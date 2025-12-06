МААЕ: Новият саркофаг над Чернобилската АЕЦ е загубил основните си функции за безопасност

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), новият саркофаг над Чернобилската атомна електроцентрала е загубил основните си функции за безопасност.

„Новият саркофаг е загубил основните си функции за безопасност, но мисията на МААЕ също така установи, че неговите носещи конструкции или системи за мониторинг не са претърпели необратими щети“, се казва в изявление на агенцията.

Специалистите на МААЕ препоръчаха да продължи работата по възстановяването и защитата на новия саркофаг.

През февруари в интернет се появи видеозапис на удар с дрон върху саркофага на Чернобилската атомна електроцентрала. Украинските медии тогава съобщиха, че саркофагът е бил атакуван от боен дрон, а Киев обвини Москва.

Служители на МААЕ огледаха мястото на експлозията и установиха, че дронът е пробил дупка в покрива на защитната конструкция с диаметър приблизително шест метра.

Конструкцията на сградата беше невредима, а нивата на радиация останаха нормални.