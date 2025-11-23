Новини
Свят »
Украйна »
САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка
  Тема: Украйна

САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка

23 Ноември, 2025 11:16 8 444 212

  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • донбас-
  • нато

Европа е загрижена, че този мирен план на САЩ и Русия е разработен тайно зад гърба на Украйна и сега се представя на Киев като решен въпрос

САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

САЩ заплашиха Украйна с влошаване на условията на мирното споразумение с Русия, ако Киев не се съгласи с текущото предложение от 28 точки. За това пише The Guardian, позовавайки се на информирани източници, пише Фокус.

Вчера, след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски и телефонно обаждане от Белия дом, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол, който неочаквано стана преговарящ по мирното споразумение, проведе брифинг за посланиците на страните от НАТО в Киев.

"Това беше ужасна среща. Отново спор от типа "нямате карти“, съобщава пред изданието един от присъстващите на срещата.

Съобщава се, че Дрискол е отказал да влиза в подробности дали предложеното на Украйна споразумение е именно този 28- точков план, който "изтече“ в пресата. "Някои неща имат значение, други са само за показ, а ние се съсредоточихме най-вече върху това, което има значение“, е заявил той вместо това.

Европа е загрижена, че този мирен план на САЩ и Русия е разработен тайно зад гърба на Украйна и сега се представя на Киев като решен въпрос. "Дрискол оправдава този подход с това, че така процесът става по-управляем".

"Президент Трамп иска мир сега. Колкото повече готвачи има в кухнята, толкова по-трудно е да се справиш с това“, е казал той, според източник, присъствал на срещата.

В същото време шарже д'афер на САЩ в Киев Джули Дейвис, която разбира се също е присъствала на срещата, е съобщила на европейските дипломати, че макар условията на споразумението да са строги за Украйна, Киев няма друг избор, освен да се съгласи с тях, защото в противен случай ще се сблъска с по-лоши условия в бъдеще.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 103 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Реджеп Ердоган

    176 12 Отговор
    Най добрата сделка беше Минск1, да не се започва война.

    Коментиран от #5, #15, #28, #104

    11:19 23.11.2025

  • 3 Промяна

    21 84 Отговор
    ДОБРЕ ТОГАВА СТАНИ СЪЮЗНИК НА ПУТИН САЩ ПЛЮС ПУТИН ДЕЙСТВАЙГЕ ЗАЕДНО

    11:19 23.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 стоян георгиев

    65 35 Отговор

    До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":

    Я разкажи за минск? Кой наруши минск едно и после минск 2?

    Коментиран от #98, #207

    11:20 23.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Павел

    149 6 Отговор
    И какво стана..... САЩ и Русия срещу Украйна.....😜🤣 Наще продажници в ступор....🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #23, #59

    11:21 23.11.2025

  • 10 Колю Гаубицата

    128 11 Отговор
    "В същото време шарже дафер на САЩ в Киев Джули Дейвис, която разбира се също е присъствала на срещата, е съобщила на европейските дипломати, че макар условията на споразумението да са строги за Украйна, Киев няма друг избор, освен да се съгласи с тях, защото в противен случай ще се сблъска с по-лоши условия в бъдеще."

    Това Русия го заяви още в края на март 2022-ра, когато Борис Джонсън ни накара да се бият "до последния украинец"......срещу 1 милион паунда, както сам той си призна!

    11:21 23.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Феникс

    32 2 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Това казвам, ако остане такава, нали затова бързат със така нареченият мир!

    11:22 23.11.2025

  • 14 По средата

    70 4 Отговор
    Среща на Одер. Тогава имаше 50 години мир.

    11:22 23.11.2025

  • 15 Герги

    12 106 Отговор

    До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":

    Най добрата сделка беше Русия да не анексира Крим..нали...

    Коментиран от #107

    11:22 23.11.2025

  • 16 Обръщение на наркоса от вчера

    110 11 Отговор
    "Вече четири години задържаме една от най-силните армии (а на нас copoснята ни продъни ушите че руската армия нямала сили)... Преди четири години направихме избор...да се борим за ДОСТОЕН МИР в нашия дом....Трябва да бъдем по-обединени от всякога...Не трябва да забравяме кой е нашият враг...Следващата седмица ще бъде напрегната и изпълнена със събития. Ще има натиск, целящ да ни отслаби и забие клин между нас (естетвено, няма предвид корупционния скандал, който е само началото на всички корупционни разкрития). Врагът никога не спи и иска да ни провали"

    Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир". А познайте дали след това обръщение на наркомана се образуваха опашки от украинци пред пунктовете за набиране на пушечно месо?!

    11:23 23.11.2025

  • 17 Гориил

    83 9 Отговор
    Едно по-лошо споразумение ще навреди на Европа и ще влоши параметрите на преговорите. Ще понесете колосални загуби и никога няма да си възвърнете богата и просперираща Европа.

    Коментиран от #30, #41, #44

    11:23 23.11.2025

  • 18 Файърфлай

    140 7 Отговор
    Коя Европа е загрижена ? Загрижени са фамилиите Ротшилд и Рокфелер.Нормалният европеец бълва змии и гущери как обеднява от акъла на брюкселската сган.

    11:23 23.11.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Последния Софиянец

    29 10 Отговор

    До коментар #9 от "Павел":

    Нищо ново.САЩ и Румъния срещу Фашистка Европа.

