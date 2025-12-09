Новини
Politico: Токио отказа на Брюксел да конфискува руски активи "по законови причини"

9 Декември, 2025 04:23, обновена 9 Декември, 2025 04:29 766 5

ЕС, Канада, САЩ и Япония са замразили руски активи на стойност приблизително 300 милиарда долара след началото на бойните действия в Украйна

Япония отхвърли предложение от страните от Европейския съюз за експроприиране на замразени руски активи на стойност приблизително 30 милиарда долара, пише Politico, позовавайки се на източници от Европейската служба за външна дейност.

Според тяхна информация, министърът на финансите Сацуки Катаяма заяви, че Япония няма право да се разпорежда с руски активи по законови причини.

На 2 октомври Politico съобщи,че страните от ЕС в Г-7 оказват натиск върху Япония и Съединените щати да конфискуват руски активи, замразени от Токио и Вашингтон.

Европейският съюз, Канада, Съединените щати и Япония са замразили руски активи на стойност приблизително 300 милиарда долара след началото на бойните действия в Украйна. От тях приблизително 5-6 милиарда долара се държат в Съединените щати, а по-голямата част е в Европа, включително международната платформа Euroclear в Белгия, където се съхраняват 210 милиарда долара.

Както предупредиха представители на руското външно министерство, Москва незабавно ще предприеме стъпки в отговор на евентуална конфискация на активите си на Запад.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 урсулите

    16 0 Отговор
    вече никой не ги бръсне за .лива.

    04:31 09.12.2025

  • 2 Тръмпича

    10 0 Отговор
    Поне някой хора имат сиво вещество между ушите си.

    04:47 09.12.2025

  • 3 усрула да осмучеСИРЕНЯСАЛИЯ ЧЕПна путин

    7 0 Отговор
    и ся усрула ще вземе да вдигне кръвно бе защо така никой не я бръсне заСЛИВА тая крантаОТ брюксел ха ха ха

    Коментиран от #4

    04:52 09.12.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "усрула да осмучеСИРЕНЯСАЛИЯ ЧЕПна путин":

    много сте точен

    04:52 09.12.2025

  • 5 Иван

    3 0 Отговор
    Токио отказа на Ротшилд.

    04:56 09.12.2025

