САЩ предупредиха НАТО: Ако Киев откаже 28-те точки от плана на Тръмп, ще последва по-лоша сделка

САЩ заплашиха Украйна с влошаване на условията на мирното споразумение с Русия, ако Киев не се съгласи с текущото предложение от 28 точки. За това пише The Guardian, позовавайки се на информирани източници, пише Фокус.
Вчера, след разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски и телефонно обаждане от Белия дом, министърът на армията на САЩ Дан Дрискол, който неочаквано стана преговарящ по мирното споразумение, проведе брифинг за посланиците на страните от НАТО в Киев.
"Това беше ужасна среща. Отново спор от типа "нямате карти“, съобщава пред изданието един от присъстващите на срещата.
Съобщава се, че Дрискол е отказал да влиза в подробности дали предложеното на Украйна споразумение е именно този 28- точков план, който "изтече“ в пресата. "Някои неща имат значение, други са само за показ, а ние се съсредоточихме най-вече върху това, което има значение“, е заявил той вместо това.
Европа е загрижена, че този мирен план на САЩ и Русия е разработен тайно зад гърба на Украйна и сега се представя на Киев като решен въпрос. "Дрискол оправдава този подход с това, че така процесът става по-управляем".
"Президент Трамп иска мир сега. Колкото повече готвачи има в кухнята, толкова по-трудно е да се справиш с това“, е казал той, според източник, присъствал на срещата.
В същото време шарже д'афер на САЩ в Киев Джули Дейвис, която разбира се също е присъствала на срещата, е съобщила на европейските дипломати, че макар условията на споразумението да са строги за Украйна, Киев няма друг избор, освен да се съгласи с тях, защото в противен случай ще се сблъска с по-лоши условия в бъдеще.
2 Реджеп Ердоган
Коментиран от #5, #15, #28, #104
11:19 23.11.2025
3 Промяна
11:19 23.11.2025
5 стоян георгиев
До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":Я разкажи за минск? Кой наруши минск едно и после минск 2?
Коментиран от #98, #207
11:20 23.11.2025
9 Павел
Коментиран от #23, #59
11:21 23.11.2025
10 Колю Гаубицата
Това Русия го заяви още в края на март 2022-ра, когато Борис Джонсън ни накара да се бият "до последния украинец"......срещу 1 милион паунда, както сам той си призна!
11:21 23.11.2025
13 Феникс
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Това казвам, ако остане такава, нали затова бързат със така нареченият мир!
11:22 23.11.2025
14 По средата
15 Герги
До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":Най добрата сделка беше Русия да не анексира Крим..нали...
Коментиран от #107
11:22 23.11.2025
16 Обръщение на наркоса от вчера
Явно хунтата и евроатлантиците забравят, че "борбата" започна с цел " нищо по-малко от границите на Украйна от 1991г, а Путин в затвора" и "безусловна подкрепа за Украйна колкото време е нужно", премина към "стратегическо поражение на Русия", след това премина в жеЛАЕНЕ на "мир чрез сила" и сега се е сгърчила до борба за "достоен мир". А познайте дали след това обръщение на наркомана се образуваха опашки от украинци пред пунктовете за набиране на пушечно месо?!
11:23 23.11.2025
17 Гориил
Коментиран от #30, #41, #44
11:23 23.11.2025
18 Файърфлай
11:23 23.11.2025
23 Последния Софиянец
До коментар #9 от "Павел":Нищо ново.САЩ и Румъния срещу Фашистка Европа.
11:24 23.11.2025
24 Сделката е
11:25 23.11.2025
11:26 23.11.2025
27 Визионер
11:26 23.11.2025
30 Последния Софиянец
До коментар #17 от "Гориил":САЩ, Китай и Русия имат нов план Маршал за Европа.Трябва да се възстановят и да си платят репарациите.
Коментиран от #45
11:27 23.11.2025
31 Пепе
11:28 23.11.2025
35 Лука
До коментар #4 от "Последния Софиянец":Копейките нямат родина ,опитват да седят на два стола. А русия покрива почти всички критерии за фашистка държава !
11:30 23.11.2025
37 стоян георгиев
До коментар #32 от "Последния Софиянец":Чудесно.колко жени изгоряха пред паметника че съм го пропуснал?
Просто е- Европа и Украйна няма да приемат изнудването на Тръмп!
Коментиран от #209
11:32 23.11.2025
40 Тръмп:
на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
с което Урсулите веднага се съгласиха!
Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
но и за онези, които са печелили от войната под прикритието на „помощ“
Коментиран от #200
11:33 23.11.2025
41 Пловдив 1912
До коментар #17 от "Гориил":Няма такова нещо ...Европа почва да си бачка с Русия по всички параграфи...ако почне ще падне ток , газ и тн...оттам и инфлацията пада , работи се повече и се вдига икономиката , защото Китай с гадтите си стоки , ще остави цяла Европа глааадна !
11:33 23.11.2025
42 Решение за мира
Вържи попа, да е мирно селото...добре го е казал народът.
Коментиран от #48, #119
44 Лука
Коментиран от #150
11:34 23.11.2025
45 И така
До коментар #30 от "Последния Софиянец":Русия придава външен дълг за юани.
Барел руски петрол под 40$
Русия се срива.
Готви се заместник на Путлер ,който опитва да се спаси преди пълният крах на РФ.
КОЛАПС!
Коментиран от #66, #175
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Копей,
До коментар #42 от "Решение за мира":Стани от дивана и почвай да разпадаш Натото.
🤣🤣🤣
49 Тиква
11:37 23.11.2025
52 Истината:
на западната помощ и да бъде заменена с „пълна амнистия“,
Амнистията се оказа удобен чадър не само за украинския елит,
Коментиран от #55
11:38 23.11.2025
54 Естет
До коментар #12 от "Я го заплашете с":Теб какво те дразни този човек? Той има кауза!
11:39 23.11.2025
55 стоян георгиев
До коментар #52 от "Истината:":Точно обратното.зешенски вчера нареди пълен одит на цялата военна промишленост включително и помощта от запада.
56 Григор
11:40 23.11.2025
59 Наще ли?!
До коментар #9 от "Павел":Забелязахте как много бързо обърнаха палачинката?!
Но щом е изготвен от САЩ-козируват немедлено...!
Жалка картинка...😂🤣😝!
Коментиран от #86, #123
11:42 23.11.2025
60 не може да бъде
Коментиран от #157
11:45 23.11.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 План с 2 точки
2. Гуантанамо
До коментар #45 от "И така":И така, вече тринадесета година тpoла стоян георгиев ни обяснява как Pусия ЩЕ фалира, ЩЕ се разпадне, ЩЕ бъде погълната от Китай, ЩЕ свалят Путин, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ, ЩЕ....
11:47 23.11.2025
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 шоуто на запада
11:48 23.11.2025
69 Хайде спирайте я вече тази война!
11:49 23.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Дедо
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 стоян георгиев
11:52 23.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #64 от "Та колко метра останаха до Киев?Овчи?М?":Зависи от къде ги смяташ: от Покровск или след него?
Коментиран от #82
11:53 23.11.2025
САЩ и Русия си поделят Украйна .Европа плаща сметката...
Тръмп такива сделки обича.
11:54 23.11.2025
79 не може да бъде
До коментар #56 от "Григор":Има много сериозни аргументи за тази теза и аз лично не разбирам защо уж умни дипломирани хора на високи позиции не разбират.. или се правят че не разбират това!?САЩ се нуждаят от огромни суми за да тушират негативните последствия от огромния си държавен дълг и заплахите за икономиката и долара!?Затова и Тръмп де факто принуждава всички с които се среща да инвестират в американската икономика!?И една хубава печалба от това което остане от Украйна никак няма да е в повече!?А ако се забави ще остане с почти нищо!?Затова считам че твърдението че сега Тръмп спасява Украйна е вярно разбира се преди всичко с изгода за САЩ!?А ЕС да духа супата!?...И затова европейците плашат с война ..но за тяхно съжаление не могат да я водят ...!?
Коментиран от #90
80 Този коментар е премахнат от модератор.
82 стоян георгиев
Коментиран от #93, #100, #113, #205
11:55 23.11.2025
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Промяна
86 Предатели,в стил-,,Поп Кръстьо"...!
До коментар #59 от "Наще ли?!":Роско и Бочко,до вчера прегръщаха Зеленски,сега отведнъж-приветсват мирният щатски план,който забива директно нож на Зеленски...!
Хора!
Нямате ли капка достойнство...?!
Мъже ли сте,или...кво...?!
Коментиран от #128
11:56 23.11.2025
88 Десислава Димитрова
11:58 23.11.2025
89 Измислена лъжа
До коментар #84 от "Ха ХаХа":Защо лъжеш нескопосано,бе копейче!