    11:24 23.11.2025

  • 24 Сделката е

    110 7 Отговор
    Войната продължава до пълната капитулация на укра и цялата бивша укра ще стане руска военна база със Сармати, Циркони, Буревестници ... много по-близко до ценнрална Европа. И всичките укро-ресурси стават руски. Е, това ще ви е много "по-добра" сделка.

    11:25 23.11.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хи хи

    68 4 Отговор
    Глупости !! Как планът ще е таен, като го публикуваха във всички медии !!!

    11:26 23.11.2025

  • 27 Визионер

    108 5 Отговор
    ЕС и Великобритания не искат войната да свърши. В резултат на това Украйна ще бъде унищожена.

    11:26 23.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Последния Софиянец

    63 8 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    САЩ, Китай и Русия имат нов план Маршал за Европа.Трябва да се възстановят и да си платят репарациите.

    Коментиран от #45

    11:27 23.11.2025

  • 31 Пепе

    75 5 Отговор
    НАТО ,ЕС и Украйна са аут на бунището

    11:28 23.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Лука

    10 72 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    Копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола. А русия покрива почти всички критерии за фашистка държава !

    11:30 23.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 стоян георгиев

    10 25 Отговор

    До коментар #32 от "Последния Софиянец":

    Чудесно.колко жени изгоряха пред паметника че съм го пропуснал?

    11:32 23.11.2025

  • 38 Европа твърдо против

    18 47 Отговор
    Дъвчете една и съща дъвка!

    Просто е- Европа и Украйна няма да приемат изнудването на Тръмп!

    Коментиран от #209

    11:32 23.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Тръмп:

    84 7 Отговор
    Wall Street Journal Разкри, че Украйна е поискала да бъде премахната клаузата за пълен одит
    на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
    с което Урсулите веднага се съгласиха!
    Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
    но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“

    Коментиран от #200

    11:33 23.11.2025

  • 41 Пловдив 1912

    35 14 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Няма такова нещо ...Европа почва да си бачка с Русия по всички параграфи...ако почне ще падне ток , газ и тн...оттам и инфлацията пада , работи се повече и се вдига икономиката , защото Китай с гадтите си стоки , ще остави цяла Европа глааадна !

    11:33 23.11.2025

  • 42 Решение за мира

    69 10 Отговор
    Натото трябва да се разпусне! Само тогава ще има траен мир.
    Вържи попа, да е мирно селото...добре го е казал народът.

    Коментиран от #48, #119

    11:34 23.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Лука

    8 27 Отговор

    До коментар #17 от "Гориил":

    Да не пишеш от русия или марс ?

    Коментиран от #150

    11:34 23.11.2025

  • 45 И така

    15 70 Отговор

    До коментар #30 от "Последния Софиянец":

    Русия придава външен дълг за юани.
    Руската централна банка паически разпродава златните резерви.
    Барел руски петрол под 40$
    Русия се срива.
    Готви се заместник на Путлер ,който опитва да се спаси преди пълният крах на РФ.
    КОЛАПС!

    Коментиран от #66, #175

    11:34 23.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Копей,

    12 30 Отговор

    До коментар #42 от "Решение за мира":

    Стани от дивана и почвай да разпадаш Натото.
    🤣🤣🤣

    11:36 23.11.2025

  • 49 Тиква

    12 18 Отговор
    Браво на фактите, уникална дезинформацията подавате.

    11:37 23.11.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Истината:

    49 5 Отговор
    Wall Street Journal Разкри, че Украйна е поискала да бъде премахната клаузата за пълен одит
    на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
    с което Урсулите веднага се съгласиха!
    Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
    но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“

    Коментиран от #55

    11:38 23.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Естет

    5 3 Отговор

    До коментар #12 от "Я го заплашете с":

    Теб какво те дразни този човек? Той има кауза!

    11:39 23.11.2025

  • 55 стоян георгиев

    10 32 Отговор

    До коментар #52 от "Истината:":

    Точно обратното.зешенски вчера нареди пълен одит на цялата военна промишленост включително и помощта от запада.

    11:40 23.11.2025

  • 56 Григор

    60 4 Отговор
    Тръмп не е глупак. Той иска да получи Украйна сега в този и вид,защото след няколко месеца от нея ще е останало доста по-малко. Това и децата го разбират, само политиците на ЕС и Великобритания витаят в облаците и са в тяхна измислена реалност.

    Коментиран от #79

    11:40 23.11.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Наще ли?!

    61 1 Отговор

    До коментар #9 от "Павел":

    Забелязахте как много бързо обърнаха палачинката?!
    Роску и Бочку,ни в клин,ни в ръкав побързаха да приветстват откровено антиукраинският мирен план!
    Но щом е изготвен от САЩ-козируват немедлено...!
    Жалка картинка...😂🤣😝!

