Новини
Свят »
Русия »
Кметът на Москва: Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към столицата
  Тема: Украйна

Кметът на Москва: Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към столицата

24 Ноември, 2025 13:55 678 30

  • сергей собянин-
  • русия-
  • москва-
  • пво-
  • украйна-
  • ракети-
  • дронове

Сергей Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон

Кметът на Москва: Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към столицата - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руската противовъздушна отбрана свали дрон, насочил се към Москва, каза кметът на столицата Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс, пише БТА.

Заплахата за кратко принуди московското летище Домодедово да въведе временни ограничения за всичките си полети.

Още новини от Украйна

Собянин посочи в изявление, че аварийно-спасителните служби работят на мястото на падането на отломките от сваления дрон.

Московското летище Жуковски също въведе временни ограничения за полетите, след като ограниченията в Домодедово бяха вдигнати, съобщи руският авиационен регулатор "Росавиация".


Русия
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    6 5 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    13:55 24.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кажи честно ... 🤣

    6 5 Отговор
    Отломките колко завода са поразили . 🤣

    13:57 24.11.2025

  • 6 Добри новини

    6 6 Отговор
    Русия е изпразнила една от най-големите бази за съхранение на МТ-ЛБ.
    На мястото са останали само три силно повредени машини, които е малко вероятно да бъдат използваеми.
    7004-ти арсенал се смяташе за едно от най-големите места за съхранение на МТ-ЛБ. Според OSINT анализатори там може да има няколко стотин машини, които постепенно са били отвеждани на фронта или отписвани.

    Московска област – атакувана е Шатурската държавна електроцентрала, нанесени са значителни удари
    "Движуха" : дронове на Въоръжените сили на Украйна с попадения в Зуевска ТЕЦ, Торез, подстанция „Южная“, Старобешево, Рязан, Крим, Московска област.

    Коментиран от #9, #14, #24, #25

    13:57 24.11.2025

  • 7 1488

    3 3 Отговор
    похвално

    13:57 24.11.2025

  • 8 Иво

    3 4 Отговор
    Ураааааааааа!!!

    13:59 24.11.2025

  • 9 Стенли

    7 4 Отговор

    До коментар #6 от "Добри новини":

    Абе това може и да е така но на фронта в Украйна един след друг градове и села губят стратегическо значение 😁

    Коментиран от #10

    14:02 24.11.2025

  • 10 Брачед

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Стенли":

    Оказа се,че и Украйна е без значение

    14:05 24.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    5 3 Отговор
    Нощес кримското ПВО се оказа пробито, неефективно и пуцащо като на монголска сватба. F-16 Block 70 отнеса два Панцира и една C500, представям си завтра кво ли ще бъде га минем ниско с бръснещ полет над Червения площад 😁

    Коментиран от #16

    14:06 24.11.2025

  • 12 Конфети "Земя-въздух-земя"

    3 4 Отговор
    Утре в Украйна освен заря,ще има два реда с0п0ли и три реда сълзи

    14:06 24.11.2025

  • 13 Ретро спомен

    2 3 Отговор
    Нападение и щета срещу Москва, ще има реакция като атаката на японците срещу Пърл Харбър. Там ще е последната грешка.

    14:10 24.11.2025

  • 14 Александър Артамонов, военен експерт

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Добри новини":

    ЕС непременно трябва де се изсули с едни 157 млрд евра !!! Украинците влизат във вкус и всяка вечер разнасят недоделаните мужици. Още Четири Года и трябват на Русия за да стигне нивото на Гваделупа и Хондурас 😁👍

    Коментиран от #26

    14:11 24.11.2025

  • 15 Ганя Путинофила

    4 1 Отговор
    Ако дрон уцели мумията на ленин, войната свършва.

    14:13 24.11.2025

  • 16 Лудият от портиерната

    2 2 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    А мармота ядеше шоколад, хо хо. По рождение ли си толкова тууп или стана впоследствие от либерализма?

