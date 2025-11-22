Новини
Вицето на Тръмп: Мирът в Украйна ще бъде постигнат от умни хора
  Тема: Украйна

Вицето на Тръмп: Мирът в Украйна ще бъде постигнат от умни хора

22 Ноември, 2025 11:42

Джей Ди Ванс заяви, че подходът на администрацията се основава на прагматична дипломация, а не на нереалистични очаквания от хардлайнерите

Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс защити нововъзникващата рамка за мир на администрацията на Доналд Тръмп за прекратяване на войната между Русия и Украйна.

Той отбеляза, че критиците не разбират предложението и реалностите на място.

"Всеки мирен план между Украйна и Русия трябва: 1) Да спре убийствата, като същевременно запазва украинския суверенитет. 2) Да бъде приемлив както за Русия, така и за Украйна. 3) Да увеличи максимално шансовете войната да не се възобнови", написа Ванс в американската социална мрежа X.

Представители на администрацията на Тръмп представиха 28-точково предложение за прекратяване на конфликта - план, който би изисквал Киев да отстъпи контрола над Крим и източния регион Донбас, както и да се откаже завинаги от присъединяване към НАТО.

Ванс заяви, че подходът на администрацията се основава на прагматична дипломация, а не на нереалистични очаквания от хардлайнерите.

"Всяка критика към рамката за мир, върху която администрацията работи, или не разбира рамката, или изопачава някаква критична реалност на място", изтъкна той.

"Съществува илюзията, че ако просто дадем повече пари, повече оръжия или повече санкции, победата е близо", допълни Ванс.

По негови думи мирът "няма да бъде постигнат от провалени дипломати или политици, живеещи във фантастична страна", а от "умни хора, живеещи в реалния свят".

Вчера президентът Доналд Тръмп заяви, че според него следващият четвъртък - 27 ноември, е "подходящ" краен срок Украйна да приеме плана.

"Ще трябва да му хареса, а ако не му хареса, тогава те просто трябва да продължат да се бият, предполагам", коментира той, имайки предвид украинския лидер Володимир Зеленски, който разговаря с Ванс за плана вчера.

Зеленски подчерта, че Киев е в тясна координация с партньорите си, за да гарантира, че основните му позиции са отразени в преговорите.

Руският президент Владимир Путин пък посочи, че планът на САЩ "може да бъде използван като основа" за уреждане на войната в Украйна и че Москва остава доволна от настъплението на бойното поле, но е отворена за преговори.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 мдаааа

    12 1 Отговор
    Именно ... Следващият ..

    11:43 22.11.2025

  • 2 хех

    18 2 Отговор
    САЩ капитулира пред Путин. Не вярвах, че ще видя подобно нещо, но ето на! Докато всички чакаха Украйна да падне, Тръмп развя белия байрак. Ми да се оправя.

    Коментиран от #23

    11:44 22.11.2025

  • 3 Пич

    23 9 Отговор
    За който не схваща - това е пряка подиграва към малоумието на Урсулианците !!! И за паветниците се отнася !!!

    Коментиран от #7, #12, #29, #73

    11:46 22.11.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    14 2 Отговор
    Планът от 2025-та на САЩ за мир в Украйна
    е опит за измъкване от
    Планът от 2008-ма на САЩ за вкарване Украйна
    в НАТО❗

    Коментиран от #8, #18

    11:46 22.11.2025

  • 5 Думам ти дъще сещай се снахо

    17 5 Отговор
    А преведено за гладко мозъчните
    НИКОЙ НЕ ПИТА ЗЕЛЧО И ЕС
    ЗАЩОТО И ТРЪМП И ПУТИН ГИ СМЯТАТ ЗА Д.ЕБ.ИЛИ И СА МНОГО ПРАВИ.

    11:47 22.11.2025

  • 6 Сила

    6 9 Отговор
    Не от Тръмп и Путин явно ....от умни хора !!!

