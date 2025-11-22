Орбан: Бихме плащали по 1 милион евро на ден, за да останем без мигранти. Заповядайте за Коледа в спокойна Унгария!

Унгария би предпочела да плаща на Европейската комисия глоба от 1 милион евро на ден, отколкото да се откаже от политиката си на нулева толерантност към нелегалните мигранти и да ги допусне на своя територия.
Това заяви унгарският премиер Виктор Орбан, който покани чуждестранни туристи да посетят страната по време на коледните празници, свободна от приток на мигранти от Африка, Близкия изток и Южна Азия.
„Глоба от 1 милион евро на ден от Брюксел за това, че не допускаме нелегални мигранти? Ще я платим. За наша и ваша безопасност. По-добре е, отколкото да живеем в страх. Тази Коледа изживейте Европа такава, каквато трябва да бъде в Унгария“, пише Орбан в писмото си.
През 2024 г. Съдът на ЕС в Люксембург, по инициатива на Европейската комисия, наложи глоба от 200 милиона евро на Унгария за отказ да спазва паневропейския пакт за миграция. За всеки ден забавяне на изпълнението на това решение се начислява допълнителен 1 милион евро. За една година общата глоба с лихвите надхвърли 500 милиона евро. Тази глоба може да бъде приспадната от средствата, дължими на Унгария от общия бюджет и специализираните фондове на ЕС.
Унгарското правителство оспори това решение в съда. Властите обаче заявиха, че не възнамеряват да платят нито главницата на глобата, нито лихвата върху нея и не възнамеряват да спазват правилата на ЕС за миграция. Дьордь Баконди, съветник на министър-председателя по въпросите на сигурността и борбата с незаконната миграция, заяви, че Унгария ще запази системата си за граничен контрол и ще търси съдебен контрол на дискриминационното решение на Европейския съд чрез съдебен иск. Правни експерти смятат, че преразглеждането на решението на Съда на ЕС в Люксембург е изключително сложен, но не и безнадежден въпрос.
21:38 22.11.2025
21:38 22.11.2025
До коментар #4 от "Бойко Българоубиеца":Аз пък ще им раздам български паспорти и ще им плащам да гласуват за новото начало.
21:40 22.11.2025
21:40 22.11.2025
21:41 22.11.2025
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Не се притеснявай.Тия съюзи сами ще се разпаднат
21:42 22.11.2025
21:42 22.11.2025
Всяка жаба да си знае гьола
21:43 22.11.2025
21:47 22.11.2025
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":Там каза, че Унгария е европейска дърцжава и ще бъде в ЕС като ще се бори, психопатите от Брюксел да си намерят друга работа.
21:51 22.11.2025
21:51 22.11.2025
22:00 22.11.2025
Коментиран от #48
22:07 22.11.2025
22:10 22.11.2025
Уми се бе от човека.
22:18 22.11.2025
Учи се бе от човека.
22:19 22.11.2025
22:21 22.11.2025
Коментиран от #35
22:24 22.11.2025
22:28 22.11.2025
22:38 22.11.2025
Коментиран от #40
22:41 22.11.2025
Коментиран от #75
22:45 22.11.2025
31 Имаме нужда от работна ръка
Коментиран от #52, #53
22:45 22.11.2025
До коментар #7 от "Архимандрисандрит Бибиян":научи правописа после се опитвай да мислиш…
22:46 22.11.2025
22:46 22.11.2025
Това на какво ви прилича?
22:46 22.11.2025
Коментиран от #45
22:48 22.11.2025
35 напротив
До коментар #22 от "Евала":и политиката му към украйна е топ не се залъгвай заблуден си от пропаганда и не осъзнаваш реалността за украйна..!!!
22:51 22.11.2025
22:51 22.11.2025
Коментиран от #76
22:53 22.11.2025
Все едно, ако аз НЕ искам неканени гости в дома си, всеки ден да плащам... (?)
22:55 22.11.2025
Що за безумие!
Коментиран от #47
22:55 22.11.2025
Коментиран от #42
22:56 22.11.2025
22:58 22.11.2025
До коментар #25 от "Политкоректен":Това мислех да напиша. И аз завиждам на държавите който имат качествени управници, които вдъхват национално самочувствие в сърцата на своите граждани.
