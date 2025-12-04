Израел потвърди самоличността на предадени от Хамас тленни останки

Израелските власти съобщиха, че тленните останки, предадени вчера от радикалната палестинска групировка „Хамас“, са идентифицирани като тези на тайландския селскостопански работник Сутисак Ринталак. Информацията беше потвърдена от канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Същевременно тялото на израелския полицейски офицер Ран Гвили все още се намира в ивицата Газа. Той остава последният заложник – жив или мъртъв, който предстои да бъде върнат в Израел.

Както отбелязва Ройтерс, предаването на всички тела на пленници от страна на „Хамас“ ще изпълни ключово условие от първия етап на плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа, започнала на 7 октомври 2023 г.

Военният конфликт избухна след мащабното трансгранично нападение на палестинските ислямисти срещу Израел. По израелски данни тогава са били убити около 1200 души, а 251 души са били отвлечени и отведени в ивицата Газа.

Според информация на здравното министерство, под контрола на „Хамас“, последвалата израелска военна операция е довела до смъртта на над 69 000 палестинци.

Тялото на Сутисак Ринталак е било изведено от Газа от представители на Червения кръст и предадено на израелската армия за идентификация в Националния институт по съдебна медицина. 42-годишният мъж е загинал по време на атаката на „Хамас“ на 7 октомври в кибуца Беери в южната част на Израел.

Съгласно споразумението от 10 октомври тази година ислямисткото движение освободи последните 20 живи заложници, сред които и българският гражданин Матан Ангрест, както и предаде 27 тела на загинали пленници. В замяна Израел освободи около 2000 палестинци, задържани в затвори и арести.

Междувременно Гражданската защита в Газа, която се намира под контрола на „Хамас“, съобщи, че при израелски удари в анклава вчера са били убити петима палестинци, предаде ДПА.