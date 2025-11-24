Кметът на Москва: Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към столицата

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.

Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон.

Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".