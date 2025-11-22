Новини
Свят »
Унгария »
Орбан: Бихме плащали по 1 милион евро на ден, за да останем без мигранти. Заповядайте за Коледа в спокойна Унгария!

Орбан: Бихме плащали по 1 милион евро на ден, за да останем без мигранти. Заповядайте за Коледа в спокойна Унгария!

22 Ноември, 2025 21:26, обновена 22 Ноември, 2025 21:35 26 111 79

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • мигранти

По-добре глоба, отколкото живот в страх, заяви унгарският премиер

Орбан: Бихме плащали по 1 милион евро на ден, за да останем без мигранти. Заповядайте за Коледа в спокойна Унгария! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Унгария би предпочела да плаща на Европейската комисия глоба от 1 милион евро на ден, отколкото да се откаже от политиката си на нулева толерантност към нелегалните мигранти и да ги допусне на своя територия.

Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, който покани чуждестранни туристи да посетят страната по време на коледните празници, свободна от приток на мигранти от Африка, Близкия изток и Южна Азия.

„Глоба от 1 милион евро на ден от Брюксел за това, че не допускаме нелегални мигранти? Ще я платим. За наша и ваша безопасност. По-добре е, отколкото да живеем в страх. Тази Коледа изживейте Европа такава, каквато трябва да бъде в Унгария“, пише Орбан в писмото си.

През 2024 г. Съдът на ЕС в Люксембург, по инициатива на Европейската комисия, наложи глоба от 200 милиона евро на Унгария за отказ да спазва паневропейския пакт за миграция. За всеки ден забавяне на изпълнението на това решение се начислява допълнителен 1 милион евро. За една година общата глоба с лихвите надхвърли 500 милиона евро. Тази глоба може да бъде приспадната от средствата, дължими на Унгария от общия бюджет и специализираните фондове на ЕС.

Унгарското правителство оспори това решение в съда. Властите обаче заявиха, че не възнамеряват да платят нито главницата на глобата, нито лихвата върху нея и не възнамеряват да спазват правилата на ЕС за миграция. Дьордь Баконди, съветник на министър-председателя по въпросите на сигурността и борбата с незаконната миграция, заяви, че Унгария ще запази системата си за граничен контрол и ще търси съдебен контрол на дискриминационното решение на Европейския съд чрез съдебен иск. Правни експерти смятат, че преразглеждането на решението на Съда на ЕС в Люксембург е изключително сложен, но не и безнадежден въпрос.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 148 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    188 19 Отговор
    Проблема между Урсулианците и нормалните европейци ще се реши с насилие ! И решението няма да бъде в полза на Урсулианците !!!

    21:38 22.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Абдул от Кабул

    127 10 Отговор
    Искам при маджарите да живея, на спокойствие, без мигранти, за да живея без страх.

    21:38 22.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Шиши Великолепни

    117 15 Отговор

    До коментар #4 от "Бойко Българоубиеца":

    Аз пък ще им раздам български паспорти и ще им плащам да гласуват за новото начало.

    21:40 22.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Дио

    71 12 Отговор
    Ако станат рицарите ще има е прииска да се върнат отново в гроба.Кой разбрал разбрал

    21:41 22.11.2025

  • 9 Бензъл

    93 13 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Не се притеснявай.Тия съюзи сами ще се разпаднат

    21:42 22.11.2025

  • 10 Дядо Поп

    154 11 Отговор
    ГОЛЯМО БРАВО ОРБАНЕ ,
    Всяка жаба да си знае гьола

    21:43 22.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Гошо

    133 21 Отговор
    Орбан се налага като бъдещ лидер на Европа

    21:47 22.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Виж му интервюто с германския журналист

    136 12 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Там каза, че Унгария е европейска дърцжава и ще бъде в ЕС като ще се бори, психопатите от Брюксел да си намерят друга работа.

    21:51 22.11.2025

  • 15 таксиджия 🚖

    19 100 Отговор
    Буклук дебел, що не си вземеш сите макета в Унгария, като толкова ги защитаваш!?

    22:00 22.11.2025

  • 16 демократ

    23 82 Отговор
    Всъщност Унгария е един Чайнатаун. Ако Орбан мисли китайците за европейци аз не.

    Коментиран от #48

    22:07 22.11.2025

  • 17 Ха,ха

    71 6 Отговор
    Директно им ги пращай в Брюксел

    22:10 22.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Т.Живков

    54 10 Отговор
    Бойкооооо
    Уми се бе от човека.

    22:18 22.11.2025

  • 20 Т.Живков

    68 11 Отговор
    Бойкооооо
    Учи се бе от човека.

    22:19 22.11.2025

  • 21 Тракиец 🇺🇦

    76 15 Отговор
    Ако всички Бо+клуци антиевропейци от ек ЕС и ЕП ЕСССР начело с урсулата меркелицата вещица клоуна мерц ,из-рода макарон и компания бяха като Орбан то Европа щеше да е перфектния континент без нито един НЕ-ГЪР И АРАБИН ...ЕВРОПА- СВОБОДНА ЗОНА ОТ АФРИКАНЦИ -- РАЙ

    22:21 22.11.2025

  • 22 Евала

    53 13 Отговор
    Ей такъв лидер ни трябва на нас в България..не му харесвам политиката към Украйна,но всичко останало му е топ

    Коментиран от #35

    22:24 22.11.2025

  • 23 Студопор

    91 8 Отговор
    Браво на Орбан!! Човека ясно казва - НЕЛЕГАЛНИ имигранти. Не просто "емигранти".

    22:28 22.11.2025

  • 24 Георги Георгиев

    5 23 Отговор
    Айде, нема нужда!

    22:38 22.11.2025

  • 25 Политкоректен

    75 13 Отговор
    Направо им завиждам на унгарците.

    Коментиран от #40

    22:41 22.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 опаа

    39 8 Отговор
    Ние плащаме за въздух под налягане “БОтАШ" ,а Орбан за мигранти .Глупав ли е?

    Коментиран от #75

    22:45 22.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Имаме нужда от работна ръка

    13 52 Отговор
    Ние имаме нужда от хора. Ако не са молддавците в съседния супермаркет, няма да има кой да работи. На касата седи един 80-годишен пенсионер и се старае милият. Но в кухнята и в склада работниците са чужденци. Понякога сядат и на касата и са доста читави в умовете. Добре че са те!

    Коментиран от #52, #53

    22:45 22.11.2025

  • 32 ти първо

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    научи правописа после се опитвай да мислиш…

    22:46 22.11.2025

  • 33 Залупен евроатлантически цървул

    75 7 Отговор
    Само забележете, унгарците плащат на тоталитарния евро райх такса спокойствие?!?
    Това на какво ви прилича?

    22:46 22.11.2025

  • 34 Отто

    14 6 Отговор
    Неотдавна имаше статия за завод в Унгария, дето работят само Филипинци

    Коментиран от #45

    22:48 22.11.2025

  • 35 напротив

    50 9 Отговор

    До коментар #22 от "Евала":

    и политиката му към украйна е топ не се залъгвай заблуден си от пропаганда и не осъзнаваш реалността за украйна..!!!

    22:51 22.11.2025

  • 36 безпартиен

    59 7 Отговор
    Този трябва да го командироват поне за година в България!Или пък нашите да препишат всички унгарски закони и да ги гласуват наведнъж! Явно нашите нищо разумно не могат да измислят.

    Коментиран от #76

    22:53 22.11.2025

  • 37 нннн

    74 7 Отговор
    Защо ще плаща?
    Все едно, ако аз НЕ искам неканени гости в дома си, всеки ден да плащам... (?)
    Що за безумие!

    Коментиран от #47

    22:55 22.11.2025

  • 38 Гост

    55 6 Отговор
    Браво такъв ни трябва

    Коментиран от #42

    22:56 22.11.2025

  • 39 Жорко

    44 6 Отговор
    Евала,що не бяха всички политици с твоето мислене.

    22:58 22.11.2025

  • 40 Марио

    43 6 Отговор

    До коментар #25 от "Политкоректен":

    Това мислех да напиша. И аз завиждам на държавите който имат качествени управници, които вдъхват национално самочувствие в сърцата на своите граждани.

    22:58 22.11.2025

  • 41 Чапа

    8 10 Отговор
    Не Унгария а и самия Орбан може да си позволи да плаща ро 1 милион евро глоба на ден. Не е бедняк за какъвто се изкарва.

    23:14 22.11.2025

  • 42 ИМПЕРИАЛИСТ

    6 48 Отговор

    До коментар #38 от "Гост":

    Да ни пази Господ да имаме такъв Перко Наумов...

    Коментиран от #43

    23:14 22.11.2025

  • 43 до ИМПЕРИАЛИСТ

    46 9 Отговор

    До коментар #42 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ти разхождал ли си се около Женския пазар, Лъвов мост и Халите? Имаш ли познат, който живее там? Ако нямаш-иди там и виж какво е да си сре мигранти. ТИ ставаш чужденец в твоя град, в твоя квартал, в твоя дом. Искаш да го продаде, ама няма кой да го купи. А в Будапеща вече има същите зони, че по-големи. Там не се говори унгарски. Та не ми разправяй кой е Перко Наумов!

    Коментиран от #46

    23:22 22.11.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Ако прочетеш

    35 2 Отговор

    До коментар #34 от "Отто":

    по задълбочено, ще разбереш, че Орбан е против НЕЛЕГАЛНИТЕ имигранти. А не срещу легалните.

    23:48 22.11.2025

  • 46 ИМПЕРИАЛИСТ

    5 18 Отговор

    До коментар #43 от "до ИМПЕРИАЛИСТ":

    Ех прованс, прованс, това не ти е селото където всеки външен предизвиква безспокойство...Софиянец съм ЕН-то поколение и за разлика от тебе често съм из тази част на града, а още от малък виждах из градския транспорт, негри на групички, турци с фесове (в Турция ги бяха забранили), и разни жълти дръпноочковци. Най-красивото момиче в класа ни беше русо туркинче, а с цингетата от махалата сме играли и на топчета, на жмичка, на гоненица и т. н.

