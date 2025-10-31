Орбан ще поиска от САЩ изключение за Унгария от санкциите срещу руския петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ще настоява пред американския президент Доналд Тръмп за изключение от санкциите на САЩ върху руския петрол, тъй като Унгария е силно зависима от доставките по нефтопроводи, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

В интервю за унгарското държавно радио Орбан посочи, че въпросът за енергията ще бъде основна тема на срещата му с Тръмп, насрочена за 7 ноември. По думите му той ще обсъди санкциите, наложени на руските компании "Роснефт" и "Лукойл", както и възможността за постигане на по-широко икономическо споразумение между Будапеща и Вашингтон. Планираната среща между лидерите на САЩ и Унгария ще бъде първата от началото на втория мандат на американския президент тази година, отбелязва Ройтерс. След връщането на Тръмп в Белия дом Орбан предрече "златна ера" в отношенията между Будапеща и Вашингтон. В края на миналата седмица Орбан заяви, че Унгария работи за намирането на начин да заобиколи американските санкции срещу руските петролни компании, без да дава подробности, но и без да дава индикации, че планира нарушаването на въведените ограничения.

Междувременно унгарското правителство подготвя законопроект, който определя мерките при извънредна ситуация с доставките на гориво. Той предвижда създаване на т.нар. аварийни бензиностанции, които ще бъдат регулирани от държавата в случай на сериозни прекъсвания на снабдяването. Проектът е публикуван на сайта на Министерството на енергетиката и е цитиран от Блумбърг.

Мерките се предприемат дни след големия пожар в единствената рафинерия в страната, управлявана от енергийния концерн МОЛ (MOL), както и след решението на Съединените щати да наложат санкции на руските енергийни компании.

Въпреки инцидента правителството уверява, че доставките на гориво в страната са гарантирани. От МОЛ все още не са съобщили каква част от производството в завода край Дунав е засегната след експлозията и пожара преди повече от седмица.

По първоначални оценки на "Ерсте банк" (Erste Bank) щетите може да засегнат до 40 процента от производствения капацитет на рафинерията. В четвъртък Орбан съобщи, че властите все още разследват причината за инцидента.