Новини
Свят »
Украйна »
Киев твърди: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Киев твърди: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

29 Ноември, 2025 08:47 581 31

  • купянск-
  • украински сили-
  • сражения-
  • капитулация

"Нашите войници продължават да предприемат както отбранителни, така и издирвателно-ударни действия", написа ген. Олександър Сирски в Телеграм, след като посети този участък от фронта, намиращ се в Харковска област. "Тези действия се предприемат ежедневно като част от комплексни мерки за стабилизиране на положението в Купянск. Правят впечатление мащабите на лъжите на руското ръководство за ситуацията в Купянск."

Киев твърди: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал - 1
Илюстративна снимка: EPA/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили бранят позициите си и преследват диверсионните групи в североизточния град Купянск въпреки изявленията на Москва, че войските ѝ го контролират напълно, съобщи главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Ройтерс, предават от БТА.

"Нашите войници продължават да предприемат както отбранителни, така и издирвателно-ударни действия", написа ген. Олександър Сирски в Телеграм, след като посети този участък от фронта, намиращ се в Харковска област. "Тези действия се предприемат ежедневно като част от комплексни мерки за стабилизиране на положението в Купянск. Правят впечатление мащабите на лъжите на руското ръководство за ситуацията в Купянск."

Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин каза, че градът отново е в ръцете на Москва, а в четвъртък, при посещение в Киргизстан в Средна Азия, той повтори, че градът е изцяло под руски контрол.

Сирски обаче отхвърли тези твърдения.

По думите му украинските сили "удържат определени рубежи и усилват огневия натиск върху врага така, че да блокират пътищата му за снабдяване".

Руската армия атакува и Покровск

Силите на Москва контролират около една пета от територията на Украйна на фона на дипломатически совалки за постигане на мир. Сред усилията за уреждане на конфликта е и най-новият мирен план на САЩ, който сега включва и принос от европейските съюзници на Киев.

Наред с до голяма степен разрушения Купянск друга цел на руските сили е Покровск, важен транспортен възел пò на юг в Донецка област.

В четвъртък Путин каза, че руските сили контролират 70% от Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск.

Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че войските му са превзели два от крайните квартали на града.

В четвъртък Сирски каза, че украинските войски блокират опитите на руските сили да предприемат нови нападения срещу Покровск и съседния Мирноград. Снощи във вечерната си сводка украинската армия съобщи, че руските сили са предприели 65 атаки в опит да пробият украинската отбрана в района.

Русия завоюва позиции и още пò на юг, в Запорожка област.

Според украинския военен блог "Дийпстейт" (DeepState ), който използва данни от открити източници, за да следи разположението на двете армии, украинските войски се опитват да създадат още една отбранителна линия в района на град Гуляйполе, за да противостоят на руските атаки.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    17 4 Отговор
    В Украйна вече имат нов национален герой,това е човека който уби онова ционистко куче Парубий,той признава че е убил този негодник заради смъртта на сина си във войната и това е отмъщение към циониските изверги които убиха 2 000 000 славяни , държава в която се убиват корумпирани политици има бъдеще ,навсякъде в Европа има политически убийства,само жалките цървули пъшкат под терора на тикви и прасета и няма един мъж с топки да ликвидира едно прасе,иначе цървулите имат големи уста и претенции ама се крият като мишки по дупките си и под полите на жените си

    Коментиран от #26

    08:58 29.11.2025

  • 2 удрииии путине

    11 3 Отговор
    вижда се че още много месо има във осраййна, може да издържи още една две години война

    08:58 29.11.2025

  • 3 Шопо

    6 20 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.
    Слава за великия Зеленски, вечна слава.

    Коментиран от #11

    08:58 29.11.2025

  • 4 Сталин

    10 4 Отговор
    От историята на Украйна...когато Екатерина Велика анексира Крим от Турците през 1783 година за да създаде пристанище на топли води и база за контрол на Черно море,тя не успява да изгради достатъчно инфраструктура ,защото Украйна по същество е било затънтено място тогава.
    Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
    И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
    Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.

    Коментиран от #9

    08:59 29.11.2025

  • 5 значи ,

    11 2 Отговор
    Украинците са в отбранителни позиции вече 4 години , а нищо досега не са отвоювали . Все се бранят , но не можаха да защитят държавата си . Потънаха парите на ЕС и Щатите и резултата в крайна сметка -нулев !