    11:48 22.11.2025

  • 7 мдаааа

    2 9 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Много ще ти подхожда оценка - " Ка" ..

    Коментиран от #24

    11:48 22.11.2025

  • 8 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    6 8 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Партийните секретари бяхте едно време актуални , ама вече не вървите ..

    11:50 22.11.2025

  • 9 стоян георгиев

    5 14 Отговор
    Умни хора...ванс и тръмп...хахах...ххаха...мира щял да бъде постигнат с отстъпки към агресора...абе умен човек!

    Коментиран от #59

    11:50 22.11.2025

  • 10 Българин

    11 2 Отговор
    Напълно вярно. В Европа такива умни политици няма.

    11:50 22.11.2025

  • 11 Рашките винаги сме били НЕМОЖАЧи

    3 11 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама дойде 1991 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    11:50 22.11.2025

  • 12 пич бил

    4 14 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    То пък на теб така ти личи,че си умен!Копейка /путинист умна няма.Това е !

    Коментиран от #20

    11:51 22.11.2025

  • 13 койдазнай

    7 7 Отговор
    Тактично казва, че скоро мир няма да има!

    11:51 22.11.2025

  • 14 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 11 Отговор
    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌

    11:51 22.11.2025

  • 15 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    3 9 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:51 22.11.2025

  • 16 Mими Кучева🐕‍🦺

    11 0 Отговор
    Умни хора!?Следователно в преговорите ще участва Кирил Петков, нали!?🦧🦍🥳🤣👍

    Коментиран от #37

    11:54 22.11.2025

  • 17 От умни хора

    11 1 Отговор
    а не от розови кобилки.......

    11:55 22.11.2025

  • 18 БАЙ Х@ЙМАНЕ

    2 10 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Сакаш ли ти дам опърдяните панталони ги изпереш у Байкал , ама требе да внимаваш некой китаец да не ги гепи .. 🤭😁

    11:55 22.11.2025

  • 19 аааа

    7 10 Отговор
    Руснаците може да са най-големите дураци на тоя свят, но никой не може да отрече факта, че разказаха играта на Тръмп, принудиха го да се предаде и го превърнаха в свой лакей. Виж с Украйна едва ли ще им се получи.

    Коментиран от #26, #64

    11:57 22.11.2025

  • 20 Пич

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "пич бил":

    Научи чужди езици , ще са ти от полза ! Например вместо само да блееш , може да се научиш и да мучиш !!!

    11:57 22.11.2025

  • 21 ГОЧО БУЛГУРА

    3 9 Отговор
    АКО. ВИЕ. СТЕ. УМНИТЕ. ТО. СЕ. ВИЖДА.
    РАЗБЪРКАХТЕ. СВЕТА. С. ТАЯ. ВАША. УМНА. НЕКАДЪРНОСТ. БИЗНЕСМЕНИТЕ. ОТ. БЕЛИЯ. ДОМ.
    ТАКЪВ. ЦИРК. В. САЩ. НЕ. Е. ИМАЛО. ОТ. СТО. ГОДИНИ. НАСАМ.

    11:57 22.11.2025

  • 22 Така де

    9 2 Отговор
    Евалла на Путин и КГБ. Сложиха си послушни хора за президент и вице на САЩ!

    11:58 22.11.2025

  • 23 Гръм и мълнии

    12 8 Отговор

    До коментар #2 от "хех":

    Ако някой си е мислил,че ще победи Русия, трябва да е доста наивен(глупав) На тази СВО, Русия е заложила всичко,самостоятелност, суверенитет, независимост, световно влияние и т.н.В краен случай,когато сами осъзнаят,че тотално губят всичко това, биха използвали ядрено оръжие, но вероятно ще започнат с малка демонстрация на една две атомни/водородни бомби, но не ми се вярва.Интересно ми е, на какво би се съгласил Путин, че да остави Украйна (част от нея)?

