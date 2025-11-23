САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка

САЩ заплашиха Украйна с влошаване на условията на мирното споразумение с Русия, ако Киев не се съгласи с текущото предложение от 28 точки. За това пише The Guardian, позовавайки се на информирани източници, пише Фокус.



Вчера, след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски и телефонно обаждане от Белия дом, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол, който неочаквано стана преговарящ по мирното споразумение, проведе брифинг за посланиците на страните от НАТО в Киев.



"Това беше ужасна среща. Отново спор от типа "нямате карти“, съобщава пред изданието един от присъстващите на срещата.



Съобщава се, че Дрискол е отказал да влиза в подробности дали предложеното на Украйна споразумение е именно този 28- точков план, който "изтече“ в пресата. "Някои неща имат значение, други са само за показ, а ние се съсредоточихме най-вече върху това, което има значение“, е заявил той вместо това.



Европа е загрижена, че този мирен план на САЩ и Русия е разработен тайно зад гърба на Украйна и сега се представя на Киев като решен въпрос. "Дрискол оправдава този подход с това, че така процесът става по-управляем".



"Президент Трамп иска мир сега. Колкото повече готвачи има в кухнята, толкова по-трудно е да се справиш с това“, е казал той, според източник, присъствал на срещата.



В същото време шарже д'афер на САЩ в Киев Джули Дейвис, която разбира се също е присъствала на срещата, е съобщила на европейските дипломати, че макар условията на споразумението да са строги за Украйна, Киев няма друг избор, освен да се съгласи с тях, защото в противен случай ще се сблъска с по-лоши условия в бъдеще.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.7 Оценка 3.7 от 103 гласа.