Поне 30 са ранените след земетресението от 7,5 по Рихтер, ударило Северна Япония ВИДЕО

Най-малко 30 души са пострадали с различна тежест в резултат на земетресение с магнитуд 7,5 по Рихтер, което удари Северна Япония в нощта на 8 декември, каза пред репортери премиерът Санае Такаичи.

Тя подчерта, че към момента няма съобщения за загинали или изчезнали лица. „Бихме искали хората да продължат нормалния си ежедневен живот, но да бъдат готови за незабавна евакуация в случай на по-нататъшни силни вторични трусове“, заяви тя, отбелязвайки, че такава бдителност ще трябва да се поддържа през следващата седмица.

Земетресение с магнитуд 7,5 удари източно от северната японска префектура Аомори в нощта на 8 декември. Епицентърът е бил в Тихия океан, на дълбочина 50 километра. Местните сеизмолози първоначално съобщиха за магнитуд 7,2, по-късно го повишиха до 7,6 и в крайна сметка се спряха на 7,5.

След трусовете беше издадено предупреждение за цунами за източното и североизточното крайбрежие на страната. Сеизмолозите предупредиха, че вълни с височина до три метра могат да достигнат крайбрежните райони на префектурите Аомори, Ивате и Хокайдо. Предупреждението за цунами вече е отменено за всички региони на страната, най-високата регистрирана вълна, достигнала японското крайбрежие, е била 70 см.

Не се съобщава за извънредни ситуации в японските ядрени съоръжения, включително повредената атомна електроцентрала Фукушима Дайичи, поради земетресението.

Земетресението наруши железопътното обслужване в източната и североизточната част на страната, като високоскоростните влакове Шинкансен бяха временно спрени.