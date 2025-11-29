Киев твърди: Украинските сили все още се сражават в Купянск, градът не е паднал

Украинските сили бранят позициите си и преследват диверсионните групи в североизточния град Купянск въпреки изявленията на Москва, че войските ѝ го контролират напълно, съобщи главнокомандващият Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), цитиран от Ройтерс, предават от БТА.
"Нашите войници продължават да предприемат както отбранителни, така и издирвателно-ударни действия", написа ген. Олександър Сирски в Телеграм, след като посети този участък от фронта, намиращ се в Харковска област. "Тези действия се предприемат ежедневно като част от комплексни мерки за стабилизиране на положението в Купянск. Правят впечатление мащабите на лъжите на руското ръководство за ситуацията в Купянск."
Русия превзе Купянск още в първите седмици на инвазията през 2022 г., но по-късно същата година украинските войски си го върнаха.
Миналата седмица руският президент Владимир Путин каза, че градът отново е в ръцете на Москва, а в четвъртък, при посещение в Киргизстан в Средна Азия, той повтори, че градът е изцяло под руски контрол.
Сирски обаче отхвърли тези твърдения.
По думите му украинските сили "удържат определени рубежи и усилват огневия натиск върху врага така, че да блокират пътищата му за снабдяване".
Руската армия атакува и Покровск
Силите на Москва контролират около една пета от територията на Украйна на фона на дипломатически совалки за постигане на мир. Сред усилията за уреждане на конфликта е и най-новият мирен план на САЩ, който сега включва и принос от европейските съюзници на Киев.
Наред с до голяма степен разрушения Купянск друга цел на руските сили е Покровск, важен транспортен възел пò на юг в Донецка област.
В четвъртък Путин каза, че руските сили контролират 70% от Покровск, наричан в Русия със съветското си име Красноармейск.
Вчера руското Министерство на отбраната съобщи, че войските му са превзели два от крайните квартали на града.
В четвъртък Сирски каза, че украинските войски блокират опитите на руските сили да предприемат нови нападения срещу Покровск и съседния Мирноград. Снощи във вечерната си сводка украинската армия съобщи, че руските сили са предприели 65 атаки в опит да пробият украинската отбрана в района.
Русия завоюва позиции и още пò на юг, в Запорожка област.
Според украинския военен блог "Дийпстейт" (DeepState ), който използва данни от открити източници, за да следи разположението на двете армии, украинските войски се опитват да създадат още една отбранителна линия в района на град Гуляйполе, за да противостоят на руските атаки.
1 Сталин
Коментиран от #26
08:58 29.11.2025
2 удрииии путине
08:58 29.11.2025
3 Шопо
Слава за великия Зеленски, вечна слава.
Коментиран от #11
08:58 29.11.2025
4 Сталин
Никой не живееше там ,никой не искаше да живее там .... би било като да акостираш на брега на Северна Америка през 1632 година и да очакваш да изкарваш прехраната си.Там нямаше никой.
И така ,това което Екатерина Велика направи ,беше да проведе конкурси за красота в цяла Русия.Победителката ,първата подгласничка и втората подгласничка бяха качени в карета и транспортирани до Украйна.
Не отне много време на руските мъже да чуят за Украйна,която има най красивите жени на света и много скоро дърводелци ,зидари,ковачи и много други се отправиха към Украйна,за да работят в новите градове.
Коментиран от #9
08:59 29.11.2025
5 значи ,
09:00 29.11.2025
6 А ве,...,,градът още не е паднал"...!
Коментиран от #10
09:02 29.11.2025
7 Чета и почивам АХАХА
09:04 29.11.2025
8 Пич
Коментиран от #20, #30
09:05 29.11.2025
9 Лъже
До коментар #4 от "Сталин":Лъже като дърт сталинист!
Коментиран от #15
09:05 29.11.2025
10 Георги
До коментар #6 от "А ве,...,,градът още не е паднал"...!":още поевече, че това за което сега умират украинците е обещано на Русия.
09:06 29.11.2025
11 НАИСТИНА!
До коментар #3 от "Шопо":Зеленски е Велик Далавераджия...!
В момента над клоунската му глава,се вихри гилотината на масщабен корупционен скандал...!
Приятелят му Миндич изчезна зад граница...!
Другият му авер Ермак,го обискираха и подаде оставка...!
Гилотината стриже вече косата му...!
Краят му е съвсем близък!
09:06 29.11.2025
12 Миролюб Войнов, акредитиран журналист
Четири Года джобния доморасъл Гитлер се ришка в пясъка пред Покровск и си играе на лопатки и танкчета.
Коментиран от #19, #29
09:07 29.11.2025
13 да да
Коментиран от #17
09:08 29.11.2025
14 Дръжте се
09:08 29.11.2025
15 Сталин
До коментар #9 от "Лъже":Неграмотен имбецилен цървул
09:08 29.11.2025
16 Тома
Коментиран от #28
09:08 29.11.2025
17 Йосиф Кобзон
До коментар #13 от "да да":Даже много добре се справя.
09:09 29.11.2025
18 Сандо
09:10 29.11.2025
19 Няма мъже в Украйна
До коментар #12 от "Миролюб Войнов, акредитиран журналист":Унищожава мъжкия пол на т.нар. "Украйна"
09:10 29.11.2025
20 А пък
До коментар #8 от "Пич":рускитеСвине мрат.
Коментиран от #22
09:10 29.11.2025
21 Нямам думи!
09:10 29.11.2025
22 А пък
До коментар #20 от "А пък":Папагалът пак се обади...🤣😂😝👍👏!
09:11 29.11.2025
23 аz CВО Победа 80
09:11 29.11.2025
24 Момчета мъже и жени
09:11 29.11.2025
25 Хаха
Ако не вЕрвате, търсете потвърждение от лелките от Института, Бесарабски фронт и ЕСДезинфо...
09:12 29.11.2025
26 БАРС
До коментар #1 от "Сталин":НЕЩО ИНТЕРЕСТНО ДЕТО НИКОЙ МОЖЕ БИ В БЪЛГАРИЯ НЕ ЗНАЕ ТА КАТО СПОМЕНА ПОРУБИЙ СЕ СЕТИХ ТОЯ Е ЧОВЕКА С ПОМОЩА НА СОАКАШВИЛИ ДОВЕДЕ СНАЙПЕРИСТИ ОТ ГРУЗИЯ КОИТО СТРЕЛЯЗА ПО МАЙДАНЦИТЕ ЗЗА ДА СЪЗДАДЕМ СУМАТОХА ИМА ДАЖЕ ВИДИО КАК ПОРУБИЙ И ЯЦЕНЮК МИСЛЯ ЧЕ И ТЕХНИБОК С РАДИОСТАНЦИИ РЪКОВОДЕХА ТИЯ СНАЙПЕРИСТИОТ БУС ФОЛКСФАГЕН.ДА ТМА ВИДИО С ПРИЗНАНИЯ А НА ТИЯ ГРУЗИНЦИ И ТЕ КАЗАХА ,ЧЕ ПОРУБИЙ ГИ Е ДОВЕД ОТ ГРУЗИЯ .АЗ ИНОГО ДОБРЕ ПОМНЯ КАТО КРЕЩЯЗА ОТ ТРИБУНИТЕ НА МАЙДАНА ПОРОШЕНКО И ЧЦЕНЮК ЧЕ ЯНУКОВИЧ Е ДОВЕЛ РАШЕН СПЕЦНАС. ,ДА КРЕЩЯЗА МОСКАЛЫЙ СТРЕЛЯЮТ ПО НАС НА МАЙДАНА .ЗНАЯ ,СЕ ФАКТИ НЕ ОБИЧАТ ИСТИНАТА И МОЖЕ ДА МЕ ИЗТРИЯТ НО ПОРУБИЙ Е ЧИСТ УБИЕЦ И СИ ПОЛУЧИ ЗАСЛУЖЕНОТО .
09:13 29.11.2025
27 САМО ПИТАМ
09:13 29.11.2025
28 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Тома":"... Не съм чул един път ройтерс да каже истината..."
Правдата се вижда от 1991г насам !!!
Русия пpocpa всичко наследено от Съветския Съюз, не направи абсолютно нищо свое, а снощи си замина и Байконур. И тюфлeкa Путин щял да гради "империя" с тоя некадърен, крадлив народ. Как ???
09:13 29.11.2025
29 джудж ,
До коментар #12 от "Миролюб Войнов, акредитиран журналист":Доброе утро ! Как дела ?
09:14 29.11.2025
30 Само питам
До коментар #8 от "Пич":Това какво помага на монголоидите мелеZи затънали и иZбивани като кучета 12 години в Донбас?
Z
09:14 29.11.2025
31 Фейк на часа
09:14 29.11.2025