Началникът на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов потвърди пред РБК-Украйна, че украинското разузнаване разполага с ресурси за подслушване на представители на Кремъл.

„Можем, да. Плаща ни се за това“, отговори Буданов на въпроса дали Киев може да подслушва „представители на Кремъл“.

На 6 декември Буданов използва фразата „Всичко бе прекрасно там“, за да опише срещата на украинската и руската делегации в Абу Даби в края на ноември. Журналист помоли началника на разузнаването да говори за процеса на преговори за разрешаване на конфликта и спомена срещата между представители на Киев и Москва в Обединените арабски емирства.

Американските медии съобщиха, че на 25 ноември в Абу Даби са се провели разговори между представители на Москва, Киев и Вашингтон. Твърди се, че е била обсъдена актуализираната версия на инициативата на президента на САЩ Доналд Тръмп за разрешаване на украинския конфликт.