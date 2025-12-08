Ирландският министър: Дроновете по време на визитата на Зеленски са „координирана заплаха“

Информацията за появата на дронове в района на Дъблин по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски е била част от „координирана заплаха“, заяви ирландският министър на правосъдието Джим О’Калагън, предават Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.
Министърът посочи, че е рано да се спекулира дали става дума за държавно организирана операция, но подчерта, че „определено не е любител на дронове в двора си“.
Полицията разследва инцидента, който се е случил по време на краткото посещение на Зеленски в Дъблин миналата седмица. Президентът и първата дама Олена Зеленска пристигнаха късно в понеделник, а на следващия ден Зеленски се срещна с ирландската президентка Катрин Конъли и премиера Михол Мартин, след което произнесе реч в парламента, в която заяви, че Ирландия „разбира цената на свободата“.
Първите съобщения, публикувани от „Джърнъл“, посочват, че неидентифицирани дронове са били забелязани в североизточната част на Дъблин около кацането на самолета на Зеленски малко преди 23:00 часа.
О’Калагън уточни в Брюксел, че все още е твърде рано за окончателни изводи относно възможна държавна намеса. „Но можем да кажем, че смятаме това за част от координирана заплаха срещу интересите на ЕС и Украйна“, допълни той. Според него дроновете вероятно са били използвани с цел оказване на натиск върху Европейския съюз и украинските интереси.
Въпреки инцидента министърът увери, че посещението на президента Зеленски в Дъблин е преминало успешно.