    09:00 29.11.2025

  • 6 А ве,...,,градът още не е паднал"...!

    12 0 Отговор
    То Правителството ви падна,вие за един пореден град,който и той ,,ще изгуби стратегическото си значение",сте седнали да се кахърите...!

    Коментиран от #10

    09:02 29.11.2025

  • 7 Чета и почивам АХАХА

    7 0 Отговор
    Най-вярвям на олигарха Сорос и на менторите му Валенберг и приложните им платени "демократи" и "свободни медии" МУАХАХАХ АХАХ

    09:04 29.11.2025

  • 8 Пич

    9 1 Отговор
    Украйна вече прилича на изпуснат от контрол ядрен реактор. Всичко е в полуразпад , и всеки който се опита да изключи пълният разпад, най вероятно ще бъде от първите пострадали при взривяването. Както имам предвид? Обобщено, всеки от " запада " е разпрострял влиянието си в различни зъбни колела на машината. Едни са докопали службите за сигурност, други ръководят армият, трети са прихванали политическото ръководство......... Да , ама всеки върти тези зъбни колела некординирано, накъдето има интерес. Тоест - машината няма начин да не се счупи. Особено с капсулован двигател ( Зелю ) , който се сменя изцяло, а не се ремонтира.

    Коментиран от #20, #30

    09:05 29.11.2025

  • 9 Лъже

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Сталин":

    Лъже като дърт сталинист!

    Коментиран от #15

    09:05 29.11.2025

  • 10 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "А ве,...,,градът още не е паднал"...!":

    още поевече, че това за което сега умират украинците е обещано на Русия.

    09:06 29.11.2025

  • 11 НАИСТИНА!

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Зеленски е Велик Далавераджия...!
    В момента над клоунската му глава,се вихри гилотината на масщабен корупционен скандал...!
    Приятелят му Миндич изчезна зад граница...!
    Другият му авер Ермак,го обискираха и подаде оставка...!
    Гилотината стриже вече косата му...!
    Краят му е съвсем близък!

    09:06 29.11.2025

  • 12 Миролюб Войнов, акредитиран журналист

    3 3 Отговор
    Това което журналистите и международни наблюдатели виждаме е :
    Четири Года джобния доморасъл Гитлер се ришка в пясъка пред Покровск и си играе на лопатки и танкчета.

    Коментиран от #19, #29

    09:07 29.11.2025

  • 13 да да

    3 1 Отговор
    Зле-нски го сложиха за празидент за да убива славянски народи..Трябва да признаем добре се справя..

    Коментиран от #17

    09:08 29.11.2025

  • 14 Дръжте се

    3 2 Отговор
    Ермак идва да ви помогне ха-ха-ха!Поне ще ви затрият с онзи , който ви подтикна към тази война и този , който ви погубва живота за нищо.Тъпаци!

    09:08 29.11.2025

  • 15 Сталин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лъже":

    Неграмотен имбецилен цървул

    09:08 29.11.2025

  • 16 Тома

    3 1 Отговор
    Не съм чул един път ройтерс да каже истината

    Коментиран от #28

    09:08 29.11.2025

  • 17 Йосиф Кобзон

    2 1 Отговор

    До коментар #13 от "да да":

    Даже много добре се справя.

    09:09 29.11.2025

  • 18 Сандо

    2 2 Отговор
    А какво друго да каат укронацистите?Същото говореха и от Вермахта в началото на май 45-та.

    09:10 29.11.2025

  • 19 Няма мъже в Украйна

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов, акредитиран журналист":

    Унищожава мъжкия пол на т.нар. "Украйна"

    09:10 29.11.2025

  • 20 А пък

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    рускитеСвине мрат.

    Коментиран от #22

    09:10 29.11.2025

  • 21 Нямам думи!

    3 2 Отговор
    Жалка пропаганда...!

    09:10 29.11.2025

  • 22 А пък

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "А пък":

    Папагалът пак се обади...🤣😂😝👍👏!

    09:11 29.11.2025

  • 23 аz CВО Победа 80

    1 0 Отговор
    Снощи докато смятах че превзех Покровск за 49 път двама пияни турски тираджии ме отвлякоха и иzнасилиха.Мажа се с мас.