    Коментиран от #20

    14:14 24.11.2025

  • 17 Александър Арутюнов военен експерт,

    3 3 Отговор
    бивш офицер от специалните части на Русия. Експерта съобщава, че Украйна продължава да изпитва търпението на Русия, като продължава терористичните атаки срещу Руски градове и Нефтепреработвателни съоръжения. Но търпението не е безгранично, смята експертът. Скоро може Руската армия да накара Киев да потъне и да се удави за една нощ. Въоръжените сили на Русия могат да започнат да използват бомби и ракети в Украйна срещу онези съоръжения с двойна употреба, които преди това са били умишлено недокосвани. Язовирът на Киевската ВЕЦ също може да се превърне в такъв обект, след което столицата на Украйна ще бъде залята с 10 метрови водни вълни при което Киев ще потъне изцяло под вода. "Днес имаме толкова много крилати и балистични ракети, че можем да си позволим да ги използваме срещу вражески инфраструктурни обекти на дълбочина", казал Арутюнов - Ако бях на мястото на Украйна, наистина щях да съм подготвен за факта, че рано или късно Ударите ще пристигнат до ВЕЦ, до този язовир, който се намира близо до Киев, и Киев ще потъне. Дадохме да се разбере по всякакъв начин, че сме братски народи и братя не можем да останем без ток, канализация, газ, водоснабдяване, асансьори през зимата... Но колко дълго може да продължи това? "Това още не е решено. Но трябва да е ясно за Украйна, че е време да се спре, за съжаление.”

    14:15 24.11.2025

  • 18 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    2 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #23

    14:15 24.11.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    1 4 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:15 24.11.2025

  • 20 Pyccкий Карлик

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Лудият от портиерната":

    Пиши в тюба Ночной ФЕЙЕРВЕРК ПВО се наслаждавай на пословична руска некадърност 👍

    Коментиран от #21

    14:22 24.11.2025

  • 21 Лудият от портиерната

    2 2 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий Карлик":

    Ха ха, това с500 колко пъти го унищожиха уркопитечетата в медиите? Явно си толкова тууп че не можеш да разпознаваш фейк от истина.

    14:25 24.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българска Копейка

    3 3 Отговор

    До коментар #18 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Да много интересно ще е новата на война на Русия с Фашизма, Преведено на български - това ознаава Русия дс води вийна срещу себе си, а това се нарича "Гражданска война" в Русия.
    Какъв ще е резултата от нея на всички е ясно !

    Коментиран от #27

    14:28 24.11.2025

  • 24 Еми браво на Русия, то

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Добри новини":

    тези машини бяха стари от соца и трябваше да се освободи место за съхранение на новото поколение такива машини.

    14:33 24.11.2025

  • 25 Ние в България пък

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Добри новини":

    старите МТ-ЛБ и танкове ги подарихме на Македония.

    14:35 24.11.2025

  • 26 Мишел

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Александър Артамонов, военен експерт":

    Напразни се радваш. На всеки килограм украински експлозив, взривен в Русия, Украйна получава удари с няколко тона руски експлозиви. Украинците нямат нито една работеща ТЕЦ, сега Русия спира и техните АЕЦ и връща Украйна в каменната ера. А както е известно, тогава не е имало Украйна.

    14:39 24.11.2025

  • 27 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Българска Копейка":

    Преведено на български означава, че руснаците ще шамаросат отново англосаксите както са го правили много пъти в миналото

    14:39 24.11.2025

  • 28 696

    1 0 Отговор
    За кокво правят тези провокаций нито могат нито имат с какво да се предпазят ще му писне на края на Владимир и ще ги ибомби.

    Коментиран от #30

    14:42 24.11.2025

  • 29 Ама серизно ли?

    0 0 Отговор
    Свалили са дрон, насочил се към столицата? Ние пък си мислехме, че един дрон-дрон та пляс ще е достатъчно за да накара московчани да се събудят. Значи трябва да бъдат изстреляни доста повече.

    14:45 24.11.2025

  • 30 ха, ха, ха...

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "696":

    Досега вече 4 години все чакате да му писне, а той все се ослушва. Май докато чакате съвсем ви се разтрепераха мартинките.

    14:48 24.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания