Шефът на украинското разузнаване: Можем да подслушваме Кремъл
Шефът на украинското разузнаване: Можем да подслушваме Кремъл

7 Декември, 2025 09:51, обновена 7 Декември, 2025 09:55 1 838 47

Плаща ни се за това, заяви Кирило Буданов

Началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов потвърди пред РБК-Украйна, че украинското разузнаване разполага с ресурси за подслушване на представители на Кремъл.

„Можем, да. Плаща ни се за това“, отговори Буданов на въпроса дали Киев може да подслушва „представители на Кремъл“.

На 6 декември Буданов използва фразата „Всичко бе прекрасно там“, за да опише срещата на украинската и руската делегации в Абу Даби в края на ноември. Журналист помоли началника на разузнаването да говори за процеса на преговори за разрешаване на конфликта и спомена срещата между представители на Киев и Москва в Обединените арабски емирства.

Американските медии съобщиха, че на 25 ноември в Абу Даби са се провели разговори между представители на Москва, Киев и Вашингтон. Твърди се, че е била обсъдена актуализираната версия на инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на украинския конфликт.


  • 1 Гориил

    66 3 Отговор
    Кремъл не обсъжда въпроси, свързани с националната сигурност, по телефона, г-н Глупак.

    Коментиран от #26, #42, #46

    09:57 07.12.2025

  • 2 онзи

    60 2 Отговор
    С подслушване война не се печели ! Бият ви както циганин не си бие кучето ! И так далее ..........

    Коментиран от #8

    09:57 07.12.2025

  • 3 Глу.

    29 0 Отговор
    Пацо...

    09:57 07.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ха-ха

    57 2 Отговор
    Руснаците ще се оставят да ги подслушват мишоците ......Голям майтап са тия укри ....

    Коментиран от #40

    09:58 07.12.2025

  • 6 Ъхъхъ

    32 1 Отговор
    Можете само да киризите, но не ви стиска.

    09:59 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Путин

    3 28 Отговор

    До коментар #2 от "онзи":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Каза да не целим украинските летища и жп мрежа.

    Коментиран от #47

    09:59 07.12.2025

  • 9 Зстова

    33 2 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    оставиха половин укра без ток и вода. Хахаха.

    Коментиран от #15

    10:00 07.12.2025

  • 10 Макс Ото фон Щирлиц, разведчик

    5 32 Отговор
    Не буди съмнения.
    Руската продажност е пословична !!!

    10:00 07.12.2025

  • 11 ами

    32 1 Отговор
    ха ха ха - направо дайте целия европейски бюджет на украина може и да й стигне до 2027

    10:00 07.12.2025

  • 12 Последния Софиянец

    31 2 Отговор
    Подслушвачите винаги чуват лоши неща за себе си понеже са лоши хора.

    10:01 07.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 стоян георгиев

    21 1 Отговор
    Нищо не можете просяци. Освен да крадете.

    10:01 07.12.2025

  • 15 руски срам и позор

    1 19 Отговор

    До коментар #9 от "Зстова":

    Така ли ти каза Мутрифанова?

    Коментиран от #17

    10:02 07.12.2025

  • 16 онзи

    15 1 Отговор

    До коментар #13 от "До многоходовия":

    По-добре многоходов , отколкото ЕДНОГЪНКОВ !

    Коментиран от #28

    10:04 07.12.2025

  • 17 Нашите фитки

    16 0 Отговор

    До коментар #15 от "руски срам и позор":

    ми го казаха днес. Преди час имаше статия по въпроса.😁

    10:04 07.12.2025

  • 18 Укропат

    19 1 Отговор
    Той Биданов даже се изтропал на Червения площад пред Кремъл. Вярно че в крачола ама пък е миришело яко. Шефчето за това го харесва. Все още мирише.

    10:04 07.12.2025

  • 19 Хе хе...

    22 1 Отговор
    Затова стоите без ток и вода и зеле циври на рамото на всеки срещнат, че лошите руснаци много ви бият.
    Ха ха ха ха ха ха ха!

    10:05 07.12.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Буратино

    16 1 Отговор
    да не е укроп,бре? То бива лъжи,постановки,измислици и розови сънища и мечти,ама....АМАН!

    10:06 07.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Механик

    10 0 Отговор
    Ми подслушвайте бе! Кой ви спира?
    Само дето се пита, каква ви е файдата от подслушването? Нещо, Крим, Курск, Бахмут..??? НИ-ЩО.

    10:11 07.12.2025

  • 24 Бени Пича

    12 3 Отговор
    Ако не е ЦРУ и МИ6 украинското разузнаване ще послушва само пръцкането на Зеленски върху златното му гърбенце.

    Тия се изкараха по-яки и от Мосад

    10:13 07.12.2025

  • 25 Kaлпазанин

    9 1 Отговор
    Дава а може ли да подслушате зеления си евреин заради който мрете като мухи ,къде са милиардите откраднати

    10:16 07.12.2025

  • 26 Путин

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    Летищата в Украйна стоят непокътнати, защото Сорос ни нареди да станем "многоходови" и да не целим стратегически обекти в Украйна. Каза и да не целим жп мрежата, за да измрат повече вати от НАТО-вски ракети по Русия.