Коментиран от #96, #103
11:58 23.11.2025
90 А50
До коментар #79 от "не може да бъде":Така е , явно фондерлайнчетата разбраха, че дори няма да могат да си върнат инвестициите във войната. Но ако много настояват нека продължат непосилната за тях война
11:59 23.11.2025
91 Женераль НаСирски!
До коментар #83 от "Женераль МиСирски":Явно,натам вървят нещата,ами ще е най-добре и мен като Залужни,да ме пратят някъде на топлчко-посланикв някоя Братска нам страна...!
12:00 23.11.2025
92 Народният депутат Артьом Дмитрук
Коментиран от #101
12:00 23.11.2025
93 име
До коментар #82 от "стоян георгиев":Иди до Покровск и ми докажи че е още във владение на бандерите.
Коментиран от #97
12:00 23.11.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 Да му хакнат Магнитски веднага
12:02 23.11.2025
96 Ами успокоявай се...!
До коментар #89 от "Измислена лъжа":Няма лошо...?!
12:02 23.11.2025
97 стоян георгиев
До коментар #93 от "име":Ей сега тръгвам.що не каза по рано?хах..хаха...кой трамвай да хвана че ти ги знаеш по добре?
Коментиран от #121, #187
12:03 23.11.2025
98 Украинците и западните им подстрекатели
До коментар #5 от "стоян георгиев":нарушиха Минск.
Коментиран от #106
12:03 23.11.2025
99 Посланикът на ЕС в Украйна
Украинският блогър Анатолий Шарий е отбелязал, че ЕС, чрез посланика си в Киев, възпрепятства разследването на корупционен скандал в енергийния сектор. Защо? Ако някой знае верните отговори на гатанката, нека да обесни.
12:03 23.11.2025
100 абе мАж
До коментар #82 от "стоян георгиев":Ти, като можеш да бъдеш по успешен, иди и мини 30 км. в източта посока!
12:04 23.11.2025
101 Ура другари
До коментар #92 от "Народният депутат Артьом Дмитрук":Ха така,другарю!
Даже и война на Украйна трябва да обяви ..САЩ..
Само така вовата ще победи.
Коментиран от #112, #118
12:04 23.11.2025
102 Този коментар е премахнат от модератор.
103 стоян георгиев
До коментар #89 от "Измислена лъжа":При него е по зле,той си вярва че е така.хах...само ги виж какви щуротии пишат двата руски трола...хах..хах
12:05 23.11.2025
104 Ердоган
До коментар #2 от "Реджеп Ердоган":Добър сигнал за диктаторите. За Кържали точиш ли зъби?
12:05 23.11.2025
105 Този коментар е премахнат от модератор.
106 стоян георгиев
До коментар #98 от "Украинците и западните им подстрекатели":Как? Минск го наруши путин като нападна дебалцево.даже и това не знаеш!
12:06 23.11.2025
107 Герги
До коментар #15 от "Герги":.. .... и да остави ианките да си напраят военноморска база в Севастопол ???!
12:06 23.11.2025
108 Военен експерт Сивков в Русия
12:07 23.11.2025
111 Ех, стоянее
До коментар #94 от "стоян георгиев":кой къде те хване,сороска подложке...
12:08 23.11.2025
112 Хе,хе...!
До коментар #101 от "Ура другари":Че той Вовата вече победи...!
Разбраха се е Аляска,с Тръмп и хоп-цъфна ,,мирният щатски план"...!
Явно,че боли,но свиквай!
Русия винаги побеждава!
Коментиран от #116
12:09 23.11.2025
113 666
До коментар #82 от "стоян георгиев":дуда необразована май плачеш за бор в задния си двор и не са 30км а цели 65км
Коментиран от #124
12:09 23.11.2025
114 не може да бъде
До коментар #67 от "Ха ХаХа":Една част не са избягали а изглеждат правят всякакви опити да се измъкнат .В руските медии се описва инцидент как група украински войници се опитват да се измъкнат през канализацията.Трича усряват да излязат но умират от отравяне от изпаренията а вътре в канализацията остават още няколко -неизвестен брой ..Интересно е и това че руснаците наричат останалите в Покровск украински войници бандити.../няма да има милост за тях /!?Има твърдения че отчаяната съпротива се дължи на обстоятелството че трябва да бъдат заличени следите от намиращите се в Покровск биолаборатории на западни държави и на ликвидаторите са обещани големи награди за унищожаването...!? Предстои да видим какво ще стане...може би и Покровск и Купянск не са превзети в стандартния смисъл на думата но тези украински войници които са останали вътре са обречени...!?