22:58 22.11.2025
22:58 22.11.2025
23:14 22.11.2025
До коментар #38 от "Гост":Да ни пази Господ да имаме такъв Перко Наумов...
Коментиран от #43
23:14 22.11.2025
Коментиран от #43
23:14 22.11.2025
43 до ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #42 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Ти разхождал ли си се около Женския пазар, Лъвов мост и Халите? Имаш ли познат, който живее там? Ако нямаш-иди там и виж какво е да си сре мигранти. ТИ ставаш чужденец в твоя град, в твоя квартал, в твоя дом. Искаш да го продаде, ама няма кой да го купи. А в Будапеща вече има същите зони, че по-големи. Там не се говори унгарски. Та не ми разправяй кой е Перко Наумов!
Коментиран от #46
23:22 22.11.2025
До коментар #34 от "Отто":по задълбочено, ще разбереш, че Орбан е против НЕЛЕГАЛНИТЕ имигранти. А не срещу легалните.
23:48 22.11.2025
23:48 22.11.2025
46 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #43 от "до ИМПЕРИАЛИСТ":Ех прованс, прованс, това не ти е селото където всеки външен предизвиква безспокойство...Софиянец съм ЕН-то поколение и за разлика от тебе често съм из тази част на града, а още от малък виждах из градския транспорт, негри на групички, турци с фесове (в Турция ги бяха забранили), и разни жълти дръпноочковци. Най-красивото момиче в класа ни беше русо туркинче, а с цингетата от махалата сме играли и на топчета, на жмичка, на гоненица и т. н.
23:48 22.11.2025
23:48 22.11.2025
До коментар #37 от "нннн":Защото си в ЕС! Затова!
23:53 22.11.2025
23:53 22.11.2025
До коментар #16 от "демократ":"Ако Орбан мисли китайците за европейци аз не."
Ти пък си един европеец...... Цървул!
23:56 22.11.2025
00:13 23.11.2025
До коментар #31 от "Имаме нужда от работна ръка":обясни в интервюто си наскоро - има разлика между гастарбайтер и мигрант. Първите са дошли да работят и лесно могат да ги върнат, откъдето са дошли. Вторите са дошли да НЕ работят, да точат социалната система на страните-приемници, да се оплакват и да си налагат своите норми и "ценности". Понеже пишат глупости, че Унгария станала Чайнатаун - 1)китайците там са като капка в морето, сравнено с ориенталците и африканците, настанили се западно от Унгария чак до Португалия, Ирландия и Швеция, 2)Китайците са отишли да работят, не да чакат социалните и да се множат като зайци и 3)ако китайците са проблем, техните визи приключват и се връщат в Китай. Хрантутниците, гости на Меркел, нямат гонене и като преместят десетина - съобщават навсякъде, все едно са открили лекарство за всички болести.
00:32 23.11.2025
00:32 23.11.2025
01:23 23.11.2025
01:27 23.11.2025
До коментар #64 от "Съюз със Русия и Брикс":Русия скъса връзката с България, а не България.
Коментиран от #66
01:46 23.11.2025
Коментиран от #66
01:46 23.11.2025
02:41 23.11.2025
02:51 23.11.2025
03:03 23.11.2025
ТАКИВА ТРЯБВА ДА ОПРАВЯТ ПОЛИТИКАТА АКО ИСКАТ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА БЪДАТ В ЕВРОСЪЮЗА. БИМЕРАНГА ДА НЕ СЕ ОБЪРНЕ СРЕЩО ВЪРШАВА.
03:24 23.11.2025
03:24 23.11.2025
05:10 23.11.2025
05:42 23.11.2025
До коментар #29 от "опаа":Абе ти не четеш ли бе? Човека ти казва че няма да плати нито лихви, нито главница . Даже и да стане един милиард трилиона. Унгария е суверенна държава и група кривокраки бабишкери със стотици разноцветни сакенца и костеливи алчни ръчички, неизбираеми от никой няма да я принуждава да се самоунищожи. Вече за себе си съм сигурен че искам да се измъкнем от този адски съюз.
07:19 23.11.2025
07:19 23.11.2025
08:03 23.11.2025
08:08 23.11.2025
08:43 23.11.2025