Израелски самолети убиха девет души в Газа

22 Ноември, 2025 20:40

Това съобщиха местните здравни власти

Израелски самолети убиха девет души в Газа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелски въздушни удари в Газа убиха най-малко девет души и раниха няколко други, съобщиха днес местните здравни власти, което е поредно изпитание за крехкото примирие между палестинската групировка "Хамас" и Израел, предаде Ройтерс.

Свидетели и лекари съобщиха, че първата атака е поразила кола в гъсто населената квартал Римал, като я е запалила. Не е ясно дали петте жертви са били пътници в колата или минувачи. Десетки хора се втурнаха да гасят пожара и да спасяват жертвите, посочи БТА.

Малко след атаката срещу колата израелските въздушни сили нанесоха два отделни въздушни удара по две къщи в град Дейр ал Балах и лагера Нусейрат в централната част на ивицата Газа, при което са били убити най-малко четирима души и раниха няколко други, съобщиха лекарите.

Израелската армия заяви, че въоръжен мъж е навлязъл в контролираната от Израел територия в Газа и е използвал „хуманитарния път в района, по който хуманитарната помощ влиза в южната част на Газа“, наричайки това „явно нарушаване на споразумението за прекратяване на огъня“.

Армията заяви, че в отговор напада цели в Газа.

Представител на "Хамас" в Газа отхвърли обвиненията на израелската армия като неоснователни и „извинение за убийство“, като заяви, че групата е ангажирана с примирието.

Израел и "Хамас" многократно са се обвинявали взаимно в нарушаване на примирието, сключено преди повече от шест седмици, напомня Ройтерс.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А подписаха

    11 0 Отговор
    примирие , върнаха им заложниците и ето на , ужасите продължават.

    20:51 22.11.2025

  • 2 Чики-Рики

    6 1 Отговор
    Чи@утите са най-долното племе на Планетата! Просто навремето Египет не положи достатъчно усилия за да унищожи тази територия и сега целия свят им се ,, навежда,, ! Дано поне по-наблизо до нас, ,, нещата,, да се развият, както е планирано, щото подобна грешка с това да оставиш една,, територия, да си прави каквото си иска,е Недопустимо!

    21:53 22.11.2025

  • 3 Има още

    0 2 Отговор
    11 хамаски боеца са си показали носовете от тунели в жълтата зона. Петима са заловени, останалите са загинали. Според показанията на заловените в тунелите в жълтата зона има още 80 боеца.

    22:55 22.11.2025

  • 4 Не девет души

    0 1 Отговор
    А девет терористи от Хамас.

    02:54 23.11.2025