    Коментиран от #86, #123

    11:42 23.11.2025

  • 60 не може да бъде

    38 2 Отговор
    Струва ми се личността на Даниел Дрискол заслужава внимание поне за мен -това е типичният американец -здравеняк с червени бузи който на 40 г.изглежда на 25 -при това с едно детинско изражение на лицето но като се сблъскаш с него разбираш че нямаш дете пред себе си ...Дрискол е част от тройката ДжДи Ванс Д.Дрискол Мат Блументал /изненада -син на крайния реакционер -русофоб- демократ сенатор Ричард Блументал / И тримата са минали през армията а Дрискол с чин първи лейтенант -9 месеца в Ирак - е син на участник във виетнамската война и внук на участник във ВСВ .Доколкото знам такава биография се цени много в САЩ и в армията ..е затова един първи лейтенант заменя генерал /Келог /в преговорите...Изглежда на първо четене че украинците изобщо няма да са щастливи с този избор -нещо повече...много много повече...

    Коментиран от #157

    11:45 23.11.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 План с 2 точки

    45 4 Отговор
    1. Капитулация
    2. Гуантанамо

    11:46 23.11.2025

  • 66 име

    47 9 Отговор

    До коментар #45 от "И така":

    И така, вече тринадесета година тpoла стоян георгиев ни обяснява как Pусия ЩЕ фалира, ЩЕ се разпадне, ЩЕ бъде погълната от Китай, ЩЕ свалят Путин, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ....

    11:47 23.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 шоуто на запада

    41 4 Отговор
    САЩ губят войната си..Изведнъж спешно станаха миролюбци.Победените с условия за мир за да отърват кожите докато могат.Русия ги громи по целия франт.

    11:48 23.11.2025

  • 69 Хайде спирайте я вече тази война!

    51 4 Отговор
    Че ми писна Урсула, Калас и компания,да ни доят до последна капка,наливайки безконтролни и безотчетни наши евро-пари,в бездънната каца-,,Украйна"...!

    11:49 23.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Дедо

    41 4 Отговор
    Украйна не е суверенна държава. Или окупирана или колонизирана са пътищата и които този актьор Зеленски начерта за държавата си. Истината е, че ето до тук си докара държавата "великия" дето го дават постоянно по телевизии и му ръкопляскат.

    11:50 23.11.2025

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 стоян георгиев

    6 14 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ХаХа":

    Защо някой трябва да превзема нещо от русия?

    11:52 23.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 име

    14 2 Отговор

    До коментар #64 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":

    Зависи от къде ги смяташ: от Покровск или след него?

    Коментиран от #82

    11:53 23.11.2025

  • 78 Точка 29

    36 4 Отговор
    Плана за мир е руски.Остава Тръмп да добави точка 29 .
    САЩ и Русия си поделят Украйна .Европа плаща сметката...
    Тръмп такива сделки обича.

    11:54 23.11.2025

  • 79 не може да бъде

    26 1 Отговор

    До коментар #56 от "Григор":

    Има много сериозни аргументи за тази теза и аз лично не разбирам защо уж умни дипломирани хора на високи позиции не разбират.. или се правят че не разбират това!?САЩ се нуждаят от огромни суми за да тушират негативните последствия от огромния си държавен дълг и заплахите за икономиката и долара!?Затова и Тръмп де факто принуждава всички с които се среща да инвестират в американската икономика!?И една хубава печалба от това което остане от Украйна никак няма да е в повече!?А ако се забави ще остане с почти нищо!?Затова считам че твърдението че сега Тръмп спасява Украйна е вярно разбира се преди всичко с изгода за САЩ!?А ЕС да духа супата!?...И затова европейците плашат с война ..но за тяхно съжаление не могат да я водят ...!?

    Коментиран от #90

    11:54 23.11.2025

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 стоян георгиев

    9 28 Отговор

    До коментар #77 от "име":

    Покровск е на 30 км от донецк.30 км за четири години.голям успех.

    Коментиран от #93, #100, #113, #205

    11:55 23.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Промяна

    6 14 Отговор
    САЩ ЗАПЛАШВАТ ЕВРОПА ЗАРАДИ ПУТИН ТОГАВА ДА СЕ МАХАТ

    11:56 23.11.2025

  • 86 Предатели,в стил-,,Поп Кръстьо"...!

    27 6 Отговор

    До коментар #59 от "Наще ли?!":

    Роско и Бочко,до вчера прегръщаха Зеленски,сега отведнъж-приветсват мирният щатски план,който забива директно нож на Зеленски...!
    Хора!
    Нямате ли капка достойнство...?!
    Мъже ли сте,или...кво...?!

    Коментиран от #128

    11:56 23.11.2025

  • 87 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 88 Десислава Димитрова

    14 5 Отговор
    Капитулирам пред Путин

    11:58 23.11.2025

  • 89 Измислена лъжа

    7 20 Отговор

    До коментар #84 от "Ха ХаХа":

    Защо лъжеш нескопосано,бе копейче!

    Коментиран от #96, #103

    11:58 23.11.2025

  • 90 А50

    33 4 Отговор

    До коментар #79 от "не може да бъде":

    Така е , явно фондерлайнчетата разбраха, че дори няма да могат да си върнат инвестициите във войната. Но ако много настояват нека продължат непосилната за тях война

    11:59 23.11.2025

  • 91 Женераль НаСирски!

    28 2 Отговор

    До коментар #83 от "Женераль МиСирски":

    Явно,натам вървят нещата,ами ще е най-добре и мен като Залужни,да ме пратят някъде на топлчко-посланикв някоя Братска нам страна...!

