Камбоджански войски нахлуха в Тайланд, Кралският флот на Банкок започна операция за изтласкването им от страната

9 Декември, 2025 04:16, обновена 9 Декември, 2025 06:10 2 848 5

По-рано бе съобщено, че Камбоджа обстрелва източните провинции на съседната държава

Камбоджански войски нахлуха в Тайланд, Кралският флот на Банкок започна операция за изтласкването им от страната - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Кралският тайландски флот започна операция в провинция Трат за прогонване на камбоджански войски от тайландска територия, съобщи вестник „The Nation“.

Тайландското разузнаване е засекло струпване на камбоджански военни сили в граничен район на суверенна тайландска територия. „Въпреки сдържаността на Тайланд и продължаващите усилия за установяване на диалог, камбоджанските сили не са се изтеглили от тайландска територия“, каза говорителят на флота Парат Ратаначайфан.

„Напротив, те са подсилили своите части със специални части, снайперисти и системи за залпов ракетен огън и са подобрили позициите и тактическите си инсталации по начини, които ясно влияят на тайландския суверенитет.“

Ратаначайфан отбеляза, че камбоджанските войски са изкопали отбранителни окопи, инсталирали тежки оръжия и разположили безпилотни летателни апарати за непрекъснато наблюдение на тайландските позиции и военни инсталации. „За да защитят суверенитета на страната и да гарантират нейната сигурност, Кралският тайландски флот и съответните служби за сигурност нямаха друг избор, освен да проведат военни операции за изгонване на камбоджанските сили от суверенна тайландска територия“, добави той.

По-рано тази нощ бе съобщено, че Камбоджа е започнала обстрел на източните провинции на Тайланд с реактивни системи за залпов огън BM-21.

„BM-21 пристигнаха и започнаха бойни операции в областите Самтай, Фу Фи, Чоенг Тхата Тау и Прасатакваи. Камбоджа първа откри огън и Втори военен район беше принуден да отговори. Според правилата за бойно действие, заплахата трябваше да бъде неутрализирана, а животът и имуществото на жителите в граничните райони защитени“, се казва в изявлението на Втори военен район на тайландските сухопътни сили..

Кралската тайландска армия съобщи на 8 декември, че камбоджанските сили обстрелват тайландски позиции от 5:00 ч. местно време. Обстрелът уби един тайландски войник и рани осем други. Тайландските военновъздушни сили отговориха с атака срещу камбоджанска военна инфраструктура. Вторият военен регион на тайландските сухопътни сили също съобщи, че Камбоджа е обстреляла тайландска територия със системи БМ-21 в понеделник.


Тайланд
  • 1 Лопата Орешник

    12 0 Отговор
    Ей сега бай Дончо ще прекрати 68та война тоя месец!! Ако такова да стане поне от сън и ще звънне да им обяви,че спират!

    04:52 09.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Иван":

    Зависи кой какви интереси има към тия държави…

    06:16 09.12.2025

  • 4 Още един тлеещ конфликт

    3 1 Отговор
    се разгоря отново.Ако не ви мързи потърсете причината за конфликта, който датира от 1904г.(споразумение между Франция и кралство Сиам)Друга тема е кой има интерес да бъде подновен пак.

    06:36 09.12.2025

  • 5 Бойко от Банкя

    3 0 Отговор
    На червените хмери им през к...... за дядо дони

    06:52 09.12.2025