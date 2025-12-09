Новини
Камбоджа обстрелва източните провинции на Тайланд

9 Декември, 2025 04:16, обновена 9 Декември, 2025 04:22 580 1

Банкок е бил принуден да отговори

Камбоджа обстрелва източните провинции на Тайланд - 1
Снимка: YouTube
Камбоджа започна обстрел на източните провинции на Тайланд с реактивни системи за залпов огън BM-21, съобщи Втори военен район на тайландските сухопътни сили.

„BM-21 пристигнаха и започнаха бойни операции в областите Самтай, Фу Фи, Чоенг Тхата Тау и Прасатакваи. Камбоджа първа откри огън и Втори военен район беше принуден да отговори. Според правилата за бойно действие, заплахата трябваше да бъде неутрализирана, а животът и имуществото на жителите в граничните райони защитени“, се казва в изявлението.

Кралската тайландска армия съобщи на 8 декември, че камбоджанските сили обстрелват тайландски позиции от 5:00 ч. местно време. Обстрелът уби един тайландски войник и рани осем други. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака срещу камбоджанска военна инфраструктура. Вторият военен регион на тайландските сухопътни сили също съобщи, че Камбоджа е обстреляла тайландска територия със системи БМ-21 в понеделник.


Тайланд
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
  • 1 Лопата Орешник

    0 0 Отговор
    Ей сега бай Дончо ще прекрати 68та война тоя месец!! Ако такова да стане поне от сън и ще звънне да им обяви,че спират!

    04:52 09.12.2025