    Коментиран от #35, #39

    10:17 07.12.2025

  • 27 Факти

    7 3 Отговор
    НАЧАЛОТО на КРАЯ на КЪРВАВИЯ КИЕВСКИ РЕЖИМ !!!

    10:17 07.12.2025

  • 28 ФАКТ

    1 2 Отговор

    До коментар #16 от "онзи":

    За да си "многоходов" значи че си БЕЗгънков,

    10:18 07.12.2025

  • 29 СОФИЯ

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "селски ,":

    На село всички сте "многходови"

    10:19 07.12.2025

  • 30 Зеления път

    8 1 Отговор
    Този Киро, откакто го изтрескаха у главата преди 2 години по-рядко се появява, ама големи глупости дрънка.

    10:20 07.12.2025

  • 31 Помнещ

    9 2 Отговор
    "украинското разузнаване разполага с ресурси за подслушване на представители на Кремъл"

    И като подслушвате какво чухте - че украинската хунта утече в канала ли? Тия все за по-глупави ни вземат - кое разузнаване ще признае че могат да подслушват ако наистина го могат - през ВСВ британците даже и след войната са криели че могат да дешифрират съобщенията на Енигма.

    10:22 07.12.2025

  • 32 Фейк на часа

    10 2 Отговор
    "Статия" целяща да превъзбуди впиянчените русофоби, които сега ще натракат редовните си простотии. Приятна неделя на всички нормални хора!

    10:22 07.12.2025

  • 33 Гориил

    3 2 Отговор
    Виктор Юшченко е служил и в граничните войски на КГБ и е бил в резерва на съветското разузнаване.

    10:25 07.12.2025

  • 34 стоян георгиев

    6 1 Отговор
    Можем, ама не искаме 😂😂😂

    Нали така, хахахахха! Тъпи бандеровци 🤡

    10:26 07.12.2025

  • 35 Антитрол

    7 3 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    "Летищата в Украйна стоят непокътнати"

    От посолството ли те увериха че били "непокътнати" - може да отидеш на място да провериш колко са непокътнати.

    До кога ще се мъчите да правите пропаганда с плоски лъжи или акъла не достига за нещо по умно.

    Коментиран от #45

    10:26 07.12.2025

  • 36 И кво ?

    4 7 Отговор
    После западните медии вдигат ръце , че натото не воювало срещу Русия .

    10:27 07.12.2025

  • 37 С какво ви се плаща, бе абдал?

    8 7 Отговор
    Укростан е командно дишане и се поддържа с парите от ЕС, включително от бедна България. Не се чудете защо електричеството е с по-високи цени от много европейски държави. Дори един град като Русе, който няма проблеми с източниците на вода, следващата година ще плаща над 5 лева за кубик, докато водата в държави като Канада и Русия е безплатна. Теглим държавни заеми и тайно пращаме пари на укрите, а също издържаме укростански-наркотрафиканти и жрици на любовта, докато нашите пенсии измират в панелките си от студ.

    10:27 07.12.2025

  • 38 Антирашист

    6 6 Отговор
    Буданов просто се гаври с лузърите в Кремъл .

    10:28 07.12.2025

  • 39 Шекелка

    4 2 Отговор

    До коментар #26 от "Путин":

    А 2 млн. укри кой ги нацели и изпрати при бандера! 🤭🤭

    10:33 07.12.2025

  • 40 Госта..

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "ха-ха":

    Toзи се отърва жив след взрива на щаба му ,но явно има психологически отклонения .Такава травма винаги има станичен ефект .

    10:35 07.12.2025

  • 41 Факт

    3 1 Отговор
    И Пешо - мутрата подслушва всички, но това не му помага!

    Коментиран от #43

    10:46 07.12.2025

  • 42 Борил

    0 4 Отговор

    До коментар #1 от "Гориил":

    А как ги обсъждат? Да не комуникират с пощенски гълъби??? Това фенът на Москва в България е най-жалкото същество в обществото. С интелект на кокошка и критична мисъл сведена до нивото на Киро брейка и Пламен Пасков!

    10:58 07.12.2025

  • 43 Име

    4 1 Отговор

    До коментар #41 от "Факт":

    Ако в Българското плащат на такива кандидат подмутри, по добре да го закрият!

    11:00 07.12.2025

  • 44 Свръх неумна подлога на блатото

    0 5 Отговор
    Просия е много могучая и громи бандери и 1000 пъти вече взя Попровск,също така и Путанин е два метра и язди гол мечка и фащ трепери!

    11:02 07.12.2025

  • 45 СОФИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Антитрол":

    Световните медии пишат за това.

    11:15 07.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Сорос каза на

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Путин":

    татко ти да е многоходов също.
    Но татко ти разбрал многовходов и те направил в задния вход.

    11:24 07.12.2025