    12:00 23.11.2025

  • 92 Народният депутат Артьом Дмитрук

    33 5 Отговор
    от Върховната рада на Украйна е казал, че Федералното бюро за разследване на САЩ трябва да арестува Украинския президент Володимир Зеленски на фона на корупционен скандал в правителството. Според него подобно решение може успешно да прокара позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп, превръщайки се в сигнал към целия свят и показвайки, че САЩ няма да позволят парите на данъкоплатците да бъдат крадени. Политикът е подчертал, че Зеленски представлява заплаха за националните интереси на САЩ и е лично отговорен за корупцията в страната. Той добави, че затова арестът на Зеленски от служители на ФБР точно в президентския му кабинет би бил както законна, така и справедлива стъпка.

    Коментиран от #101

    12:00 23.11.2025

  • 93 име

    34 5 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Иди до Покровск и ми докажи че е още във владение на бандерите.

    Коментиран от #97

    12:00 23.11.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 Да му хакнат Магнитски веднага

    23 3 Отговор
    На зеленият крадец

    12:02 23.11.2025

  • 96 Ами успокоявай се...!

    5 1 Отговор

    До коментар #89 от "Измислена лъжа":

    Няма лошо...?!

    12:02 23.11.2025

  • 97 стоян георгиев

    4 15 Отговор

    До коментар #93 от "име":

    Ей сега тръгвам.що не каза по рано?хах..хаха...кой трамвай да хвана че ти ги знаеш по добре?

    Коментиран от #121, #187

    12:03 23.11.2025

  • 98 Украинците и западните им подстрекатели

    35 3 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    нарушиха Минск.

    Коментиран от #106

    12:03 23.11.2025

  • 99 Посланикът на ЕС в Украйна

    33 1 Отговор
    Катарина Матернова е изразила недоволство от разкритията за корупцията в Киев. Защо?
    Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.

    12:03 23.11.2025

  • 100 абе мАж

    23 2 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Ти, като можеш да бъдеш по успешен, иди и мини 30 км. в източта посока!

    12:04 23.11.2025

  • 101 Ура другари

    6 14 Отговор

    До коментар #92 от "Народният депутат Артьом Дмитрук":

    Ха така,другарю!
    Даже и война на Украйна трябва да обяви ..САЩ..
    Само така вовата ще победи.

    Коментиран от #112, #118

    12:04 23.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 стоян георгиев

    6 15 Отговор

    До коментар #89 от "Измислена лъжа":

    При него е по зле,той си вярва че е така.хах...само ги виж какви щуротии пишат двата руски трола...хах..хах

    12:05 23.11.2025

  • 104 Ердоган

    7 3 Отговор

    До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":

    Добър сигнал за диктаторите. За Кържали точиш ли зъби?

    12:05 23.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 стоян георгиев

    7 30 Отговор

    До коментар #98 от "Украинците и западните им подстрекатели":

    Как? Минск го наруши путин като нападна дебалцево.даже и това не знаеш!

    12:06 23.11.2025

  • 107 Герги

    18 3 Отговор

    До коментар #15 от "Герги":

    .. .... и да остави ианките да си напраят военноморска база в Севастопол ???!

    12:06 23.11.2025

  • 108 Военен експерт Сивков в Русия

    22 3 Отговор
    е казал, че "няма да има мир в Украйна без освобождението на Одеса и Николаев" от Руската армия. За да се осигури траен мир след приключването на СВО, Руските войски ще трябва напълно да освободят не само четирите области, които са станали част от нея, но и Николаевската и Одеската области, изрази мнението си в разговор с Константин Сивков, доктор на военните науки, капитан I ранг от запаса. В противен случай, смята той, военните действия ще продължат поради провокациите на Киев и Запада срещу Приднестровието. Експертът пояснява, че Украйна представлява интерес за Запада, тъй като има достъп до Черно море. След като Украйна остане без Черно море, чуждестранните партньори ще откажат да подкрепят Киев, което може да бъде ключът към мира в региона, заключил анализаторът.

    12:07 23.11.2025

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Ех, стоянее

    21 4 Отговор

    До коментар #94 от "стоян георгиев":

    кой къде те хване,сороска подложке...

    12:08 23.11.2025

  • 112 Хе,хе...!

    22 5 Отговор

    До коментар #101 от "Ура другари":

    Че той Вовата вече победи...!
    Разбраха се е Аляска,с Тръмп и хоп-цъфна ,,мирният щатски план"...!
    Явно,че боли,но свиквай!
    Русия винаги побеждава!

    Коментиран от #116

    12:09 23.11.2025

  • 113 666

    14 3 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    дуда необразована май плачеш за бор в задния си двор и не са 30км а цели 65км

    Коментиран от #124

    12:09 23.11.2025

  • 114 не може да бъде

    16 4 Отговор

    До коментар #67 от "Ха ХаХа":

    Една част не са избягали а изглеждат правят всякакви опити да се измъкнат .В руските медии се описва инцидент как група украински войници се опитват да се измъкнат през канализацията.Трича усряват да излязат но умират от отравяне от изпаренията а вътре в канализацията остават още няколко -неизвестен брой ..Интересно е и това че руснаците наричат останалите в Покровск украински войници бандити.../няма да има милост за тях /!?Има твърдения че отчаяната съпротива се дължи на обстоятелството че трябва да бъдат заличени следите от намиращите се в Покровск биолаборатории на западни държави и на ликвидаторите са обещани големи награди за унищожаването...!? Предстои да видим какво ще стане...може би и Покровск и Купянск не са превзети в стандартния смисъл на думата но тези украински войници които са останали вътре са обречени...!?

