Вицето на Тръмп: Мирът в Украйна ще бъде постигнат от умни хора

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити нововъзникващата рамка за мир на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Той отбеляза, че критиците не разбират предложението и реалностите на място.

"Всеки мирен план между Украйна и Русия трябва: 1) Да спре убийствата, като същевременно запазва украинския суверенитет. 2) Да бъде приемлив както за Русия, така и за Украйна. 3) Да увеличи максимално шансовете войната да не се възобнови", написа Ванс в американската социална мрежа X.

Представители на администрацията на Тръмп представиха 28-точково предложение за прекратяване на конфликта - план, който би изисквал Киев да отстъпи контрола над Крим и източния регион Донбас, както и да се откаже завинаги от присъединяване към НАТО.

Ванс заяви, че подходът на администрацията се основава на прагматична дипломация, а не на нереалистични очаквания от хардлайнерите.

"Всяка критика към рамката за мир, върху която администрацията работи, или не разбира рамката, или изопачава някаква критична реалност на място", изтъкна той.

"Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или повече санкции, победата е близо", допълни Ванс.

По негови думи мирът "няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи във фантастична страна", а от "умни хора, живеещи в реалния свят".

Вчера президентът Доналд Тръмп заяви, че според него следващият четвъртък - 27 ноември, е "подходящ" краен срок Украйна да приеме плана.

"Ще трябва да му хареса, а ако не му хареса, тогава те просто трябва да продължат да се бият, предполагам", коментира той, имайки предвид украинския лидер Володимир Зеленски, който разговаря с Ванс за плана вчера.

Зеленски подчерта, че Киев е в тясна координация с партньорите си, за да гарантира, че основните му позиции са отразени в преговорите.

Руският президент Владимир Путин пък посочи, че планът на САЩ "може да бъде използван като основа" за уреждане на войната в Украйна и че Москва остава доволна от настъплението на бойното поле, но е отворена за преговори.