Новини
Свят »
Унгария »
Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от санкциите срещу руския петрол
  Тема: Украйна

Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от санкциите срещу руския петрол

31 Октомври, 2025 10:50 418 9

  • петрол-
  • унгария-
  • санкции-
  • русия-
  • сащ-
  • виктор орбан-
  • доналд тръмп

Орбан посочи, че въпросът за енергията ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември

Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от санкциите срещу руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще настоява пред американския президент Доналд Тръмп за изключение от санкциите на САЩ върху руския петрол, тъй като Унгария е силно зависима от доставките по нефтопроводи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В интервю за унгарското държавно радио Орбан посочи, че въпросът за енергията ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември. По думите му той ще обсъди санкциите, наложени на руските компании "Роснефт" и "Лукойл", както и възможността за постигане на по-широко икономическо споразумение между Будапеща и Вашингтон. Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година, отбелязва Ройтерс. След връщането на Тръмп в Белия дом Орбан предрече "златна ера" в отношенията между Будапеща и Вашингтон. В края на миналата седмица Орбан заяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Още новини от Украйна

Междувременно унгарското правителство подготвя законопроект, който определя мерките при извънредна ситуация с доставките на гориво. Той предвижда създаване на т.нар. аварийни бензиностанции, които ще бъдат регулирани от държавата в случай на сериозни прекъсвания на снабдяването. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на енергетиката и е цитиран от Блумбърг.

Мерките се предприемат дни след големия пожар в единствената рафинерия в страната, управлявана от енергийния концерн МОЛ (MOL), както и след решението на Съединените щати да наложат санкции на руските енергийни компании.

Въпреки инцидента правителството уверява, че доставките на гориво в страната са гарантирани. От МОЛ все още не са съобщили каква част от производството в завода край Дунав е засегната след експлозията и пожара преди повече от седмица.

По първоначални оценки на "Ерсте банк" (Erste Bank) щетите може да засегнат до 40 процента от производствения капацитет на рафинерията. В четвъртък Орбан съобщи, че властите все още разследват причината за инцидента.


Унгария
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Доналд Тръмп офишъл

    3 0 Отговор
    И6aл съм та

    10:52 31.10.2025

  • 2 Хахахаха

    0 0 Отговор
    А що? Нали орбана бил тръмпист? Вече не е ли?

    Коментиран от #9

    10:52 31.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    3 1 Отговор
    А нашият МИНИСТЪР-ПРЕ•••ДАТЕЛ,
    ще отиде да си наглежда ВОДОПАДА❗

    10:57 31.10.2025

  • 5 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор
    Органа нищо не мой бутне на Долен Тъп, че земе дедовио насреща!

    10:58 31.10.2025

  • 6 Бургазлия

    2 1 Отговор
    А ние не сме зависими в България всичко е наред
    5 лева горивата ще станат ни важното е да сме подлоги
    Ще ходим в Турция да зареждаме по 2лв

    10:59 31.10.2025

  • 7 Орбан може да си го позволи

    1 2 Отговор
    Не е като останалите подлоги.

    10:59 31.10.2025

  • 8 Запознат

    1 0 Отговор
    да се чете путин иска.

    11:01 31.10.2025

  • 9 Руски колхозник

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хахахаха":

    А,още е...свири му на Тръмпета

    11:01 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания