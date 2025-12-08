Новини
Ирландският министър: Дроновете по време на визитата на Зеленски са „координирана заплаха“
  Тема: Украйна

Ирландският министър: Дроновете по време на визитата на Зеленски са „координирана заплаха“

8 Декември, 2025 17:08 577 10

О’Калагън: Инцидентът не е любителска акция, а потенциално насочен натиск върху ЕС и Украйна

Ирландският министър: Дроновете по време на визитата на Зеленски са „координирана заплаха“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Информацията за появата на дронове в района на Дъблин по време на посещението на украинския президент Володимир Зеленски е била част от „координирана заплаха“, заяви ирландският министър на правосъдието Джим О’Калагън, предават Пи Ей Мидия и ДПА, цитирани от БТА.

Още новини от Украйна

Министърът посочи, че е рано да се спекулира дали става дума за държавно организирана операция, но подчерта, че „определено не е любител на дронове в двора си“.

Полицията разследва инцидента, който се е случил по време на краткото посещение на Зеленски в Дъблин миналата седмица. Президентът и първата дама Олена Зеленска пристигнаха късно в понеделник, а на следващия ден Зеленски се срещна с ирландската президентка Катрин Конъли и премиера Михол Мартин, след което произнесе реч в парламента, в която заяви, че Ирландия „разбира цената на свободата“.

Първите съобщения, публикувани от „Джърнъл“, посочват, че неидентифицирани дронове са били забелязани в североизточната част на Дъблин около кацането на самолета на Зеленски малко преди 23:00 часа.

О’Калагън уточни в Брюксел, че все още е твърде рано за окончателни изводи относно възможна държавна намеса. „Но можем да кажем, че смятаме това за част от координирана заплаха срещу интересите на ЕС и Украйна“, допълни той. Според него дроновете вероятно са били използвани с цел оказване на натиск върху Европейския съюз и украинските интереси.

Въпреки инцидента министърът увери, че посещението на президента Зеленски в Дъблин е преминало успешно.


Ирландия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 В.В.Путин

    7 1 Отговор
    Луди ви направиха!

    17:12 08.12.2025

  • 2 Шопо

    2 13 Отговор
    Зеленски е велик политик, с помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.

    17:12 08.12.2025

  • 3 Шалтето

    9 1 Отговор
    Евреино!Време ти е и няма да боли!

    17:14 08.12.2025

  • 4 гост

    6 1 Отговор
    България отдавна е НЕНУЖНА държава: няма суровини, няма промишленост и селско стопанство, не е и пазар, крепи ни само геостратегическото местоположение!
    С Европа е същото- Няма, суровини, деиндустриализирана е, селското стопанство- с безумни регламенти, като пазар се свива! НИКОМУ НЕ Е НУЖНА И ЗАТОВА Е ОТСВИРЕНА И ОТ САЩ И ОТ КИТАЙ И ОТ РУСИЯ, също и от бившите и колонии!

    17:15 08.12.2025

  • 5 Шегоубиец

    4 1 Отговор
    Тия май не се усещат че хлапета се подиграват с параноята им. Стени ще строят, куполи ще строят.....

    17:18 08.12.2025

  • 6 ХА ХА ХА

    4 1 Отговор
    ТИЯ ДЖЕНДЪРИ ВЕЧЕ СЕ НАSRAХА ОТ СТРАХ.

    17:18 08.12.2025

  • 7 Така е мурджо

    2 1 Отговор
    „координирана заплаха“ е ...

    17:21 08.12.2025

  • 8 Крум

    3 1 Отговор
    Не е ли време за истинска разумна политика и осъзнаване. Докога ще пълним гушите на нацитата и зеления??. Спрете с глупостите и вижте накъде отива Европа и се събудете - липса на горива, суровини, земеделски продукти, хайде стига.

    17:21 08.12.2025

  • 9 Кога пък му остана време

    2 1 Отговор
    На зеленият олигофрен миналата седмица и в Дъблин да отиде се чудя

    17:23 08.12.2025

  • 10 заяви, че Ирландия „разбира цената на

    1 0 Отговор
    свободата“.....от кого бре? А?

    17:25 08.12.2025