    Коментиран от #120

    12:10 23.11.2025

  • 115 Да добавя...!

    7 2 Отговор

    До коментар #110 от "нещастници":

    И с намалено...население...!

    12:10 23.11.2025

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 666

    14 2 Отговор

    До коментар #110 от "нещастници":

    приятелю питай КЛОУНА всъщност той и за това не става

    12:11 23.11.2025

  • 118 Ама що си мислиш, че

    7 9 Отговор

    До коментар #101 от "Ура другари":

    на Вовата му пука? Да не ти е роднина?

    12:11 23.11.2025

  • 119 Боко от Банкя

    26 3 Отговор

    До коментар #42 от "Решение за мира":

    Трябва да се разпусне не само НАТО, ами и Европейският съюз, така както се разпусна Варшавският договор и Съветът за икономическа взаимопомощ. Едва тогава ще има паритет в международната сигурност.

    12:11 23.11.2025

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 име

    18 3 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Ааа, не знам, питай бандерите как да стигнеш до Покровск, те от там идват.... ;)

    Коментиран от #127

    12:13 23.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Оня с джипката от Банкя

    19 3 Отговор

    До коментар #59 от "Наще ли?!":

    Напротив, планът на Тръмп цели да спаси това, което е останало от Украйна. С всеки изминал ден тя ще губи още повече територии, инфраструктура и човешки ресурси!

    12:14 23.11.2025

  • 124 стоян георгиев

    4 29 Отговор

    До коментар #113 от "666":

    65 километра...стига бе.за четири години ...много бе!хах...хахх...при авдеевка умряха над 100000 руснака сега поне още толкова.за 30 км? Или за 60???хахах...голям успех нали...ама в европа фалирааат...ура ура...хаххаа

    Коментиран от #159

    12:14 23.11.2025

  • 125 Текста под заглавието

    16 3 Отговор
    (САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка) се изчерпва в следното:

    12:15 23.11.2025

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 стоян георгиев

    8 7 Отговор

    До коментар #121 от "име":

    Нали ме пращаш ,би трябвало да знаеш пътя с трамвая.

    Коментиран от #135

    12:16 23.11.2025

  • 128 име

    21 12 Отговор

    До коментар #86 от "Предатели,в стил-,,Поп Кръстьо"...!":

    Не бери грижа за зеленски, никой не му забива нож в гърба. Предателството е от негова страна към украинците и Тръмп ще изкара още кирливи ризи накрадливата хунта, ако не му играят по свирката

    12:17 23.11.2025

  • 129 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 130 Кой какво

    6 14 Отговор
    Американците направо да кажат че играят за Путин и Украйна да се предава

    12:18 23.11.2025

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Цензура

    23 2 Отговор
    Горките наши жълтопаветници. Сън не ги хваща вече. Кошмари сънуват, че спят по тройки. От едната страна мустакат американски мачо. От другата двуполов европейски симпатяга. Накъде да се обърнат? На кой да "подадат топката" да продължи любовната игра?

    12:22 23.11.2025

  • 133 лукойл е толкова руски

    16 3 Отговор

    До коментар #116 от "стоян георгиев":

    Колкото и бляк рок и джей пи морган и Ко са руски ....

    12:24 23.11.2025

  • 134 Макарон

    25 3 Отговор
    ЕС и Киевските фашисти ще доведат до трайна и справедлива капитулация и разруха на Украйна.

    12:24 23.11.2025

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Ха-ха-ха, пак манипулации!

    17 4 Отговор
    "За това пише The Guardian" което автоматично означава, че реално НЯМА НИЩО ТАКОВА...

    12:37 23.11.2025

  • 137 Ясно ! Няма какво повече да се коментира

    7 16 Отговор
    Киев не се съгласи с текущото предложение от 28 точки. ...

    Коментиран от #138, #152

    12:39 23.11.2025

  • 138 Няма да се съгласи

    5 11 Отговор

    До коментар #137 от "Ясно ! Няма какво повече да се коментира":

    със сигурност, защото "плана" е фалшив.

    Коментиран от #141

    12:40 23.11.2025

  • 139 Тиква

    11 2 Отговор
    Няма нато има МИР,има нато има окранацюги,идил,.

    12:42 23.11.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Като не искаш мира

    11 2 Отговор

    До коментар #138 от "Няма да се съгласи":

    Получаваш секира. И после кратуната ти като чаша в някой музей ще виси

    12:42 23.11.2025

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 АЛОООО,

    16 4 Отговор
    значи за Украйна не могат да се променят граници, но за Сърбия можеше, нали...!?!?!?

    12:43 23.11.2025

  • 144 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 145 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 146 ГОРКИТЕ ОКРАИНЦИ

    14 2 Отговор
    ЮДО-БРИТАНЦИТЕ ще ги пожертват до последния човек.

    12:44 23.11.2025

  • 147 Троянец

    13 4 Отговор
    Скоро ще има:Абе я се оправяйте сами!"- спиране на Старлинк и доставка на оръжия........Договорката е ясна:Украина/цялата/ за РФ а Венецуела-за САЩ!......САЩ обаче печелят двойно!Плюс Венецуела-натриват вирнатия нос на ЕС и ги поставят на мястото им!С една дума:От дясно са Руснаците-от ляво Ние!Този път Ес са закопа!

