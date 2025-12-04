Внасят вот на недоверие срещу "правителството на бедствието" в Румъния

Представители на националистическата опозиция в румънския парламент ще внесат вот на недоверие на правителството на Илие Боложан на 5 декември, заяви Дорин Петря, лидер на парламентарната група „Мир - Румъния на първо място“.

„Това е правителство на бедствието“, каза той, цитиран от Радио Румъния. „В страната няма реформи, само данъци, данъци, данъци...“ Според Петря, вече са събрани 119 парламентарни подписа в подкрепа на предложението, а за включването му в дневния ред са необходими 116. Той заяви, че за първи път в историята на парламента всички националистически сили „са се събрали под едно знаме“.

„Румънският народ заслужава повече от празни обещания и политики, които го водят до бедност“, се казва в предложението. „Румънците заслужават правителство, което служи на националния интерес, а не на удобството на политиците или интересите на чуждестранния бизнес.“

Според местни наблюдатели опозицията на практика няма шанс да свали правителството, защото управляващата коалиция има огромно мнозинство в парламента.

Националистическата фракция „Мир - Румъния на първо място“ има 11 членове. Румъния се управлява от разнообразна коалиция от партии, включително лявата центристко-лява Социалдемократическа партия, дясна-центристко-дясната Националлиберална партия, десния Съюз „Спаси Румъния“ и Демократичния съюз на унгарците в Румъния.