    09:11 29.11.2025

  • 24 Момчета мъже и жени

    0 1 Отговор
    СЕ БИЯТ УМИРАТ А НАРКОКЛОУНЧЕТО И НЕГОВИТЕ ДРУЖКИ КРАДЪТ. ПИР ПО ВРЕМЕ НА ЧУМА. И ВИЖДАМ МНОГО ТУК ПОДРЪЖНИЦИ НА КЛОУНА ГИ НЯМА. РАЗБРАХА МОЖЕ БИ ИСТИНАТА КОЯТО АЗ ПИША ОТ ГОДИНИ. НЕ СТАВА ЗА ЧЧ ЗА ЗЕЛЕ КАМО ЛИ ЗА ВОЕННО ПЪЛКОВОДЕЦ И ТРЪМП МНОГО ГО ЧАКА НО ВСЕ ПАК ЗАДЕЙСТВА ПЛАНА КОРУПЦИЯ. ЗА КОЕТО СЪЩО МНОГОКРАТНО ПИСАХ.

    09:11 29.11.2025

  • 25 Хаха

    0 0 Отговор
    То според Сирски всушанките все още "държат" Бахмут и Мариупол...
    Ако не вЕрвате, търсете потвърждение от лелките от Института, Бесарабски фронт и ЕСДезинфо...

    09:12 29.11.2025

  • 26 БАРС

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    НЕЩО ИНТЕРЕСТНО ДЕТО НИКОЙ МОЖЕ БИ В БЪЛГАРИЯ НЕ ЗНАЕ ТА КАТО СПОМЕНА ПОРУБИЙ СЕ СЕТИХ ТОЯ Е ЧОВЕКА С ПОМОЩА НА СОАКАШВИЛИ ДОВЕДЕ СНАЙПЕРИСТИ ОТ ГРУЗИЯ КОИТО СТРЕЛЯЗА ПО МАЙДАНЦИТЕ ЗЗА ДА СЪЗДАДЕМ СУМАТОХА ИМА ДАЖЕ ВИДИО КАК ПОРУБИЙ И ЯЦЕНЮК МИСЛЯ ЧЕ И ТЕХНИБОК С РАДИОСТАНЦИИ РЪКОВОДЕХА ТИЯ СНАЙПЕРИСТИОТ БУС ФОЛКСФАГЕН.ДА ТМА ВИДИО С ПРИЗНАНИЯ А НА ТИЯ ГРУЗИНЦИ И ТЕ КАЗАХА ,ЧЕ ПОРУБИЙ ГИ Е ДОВЕД ОТ ГРУЗИЯ .АЗ ИНОГО ДОБРЕ ПОМНЯ КАТО КРЕЩЯЗА ОТ ТРИБУНИТЕ НА МАЙДАНА ПОРОШЕНКО И ЧЦЕНЮК ЧЕ ЯНУКОВИЧ Е ДОВЕЛ РАШЕН СПЕЦНАС. ,ДА КРЕЩЯЗА МОСКАЛЫЙ СТРЕЛЯЮТ ПО НАС НА МАЙДАНА .ЗНАЯ ,СЕ ФАКТИ НЕ ОБИЧАТ ИСТИНАТА И МОЖЕ ДА МЕ ИЗТРИЯТ НО ПОРУБИЙ Е ЧИСТ УБИЕЦ И СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО .

    09:13 29.11.2025

  • 27 САМО ПИТАМ

    2 0 Отговор
    АфТОРА НА ТОЯ ФЕйК , У РЕД ЛИ Е....?

    09:13 29.11.2025

  • 28 Pyccкий Карлик

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Тома":

    "... Не съм чул един път ройтерс да каже истината..."

    Правдата се вижда от 1991г насам !!!
    Русия пpocpa всичко наследено от Съветския Съюз, не направи абсолютно нищо свое, а снощи си замина и Байконур. И тюфлeкa Путин щял да гради "империя" с тоя некадърен, крадлив народ. Как ???

    09:13 29.11.2025

  • 29 джудж ,

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Миролюб Войнов, акредитиран журналист":

    Доброе утро ! Как дела ?

    09:14 29.11.2025

  • 30 Само питам

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пич":

    Това какво помага на монголоидите мелеZи затънали и иZбивани като кучета 12 години в Донбас?

    Z

    09:14 29.11.2025

  • 31 Фейк на часа

    1 0 Отговор
    Нека да повярваме на Киев. Ермак се включва на първа бойна линия, а също в сайтовете на България масово се пишат русофобни коментари, всичките тия хора трябва да бъдат засилени към фронта и да внесат свежи сили за контранаступа.

    09:14 29.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания