Украински дронове убиха двама и оставиха 3000 души без ток при атаки срещу Самарска област в Русия

Атака с дронове срещу Сизран в Самарска област в Русия отне живота на двама души, а други двама бяха ранени. Това съобщи областният управител Вячеслав Федорищев, цитиран от ТАСС.

На пострадалите е оказана медицинска помощ.

"Вражеска атака с безпилотни летателни апарати беше насочена към промишлени предприятия в Самарска област. Целта на врага беше да порази съоръжения на горивната и енергийната промишленост. Силите за противовъздушна отбрана отблъснаха атаката", докладва той.

Украйна атакува и подстанция в град Рилск в Курска област, оставяйки около 3000 души без електричество, съобщи губернаторът Александър Хинштейн.

"Украинската армия нанесе целенасочен удар по подстанция в квартал "Боровское" в Рилск. Атаката изкара от строя две котелни помещения. Около 3000 потребители останаха без електричество", посочи той и добави, че по предварителна информация няма данни за жертви в района.