    12:44 23.11.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Разпети ПЕТЪК идва за Наркоса!Велики четвъртък/без абстиненция/ е преди това!

    12:47 23.11.2025

  • 150 Гориил

    1 8 Отговор

    До коментар #44 от "Лука":

    Пиша от руския посьоль

    12:47 23.11.2025

  • 151 Няма кой да ги спре руснаците

    13 3 Отговор
    До Днепър да стигнат до месец ако решат. Просто това са фактите без значение дали от НАТО го признават

    12:47 23.11.2025

  • 152 Град Козлодуй

    10 2 Отговор

    До коментар #137 от "Ясно ! Няма какво повече да се коментира":

    Това означава-пълно превземане на Фашистката територия-подкрепяна от ЕС!

    12:49 23.11.2025

  • 153 Ако

    10 0 Отговор

    До коментар #33 от "Ха ХаХа":

    ....не знаеш кой е Врангел и Петлюра си мнооого зле с историята....

    12:50 23.11.2025

  • 154 Ама

    12 1 Отговор
    Защо да са ги заплашили. това са настоящите реалности и явно тази американска администрация има акъл в главата си колкото и чичо Дони да изглежда хахо. Ако 404 не капитулира сега.ще го направи по-късно с много по- тежки условия, защото Раша трудно връща платеното с кръв.

    12:51 23.11.2025

  • 155 Тези

    1 9 Отговор
    Територии които ще вземат руснаците са лунен пейзаш ,трбва да ги възтановяват а и кой ще живее там

    Коментиран от #160

    12:51 23.11.2025

  • 156 Северодвинск

    11 1 Отговор
    Най добрата зделка беше Украйна да си развява неутралитета и въобще да не се беше занимавала с нату и запада :D
    Както би и трябвало да бъде, след дадения й неутралитет от Русия.

    12:52 23.11.2025

  • 157 Баце,

    6 1 Отговор

    До коментар #60 от "не може да бъде":

    Разбирам и общо взето съм съгласен с това, което казваш. С изключение на това, че "типичният американец -здравеняк с червени бузи който на 40 г.изглежда на 25".
    Може би имаш предвид типичния американец допреди стотина години? Щото ако става дума за днешния "типичен американец" си ужасно много далеч от истината!

    Коментиран от #168

    12:52 23.11.2025

  • 158 Кобзон

    3 10 Отговор
    Важното е повече ООрки на концертите

    12:53 23.11.2025

  • 159 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #124 от "стоян георгиев":

    65....още 4 и ще стигнеш до прозрението-как си заченат......на ОБРАТНО!

    12:54 23.11.2025

  • 160 Град Козлодуй

    11 3 Отговор

    До коментар #155 от "Тези":

    ТИ ТОВА НЕ ГО МИСЛИ!Лунен пейзаж ще е цяла ООкраина!На Русите-нати територия им трябва за буфер срещу амбициите на ЕС! Лунен пейзаж осеян с мини.....друго не им трябва!Това за възстановяване е ала бала на крадливите в ЕС!

    12:58 23.11.2025

  • 161 Българин

    17 2 Отговор
    Киев няма друг избор,освен да приеме мирния план на Тръмп.Това е най-реалистично.В противен случай Украйна я чака пълна капитулация.На Зеленски да е ясно,че срещу Русия не се воюва.Военното превъзходство е на Руси.

    Коментиран от #186

    13:00 23.11.2025

  • 162 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Присмехулник

    3 2 Отговор
    Или ке ми даеш, или ке те ем.

    13:02 23.11.2025

  • 165 Последния Софиянец

    7 1 Отговор
    Окра Йна-няма да е де милитизирана зона-Руснаците ще я направят в утилизирана!

    13:02 23.11.2025

  • 166 Иван

    11 0 Отговор
    Харесва ми плана на Тръмп.Точен и ясен.Киев има срок да го приеме.

    13:03 23.11.2025

  • 167 Гост

    10 0 Отговор
    Тръмп е прав и най-вероятно така и ще стане!

    13:03 23.11.2025

  • 168 не може да бъде

    6 0 Отговор

    До коментар #157 от "Баце,":

    Може би имам остаряла представа ...или несъзнателно считам американците за такива...!?

    13:05 23.11.2025

  • 169 ДАНО БАНДЕРИЯ ОТКАЖЕ !

    11 1 Отговор
    ДАЙ БОЖЕ РУСИЯ НАЙ - ПОСЛЕ ДА ЗАРАВНИ ТАЯ ТЕРИТОРИЯ !

    13:07 23.11.2025

  • 170 Ами те Европа и Украйна

    7 6 Отговор
    вече показаха, че няма да приемат т.н. план на Тръмп!

    Но го показаха по- меко и дипломатично, понеже щадят нежната душа на Тръмп, който лесн се разстройва, какво е известно!😁

    Коментиран от #173

    13:08 23.11.2025

  • 171 Таня

    9 1 Отговор
    Като гледам тази снимка и като имам в предвид,че Тръмп-не е много висок мъж/бих казала-нормално висок/ ....интересно ми е този до него колко е висок?!Най вероятно е с размерите на пигмей! Не е КЛОУН- а СМЕШНИК!

