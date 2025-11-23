Хиляди австралийци са без ток

Хиляди жители на Северната територия в Австралия останаха днес без ток, след като тропически циклон връхлетя тази нощ с бурни ветрове района, включително столицата на територията - град Даруин, предаде Ройтерс.

Бурята от трета категория "Фина", с пориви на ветровете със скорост 205 км/ч. днес, се отдалечи от Даруин, след като премина през него късно снощи като "мощен тропически циклон", съобщи националната метеорологична служба, цитирана от БТА.

Лия Финокиаро, главен министър на Северната територия, съобщи, че около 19 000 души са без електричество заради циклона, който е нанесъл също поражения на сгради и е наводнил пътища. За момента обаче няма данни за пострадали.

Управата на Международното летище в Даруин, което вчера беше затворено като предпазна мярка заради "Фина", съобщи днес, че работи за възобновяване на полетите веднага щом това стане възможно.

"Фина" върна болезнени за жителите на Даруин спомени от циклона "Трейси", помел голяма част от града на Коледа през 1974 г. "Трейси" взема 66 жертви и се превръща в едно от най-разрушителните природни бедствия в Австралия.

Тропическите циклони от трета категория, две степени под най-високото равнище на опасност, обикновено повреждат или разрушават сгради, унищожават посеви, повалят дървета и причиняват прекъсване на електроснабдяването.

През март тропическият циклон "Алфред" премина през съседния на Северната територия щат Куинсланд, поради което училищата там бяха затворени, а стотици хиляди жители останаха без ток.