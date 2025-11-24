Кметът на Москва: Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към столицата

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.
Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.
Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон.
Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".
1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
13:55 24.11.2025
5 Кажи честно ... 🤣
13:57 24.11.2025
6 Добри новини
На мястото са останали само три силно повредени машини, които е малко вероятно да бъдат използваеми.
7004-ти арсенал се смяташе за едно от най-големите места за съхранение на МТ-ЛБ. Според OSINT анализатори там може да има няколко стотин машини, които постепенно са били отвеждани на фронта или отписвани.
Московска област – атакувана е Шатурската държавна електроцентрала, нанесени са значителни удари
"Движуха" : дронове на Въоръжените сили на Украйна с попадения в Зуевска ТЕЦ, Торез, подстанция „Южная“, Старобешево, Рязан, Крим, Московска област.
Коментиран от #9, #14, #24, #25
13:57 24.11.2025
7 1488
13:57 24.11.2025
8 Иво
13:59 24.11.2025
9 Стенли
До коментар #6 от "Добри новини":Абе това може и да е така но на фронта в Украйна един след друг градове и села губят стратегическо значение 😁
Коментиран от #10
14:02 24.11.2025
10 Брачед
До коментар #9 от "Стенли":Оказа се,че и Украйна е без значение
14:05 24.11.2025
11 Pyccкий Карлик
Коментиран от #16
14:06 24.11.2025
12 Конфети "Земя-въздух-земя"
14:06 24.11.2025
13 Ретро спомен
14:10 24.11.2025
14 Александър Артамонов, военен експерт
До коментар #6 от "Добри новини":ЕС непременно трябва де се изсули с едни 157 млрд евра !!! Украинците влизат във вкус и всяка вечер разнасят недоделаните мужици. Още Четири Года и трябват на Русия за да стигне нивото на Гваделупа и Хондурас 😁👍
Коментиран от #26
14:11 24.11.2025
15 Ганя Путинофила
14:13 24.11.2025
16 Лудият от портиерната
До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":А мармота ядеше шоколад, хо хо. По рождение ли си толкова тууп или стана впоследствие от либерализма?
Коментиран от #20
14:14 24.11.2025
17 Александър Арутюнов военен експерт,
14:15 24.11.2025
18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #23
14:15 24.11.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
14:15 24.11.2025
20 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Лудият от портиерната":Пиши в тюба Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО се наслаждавай на пословична руска некадърност 👍
Коментиран от #21
14:22 24.11.2025
21 Лудият от портиерната
До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":Ха ха, това с500 колко пъти го унищожиха уркопитечетата в медиите? Явно си толкова тууп че не можеш да разпознаваш фейк от истина.
14:25 24.11.2025
23 Българска Копейка
До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Да много интересно ще е новата на война на Русия с Фашизма, Преведено на български - това ознаава Русия дс води вийна срещу себе си, а това се нарича "Гражданска война" в Русия.
Какъв ще е резултата от нея на всички е ясно !
Коментиран от #27
14:28 24.11.2025
24 Еми браво на Русия, то
До коментар #6 от "Добри новини":тези машини бяха стари от соца и трябваше да се освободи место за съхранение на новото поколение такива машини.
14:33 24.11.2025
25 Ние в България пък
До коментар #6 от "Добри новини":старите МТ-ЛБ и танкове ги подарихме на Македония.
14:35 24.11.2025
26 Мишел
До коментар #14 от "Александър Артамонов, военен експерт":Напразни се радваш. На всеки килограм украински експлозив, взривен в Русия, Украйна получава удари с няколко тона руски експлозиви. Украинците нямат нито една работеща ТЕЦ, сега Русия спира и техните АЕЦ и връща Украйна в каменната ера. А както е известно, тогава не е имало Украйна.
14:39 24.11.2025
27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
До коментар #23 от "Българска Копейка":Преведено на български означава, че руснаците ще шамаросат отново англосаксите както са го правили много пъти в миналото
14:39 24.11.2025
28 696
Коментиран от #30
14:42 24.11.2025
29 Ама серизно ли?
14:45 24.11.2025
30 ха, ха, ха...
До коментар #28 от "696":Досега вече 4 години все чакате да му писне, а той все се ослушва. Май докато чакате съвсем ви се разтрепераха мартинките.
14:48 24.11.2025