    Коментиран от #198

    13:10 23.11.2025

  • 172 Войната продължава

    10 14 Отговор
    Никой не го иска, но явно това е начинът- Русия да клекне, Путин- да се набута с разрушена икономика, финанси и рухнала държава.

    РЦБ вече започна да продва дълг! А златният резерв не може да бъде използван, понеже световната търговия със злато е в ръцете на Запада и там има санкции.

    Идват бедни и гладни месеци и години за Рашата.

    Коментиран от #176

    13:11 23.11.2025

  • 173 Последния Софиянец

    11 0 Отговор

    До коментар #170 от "Ами те Европа и Украйна":

    Абе Ти се моли да не го разстроят,че ЕС няма нито Армия-нито ПРО........Да не стане.....оле мамо,кой развя Руското знаме над Райхстага,Тюлейри и Уестминстър!!!!!!!!

    13:13 23.11.2025

  • 174 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 175 Мухаа ха!

    12 1 Отговор

    До коментар #45 от "И така":

    Я се събуждай по бързо! Тези мокри сънища,ги запази за себе си! Онзи- с рошавата купа сено ,и джавкащите около него" желаещи" са дребосък,улични по миари,който са се вкопчили в тази мантра: Още малко,още съвсем мъничко,и руснака ще е на колене! " Абе,едноклетъчно чехълче, онзи-Големият Император в бялата къща,ви казва в прав текст,какво трябва задължително да се случи, вие го играете големи ястреби.Най много,да го удари нервата,и да ви досмачка ,а 🤡 е най- лесната му задача.А всички лостове да ви досмачка ,са в неговите ръце.Направи ви показно,със митата.Ако продължите да му се пречкате в краката,за една седмица ще ви накара да пълзите в тревата пред бялата къща.Не схванахте,че вие сте му ненужни,освен като клиенти за въглеводороди ( газ,нефт) и да му снасяте милиарди за оръжие.Той следва твърдо максимата на Бжежински - еднакво добре с китаеца и руснака.Но в никакъв случай,да не се допусне,те да влязат в съюз! А при обонго и бидоня,точно това се случи!

    13:15 23.11.2025

  • 176 Йосиф Висарионович-Сталин

    2 3 Отговор

    До коментар #172 от "Войната продължава":

    Леле колко си заблуден!Ходи на преглед при психиатър!

    13:15 23.11.2025

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 Перник

    9 7 Отговор
    За пръв път се моля Зельоньi нарКос да има трезва глава и да откаже офертата на Тръмп! Дано!Това ще е края на тази измислена територия и ЕС!

    Коментиран от #191

    13:25 23.11.2025

  • 179 САЩ не са предупредили НАТО...

    3 5 Отговор
    Поредната, евтина журналистическа дезинформация на The Guardian

    13:27 23.11.2025

  • 180 ДЕДО

    3 10 Отговор
    ТРЪМП е предател на ДЕМОКРАЦИЯТА. ЗАЩО ТОЙ НЕ ПОДАРИ 3 - 4 ЩАТА НА МЕКСИКО И ТОГАВА ДА РЕШАВА СЪДБАТА НА ЕВРОПА . ДА ЗАРЕДИ МЕТЛАТА И С КАГЕБЕЙСКОТО ДЖУДЖЕ ДА СЕ ГРЪМНАТ.

    Коментиран от #182

    13:37 23.11.2025

  • 181 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 182 Таня

    8 2 Отговор

    До коментар #180 от "ДЕДО":

    Абе като гледам снимката - джуджето е друг и се казва Зелен-ский!

    13:40 23.11.2025

  • 183 Само да попитам

    8 1 Отговор
    Какво стана с Брендо.......а бяха такива дружки с Клоуна?!

    13:41 23.11.2025

  • 184 А помните ли

    6 9 Отговор
    големите изхвърляния на Краснов как щял да спре войната за 24 часа? Хахаха!

    И накрая стигна до някакъв скудоумен план, който е направо капитулация.

    Срам и позор е този президент за САЩ.

    13:42 23.11.2025

  • 185 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 186 Ха, ха

    3 7 Отговор

    До коментар #161 от "Българин":

    Видяхме го военното превъзходство - на един убит украински войник, шест руски!

    Коментиран от #188

    13:52 23.11.2025

  • 187 Хи хи хи

    8 0 Отговор

    До коментар #97 от "стоян георгиев":

    Хвани тоа за Орландовци

    14:01 23.11.2025

  • 188 Я пак

    7 2 Отговор

    До коментар #186 от "Ха, ха":

    "...на един убит украински войник, шест руски", това къде го видя?

    14:01 23.11.2025

  • 189 Демокрация е

    7 0 Отговор
    Учебната година в Украйна няма да продължи, училищата са без отопление щ. Евентуално догодина напролет, ако времето позволява.

    14:07 23.11.2025

  • 190 Нищо друго не остава на Тръмп вече....

    1 7 Отговор
    .... освен в съюз с убиеца Путин заедно да нападнат Украйна, ненормални злодеи управляват САЩ.

    14:09 23.11.2025

  • 191 Е да де...

    1 9 Отговор

    До коментар #178 от "Перник":

    Обаче на простите хора като теб няма да дойде края, затова парцалите и пътя за Русия, тук е Европа.

    Коментиран от #193

    14:13 23.11.2025

  • 192 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 193 Перо

    7 1 Отговор

    До коментар #191 от "Е да де...":

    А ти парцалите и към Израел!

    14:16 23.11.2025

  • 194 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 195 Перо

    9 1 Отговор
    Тръмп е прав! Трябва да им тегли една на евро-джендърията и да не се занимава с тях по украинския въпрос!

    14:18 23.11.2025

  • 196 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 197 Европа каза НЕ

    2 7 Отговор
    Германското издание "Шпигел" казва, че големите европейски държави са постигнали съгласие за алтернатива на "плана от 28 точки" - официално комюнике по темата имаше след старта вчера на срещата на Г-20 в ЮАР. На САЩ е изпратена значително преработена версия на този план. "Тази война може да приключи само с пълното съгласие на Украйна. Тя не може да бъде решена от великите сили, без да се вземе предвид позицията на нападнатите – на Украйна", ясно каза германският канцлер Фридрих Мерц, който добави, че е казал точно това на Тръмп и му е напомнил за Меморандума от Будапеща, който е подписан от Русия и то като един от гарантите – а в меморандума изрично се посочва, че Руската федерация е гарант за суверенитета на Украйна:

    "Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:

    Коментиран от #208

    14:32 23.11.2025

  • 198 И още мисирки ООД

    6 2 Отговор

    До коментар #171 от "Таня":

    Ами той Зеленски си е смешник. Нали преди разсмиваше украинците и те го избраха за президент. А той от самото начало реши да смени амплоато си и се зае да ги разплаче!

    14:38 23.11.2025

  • 199 Всъщност

    2 10 Отговор
    Каквото и да стане, ще изгубят САЩ.Русия до толкова е паднала в очите на хората, че просто с Путин няма накъде повече да пропада, но и това не е сигурно!Ако Украйна приеме този т.н. “мирен план“ от 28 точки, то това ще е равносилно на нейната капитулация.Тогава Европа най-сетне ще разбере, че няма надевден съюзник в лицето на САЩ и е крайно време сама да се погриви за своята отбрана, като това значи да започне САМА да произвежда всичко необходимо за отбраната си, без ка купува нищо от САЩ.Това е първия сценариий, в който Украйна е предадена от САЩ, а път те самите в перспектива ще изгубят много,в това число и съюзник в лицето на обединена Европа.Ако Украйна не приеме, което е твърде вероятно тря ще изгуби покровител, но ще запази достойнството и вярата в справедливостта, а САЩ ще изгубят доверие, пари, влияние и много много други неща.Този случайник, Доналд Тръмп е на път да нанесе такива щети на САЩ, каквито те никога от своето съществуване като държава не са понасяли.Да се чуди човек как уж една демократична и свободна страна в същност е зависима от капризитре на един самовлюбен юовек, пък бил той и временно президент!

    Коментиран от #201, #202, #203

    14:54 23.11.2025

  • 200 Това означава Украйна

    2 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тръмп:":

    да не е питат и да не и се търси сметка за получените финансови средства и помощи, оръжие и т.н. Да няма проверки и ревизии.

    15:11 23.11.2025

  • 201 Всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #199 от "Всъщност":

    много опростяваш текущите събития. Сигурно си вярваш , че в САЩ някой си случайник може да стане президент???

    15:32 23.11.2025

  • 202 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 203 Моряка

    4 1 Отговор

    До коментар #199 от "Всъщност":

    ВСЪЩНОСТ колега,толкова си си навирил носа като последна дума на Вселената,че се поставяш даже и над Тръмп,да не говорим пък за Путин.Най добре ще е за тебе,да си навиеш на едно руло туй що си го написал и да си го .................Досети се къде да си го ........... ,нали?

    Коментиран от #210

    16:51 23.11.2025

  • 204 Така де

    3 0 Отговор
    Ако не приеме, може да продължи войната до 2050.

    17:08 23.11.2025

  • 205 Пинокио

    3 0 Отговор

    До коментар #82 от "стоян георгиев":

    Покровск е на 83 км от Донецк - Google Map.
    Fake PR X3 .

    17:43 23.11.2025

  • 206 Украйна следва нашата съдба

    1 0 Отговор
    Нещо като Райхсщадткото споразумение между Русия и Австроунгария. И после Берлинския конгрес от Март 1878

    18:38 23.11.2025

  • 207 Георги Стоянов

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян георгиев":

    Баба ти .

    18:49 23.11.2025

  • 208 САЩ разследват Зеленски за

    2 0 Отговор

    До коментар #197 от "Европа каза НЕ":

    гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън.
    Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
    "Ако Зеленски откаже плана на Тръмп, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец" казва анализатора.

    18:51 23.11.2025

  • 209 Зелен Плътеник

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Европа твърдо против":

    Никакво съгласие .
    Миндич ми е изпрал парите у Турция и Дубай .
    Само малко и бягам .

    18:56 23.11.2025

  • 210 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 211 Отреазвяващ

    0 0 Отговор
    Харесва ми,че Тръмп се е научил на нещо от Путин.

    21:29 23.11.2025

  • 212 Отреазвяващ

    1 0 Отговор
    Харесва ми,че Тръмп се е научил на нещо от Путин.

    21:33 23.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания