Орбан: Бихме плащали по 1 милион евро на ден, за да останем без мигранти. Заповядайте за Коледа в спокойна Унгария!

Унгария би предпочела да плаща на Европейската комисия глоба от 1 милион евро на ден, отколкото да се откаже от политиката си на нулева толерантност към нелегалните мигранти и да ги допусне на своя територия.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, който покани чуждестранни туристи да посетят страната по време на коледните празници, свободна от приток на мигранти от Африка, Близкия изток и Южна Азия.

„Глоба от 1 милион евро на ден от Брюксел за това, че не допускаме нелегални мигранти? Ще я платим. За наша и ваша безопасност. По-добре е, отколкото да живеем в страх. Тази Коледа изживейте Европа такава, каквато трябва да бъде в Унгария“, пише Орбан в писмото си.

През 2024 г. Съдът на ЕС в Люксембург, по инициатива на Европейската комисия, наложи глоба от 200 милиона евро на Унгария за отказ да спазва паневропейския пакт за миграция. За всеки ден забавяне на изпълнението на това решение се начислява допълнителен 1 милион евро. За една година общата глоба с лихвите надхвърли 500 милиона евро. Тази глоба може да бъде приспадната от средствата, дължими на Унгария от общия бюджет и специализираните фондове на ЕС.

Унгарското правителство оспори това решение в съда. Властите обаче заявиха, че не възнамеряват да платят нито главницата на глобата, нито лихвата върху нея и не възнамеряват да спазват правилата на ЕС за миграция. Дьордь Баконди, съветник на министър-председателя по въпросите на сигурността и борбата с незаконната миграция, заяви, че Унгария ще запази системата си за граничен контрол и ще търси съдебен контрол на дискриминационното решение на Европейския съд чрез съдебен иск. Правни експерти смятат, че преразглеждането на решението на Съда на ЕС в Люксембург е изключително сложен, но не и безнадежден въпрос.