    Коментиран от #40

    11:58 22.11.2025

  • 24 Пич

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "мдаааа":

    Оценка "На" ми дава винаги родителката ти след като я обичам , но не очаквам да знаеш какво означава !!!

    11:59 22.11.2025

  • 25 Фейк на часа

    12 3 Отговор
    Аз намирам укрофилите за изключително умствено ограничени хора. Да заставаш на страната на една държава, която се ръководи от комик, чийто най-известен номер бе да свири на пиано с оная си работа е меко казано инфантилно.

    Коментиран от #32, #43, #48

    11:59 22.11.2025

  • 26 Така е

    8 2 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Тръмп гледа Путин в очите, слуша и изпълнява!

    12:00 22.11.2025

  • 27 Оценител

    14 10 Отговор
    Ванс и Тръмп определено не са умни.

    Коментиран от #31, #75

    12:00 22.11.2025

  • 28 Бай. Танас

    12 10 Отговор
    РЕПУБЛИКАНЦИТЕ. ПРИБЕРЕТЕ. СИ. ГИ. ТИЯ. ШУТОВЕ. ОТ. БЕЛИЯ. ДОМ. ЧЕ. ВИ. НАПРАВИХА. ЗА. РЕЗИЛ. ПРЕД. СВЕТА. ТЕ. ПРОДАДОХА. ИНТЕРЕСИТЕ. НА. САЩ. НА. ЕДИ. САМОЗАБРАВИЛ. СЕ. КОМУНИСТИЧЕСКИ. САТРАП. В. РУСИЯ.
    РЕЗИЛ, РЕЗИЛ. И. НИЩО. ДРУГО.
    ИДВАТ. МЕЖДИННИ. ИЗБОРИ. И. ВСИЧКО. ЩЕ. СЕ
    ГЛЕДА. ПО. ЛУПА.

    12:00 22.11.2025

  • 29 Евроджендърски .едерастии

    13 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Кога някой ги е е6@вал ЕС,че и сега? САЩ и Русия си въртят схемите а урсулоЕвропата плаща сметките

    Коментиран от #41

    12:02 22.11.2025

  • 30 Има вече слухове, че при отказ

    12 4 Отговор
    на мир Зеленски може да бъде поканен до някой прозорец или на някоя тераса с някои умни хора да изпушат по една цигара и да поразмишляват.

    12:04 22.11.2025

  • 31 Правилно

    2 6 Отговор

    До коментар #27 от "Оценител":

    Точно такива хора им трябват на руснаците. Да изпълняват без въпроси!

    12:04 22.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор
    Это правда !!!
    След като Четири Года с интелект на маймуна Путин докара Русия до катастрофа, сега за втори път се налага С.А.Щ да оправят Матушката. Умните хора казват - Родения да пълзи не ще да полети, от маймуна лъв не става 👍😁

    Коментиран от #39, #58

    12:05 22.11.2025

  • 34 Мишел

    7 4 Отговор
    Тръмп и Ванс много искат да бъда приемани за умни хора, но няма да са тези, които ще постигнат мир в Украйна.
    Тръмп опитва да направи САЩ победител във войната, макар че САЩ е от коалицията, която губи войната.

    12:05 22.11.2025

  • 35 Провалени политици

    7 1 Отговор
    Винс ги сложи на мястото им.

    12:06 22.11.2025

  • 36 значи

    1 4 Отговор
    с рижия 🤡отпадате

    12:07 22.11.2025

  • 37 Кумчо Мимев

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    ...и Румен Овчаров 💰👍

    12:07 22.11.2025

  • 38 Смех, бате

    4 0 Отговор
    Подстрекателите се смеят на пуделите, дори ги майтапят.

    12:07 22.11.2025

  • 39 От редакцията

    5 1 Отговор

    До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":

    Препоръчваме Ви, да спрете да коментирате.

    Коментиран от #45, #46, #54

    12:09 22.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 В машината

    3 2 Отговор
    Розовите фламингота се въртят като улави в кръг, задокеанците гледат сеир. Такова е положението. Смях.

    12:10 22.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Да,да

    7 1 Отговор
    От крадливите наркомани и от умствените гиганти макарон ,шперц ,Урсула фон пфайзер и естонската скумрия кая от помощното училище

    12:12 22.11.2025

  • 45 Иван Вазов

    3 6 Отговор

    До коментар #39 от "От редакцията":

    О, Покровск !!!

    Четири Года руските орди на Покровск налитат, реват.
    Пристъпи ужасни! Дванайсетий път
    ру3ки орди лазят по урвата дива
    и тела я стелят, и кръв я залива.
    Бури подир бури! Руснак след руснак!
    Путин безумний сочи Покровск пак
    и вика: "Търчете! Тамо са парите!"
    И руснаци тръгват с викове сърдити,
    "За Путин" гръмовно въздуха разпра.
    Покровск отговаря с други вик: Гойда!
    И с нов дъжд куршуми, дронове и дървье
    българи пушкат и отблъскват.
    Пушкалата екнат, руснаците реват,
    ордите налитат и падат, и мрат.
    Идат като тигри, бягат като овци
    и пак се завръщат; руснаци, монголци
    кат мухи щъкат по страшний редут,
    плачат и стенат в страшния студ.
    И тогаз мощен рев въздуха разпра
    F-16 Block 70 от небето изригна.
    Пусна бомби и ракети
    връз главите ру3ки клети !!!

    Иван Вазов (1850-1921) 😁😁👍

    Коментиран от #52

    12:13 22.11.2025

  • 46 Нека да продължава

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "От редакцията":

    Миналата седмица ни развеселяваше, че на 70 години щял да преминава обучение в САЩ за пилот на Ф-16 и щял да ходи с този самолет да бомбардира Кремъл и Путин лично. От редакцията си го закрилят, обаче. Когато му напиша от каква болест страда, те веднага ме трият.

    Коментиран от #55

    12:13 22.11.2025

  • 47 Истерясалите жълтопаветници

    7 2 Отговор
    Са се втурнали по сайтовете и пръскат лиги с пулсиращи халки.

    12:13 22.11.2025

  • 48 Първан патладжана

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Фейк на часа":

    Това търсят...онова с което свири на пианото

    12:13 22.11.2025

  • 49 Дрънкащ зад клавиатурата

    6 3 Отговор
    В момента по БНТ излъчват най-тъпия репортаж в историята на журналистиката. Питат украинци, намиращи се в Украйна какво им е мнението за мирния план. Един казва, че това е пълна капитулация, друг - че не трябвада се отнемат земите им. Какво да кажат клетите хора? Нали след "неправилния "коментар, ще ядат дървото. Я направо в окопа, я с натрошени кости зад ъгъла.....

    12:14 22.11.2025

  • 50 пътник

    3 3 Отговор
    Нищо не е приемливо за Путин,освен повсеместна диктатура.А масовият човек е бройлер на конвейра на войната.

    12:14 22.11.2025

  • 51 Лекар

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "хех":

    Хапчетата!

    12:15 22.11.2025

  • 52 От редакцията

    5 2 Отговор

    До коментар #45 от "Иван Вазов":

    Не е зле...ще ви наградим със снимка пред украинското знаме

    Коментиран от #56, #57

    12:15 22.11.2025

  • 53 Бесния Оракул

    3 1 Отговор
    Критика, подигравка, смях. Това са думите на Ванс директно насочени към ЕС. Заслужават ги.

    12:15 22.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 От редакцията

    3 0 Отговор

    До коментар #46 от "Нека да продължава":

    Имаме доста неориентирани колеги

    12:17 22.11.2025

  • 56 да питам

    1 2 Отговор

    До коментар #52 от "От редакцията":

    От коя ред@кция , на ТАСС ли ?