    23:48 22.11.2025

  • 47 Ъъъъъъъъъ

    4 8 Отговор

    До коментар #37 от "нннн":

    Защото си в ЕС! Затова!

    23:53 22.11.2025

  • 48 Ъъъъъъъъъъ

    18 6 Отговор

    До коментар #16 от "демократ":

    "Ако Орбан мисли китайците за европейци аз не."

    Ти пък си един европеец...... Цървул!

    23:56 22.11.2025

  • 49 И кой ги

    29 2 Отговор
    Определя тея глоби като уж всички държави са сувернни за решенията си,но въпреки това ЕС седи на контра за нормалното ни съществуване и развитие на икономиката на Европа?

    00:13 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Орбан

    35 2 Отговор

    До коментар #31 от "Имаме нужда от работна ръка":

    обясни в интервюто си наскоро - има разлика между гастарбайтер и мигрант. Първите са дошли да работят и лесно могат да ги върнат, откъдето са дошли. Вторите са дошли да НЕ работят, да точат социалната система на страните-приемници, да се оплакват и да си налагат своите норми и "ценности". Понеже пишат глупости, че Унгария станала Чайнатаун - 1)китайците там са като капка в морето, сравнено с ориенталците и африканците, настанили се западно от Унгария чак до Португалия, Ирландия и Швеция, 2)Китайците са отишли да работят, не да чакат социалните и да се множат като зайци и 3)ако китайците са проблем, техните визи приключват и се връщат в Китай. Хрантутниците, гости на Меркел, нямат гонене и като преместят десетина - съобщават навсякъде, все едно са открили лекарство за всички болести.

    00:32 23.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Чупка

    5 8 Отговор
    Я се разкарай, никой няма да ти дойде, докато си там

    01:23 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Човек от народа

    17 4 Отговор
    Ф а к а н и е в р о г е й с к и б о к л у ц и. Вън хубавата ни Родина от тоя ф а ш и с т к и в е р т е п!!!

    01:27 23.11.2025

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 да се помни от поколенията

    8 19 Отговор

    До коментар #64 от "Съюз със Русия и Брикс":

    Русия скъса връзката с България, а не България.

    Коментиран от #66

    01:46 23.11.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 У казана

    9 14 Отговор
    Нито москва нито Пекин са ни исторически приятели.

    02:41 23.11.2025

  • 68 Ха ха ха

    1 5 Отговор
    Благодаря за поканата но не я приемам.

    02:51 23.11.2025

  • 69 Констатация

    29 3 Отговор
    Нашите умници да взимат пример. Орбан предприема какво ли не, защото поставя напърво място интересите на народа и държавата си, а нашите се чудят как да угодят на поредния Голям брат, за да им каже той "Браво!"

    03:03 23.11.2025

  • 70 ОРБИТОВ

    1 14 Отговор
    А АКО СА НРЛЕГСЛНИ ЕМИГРСНТИ БЯГАЩИ ОТ ВОЙНА ?
    ТАКИВА ТРЯБВА ДА ОПРАВЯТ ПОЛИТИКАТА АКО ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ В ЕВРОСЪЮЗА. БИМЕРАНГА ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕ СРЕЩО ВЪРШАВА.

    03:24 23.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Гост

    14 3 Отговор
    Европа се съсипа с тия мигранти.Стига!

    05:10 23.11.2025

  • 73 Айде нема нужда

    2 16 Отговор
    Да идвам в Унгария при все че наблизо и мога да отида до Австрия какво да ви гледъм корупираната дуржава сърбал съм ви попарата загубена бивша соц държав ако не е евро съюза ще огланеите като преди

    05:42 23.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Ха ха ха

    20 2 Отговор

    До коментар #29 от "опаа":

    Абе ти не четеш ли бе? Човека ти казва че няма да плати нито лихви, нито главница . Даже и да стане един милиард трилиона. Унгария е суверенна държава и група кривокраки бабишкери със стотици разноцветни сакенца и костеливи алчни ръчички, неизбираеми от никой няма да я принуждава да се самоунищожи. Вече за себе си съм сигурен че искам да се измъкнем от този адски съюз.

    07:19 23.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Бургас

    9 2 Отговор
    Поздравления за тази му позиция.

    08:03 23.11.2025

  • 78 Пламен

    4 1 Отговор
    Боклуци нямя да имате работна ръка много ясно, докато не се научите ,че хората работят за ПАРИ . Всички вие българи който сте по 9 часа на ден на работа за заплати от рода на 500-600 евро призовавам ви Оставете ги те да си работят! НЯМА ВЪВ ЕВРОПА ПОДОБНИ ЗАПЛАТи! Щом ни налагат европейски закони,европейска валута ЗНАЧИ И ТРЯБВА ДА ПЛАЩАТ ПО ЕВРОПЕЙСКИ РАЗБЕРЕТЕ И НЕ БЪДЕТЕ РОБИ

    08:08 23.11.2025

  • 79 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    4 1 Отговор
    В, момента изглежда, че ЕС, е за емигранти, а не за жителите на ЕС, тези не се искат да чуят хората

    08:43 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания