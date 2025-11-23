Още една компания от Абу Даби поиска "Лукойл"

Международната холдингова компания IHC от Абу Даби е уведомила Министерството на финансите на САЩ за интереса си към закупуването на акции на "Лукойл", пишат Reuters и The National.
IHC се ръководи от шейх Тахнун бен Заид. Той е заместник-управител на Абу Даби и съветник на президента на ОАЕ по въпросите на националната сигурност.
На 22 октомври Министерството на финансите на САЩ наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт".
Под ограничения попаднаха и всички дъщерни предприятия, в които компаниите притежават повече от 50%.
Същевременно Управлението за контрол на чуждестранните активи на американското Министерство на финансите (OFAC) определи срок до 21 ноември за прекратяване на операциите с лица, подлежащи на санкции.
"Лукойл" води преговори за продажба на международни активи с няколко потенциални купувачи.
На 7 ноември Министерството на финансите на САЩ заяви, че няма да издаде на Gunvor лиценз за извършване на дейност, докато не приключи конфликтът в Украйна.
Същия ден стана известно, че Gunvor е оттеглила предложението си за придобиване на Lukoil International GmbH. В същото време Gunvor определи изявлението на американското ведомство като напълно невярно.
Интерес към чуждестранните активи на "Лукойл" вече са проявили американската ExxonMobil, както и държавната компания ADNOC от Абу Даби.
Сред заинтересованите са и американската компания Chevron Corp. и частния инвестиционен фонд Carlyle Group.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дупничанин
Коментиран от #22, #27
13:18 23.11.2025
2 Абу Баду Да или Не
13:19 23.11.2025
3 Механик
Коментиран от #6
13:21 23.11.2025
4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
поле ги купуваш за жълти стотинки,
а след това ги вадиш на пазара с реалната цена❗
САШтински бизнес, като приватизацията у нас❗
Коментиран от #17
13:21 23.11.2025
5 БАРС
Коментиран от #20
13:22 23.11.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #3 от "Механик":Питай един наш ДЕБЕЛ-ян как го пое в страните на пясъците❗
13:23 23.11.2025
7 Лост
13:24 23.11.2025
9 дилян блеефски
Коментиран от #10
13:26 23.11.2025
10 Как каква
До коментар #9 от "дилян блеефски":Коледен празник...
13:29 23.11.2025
11 Да питам, защото не ми е ясно
Май ще има руска баня!
Коментиран от #18
13:29 23.11.2025
12 Питане
13:34 23.11.2025
13 Просто
13:42 23.11.2025
14 Демократ
13:43 23.11.2025
15 стоян георгиев
13:44 23.11.2025
16 Урааааа
13:45 23.11.2025
17 име
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Схемата не е тази, за която си мислиш. От 1991г руснаците играят с американците и понякога англичаните на позара на нефт и газ. Взаимно си правят разработки на находища по цял сват и примери колко искаш. А в случая схемата е следната. За да има една държава суверенитет (или съюз от държави, както в случая с ЕССР), трабва да има търговия, армия и военна промишленост, и достъп до енергийни ресурси. ЕССР беше зависим от САЩ в сферата на търговията и военното оборудване, но балансираше в енергийно отношение с доставките от РФ. Сега Тръмп им иззе изцяло и тозитрети, последен елемент от суверенитета и ще може още по-здраво да ги командва. Както виждаш, неонацистката върхушка в ЕССР е много трудно управляема и самодостатъчна, не се влияе дори от мнението на гражданите си. Но като им отнеме напълно и енергийния суверенинет, утре ще може да ги притиска както пожелае и когато пожелае, вкл. за условията за спирането на денацификацията. 100% гаранция ти давам, че Тръмп, който иска да прикотка руснаците, няма дори да опита да ги прецака с Лукойл и Роснефт, щото утре и те ще го отрежат от някой проект, в който може да лапат заедно.
13:45 23.11.2025
18 Хеми значи бензин
До коментар #11 от "Да питам, защото не ми е ясно":Пеевски е човек на гейрманците
13:46 23.11.2025
19 Перо
13:47 23.11.2025
20 Сесесере
До коментар #5 от "БАРС":Много си прозд ве мой! Пиши на английски или арабски, поне!
13:49 23.11.2025
21 стоян
14:20 23.11.2025
22 гост
До коментар #1 от "Дупничанин":Ми то не е за приказване , какво да приказват !! По последни данни дълговете са надхвърлили 72 милиарда долара , което е над три пъти текущата капитализация на същия , тоест той е де факто във пълен фалит !! А му предстои да извади отнякъде още 80-100 милиарда за Сила Сибири 2 , който пък му трябва , за да го свърже със Сила Сибири 1 , иначе не може да изпълни договора си за количествата , които трябва да подава по него , защото половината от находищата , които го захранват се оказаха силно надценени , много , ама много меко казано !! И този път Путлер , демек бюджета няма да му налива пари , щото просто няма такива , хаха !!
14:32 23.11.2025
24 БОКО И ШИШО
15:44 23.11.2025
25 Трътлю
16:34 23.11.2025
26 Нямаме политици, само крадци
16:38 23.11.2025
27 гост
До коментар #1 от "Дупничанин":Големи руски компании са затънали в дългове: "Газпром" начело ! Общият нетен финансов дълг на руските компании, включени в класацията на най-задлъжнелите, надхвърля 20,5 трилиона рубли (приблизително 260 милиарда долара). Енергийният монополист „Газпром“ е на първо място сред най-големите длъжници, пише руското издание на Форбс.
"Газпром" е на първо място сред най-големите длъжници с нетен дълг от 6,047 трилиона рубли в края на 2024 г. ( 77,5 милиарда долара). Компанията е похарчила 715,4 милиарда рубли за плащания на лихви по заеми, което е с 81% повече спрямо 2023 г.
„Роснефт“ е на второ място. Нетният дълг на компанията към края на 2024 г. възлиза на 3,6 трилиона рубли. Данни за дълговото ѝ бреме към средата на 2025 г. няма.
Руските железници (РЖД) са на трето място сред руските компании с най-големи дългове с нетен дълг от 2,771 трилиона рубли в края на 2024 г. (3,36 трилиона рубли към средата на 2025 г.). Погасяванията по заеми на компанията през годината достигнаха 323,5 милиарда рубли, което е 2,5-кратно увеличение.
И т.н. , мъка , мъка русолюбска , хахах !!
19:21 23.11.2025