.2025
4 терористи сър
Коментиран от #26
13:17 22.11.2025
5 Истината
13:18 22.11.2025
6 Копейка
Коментиран от #9
13:19 22.11.2025
7 Един
13:19 22.11.2025
8 Руски колхозник
13:19 22.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
13:20 22.11.2025
11 пешо
13:21 22.11.2025
12 батСали
Те вече могат само толкова. Да убият някоя бабичка на спирката и да спрат тока на някое градче.
Не знам дали осъзнават какви присъди в сибир ги чакат тия украински терористи след войната. А тя е към финала си!
Коментиран от #18
13:21 22.11.2025
13 гост
13:22 22.11.2025
14 От сложното към простото
13:22 22.11.2025
15 Удри по Самара!
13:23 22.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Да де
До коментар #12 от "батСали":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
13:24 22.11.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Сиромах
13:24 22.11.2025
21 Наздраве🍷
Това число ще увеличава ...
13:25 22.11.2025
22 И кво
До коментар #17 от "Зелен Наркоманов":Невинни руснаци няма.Огън!
Коментиран от #31
13:25 22.11.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Александър Арутюнов военен експерт,
Коментиран от #39, #41
13:26 22.11.2025
25 Зелен Наркоманов
13:27 22.11.2025
26 Тодор Правешки
До коментар #4 от "терористи сър":Молодец!
Още 100 000 поста, и ще станеш четирихилядник...
😀
Коментиран от #56, #62
13:27 22.11.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Тъпак
До коментар #27 от "Димо":Ти си от стадото на Борисов и Пеевски, които с остен те водят да гласуват!
13:31 22.11.2025
30 Ама не е за 3 дни
До коментар #19 от "Знаеш ли други руски вицове":погледни как е за 1 нощ в 24 пост.
13:31 22.11.2025
31 Зелен Наркоманов
До коментар #22 от "И кво":Аман от откачени....
13:31 22.11.2025
32 Урка
13:32 22.11.2025
33 И кво?
До коментар #28 от "Мислител":Поплачи си и ще ти мине
Коментиран от #49
13:32 22.11.2025
34 стоян георгиев
До коментар #1 от "си дзън":Не 3000 души оставиха без ток , а 3000 домакинства.има лека разлика...хахах
13:32 22.11.2025
35 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Еми то за това се обсъжда":Бяха 30млн жители, сега да са 13...
13:33 22.11.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ХаХа
13:34 22.11.2025
38 Сашо
13:34 22.11.2025
39 Нищо повече от това
До коментар #24 от "Александър Арутюнов военен експерт,":което правят досега руските варвари ...не могат да направят .
Коментиран от #52
13:34 22.11.2025
40 Смъркача
13:34 22.11.2025
41 стоян георгиев
До коментар #24 от "Александър Арутюнов военен експерт,":Интересно дали водохранилищата до руските градове не могат да бъдат взривени ако русия атакува тези на украйна?празните приказки от разни руски експерти как русия не използвала всичко дето има щото била добра са празни приказки
13:34 22.11.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ще издържи ли украинския народ
До коментар #2 от "Еми то за това се обсъжда":10 последователни дни на празниците по коледа и нова година на тъмно без светлина, без ток, на студено без топло, интернет и телевизия?
13:35 22.11.2025
44 СВО=ПРОВАЛ
13:37 22.11.2025
45 Ъъъъъъъъъъ
13:38 22.11.2025
46 Феникс
13:38 22.11.2025
47 Иван
13:38 22.11.2025
48 Феликс
13:38 22.11.2025
49 И кво
До коментар #33 от "И кво?":Донбас и Луганск отекоха … и кво на смъркача му поставиха условие до утре сам да се занули … и кво русите им взеха 30 % територии на бандерите … и кво два млн нацисти наториха Курск … и кво и кво ? Е те такова хихи !
Коментиран от #53
13:39 22.11.2025
50 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
голям успех за укротерористите...
13:40 22.11.2025
51 Обикновен човек
13:43 22.11.2025
52 Чул те господ дано да
До коментар #39 от "Нищо повече от това":си прав, ама надали. Тръмп е казал, че при отказ от Зеленски да подпише мира, Украйна ще падне много бързо цялата за отрицателно време. Защо го е казал? Само да плаши ли, едва ли?
13:45 22.11.2025
53 Киев за два дня
До коментар #49 от "И кво":Пумияр гладен.
Коментиран от #57
13:45 22.11.2025
54 Минувач
13:46 22.11.2025
55 Молотов
13:47 22.11.2025
56 Копейките по цял ден пишат тук
До коментар #26 от "Тодор Правешки":После показват какво са писали и им плащат по 30 лева.
Коментиран от #58, #68
13:48 22.11.2025
57 Въпрос
До коментар #53 от "Киев за два дня":Отговорът ти показва нивото на интелектуалния багаж който притежаваш , хихихи , иначе казано - ако глупостта ти имаше криле , щеше да се рееш високо в небето като гълъбица ….
13:50 22.11.2025
58 Да ама след нова година
До коментар #56 от "Копейките по цял ден пишат тук":става по 30 евро и па пари са си.
13:53 22.11.2025
59 Да питам
13:53 22.11.2025
60 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
13:56 22.11.2025
61 Ванс
13:57 22.11.2025
62 фончо
До коментар #26 от "Тодор Правешки":Капут зелен))
13:57 22.11.2025
63 Факт
13:58 22.11.2025
64 Вятър духна друг мисирке
Коментиран от #66
14:00 22.11.2025
65 Кривоверен алкаш
14:02 22.11.2025
66 Ама то тия още не знаят
До коментар #64 от "Вятър духна друг мисирке":от коя страна са.
14:02 22.11.2025
67 Смъркача
14:04 22.11.2025
68 Панелените
До коментар #56 от "Копейките по цял ден пишат тук":Фашаги как знаят цените за тролене ? Хихи ! Или само предполагат какви са въз основа на тяхното заплащане ?
14:10 22.11.2025
69 Съвет
14:13 22.11.2025