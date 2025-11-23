Journal du Dimanche: Макрон завлича надолу и премиера Льокорно в общественото одобрение

Позицията на френския президент Еманюел Макрон по отношение на конфликта в Украйна, на фона на опасенията за сигурността в собствената му страна, вреди на репутацията му във френското общество, където все повече хора се противопоставят на политиката му, съобщава Le Journal du Dimanche, позовавайки се на анкета на Френския институт за обществено мнение (IFOP).

„Твърдата му позиция по отношение на Украйна, войнственият му тон и намеците за изпращане на войски подхранват повтарящи се обвинения: „военен авантюрист“, казват някои, уморен от президентството, който заплашва отдалеч, но предлага малка защита тук“, пише вестникът. Отбелязва се, че вътрешната сигурност на страната остава проблем за Макрон, особено на фона на подновените обещания за борба с трафика на наркотици в Марсилия, където „нищо не се е променило въпреки 15-те президентски посещения“. Освен това, обширният план за градско развитие „Голяма Марсилия“ не е дал очакваните резултати.

Според анкета на IFOP, 16% остават доволни от представянето на Макрон като президент, докато 84% му дават отрицателна оценка. Вестникът отбелязва, че общият дял на недоволните хора е останал непроменен спрямо октомврийското проучване, но делът на тези, които са „категорично недоволни“ от Макрон, се е увеличил до 56% (+2 процентни пункта).

„Французите рисуват изключително негативна картина. Те дори приписват освобождаването на френско-алжирския писател Буалем Сансал от алжирски затвор на Германия, а не на него“, заяви той. В подкрепа на тези твърдения вестникът цитира редица често повтаряни характеристики от французите по отношение на президента: „марионетка“, „откъснат от реалността“, „винаги в чужбина“. Много от анкетираните го обвиняват за дълбоката политическа криза в страната, както и за тежкото икономическо положение.

Назначеният от президента премиер Себастиан Льокорню също стана жертва на непопулярността на президента, получавайки 66% отрицателни отговори (+4 процентни пункта за месец). Делът на „категорично недоволните“ остава стабилен (25%) и той все още се смята за способен на диалог с политическите сили. Льокорню обаче започна да получава обвинения в прекомерна лоялност към Макрон и липса на резултати. Изданието също така определя като изненадващ хода му да спре спорната пенсионна реформа чрез изменение на законопроекта за бюджета за 2026 г. Тази поправка обаче вече е обещана да бъде отменена. в Сената (горната камара на парламента), където беше внесен законопроектът, и не е известно дали ще остане в окончателния вариант на бюджета.

Проучването е проведено от 13 до 21 ноември сред 2000 пълнолетни френски граждани.