Коментиран от #120
12:10 23.11.2025
115 Да добавя...!
До коментар #110 от "нещастници":И с намалено...население...!
12:10 23.11.2025
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 666
До коментар #110 от "нещастници":приятелю питай КЛОУНА всъщност той и за това не става
12:11 23.11.2025
118 Ама що си мислиш, че
До коментар #101 от "Ура другари":на Вовата му пука? Да не ти е роднина?
12:11 23.11.2025
119 Боко от Банкя
До коментар #42 от "Решение за мира":Трябва да се разпусне не само НАТО, ами и Европейският съюз, така както се разпусна Варшавският договор и Съветът за икономическа взаимопомощ. Едва тогава ще има паритет в международната сигурност.
12:11 23.11.2025
121 име
До коментар #97 от "стоян георгиев":Ааа, не знам, питай бандерите как да стигнеш до Покровск, те от там идват.... ;)
Коментиран от #127
12:13 23.11.2025
123 Оня с джипката от Банкя
До коментар #59 от "Наще ли?!":Напротив, планът на Тръмп цели да спаси това, което е останало от Украйна. С всеки изминал ден тя ще губи още повече територии, инфраструктура и човешки ресурси!
12:14 23.11.2025
124 стоян георгиев
До коментар #113 от "666":65 километра...стига бе.за четири години ...много бе!хах...хахх...при авдеевка умряха над 100000 руснака сега поне още толкова.за 30 км? Или за 60???хахах...голям успех нали...ама в европа фалирааат...ура ура...хаххаа
Коментиран от #159
12:14 23.11.2025
125 Текста под заглавието
12:15 23.11.2025
127 стоян георгиев
До коментар #121 от "име":Нали ме пращаш ,би трябвало да знаеш пътя с трамвая.
Коментиран от #135
12:16 23.11.2025
128 име
До коментар #86 от "Предатели,в стил-,,Поп Кръстьо"...!":Не бери грижа за зеленски, никой не му забива нож в гърба. Предателството е от негова страна към украинците и Тръмп ще изкара още кирливи ризи накрадливата хунта, ако не му играят по свирката
12:17 23.11.2025
130 Кой какво
12:18 23.11.2025
132 Цензура
12:22 23.11.2025
133 лукойл е толкова руски
До коментар #116 от "стоян георгиев":Колкото и бляк рок и джей пи морган и Ко са руски ....
12:24 23.11.2025
134 Макарон
12:24 23.11.2025
136 Ха-ха-ха, пак манипулации!
12:37 23.11.2025
137 Ясно ! Няма какво повече да се коментира
Коментиран от #138, #152
12:39 23.11.2025
138 Няма да се съгласи
До коментар #137 от "Ясно ! Няма какво повече да се коментира":със сигурност, защото "плана" е фалшив.
Коментиран от #141
12:40 23.11.2025
139 Тиква
12:42 23.11.2025
141 Като не искаш мира
До коментар #138 от "Няма да се съгласи":Получаваш секира. И после кратуната ти като чаша в някой музей ще виси
12:42 23.11.2025
143 АЛОООО,
12:43 23.11.2025
146 ГОРКИТЕ ОКРАИНЦИ
12:44 23.11.2025
147 Троянец
12:44 23.11.2025
149 Последния Софиянец
12:47 23.11.2025
150 Гориил
До коментар #44 от "Лука":Пиша от руския посьоль
12:47 23.11.2025
151 Няма кой да ги спре руснаците
12:47 23.11.2025
152 Град Козлодуй
До коментар #137 от "Ясно ! Няма какво повече да се коментира":Това означава-пълно превземане на Фашистката територия-подкрепяна от ЕС!
12:49 23.11.2025
153 Ако
До коментар #33 от "Ха ХаХа":....не знаеш кой е Врангел и Петлюра си мнооого зле с историята....
12:50 23.11.2025
154 Ама
12:51 23.11.2025
155 Тези
Коментиран от #160
12:51 23.11.2025
156 Северодвинск
Както би и трябвало да бъде, след дадения й неутралитет от Русия.
12:52 23.11.2025
157 Баце,
До коментар #60 от "не може да бъде":Разбирам и общо взето съм съгласен с това, което казваш. С изключение на това, че "типичният американец -здравеняк с червени бузи който на 40 г.изглежда на 25".
