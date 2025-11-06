Новини
Заминавам за Вашингтон, за да отворя нова глава в нашите отношения, заяви Орбан

6 Ноември, 2025 13:09 730 26

  • виктор орбан-
  • унгария-
  • сащ-
  • доналд тръмп

Орбан заяви, че преизбирането на Доналд Тръмп е открило нови възможности за унгарско-американските връзки

Заминавам за Вашингтон, за да отворя нова глава в нашите отношения, заяви Орбан - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Заминавам днес за Вашингтон, за да отворим с президента Доналд Тръмп нова глава в унгарско-американските отношения, заяви днес унгарският премиер Виктор Орбан в социалната мрежа "Фейсбук", цитиран от националната новинарска агенция МТИ, предаде БТА.

Орбан заяви, че преизбирането на Доналд Тръмп е открило нови възможности за унгарско-американските връзки.

"Първите десет месеца на тази година бяха първоначалната фаза, по време на която поправихме щетите, които Унгария и унгарско-американските отношения понесоха по време на администрацията на Джо Байдън", заяви премиерът. "Политически мотивираните санкции изчезнаха, американското финансиране на атакуващите Унгария неправителствени организации беше прекратено и отново можем да пътуваме до САЩ без виза. С това първата фаза приключва", заяви унгарският премиер.

"Нашата цел е да установим стратегическо партньорство, което да включва енергийно и отбранително сътрудничество, инвестиции и обсъждане на следвоенното положение след руско-украинския конфликт. Работим по споразумение, основано на взаимни ползи, което да служи на всеки унгарски гражданин", заяви Орбан.

"Поемаме към Вашингтон! Да се залавяме за работа!", заключи премиерът.


Унгария
Оценка 4.1 от 23 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Орбан с крилца на фотото

    2 15 Отговор
    Нали е миротворец.
    А на акъл е колкото Оранжевия.

    13:12 06.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    5 15 Отговор
    Конечно....
    Русия вече е история 😁

    Коментиран от #7, #26

    13:12 06.11.2025

  • 3 честен ционист

    7 0 Отговор
    Вземи и Баце, да види дали има още за поравка.

    13:13 06.11.2025

  • 4 Жоро

    15 1 Отговор
    MAЙКИТЕ С ТРИ ДЕЦА ОТ ТОЗИ МЕСЕЦ НЯМА ДА ПЛАЩАТ НИКАКВИ ДАНЪЦИ ДОЖИВОТНО.
    ЕВАЛА НА ОРБАН!
    ТРЪМП НАСТАНЯВА ОРБАН В НАЙ-ЛУКСОЗНИЯ ХОТЕЛ ДО БЕЛИЯ ДОМ - “БЛЕЪР ХАУС”, В КОЙТО Е ЖИВЯЛ, ПРЕДИ ДА ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ.
    В тази баровска къща, строена 1824 г., са спали Чърчил, Конрад Аденауер и Шарл дьо Гол.

    Коментиран от #10, #16

    13:13 06.11.2025

  • 5 и шиши

    9 2 Отговор
    Тръгва репетира -КОНГРЧУЛЕИШЪН

    13:13 06.11.2025

  • 6 ха ха хааа

    5 9 Отговор
    Земи и Фичо ... Така , Главата ше стане още-по Голема ... 🤭😁

    13:14 06.11.2025

  • 7 ГАРЛИК

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    РУСИЯ -ПИШЕ ИСТОРИЯ

    Коментиран от #9, #14

    13:14 06.11.2025

  • 8 Ганя Путинофила

    4 12 Отговор
    Ай стига бе!
    Този кога изведнъж поумня?

    13:15 06.11.2025

  • 9 Къде ?

    5 12 Отговор

    До коментар #7 от "ГАРЛИК":

    От Бункера ли ?

    Коментиран от #18

    13:17 06.11.2025

  • 10 Орбан раздава пари като за световно

    6 12 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    То така май и соца се пропука, па взе че фалира.
    За съжаление, това вече не са маджарите от 1956 г.

    13:17 06.11.2025

  • 11 Кочо

    4 13 Отговор
    Унгарският циганин си изнесе цялата фамилия в щатите. Готви се да бяга след изборите.

    Коментиран от #15

    13:18 06.11.2025

  • 12 Цвете

    3 12 Отговор
    ЗАМИНАВАЙ И НЕ СЕ ВРЪЩАЙ МОЛЯ ТИ СЕ. ТАМ ЩЕ ТЕ " ПОДСЛОНЯТ " И МОЖЕ БИ НАХРАНЯТ, УНИЩОЖИТЕЛ НА ПРЕКРАСНИЯТ УНГАРСКИ НАРОД. 😇

    13:19 06.11.2025

  • 13 Какво

    3 10 Отговор
    стана със срещата с Путин в Унгария ? Нищо ! Че и гербавия Георги Марков ( ДС агент Николай) и Боков другарИН се би гордо в гърдите чрез медиите , че Путин бил избрал именно Унгария за тази среща . Да , ама не !

    13:20 06.11.2025

  • 14 Сега я пише

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "ГАРЛИК":

    след 10 г. ще я поправя.
    Основното ще бъде: " В СВО не дадохме нито една жертва".

    Коментиран от #20, #21

    13:20 06.11.2025

  • 15 Е да де

    8 3 Отговор

    До коментар #11 от "Кочо":

    Гласят го за мястото на Мурсула.

    13:20 06.11.2025

  • 16 конграчулейшън

    4 5 Отговор

    До коментар #4 от "Жоро":

    но пък ергените ще плащат 5% ергенски данък. Да се женят и да правят унгарчета.

    13:21 06.11.2025

  • 17 Орбан, Фицо, оня бабел вече са в миналот

    2 13 Отговор
    Раздава Орбан, за сметка на живота и кражбата на деца от Путин, финансирайки го.Не му ли идва на ум, че унгарците ще го обявят за военен престъпник...
    Тръмп каза:-съжалявам за Орбан, но санкциите няма да бъдат отменени

    13:24 06.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Орбан Виктор

    10 1 Отговор
    Няма значение черна или бяла е котката! Важното е да лови мишки!!!

    13:25 06.11.2025

  • 20 А ДАЛИ

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Сега я пише":

    ТИ ЩЕ РАЗБЕРЕШ

    Коментиран от #23

    13:27 06.11.2025

  • 21 Важното е

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Сега я пише":

    че 100 г. напред ще се вярва на това.
    А дали и ти ще го разбереш. В близките 10 г.?

    13:30 06.11.2025

  • 22 Благой от СОФстрой

    2 6 Отговор
    Маджарско-азиатското-прасе да се моли по добре на путлера за връщане на маджарско-фашистките територии отнети ор СеСеСеРето-Сталин през 1945г.!

    13:31 06.11.2025

  • 23 Ваежното е

    1 3 Отговор

    До коментар #20 от "А ДАЛИ":

    че 100 г. напред ще се вярва на това.
    А дали и ти ще го разбереш. В близките 10 г.?

    13:33 06.11.2025

  • 24 не може да бъде

    2 2 Отговор
    Гледай ти-Орбан ще отваря нова глава в отношенията със САЩ а други искат да отварят стари задни бузи!?Ще наблюдаваме Фнимателно кой ще спечели!?

    13:36 06.11.2025

  • 25 ТАСС

    0 2 Отговор
    Таварищ Путин подготвя космонавти за 3 дневна специална военна операция за унищожаване на нациският режим в кометата-извънземен кораб 3I/ATLAS.Слава на РАСИЯТА

    13:39 06.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
