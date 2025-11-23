Още една компания от Абу Даби поиска "Лукойл"

Международната холдингова компания IHC от Абу Даби е уведомила Министерството на финансите на САЩ за интереса си към закупуването на акции на "Лукойл", пишат Reuters и The National.

IHC се ръководи от шейх Тахнун бен Заид. Той е заместник-управител на Абу Даби и съветник на президента на ОАЕ по въпросите на националната сигурност.

На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт".

Под ограничения попаднаха и всички дъщерни предприятия, в които компаниите притежават повече от 50%.

Същевременно Управлението за контрол на чуждестранните активи на американското Министерство на финансите (OFAC) определи срок до 21 ноември за прекратяване на операциите с лица, подлежащи на санкции.

"Лукойл" води преговори за продажба на международни активи с няколко потенциални купувачи.

На 7 ноември Министерството на финансите на САЩ заяви, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност, докато не приключи конфликтът в Украйна.

Същия ден стана известно, че Gunvor е оттеглила предложението си за придобиване на Lukoil International GmbH. В същото време Gunvor определи изявлението на американското ведомство като напълно невярно.

Интерес към чуждестранните активи на "Лукойл" вече са проявили американската ExxonMobil, както и държавната компания ADNOC от Абу Даби.

Сред заинтересованите са и американската компания Chevron Corp. и частния инвестиционен фонд Carlyle Group.