Новини
Свят »
Япония »
Поне 30 са ранените след земетресението от 7,5 по Рихтер, ударило Северна Япония ВИДЕО

Поне 30 са ранените след земетресението от 7,5 по Рихтер, ударило Северна Япония ВИДЕО

8 Декември, 2025 17:38, обновена 9 Декември, 2025 04:39 4 886 16

  • земетресение-
  • япония

Към момента няма съобщения за загинали или изчезнали лица, съобщи премиерът на страната

Поне 30 са ранените след земетресението от 7,5 по Рихтер, ударило Северна Япония ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-малко 30 души са пострадали с различна тежест в резултат на земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер, което удари Северна Япония в нощта на 8 декември, каза пред репортери премиерът Санае Такаичи.

Тя подчерта, че към момента няма съобщения за загинали или изчезнали лица. „Бихме искали хората да продължат нормалния си ежедневен живот, но да бъдат готови за незабавна евакуация в случай на по-нататъшни силни вторични трусове“, заяви тя, отбелязвайки, че такава бдителност ще трябва да се поддържа през следващата седмица.

Земетресение с магнитуд 7,5 удари източно от северната японска префектура Аомори в нощта на 8 декември. Епицентърът е бил в Тихия океан, на дълбочина 50 километра. Местните сеизмолози първоначално съобщиха за магнитуд 7,2, по-късно го повишиха до 7,6 и в крайна сметка се спряха на 7,5.

След трусовете беше издадено предупреждение за цунами за източното и североизточното крайбрежие на страната. Сеизмолозите предупредиха, че вълни с височина до три метра могат да достигнат крайбрежните райони на префектурите Аомори, Ивате и Хокайдо. Предупреждението за цунами вече е отменено за всички региони на страната, най-високата регистрирана вълна, достигнала японското крайбрежие, е била 70 см.

Не се съобщава за извънредни ситуации в японските ядрени съоръжения, включително повредената атомна електроцентрала Фукушима Дайичи, поради земетресението.

Земетресението наруши железопътното обслужване в източната и североизточната част на страната, като високоскоростните влакове Шинкансен бяха временно спрени.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сеизмолог

    9 3 Отговор
    Посейдон..

    17:40 08.12.2025

  • 2 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 7 Отговор
    Дано се оправят хората.

    17:41 08.12.2025

  • 3 атомната

    9 1 Отговор
    Фукушима е в североизточна Япония! И цунамите през 2011г. също бяха там.

    17:44 08.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мдааааааа

    22 7 Отговор
    Японците имат някакъв празник, някаква традиция да колят делфини в един залив. Гледах един клип, беше ужасно. Целият залив почервеня от кръвта на делфините клани с огромни ножове. Докато не престанат с този варварски ритуал все ще ги тресе.

    Коментиран от #12, #16

    18:03 08.12.2025

  • 6 Дано и бегето бъде ударено от 9 степен

    6 23 Отговор
    За 5 минути и цената на бетона ше си доиде на местото

    Коментиран от #7

    18:03 08.12.2025

  • 7 Аман от дⓔбили

    24 6 Отговор

    До коментар #6 от "Дано и бегето бъде ударено от 9 степен":

    АМАН !!!

    18:23 08.12.2025

  • 8 Затова

    5 6 Отговор
    Най добре се сексят японки в Япония. Само и го вкарваш, хващаш я задраво за да не излети, и чакаш земетресението.

    19:31 08.12.2025

  • 9 А джруляците

    7 4 Отговор
    А турчолята кога ще удари една 11-ка ??

    Коментиран от #11

    19:34 08.12.2025

  • 10 Дедо Джо

    6 5 Отговор
    Господ наказва японците затова че си избраха премиер фашист.

    19:45 08.12.2025

  • 11 УдоМача

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "А джруляците":

    ....след нас!

    19:48 08.12.2025

  • 12 Калчо

    10 3 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааааааа":

    За това ги мразя! Делфините са по-интелегентни и много по-умни от човека но някакво чуждо вмешателство ги е отстранило от естествения възход.
    Може ли човек да запомни еднократно 400 символа и да ги разпознае безпогрешно след една година от общо 4000 подобни?

    19:58 08.12.2025

  • 13 Това не е силно за тях

    0 1 Отговор
    Ако беше 9 пак щеше да е умерено но не и силно

    20:33 08.12.2025

  • 14 Цунами

    1 0 Отговор
    с височина 40..... сантиметра!!!! Е може ли такава неграмотност бе, хора?!

    20:38 08.12.2025

  • 15 Фукушима

    1 0 Отговор
    Да ги тресне дано. Нещо много изпростяха и тея японци

    01:59 09.12.2025

  • 16 Ти и номер 6

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Мдааааааа":

    сте един и същ тЪпир със суроватка в тиквата, вместо мозък.
    Изчезни като пръдняизшалвари.

    04:41 09.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания