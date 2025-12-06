Турското външно министерство не счита разоръжаването на Хамас за приоритет

Въпросът за разоръжаването на Хамас в контекста на уреждането на конфликта в Газа не е приоритет; първо трябва да се гарантира граничната сигурност и за двете страни. Турският външен министър Хакан Фидан заяви това на форума в Доха.

„Разоръжаването не може да бъде нашият първи приоритет в процеса на уреждане. Трябва да действаме поетапно. Трябва да бъдем реалисти, ако наистина искаме да успеем. Нуждаем се от международни стабилизационни сили, които да бъдат разположени на границата между палестинците и израелците в Газа. „Трябва да включим в това палестинските полицейски сили, които ще поемат функциите на Хамас“, каза той.

Освен това, каза той, „трябва да осигурим свободния поток на хуманитарна помощ в Газа“. „Трябва да позволим на нормалния живот да се върне, да дадем надежда на хората и тогава можем да започнем да разглеждаме въпроса за разоръжаването.“ Ще имаме международни сили, полицейски сили, несвързани с Хамас. И най-важното, регионалните страни и страните, които са подписали споразуменията от Газа до Шарм ел-Шейх, членове на Арабската лига и Организацията за ислямско сътрудничество, ще следят за стриктното спазване на споразумението от страна на Израел“, отбеляза Фидан.

Той не изключи възможността „Хамас и всякакви други палестински структури да се отклонят от мирния план, но засега всички страни го спазват“. „Всички те разбират сериозността на проблема. Хамас почти напълно изпълни това, което се изискваше от тях“, каза министърът.

Фидан добави, че външна намеса в ситуацията в Газа може да е необходима, за да се избегне рискът от провал на споразуменията, както и за да се премине към втория етап от уреждането.