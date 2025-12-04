Новини
Внасят вот на недоверие срещу "правителството на бедствието" в Румъния

4 Декември, 2025 04:50, обновена 4 Декември, 2025 04:56 779 6

  • румъния-
  • правителство-
  • вот на недоверие

В страната няма реформи, само данъци, данъци, данъци... - заяви Дорин Петря, лидер на парламентарната група „Мир - Румъния на първо място“

Илие Боложан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на националистическата опозиция в румънския парламент ще внесат вот на недоверие на правителството на Илие Боложан на 5 декември, заяви Дорин Петря, лидер на парламентарната група „Мир - Румъния на първо място“.

„Това е правителство на бедствието“, каза той, цитиран от Радио Румъния. „В страната няма реформи, само данъци, данъци, данъци...“ Според Петря, вече са събрани 119 парламентарни подписа в подкрепа на предложението, а за включването му в дневния ред са необходими 116. Той заяви, че за първи път в историята на парламента всички националистически сили „са се събрали под едно знаме“.

„Румънският народ заслужава повече от празни обещания и политики, които го водят до бедност“, се казва в предложението. „Румънците заслужават правителство, което служи на националния интерес, а не на удобството на политиците или интересите на чуждестранния бизнес.“

Според местни наблюдатели опозицията на практика няма шанс да свали правителството, защото управляващата коалиция има огромно мнозинство в парламента.

Националистическата фракция „Мир - Румъния на първо място“ има 11 членове. Румъния се управлява от разнообразна коалиция от партии, включително лявата центристко-лява Социалдемократическа партия, дясна-центристко-дясната Националлиберална партия, десния Съюз „Спаси Румъния“ и Демократичния съюз на унгарците в Румъния.


Румъния
Напиши коментар:


  • 1 Кога

    7 0 Отговор
    Внасят вот на недоверие срещу "правителството на бедствието" в България ?

    05:01 04.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Лале

    1 1 Отговор
    Трудно е да има реформи, когато предимно пенсионери управляват в целия свят.

    Коментиран от #4

    05:28 04.12.2025

  • 4 Гориил

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Лале":

    За съжаление, елитните пенсионери. Мислят само за собственото си благополучие и са готови да превърнат Европа в ад.

    05:34 04.12.2025

  • 5 Абе

    3 0 Отговор
    Кво да ги правиш,нали сме комшии? Една река ни дели.Тъкмо дръпнаха напред,и то- сериозно, онези- в Брюксел усетиха това ,а такива там не са посрещани добре,и задействаха петата колона,при изборите за президент.Знае се какво последва- изведнъж се оказаха лоши,непослушни.И там народа е от съшото тесто,като нас- разцепен на крилца и перца.И там е същата " сглобка" като у нас.Корупция,узаконени " удвоявания" на богатите,цените скачат ,както тук.Догодина и тях ще набутат в евроблатото.

    05:46 04.12.2025

  • 6 Навсякъде в Европа е едно и също

    2 0 Отговор
    Нестабилност в управлението, повишаващи се дългове и цени,а в бившите соц. страни и доста корупция. Явно трябват нови лидери, нова визия за бъдещето.

    05:58 04.12.2025