Може би имаш предвид типичния американец допреди стотина години? Щото ако става дума за днешния "типичен американец" си ужасно много далеч от истината!
Коментиран от #168
12:52 23.11.2025
158 Кобзон
12:53 23.11.2025
159 Последния Софиянец
До коментар #124 от "стоян георгиев":65....още 4 и ще стигнеш до прозрението-как си заченат......на ОБРАТНО!
12:54 23.11.2025
160 Град Козлодуй
До коментар #155 от "Тези":ТИ ТОВА НЕ ГО МИСЛИ!Лунен пейзаж ще е цяла ООкраина!На Русите-нати територия им трябва за буфер срещу амбициите на ЕС! Лунен пейзаж осеян с мини.....друго не им трябва!Това за възстановяване е ала бала на крадливите в ЕС!
12:58 23.11.2025
161 Българин
Коментиран от #186
13:00 23.11.2025
164 Присмехулник
13:02 23.11.2025
165 Последния Софиянец
13:02 23.11.2025
166 Иван
13:03 23.11.2025
167 Гост
13:03 23.11.2025
168 не може да бъде
До коментар #157 от "Баце,":Може би имам остаряла представа ...или несъзнателно считам американците за такива...!?
13:05 23.11.2025
169 ДАНО БАНДЕРИЯ ОТКАЖЕ !
13:07 23.11.2025
170 Ами те Европа и Украйна
Но го показаха по- меко и дипломатично, понеже щадят нежната душа на Тръмп, който лесн се разстройва, какво е известно!😁
Коментиран от #173
13:08 23.11.2025
171 Таня
Коментиран от #198
13:10 23.11.2025
172 Войната продължава
РЦБ вече започна да продва дълг! А златният резерв не може да бъде използван, понеже световната търговия със злато е в ръцете на Запада и там има санкции.
Идват бедни и гладни месеци и години за Рашата.
Коментиран от #176
13:11 23.11.2025
173 Последния Софиянец
До коментар #170 от "Ами те Европа и Украйна":Абе Ти се моли да не го разстроят,че ЕС няма нито Армия-нито ПРО........Да не стане.....оле мамо,кой развя Руското знаме над Райхстага,Тюлейри и Уестминстър!!!!!!!!
13:13 23.11.2025
175 Мухаа ха!
До коментар #45 от "И така":Я се събуждай по бързо! Тези мокри сънища,ги запази за себе си! Онзи- с рошавата купа сено ,и джавкащите около него" желаещи" са дребосък,улични по миари,който са се вкопчили в тази мантра: Още малко,още съвсем мъничко,и руснака ще е на колене! " Абе,едноклетъчно чехълче, онзи-Големият Император в бялата къща,ви казва в прав текст,какво трябва задължително да се случи, вие го играете големи ястреби.Най много,да го удари нервата,и да ви досмачка ,а 🤡 е най- лесната му задача.А всички лостове да ви досмачка ,са в неговите ръце.Направи ви показно,със митата.Ако продължите да му се пречкате в краката,за една седмица ще ви накара да пълзите в тревата пред бялата къща.Не схванахте,че вие сте му ненужни,освен като клиенти за въглеводороди ( газ,нефт) и да му снасяте милиарди за оръжие.Той следва твърдо максимата на Бжежински - еднакво добре с китаеца и руснака.Но в никакъв случай,да не се допусне,те да влязат в съюз! А при обонго и бидоня,точно това се случи!
13:15 23.11.2025
176 Йосиф Висарионович-Сталин
До коментар #172 от "Войната продължава":Леле колко си заблуден!Ходи на преглед при психиатър!
13:15 23.11.2025
178 Перник
Коментиран от #191
13:25 23.11.2025
179 САЩ не са предупредили НАТО...
13:27 23.11.2025
180 ДЕДО
Коментиран от #182
13:37 23.11.2025
182 Таня
До коментар #180 от "ДЕДО":Абе като гледам снимката - джуджето е друг и се казва Зелен-ский!
13:40 23.11.2025
183 Само да попитам
13:41 23.11.2025
184 А помните ли
И накрая стигна до някакъв скудоумен план, който е направо капитулация.
Срам и позор е този президент за САЩ.
13:42 23.11.2025
186 Ха, ха
До коментар #161 от "Българин":Видяхме го военното превъзходство - на един убит украински войник, шест руски!