    Коментиран от #61

    12:18 22.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Тихо тихо

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "Pyccкий Карлик":

    Не ти се сърдим, болестта е тежка тихо…

    12:20 22.11.2025

  • 59 Ех, стоянее

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване, сороска подложке!

    12:21 22.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 От редакцията

    3 1 Отговор

    До коментар #56 от "да питам":

    Укринформ 🤣

    12:24 22.11.2025

  • 62 Тихо тихо

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Pyccкий Карлик":

    Диагнозата е тежка ама има лечение тихо…

    12:25 22.11.2025

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "аааа":

    Според мен руските руснаци и украинските руснаци в комбина разказаха играта на целият колективен Запад а не само на Тръмп.

    Коментиран от #67, #71

    12:25 22.11.2025

  • 65 От редакцията

    4 1 Отговор

    До коментар #57 от "Pyccкий Карлик":

    Пиши с един ник,не си издавай никовете ( не,че не ти ги знаят)👍

    12:26 22.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    "...руските руснаци и украинските руснаци в комбина разказаха играта..."

    Ако сумираме комбината ще получим 1 000 000 трупа.
    Та на кого руснаците разказаха играта ?

    12:28 22.11.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Евроатлантически .едерастии

    3 0 Отговор
    САЩ, въртят,сучат,чудят се как да излязат от войната с далавера

    12:30 22.11.2025

  • 70 Хи хи

    0 0 Отговор
    Я жендърите да кажат, Тръмп и Джей Ди Ванс дали са путлерасти и копейка, мммм ???

    12:32 22.11.2025

  • 71 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Атина Палада":

    Така е .ти все пак си атина палада...хахах

    12:39 22.11.2025

  • 72 Казуар

    0 1 Отговор
    Ванс арогантен, ти знаеш ли, че преди години имаше големи бунтове на чернокожите в САЩ които искаха пет щата да бъдат отделени за тях като независими.

    12:50 22.11.2025

  • 73 Калоян

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Пич":

    Да.Това е втора статия за деня , че Урсито не спада към цитирам ,, умни хора".
    Но когато някой го каже гласно у нас го пишат ,,путинист" и го трият...

    12:53 22.11.2025

  • 74 сащ с поредна загуба на бойното поле.

    0 1 Отговор
    САШ изгубиха битката с Русия.Измъкването им ще го представят като опити за мир като големи миролюбци.

    13:00 22.11.2025

  • 75 След такъв коментар

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Оценител":

    мога само да кажа, че вие сте безпределно неумен.

    13:08 22.11.2025

  • 76 Казуар

    0 1 Отговор
    Търговският пътник Тръмп знае ли, че при конфликт на САЩ с Китай Русия ще е на страната на Китай.

    13:13 22.11.2025

  • 77 Готецшц

    1 0 Отговор
    Който предложи повече полезни ископаеми,пичели

    13:16 22.11.2025

  • 78 Интереснотое,

    1 0 Отговор
    в Украинските училища, децата говорят на украински само като са в час, а когато са в междучасие, освободени от наблюденията на учителите говорят на руски. Това говори, че родителите им общуват на руски, децата предпочитат руския. Тогава за какво бе този тормоз върху Украинското население, след като невръстнитте деца предпочитат руския.

    13:20 22.11.2025

  • 79 българка

    0 1 Отговор
    Двамата големи умници клекнаха на КГБ-то и се бият в гърдите за успех, а са пълен ПРОВАЛ!

    13:43 22.11.2025

  • 80 Асен

    0 1 Отговор
    Байдън с деменция беше по добре с главата от колкото Тръмп.

    13:44 22.11.2025

  • 81 Архимандрисандрит Бибиян

    0 0 Отговор
    Джендю нема да постигне мир, шо неуспел журналист и писател нема ка да е умен деа! Поне туй се е усетил.

    13:55 22.11.2025