Коментиран от #188
13:52 23.11.2025
187 Хи хи хи
До коментар #97 от "стоян георгиев":Хвани тоа за Орландовци
14:01 23.11.2025
188 Я пак
До коментар #186 от "Ха, ха":"...на един убит украински войник, шест руски", това къде го видя?
14:01 23.11.2025
189 Демокрация е
14:07 23.11.2025
190 Нищо друго не остава на Тръмп вече....
14:09 23.11.2025
191 Е да де...
До коментар #178 от "Перник":Обаче на простите хора като теб няма да дойде края, затова парцалите и пътя за Русия, тук е Европа.
Коментиран от #193
14:13 23.11.2025
193 Перо
До коментар #191 от "Е да де...":А ти парцалите и към Израел!
14:16 23.11.2025
195 Перо
14:18 23.11.2025
197 Европа каза НЕ
"Вярваме, че проектът има нужда да се преработи" - ясни думи в изявлението, което е подписано още от председателя на ЕС Антониу Коща, от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен и дори от японския премиер Сани Такаичи. Според The Washington Post, някои от най-значимите редакции са: никакво ограничаване на силата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), връщане на Запорожката АЕЦ на Украйна, както и на Каховската ТЕЦ. И още по-силен знак е как на пресконференцията с главна фигура Мерц не бяха допуснати основните рупори на пропагандата на режима на Путин, като РИА Новости, която отдавна е със забрана да излъчва на територията на ЕС:
Коментиран от #208
14:32 23.11.2025
198 И още мисирки ООД
До коментар #171 от "Таня":Ами той Зеленски си е смешник. Нали преди разсмиваше украинците и те го избраха за президент. А той от самото начало реши да смени амплоато си и се зае да ги разплаче!
14:38 23.11.2025
199 Всъщност
Коментиран от #201, #202, #203
14:54 23.11.2025
200 Това означава Украйна
До коментар #40 от "Тръмп:":да не е питат и да не и се търси сметка за получените финансови средства и помощи, оръжие и т.н. Да няма проверки и ревизии.
15:11 23.11.2025
201 Всъщност
До коментар #199 от "Всъщност":много опростяваш текущите събития. Сигурно си вярваш , че в САЩ някой си случайник може да стане президент???
15:32 23.11.2025
203 Моряка
До коментар #199 от "Всъщност":ВСЪЩНОСТ колега,толкова си си навирил носа като последна дума на Вселената,че се поставяш даже и над Тръмп,да не говорим пък за Путин.Най добре ще е за тебе,да си навиеш на едно руло туй що си го написал и да си го .................Досети се къде да си го ........... ,нали?
Коментиран от #210
16:51 23.11.2025
204 Така де
17:08 23.11.2025
205 Пинокио
До коментар #82 от "стоян георгиев":Покровск е на 83 км от Донецк - Google Map.
Fake PR X3 .
17:43 23.11.2025
206 Украйна следва нашата съдба
18:38 23.11.2025
207 Георги Стоянов
До коментар #5 от "стоян георгиев":Баба ти .
18:49 23.11.2025
208 САЩ разследват Зеленски за
До коментар #197 от "Европа каза НЕ":гранд корупция, в негови сметки са потънали 48 млрд. долара от военни помощи! По информация от ФБР в САЩ.„Вашингтон забива последния пирон в ковчега на Зеленски и шайката му“, разкрива бившият офицер от ЦРУ и служител на Държавния департамент Лари Джонсън. ФБР съобщава, че Националното бюро за борба с корупцията на Украйна разполага с 20 часа аудиозаписи, в които Владимир Зеленски е директно посочен като участник в мафиотски схеми.ФБР е взело на мушка корупционен канал за източване на средства, отпуснати от Конгреса за Киев. В схемата са и Естонски банки, покровителствани лично от Кая Калас. Те са препирали парите, които после са били разпределяни в офшорки на семейство Зеленски и семейство…Байдън.
Никой да не се чуди защо фюрерите на розовата Еврокомисия така страстно се борят с мирния план на Тръмп и искат войната да продължи. Капанът щракна измъкване няма да има.
"Ако Зеленски откаже плана на Тръмп, ще се превърне в нещо повече от ходещ мъртвец" казва анализатора.
18:51 23.11.2025
209 Зелен Плътеник
До коментар #38 от "Европа твърдо против":Никакво съгласие .
Миндич ми е изпрал парите у Турция и Дубай .
Само малко и бягам .
18:56 23.11.2025
211 Отреазвяващ
21:29 23.11.2025
212 Отреазвяващ
21:33 23.11.2025